На саміті в Глазго не оцінили кліматичні зусилля України, - Стефанішина
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Зусилля України з протидії кліматичним змінам не були враховані при ухваленні рішень кліматичного саміту в Глазго.
Про це під час круглого столу "Життя після Глазго" заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Ми прийняли амбітну кліматичну стратегію та амбітний план національного визначеного внеску. Як наслідок, ми побачили, що на фоні Східної та Центральної Європи, які не були активними у цьому, Україна демонструвала справжнє лідерство у регіоні. Однак, на жаль, ці зусилля не були враховані під час прийняття рішень саміту", - пояснила вона.
Серед таких несправедливостей Ольга Стефанішина називає "небажання переглядати Україну як країну додатка 2" - тобто визнання як країни, яка є не донором, а реципієнтом фінансової допомоги для реалізації екологічних програм.
"Ми не побачили бажання більшості країн включатись у такі перемовини", - додала вона.
Серед інших проблем - небажання посилатися у документах саміту на рішення Генасамблеї ООН про невизнання анексії Криму.
"Таке небажання також є політичною позицією. Це підриває світову позицію щодо невизнання анексії Криму, а також впливає на розподіл коштів за ст. 6, що стосується торгівлі квотами. Оскільки Крим є частиною України, це має бути враховано під час розподілу квот", - додала вона.
Будь ласка, зачекайте...
Но в Глазго почему-то не нашлось ни кугутов, ни канала Г+Г...
а на серйозному фаховому міжнародному рівні вас сприймають тими, ким ви й є - забрехавшимися неосвіченими йолопами.
... Однак, на жаль, ці зусилля не були враховані під час прийняття рішень саміту".
Джерело: https://censor.net/ua/n3300922
Тобто, не дуже повірили в чергові обіцянки чемпіонів по брехні.
Нічого дивного.
Пачиму мы не в нате, пачиму нам не платят... Концерт зеленых могут понять только 73 избирателей в Украине. Вас третий год не понимают в цивилизованных странах, а до вас не доходит....
Раз так.
Кабинет Министров Украины не утверждал официальные документы об отказе от угольной генерации до 2035 года в рамках международной инициативы Powering Past Coal Alliance (PPCA). Об этом сообщила вице-премьер Ольга Стефанишина, Источник: https://censor.net/ru/n3300935
Вы два года зеленую энергетику давите и не расчитываетесь с долгами!
Стратеги хреновы! Миллиард деревьев, космопорт, зеленый университет, велыке крадивныцтво, зарплаты 4000 евро---кто вас слушать будет???