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На саміті в Глазго не оцінили кліматичні зусилля України, - Стефанішина

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

На саміті в Глазго не оцінили кліматичні зусилля України, - Стефанішина

Зусилля України з протидії кліматичним змінам не були враховані при ухваленні рішень кліматичного саміту в Глазго.

Про це під час круглого столу "Життя після Глазго" заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Ми прийняли амбітну кліматичну стратегію та амбітний план національного визначеного внеску. Як наслідок, ми побачили, що на фоні Східної та Центральної Європи, які не були активними у цьому, Україна демонструвала справжнє лідерство у регіоні. Однак, на жаль, ці зусилля не були враховані під час прийняття рішень саміту", - пояснила вона.

Серед таких несправедливостей Ольга Стефанішина називає "небажання переглядати Україну як країну додатка 2" - тобто визнання як країни, яка є не донором, а реципієнтом фінансової допомоги для реалізації екологічних програм.

Читайте: На Кліматичному саміті у Глазго уклали нову угоду, яка містить чіткий план зі скорочення використання вугілля

"Ми не побачили бажання більшості країн включатись у такі перемовини", - додала вона.

Серед інших проблем - небажання посилатися у документах саміту на рішення Генасамблеї ООН про невизнання анексії Криму.

"Таке небажання також є політичною позицією. Це підриває світову позицію щодо невизнання анексії Криму, а також впливає на розподіл коштів за ст. 6, що стосується торгівлі квотами. Оскільки Крим є частиною України, це має бути враховано під час розподілу квот", - додала вона.

Також читайте: На саміті щодо клімату понад 40 країн зобов'язалися відмовитися від вугілля. Серед них і Україна, - The Guardian

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+27
Т.е. просто не поняли почему Украина упорно не модернизирует самые "грязные ТЭС" в Европе?
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22.11.2021 16:52
+26
Бубася хотел - как всегда - нагло сбрехать (т.наз. "хуцпа").

Но в Глазго почему-то не нашлось ни кугутов, ни канала Г+Г...
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22.11.2021 16:52
+24
А точно не потому шо Наивеличайший Солнцеликий тупо прогулял свое собственное выступление?
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22.11.2021 16:56
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22.11.2021 16:51 Відповісти
"не оценили климатические усилия Украины"причем здесь наша Украина! люди посмотрели на дегенерата, посмеялись, и забыли.
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22.11.2021 17:08 Відповісти
Бубася хотел - как всегда - нагло сбрехать (т.наз. "хуцпа").

Но в Глазго почему-то не нашлось ни кугутов, ни канала Г+Г...
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22.11.2021 16:52 Відповісти
Т.е. просто не поняли почему Украина упорно не модернизирует самые "грязные ТЭС" в Европе?
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22.11.2021 16:52 Відповісти
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22.11.2021 16:55 Відповісти
що ти п..здиш, курво. https://ember-climate.org/commentary/2021/05/25/coal-power-air-pollution/#polluters
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22.11.2021 17:40 Відповісти
Еще-бы дебил увидел разницу между выбросами SO2 и РМ10 - то вообще бы было хорошо. Но для этого, как минимум, нужно иметь хотя-бы зачатки мозгов.
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22.11.2021 17:48 Відповісти
Мда, я бы тоже мог не обратить внимание на такие "усилия"...
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22.11.2021 23:56 Відповісти
Сдается мне мадам на саммите лютую дичь втирала а сейчас про несправедливость говорит....
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22.11.2021 16:53 Відповісти
Ясен пень-нелох,где то в коридорах ошивался.
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22.11.2021 16:54 Відповісти
Все строят заводы тэс а нам втирают про екологию
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22.11.2021 16:54 Відповісти
Украинские угольные ТЭС загрязняют воздух больше, чем вся энергетика Европы - исследование

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22.11.2021 16:57 Відповісти
"Ми прийняли амбітну кліматичну стратегію та амбітний план національного визначеного внеску" и корабли с углем для ТЕЦ плывут...
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22.11.2021 16:55 Відповісти
Нам рассказывают , что через три недели война . Я не паникёр , но это смешно .
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22.11.2021 16:55 Відповісти
Не можливо дати оцінку тому-чого немає...
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22.11.2021 16:55 Відповісти
Ми не оцінку просили дати,ми просили дати бабло...По українськи "не оцінили" - значить не заплатили...
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22.11.2021 17:09 Відповісти
Неможливо
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10.12.2021 14:29 Відповісти
А точно не потому шо Наивеличайший Солнцеликий тупо прогулял свое собственное выступление?
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22.11.2021 16:56 Відповісти
точно! и поэтому этого хрипатого мальчика так и воспринимали...(никак!)))))
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22.11.2021 17:15 Відповісти
Тому, шо він по часам непонімае.
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22.11.2021 17:20 Відповісти
гадаю справа в тому, що сцяння в очі сприймають за реальні дії тільки зеленські недолугі прихильники.
а на серйозному фаховому міжнародному рівні вас сприймають тими, ким ви й є - забрехавшимися неосвіченими йолопами.
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22.11.2021 16:57 Відповісти
"Ми прийняли амбітну кліматичну стратегію та амбітний план національного визначеного внеску...
... Однак, на жаль, ці зусилля не були враховані під час прийняття рішень саміту".

Джерело: https://censor.net/ua/n3300922

Тобто, не дуже повірили в чергові обіцянки чемпіонів по брехні.
Нічого дивного.
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22.11.2021 16:59 Відповісти
Згоден. Хотіли бабло,під ...здіж.
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22.11.2021 18:04 Відповісти
Провал за провалом.
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22.11.2021 17:04 Відповісти
Неудивительно, а какое может быть уважение если Зеля так накурился что прозевал собственное выступление, позорище на весь мир.
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22.11.2021 17:06 Відповісти
Тому що ..."на фоні Східної та Центральної Європи"... цей олігархічно-корупційний бантустан нижньоафриканського рівня не розгледіти.
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22.11.2021 17:08 Відповісти
А чему здесь удивляться,наша дипломатия как и правительство,мягко говоря,обкакалось во всем мире кроме мокшандии.
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22.11.2021 17:08 Відповісти
потому как амбициозные и реальные - это две большие разницы...как преЗЕдент и Президент )))))
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22.11.2021 17:14 Відповісти
А они эти усилия у нас есть??? Потуги возможно есть но с этой властью мы никогда не высремся!!!!!!!!!!!!!!!
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22.11.2021 17:17 Відповісти
Нууу!! У Глазго теж не лохи були! 😁 Пані Стефан шина має усвідомити, що у світі вже всім добре відомо, хто такий Зєлєнскій і як ві веде справи. 😁 Одним словом, зелені хотіли бабла. На стройку бальшую. А за зелену енергетику не розрахуватися. Гроші донорів залили на якусь туфту. 😊 У світі донори це зрозуміли. Двічі їх розвести не вдасться. 😊
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22.11.2021 17:19 Відповісти
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22.11.2021 17:20 Відповісти
Смотря на дымящие трубы и красное небо возле предприятий ДЭТЕКА и МЕТИНВЕСТА, МИТАЛЛА, говорить о климатических усилиях Украины, как минимум смешно...
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22.11.2021 17:29 Відповісти
Нужно не за подачками ездить с протянутой рукой попрошаек а самим внедрять передовые ьехнологии по экологии - тогда к Украине будут присматриваться и уважать.. а бла бла бла уже никому не интересны.. Намерения это не дела!!!!
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22.11.2021 17:29 Відповісти
"Мы приняли амбициозную климатическую стратегию и амбициозный план национального определенного взноса. Как следствие, мы увидели, что на фоне не являющихся активными в этом регионе Восточной и Центральной Европы Украина демонстрировала настоящее лидерство в регионе. Однако, к сожалению, эти усилия не были учтены при принятии решений саммита", - пояснила она."

Пачиму мы не в нате, пачиму нам не платят... Концерт зеленых могут понять только 73 избирателей в Украине. Вас третий год не понимают в цивилизованных странах, а до вас не доходит....
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22.11.2021 17:31 Відповісти
Очень серьёзные усилия, за 30 лет не модернизировать, а убить собственную промышленность...
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22.11.2021 17:42 Відповісти
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22.11.2021 17:42 Відповісти
Пердімонокль! 🧐😲
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22.11.2021 23:24 Відповісти
Паночка, тільки що Шмигаль оголосив, що можете прямувати в дупу з вашим самітом, а Україна і надалі буде палити вуголь. "Уряд не схвалював офіційні документи, які декларували б таку амбіцію... Це Ваші слова - джерело: https://biz.censor.net/n3300894. Такщо визначайтесь, ви гарна чи розумна?
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22.11.2021 18:17 Відповісти
Просто блазня ніхто не приймає всерйоз , всі знають . що то блазень.
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22.11.2021 18:54 Відповісти
"Мы приняли амбициозную климатическую стратегию и амбициозный план национального определенного взноса. Как следствие, мы увидели, что на фоне не являющихся активными в этом регионе Восточной и Центральной Европы Украина демонстрировала настоящее лидерство в регионе. Однако, к сожалению, эти усилия не были учтены при принятии решений саммита", - пояснила она Источник: https://censor.net/ru/n3300922
Раз так.
Кабинет Министров Украины не утверждал официальные документы об отказе от угольной генерации до 2035 года в рамках международной инициативы Powering Past Coal Alliance (PPCA). Об этом сообщила вице-премьер Ольга Стефанишина, Источник: https://censor.net/ru/n3300935
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22.11.2021 19:14 Відповісти
Щоо? Не погодилися й далі вирубати ліси та Карпати ? От нелюди !
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22.11.2021 19:36 Відповісти
Какая стратегия? Какое лидерство?
Вы два года зеленую энергетику давите и не расчитываетесь с долгами!
Стратеги хреновы! Миллиард деревьев, космопорт, зеленый университет, велыке крадивныцтво, зарплаты 4000 евро---кто вас слушать будет???
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22.11.2021 20:47 Відповісти
ну так а що там з викидами в Китаї?
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22.11.2021 22:15 Відповісти
А как можно оценить то, чего нет? То, что в Украине в процессе деиндустриализации закрываются промышленные предприятия - в последнюю очередь можно назвать "климатическими усилиями". Тем более, ликвидация промышленности компенсируется массовым переходом населения на отопление дровами, зачастую - нетвёрдых пород, в частном секторе дымит так, шо "ни вздохнуть, ни пёрднуть"©.
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22.11.2021 23:41 Відповісти
 
 