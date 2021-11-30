Нидерланды готовят еще один судебный процесс против России из-за МН17, - СМИ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Нидерланды готовятся инициировать новый процесс из-за катастрофы самолета рейса МН17 - по линии Международной организации гражданской авиации ICAO.
Об этом сообщает нидерландский общественный вещатель RTL, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Нидерланды намерены доказать, что РФ нарушила Конвенцию о международной гражданской авиации 1944 года, которая предусматривает, что страны должны обеспечивать безопасность гражданской авиации.
"Нидерланды работают над новым процессом против России в связи с катастрофой MH17 - по линии Международной организации гражданской авиации ICAO", - говорится в сообщении.
Отмечается, что уже несколько лет Нидерланды пытаются добиться, чтобы Россия признала свою ответственность в трагедии МН17.
Рассматривались разные дальнейшие шаги, в частности процедура в ICAO относительно нарушения Россией Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года. В соответствии с ней каждое государство должно воздерживаться от применения оружия против гражданских самолетов, и жизни людей на борту не должно ничего угрожать.
"Если ICAO признает, что Россия виновна, это усилит давление на Москву в вопросе признания ответственности или может быть основанием для другого судебного процесса", - отмечает RTL.
По информации СМИ, окончательное решение должен принять новый Кабинет министров, который еще не сформирован. Также не исключено, что к процессу присоединится Австралия, которая вместе с Нидерландами принимала участие в переговорах с РФ относительно признания ответственности за сбитие МН17.
Пожалуйста, подождите...
Они так же точно и Гитлеру свою страну просрали. Оправдываются, что их тогда не убивали особенно. Разве что евреев с цыганами и прочих "некоренных", да и то не всех же...
Не слушайте вы никого. }{уйло с парашей должны быть полностью уничтожены.
И без всяких судов.
Возможно, пара уцелевших там найдётся, хотя и этого говна будет слишком много.
ЕЩЁ В НАЧАЛЕ агрессии против Украины нужно было МОМЕНТАЛЬНО запускать 100процентные санкции включая блокировку свифт !