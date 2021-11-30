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Нидерланды готовят еще один судебный процесс против России из-за МН17, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Нидерланды готовят еще один судебный процесс против России из-за МН17, - СМИ

Нидерланды готовятся инициировать новый процесс из-за катастрофы самолета рейса МН17 - по линии Международной организации гражданской авиации ICAO.

Об этом сообщает нидерландский общественный вещатель RTL, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Нидерланды намерены доказать, что РФ нарушила Конвенцию о международной гражданской авиации 1944 года, которая предусматривает, что страны должны обеспечивать безопасность гражданской авиации.

"Нидерланды работают над новым процессом против России в связи с катастрофой MH17 - по линии Международной организации гражданской авиации ICAO", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже несколько лет Нидерланды пытаются добиться, чтобы Россия признала свою ответственность в трагедии МН17.

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Рассматривались разные дальнейшие шаги, в частности процедура в ICAO относительно нарушения Россией Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года. В соответствии с ней каждое государство должно воздерживаться от применения оружия против гражданских самолетов, и жизни людей на борту не должно ничего угрожать.

"Если ICAO признает, что Россия виновна, это усилит давление на Москву в вопросе признания ответственности или может быть основанием для другого судебного процесса", - отмечает RTL.

По информации СМИ, окончательное решение должен принять новый Кабинет министров, который еще не сформирован. Также не исключено, что к процессу присоединится Австралия, которая вместе с Нидерландами принимала участие в переговорах с РФ относительно признания ответственности за сбитие МН17.
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Топ комментарии
+8
Ой, а шо случилось с одним из свидетелей по этому делу Цемахом? Спецслужбы Украины провели операцию по его задержанию и доставке в Украинскую буцегарню,потери - один 200, один 300.Где же он? Куда ж его дел президент Дерьмак - самый патриотичный за всю историю Вселенной?
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30.11.2021 22:05
+6
...Я розумію, звідки ця безпечність у тих країнах ЄС, які одна по одній, руками місцевих колаборантів і корисних ідіотів, поступово підпадають під російський - ще не "чобіт", але вже "телевізор": я бачила, як Польща в 2015-му весело й бездумно голосувала за ПіС, щоби, як хвалився мені варшавський таксист, "втерти носа Бронкові" (Коморовському), - і як британці в 2016-му так само хвацько - за принципом "виб'ю собі око, хай у моєї тещі буде зять кривий" - голосували за Brexit, не розчовпавши гаразд (як тепер схаменулися), щó воно таке і чим на довшу перспективу загрожує, - там електоральний інфантилізм коли не простимий, то принаймні пояснимий: люди покладались на стабільність своїх країн, з якими справді давно не траплялось нічого лихого. Але ж ми-то, ми! Ми, котрі в 2014-му чудом пройшли по краєчку прірви, ледь уберігши країну від наготованого на неї "демонтажу", в кого сім відсотків території - таки ж під московським чоботом, а не лише "під телевізором", хто, нарешті, щодня має змогу отримувати з перших рук інформацію про те, як у Криму й ОРДіЛО Москва невхильно відтискає й поступово ліквідовує всіх, хто в 2014-му відкривав їй ворота, а на їх місце завозить голодну сарану з тієї третини свого житлофонду, котра в туалет у 40-градусні морози бігає надвір у ямку, - на якій, питається, підставі ми так розслабились, що почали наслідувати європейців у найгіршому й найлегшому до переймання - не в силі їхній, а в слабості: у безвідповідальності ситих? - https://p.dw.com/p/3FktG
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30.11.2021 21:52
+5
смереки потрібно готувать , а не процеси
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30.11.2021 21:44
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смереки потрібно готувать , а не процеси
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30.11.2021 21:44 Ответить
Та жалко---и так всё почти вырубили. Столбов валом.
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30.11.2021 21:47 Ответить
смереки - переносно, звичайно, стовпи будуть краще.
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30.11.2021 22:44 Ответить
нікуди Мордор не дінеться - буде відповідати
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30.11.2021 21:48 Ответить
...Я розумію, звідки ця безпечність у тих країнах ЄС, які одна по одній, руками місцевих колаборантів і корисних ідіотів, поступово підпадають під російський - ще не "чобіт", але вже "телевізор": я бачила, як Польща в 2015-му весело й бездумно голосувала за ПіС, щоби, як хвалився мені варшавський таксист, "втерти носа Бронкові" (Коморовському), - і як британці в 2016-му так само хвацько - за принципом "виб'ю собі око, хай у моєї тещі буде зять кривий" - голосували за Brexit, не розчовпавши гаразд (як тепер схаменулися), щó воно таке і чим на довшу перспективу загрожує, - там електоральний інфантилізм коли не простимий, то принаймні пояснимий: люди покладались на стабільність своїх країн, з якими справді давно не траплялось нічого лихого. Але ж ми-то, ми! Ми, котрі в 2014-му чудом пройшли по краєчку прірви, ледь уберігши країну від наготованого на неї "демонтажу", в кого сім відсотків території - таки ж під московським чоботом, а не лише "під телевізором", хто, нарешті, щодня має змогу отримувати з перших рук інформацію про те, як у Криму й ОРДіЛО Москва невхильно відтискає й поступово ліквідовує всіх, хто в 2014-му відкривав їй ворота, а на їх місце завозить голодну сарану з тієї третини свого житлофонду, котра в туалет у 40-градусні морози бігає надвір у ямку, - на якій, питається, підставі ми так розслабились, що почали наслідувати європейців у найгіршому й найлегшому до переймання - не в силі їхній, а в слабості: у безвідповідальності ситих? - https://p.dw.com/p/3FktG
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30.11.2021 21:52 Ответить
Ой, а шо случилось с одним из свидетелей по этому делу Цемахом? Спецслужбы Украины провели операцию по его задержанию и доставке в Украинскую буцегарню,потери - один 200, один 300.Где же он? Куда ж его дел президент Дерьмак - самый патриотичный за всю историю Вселенной?
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30.11.2021 22:05 Ответить
А чому б нідерландцям не висловити "глибоку стурбованість" і забути як непорозуміння?Було би якось послідовно.
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30.11.2021 22:06 Ответить
У нас основные партнёры как раз в Нидерландах. Я их спрашивал, какие вам ещё нужны доказательства виновности }{уйла в деле рейса MH17? Они отвечают, что они всё знают и без судебного решения, но оно им нужно, чтобы потом... И т.п. галимая муть.
Они так же точно и Гитлеру свою страну просрали. Оправдываются, что их тогда не убивали особенно. Разве что евреев с цыганами и прочих "некоренных", да и то не всех же...
Не слушайте вы никого. }{уйло с парашей должны быть полностью уничтожены.
И без всяких судов.
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30.11.2021 22:24 Ответить
парашка має бути знищена, однозначно, але має бути суд і однозначний вирок, знищення парашкостана, але суд має бути простий і швидкий, як колись чекістські трійки, вони на кращий не заслуговують, вони такий придумали колись такий суд і має їм винести вирок. А чому він потрібен, ну не дикуни ж ми, а цивілізовані люде, бо як без вироку, то скажуть, що свавілля і таке інше, а так, ми виконуємо вирок суду і нєфіг.
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30.11.2021 23:10 Ответить
Будет трибунал, но потом, и над теми в параше, кто уцелеет.
Возможно, пара уцелевших там найдётся, хотя и этого говна будет слишком много.
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30.11.2021 23:16 Ответить
Проблема в том, что трибунал будет только если текущее правительство в паРаше падёт, а сама Лоссия распадётся. В текущем же варианте Лоссийская ********* это ипанутое государство с наглухо отбитыми человеками у руля. Таким сложнее всего противостоять, потому что принципов и понятий у них нет, терять им нечего. Загони их в угол - ядрёную бонбу они, может, и не добросят, но грязную устроят за милую душу.
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30.11.2021 23:36 Ответить
цемах мертв.
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30.11.2021 22:26 Ответить
А мог быть жив, давая показания. Но истинный патриот Дерьмак решил иначе.
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30.11.2021 22:32 Ответить
Больше процессов хороших и разных! Возможно тогда количество перейдет в качество...
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30.11.2021 23:50 Ответить
инертность и тугодумие Запада ЗАШКАЛИВАЕТ !
ЕЩЁ В НАЧАЛЕ агрессии против Украины нужно было МОМЕНТАЛЬНО запускать 100процентные санкции включая блокировку свифт !
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01.12.2021 05:54 Ответить
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01.12.2021 14:56 Ответить
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01.12.2021 14:57 Ответить
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01.12.2021 14:57 Ответить
 
 