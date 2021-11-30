Нидерланды готовят еще один судебный процесс против России из-за МН17, - СМИ

Нидерланды готовятся инициировать новый процесс из-за катастрофы самолета рейса МН17 - по линии Международной организации гражданской авиации ICAO.

Об этом сообщает нидерландский общественный вещатель RTL, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Нидерланды намерены доказать, что РФ нарушила Конвенцию о международной гражданской авиации 1944 года, которая предусматривает, что страны должны обеспечивать безопасность гражданской авиации.

"Нидерланды работают над новым процессом против России в связи с катастрофой MH17 - по линии Международной организации гражданской авиации ICAO", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже несколько лет Нидерланды пытаются добиться, чтобы Россия признала свою ответственность в трагедии МН17.

Читайте также: Грозев: Уверен, мы увидим в суде генерала, отправившего в Украину "Бук", сбивший самолет рейса MH17. ВИДЕО

Рассматривались разные дальнейшие шаги, в частности процедура в ICAO относительно нарушения Россией Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года. В соответствии с ней каждое государство должно воздерживаться от применения оружия против гражданских самолетов, и жизни людей на борту не должно ничего угрожать.

"Если ICAO признает, что Россия виновна, это усилит давление на Москву в вопросе признания ответственности или может быть основанием для другого судебного процесса", - отмечает RTL.

По информации СМИ, окончательное решение должен принять новый Кабинет министров, который еще не сформирован. Также не исключено, что к процессу присоединится Австралия, которая вместе с Нидерландами принимала участие в переговорах с РФ относительно признания ответственности за сбитие МН17.