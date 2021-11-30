Нідерланди готують ще один судовий процес проти Росії через МН17, - ЗМІ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Нідерланди готуються ініціювати новий процес через катастрофу літака рейсу МН17 - по лінії Міжнародної організації цивільної авіації ICAO.
Про це повідомляє нідерландський суспільний мовник RTL, сповіщає Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".
Нідерланди мають намір довести, що РФ порушила Конвенцію про міжнародну цивільну авіацію 1944 року, яка передбачає, що країни повинні забезпечувати безпеку цивільної авіації.
"Нідерланди працюють над новим процесом проти Росії через MH17 - по лінії Міжнародної організації цивільної авіації ICAO", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вже кілька років Нідерланди намагаються домогтися, щоб Росія визнала свою відповідальність у трагедії МН17.
Розглядалися різні подальші кроки. Зокрема, процедура в ICAO щодо порушення Росією Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 року. Відповідно до неї кожна держава повинна утримуватися від застосування зброї проти цивільних літаків і життю людей на борту не повинно нічого загрожувати.
"Якщо ICAO визнає, що Росія винна, це посилить тиск на Москву у питанні визнання відповідальності або може бути підставою для іншого судового процесу", - зазначає RTL.
За інформацією ЗМІ, остаточне рішення має ухвалити новий Кабінет міністрів, який ще не сформовано. Також не виключено, що до процесу приєднається Австралія, яка разом із Нідерландами брала участь у переговорах із РФ щодо визнання відповідальності за збиття МН17.
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Они так же точно и Гитлеру свою страну просрали. Оправдываются, что их тогда не убивали особенно. Разве что евреев с цыганами и прочих "некоренных", да и то не всех же...
Не слушайте вы никого. }{уйло с парашей должны быть полностью уничтожены.
И без всяких судов.
Возможно, пара уцелевших там найдётся, хотя и этого говна будет слишком много.
ЕЩЁ В НАЧАЛЕ агрессии против Украины нужно было МОМЕНТАЛЬНО запускать 100процентные санкции включая блокировку свифт !