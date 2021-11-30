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Нідерланди готують ще один судовий процес проти Росії через МН17, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Нідерланди готують ще один судовий процес проти Росії через МН17, - ЗМІ

Нідерланди готуються ініціювати новий процес через катастрофу літака рейсу МН17 - по лінії Міжнародної організації цивільної авіації ICAO.

Про це повідомляє нідерландський суспільний мовник RTL, сповіщає Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

Нідерланди мають намір довести, що РФ порушила Конвенцію про міжнародну цивільну авіацію 1944 року, яка передбачає, що країни повинні забезпечувати безпеку цивільної авіації.

"Нідерланди працюють над новим процесом проти Росії через MH17 - по лінії Міжнародної організації цивільної авіації ICAO", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вже кілька років Нідерланди намагаються домогтися, щоб Росія визнала свою відповідальність у трагедії МН17.

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Розглядалися різні подальші кроки. Зокрема, процедура в ICAO щодо порушення Росією Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 року. Відповідно до неї кожна держава повинна утримуватися від застосування зброї проти цивільних літаків і життю людей на борту не повинно нічого загрожувати.

"Якщо ICAO визнає, що Росія винна, це посилить тиск на Москву у питанні визнання відповідальності або може бути підставою для іншого судового процесу", - зазначає RTL.

Також читайте: "Росія бреше та затягує процес": Родичі загиблих в катастрофі МН17 виступили в суді

За інформацією ЗМІ, остаточне рішення має ухвалити новий Кабінет міністрів, який ще не сформовано. Також не виключено, що до процесу приєднається Австралія, яка разом із Нідерландами брала участь у переговорах із РФ щодо визнання відповідальності за збиття МН17.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+8
Ой, а шо случилось с одним из свидетелей по этому делу Цемахом? Спецслужбы Украины провели операцию по его задержанию и доставке в Украинскую буцегарню,потери - один 200, один 300.Где же он? Куда ж его дел президент Дерьмак - самый патриотичный за всю историю Вселенной?
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30.11.2021 22:05
+6
...Я розумію, звідки ця безпечність у тих країнах ЄС, які одна по одній, руками місцевих колаборантів і корисних ідіотів, поступово підпадають під російський - ще не "чобіт", але вже "телевізор": я бачила, як Польща в 2015-му весело й бездумно голосувала за ПіС, щоби, як хвалився мені варшавський таксист, "втерти носа Бронкові" (Коморовському), - і як британці в 2016-му так само хвацько - за принципом "виб'ю собі око, хай у моєї тещі буде зять кривий" - голосували за Brexit, не розчовпавши гаразд (як тепер схаменулися), щó воно таке і чим на довшу перспективу загрожує, - там електоральний інфантилізм коли не простимий, то принаймні пояснимий: люди покладались на стабільність своїх країн, з якими справді давно не траплялось нічого лихого. Але ж ми-то, ми! Ми, котрі в 2014-му чудом пройшли по краєчку прірви, ледь уберігши країну від наготованого на неї "демонтажу", в кого сім відсотків території - таки ж під московським чоботом, а не лише "під телевізором", хто, нарешті, щодня має змогу отримувати з перших рук інформацію про те, як у Криму й ОРДіЛО Москва невхильно відтискає й поступово ліквідовує всіх, хто в 2014-му відкривав їй ворота, а на їх місце завозить голодну сарану з тієї третини свого житлофонду, котра в туалет у 40-градусні морози бігає надвір у ямку, - на якій, питається, підставі ми так розслабились, що почали наслідувати європейців у найгіршому й найлегшому до переймання - не в силі їхній, а в слабості: у безвідповідальності ситих? - https://p.dw.com/p/3FktG
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30.11.2021 21:52
+5
смереки потрібно готувать , а не процеси
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30.11.2021 21:44
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смереки потрібно готувать , а не процеси
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30.11.2021 21:44 Відповісти
Та жалко---и так всё почти вырубили. Столбов валом.
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30.11.2021 21:47 Відповісти
смереки - переносно, звичайно, стовпи будуть краще.
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30.11.2021 22:44 Відповісти
нікуди Мордор не дінеться - буде відповідати
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30.11.2021 21:48 Відповісти
...Я розумію, звідки ця безпечність у тих країнах ЄС, які одна по одній, руками місцевих колаборантів і корисних ідіотів, поступово підпадають під російський - ще не "чобіт", але вже "телевізор": я бачила, як Польща в 2015-му весело й бездумно голосувала за ПіС, щоби, як хвалився мені варшавський таксист, "втерти носа Бронкові" (Коморовському), - і як британці в 2016-му так само хвацько - за принципом "виб'ю собі око, хай у моєї тещі буде зять кривий" - голосували за Brexit, не розчовпавши гаразд (як тепер схаменулися), щó воно таке і чим на довшу перспективу загрожує, - там електоральний інфантилізм коли не простимий, то принаймні пояснимий: люди покладались на стабільність своїх країн, з якими справді давно не траплялось нічого лихого. Але ж ми-то, ми! Ми, котрі в 2014-му чудом пройшли по краєчку прірви, ледь уберігши країну від наготованого на неї "демонтажу", в кого сім відсотків території - таки ж під московським чоботом, а не лише "під телевізором", хто, нарешті, щодня має змогу отримувати з перших рук інформацію про те, як у Криму й ОРДіЛО Москва невхильно відтискає й поступово ліквідовує всіх, хто в 2014-му відкривав їй ворота, а на їх місце завозить голодну сарану з тієї третини свого житлофонду, котра в туалет у 40-градусні морози бігає надвір у ямку, - на якій, питається, підставі ми так розслабились, що почали наслідувати європейців у найгіршому й найлегшому до переймання - не в силі їхній, а в слабості: у безвідповідальності ситих? - https://p.dw.com/p/3FktG
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30.11.2021 21:52 Відповісти
Ой, а шо случилось с одним из свидетелей по этому делу Цемахом? Спецслужбы Украины провели операцию по его задержанию и доставке в Украинскую буцегарню,потери - один 200, один 300.Где же он? Куда ж его дел президент Дерьмак - самый патриотичный за всю историю Вселенной?
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30.11.2021 22:05 Відповісти
А чому б нідерландцям не висловити "глибоку стурбованість" і забути як непорозуміння?Було би якось послідовно.
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30.11.2021 22:06 Відповісти
У нас основные партнёры как раз в Нидерландах. Я их спрашивал, какие вам ещё нужны доказательства виновности }{уйла в деле рейса MH17? Они отвечают, что они всё знают и без судебного решения, но оно им нужно, чтобы потом... И т.п. галимая муть.
Они так же точно и Гитлеру свою страну просрали. Оправдываются, что их тогда не убивали особенно. Разве что евреев с цыганами и прочих "некоренных", да и то не всех же...
Не слушайте вы никого. }{уйло с парашей должны быть полностью уничтожены.
И без всяких судов.
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30.11.2021 22:24 Відповісти
парашка має бути знищена, однозначно, але має бути суд і однозначний вирок, знищення парашкостана, але суд має бути простий і швидкий, як колись чекістські трійки, вони на кращий не заслуговують, вони такий придумали колись такий суд і має їм винести вирок. А чому він потрібен, ну не дикуни ж ми, а цивілізовані люде, бо як без вироку, то скажуть, що свавілля і таке інше, а так, ми виконуємо вирок суду і нєфіг.
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30.11.2021 23:10 Відповісти
Будет трибунал, но потом, и над теми в параше, кто уцелеет.
Возможно, пара уцелевших там найдётся, хотя и этого говна будет слишком много.
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30.11.2021 23:16 Відповісти
Проблема в том, что трибунал будет только если текущее правительство в паРаше падёт, а сама Лоссия распадётся. В текущем же варианте Лоссийская ********* это ипанутое государство с наглухо отбитыми человеками у руля. Таким сложнее всего противостоять, потому что принципов и понятий у них нет, терять им нечего. Загони их в угол - ядрёную бонбу они, может, и не добросят, но грязную устроят за милую душу.
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30.11.2021 23:36 Відповісти
цемах мертв.
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30.11.2021 22:26 Відповісти
А мог быть жив, давая показания. Но истинный патриот Дерьмак решил иначе.
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30.11.2021 22:32 Відповісти
Больше процессов хороших и разных! Возможно тогда количество перейдет в качество...
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30.11.2021 23:50 Відповісти
инертность и тугодумие Запада ЗАШКАЛИВАЕТ !
ЕЩЁ В НАЧАЛЕ агрессии против Украины нужно было МОМЕНТАЛЬНО запускать 100процентные санкции включая блокировку свифт !
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01.12.2021 05:54 Відповісти
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01.12.2021 14:56 Відповісти
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01.12.2021 14:57 Відповісти
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01.12.2021 14:57 Відповісти
 
 