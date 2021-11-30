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вакцина (3815) Германия (6000) ограничение (104) Шольц Олаф (542)

В Германии вводятся ограничения для невакцинированного населения

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

В Германии вводятся ограничения для невакцинированного населения
Фото: Олаф Шольц

Достигнут консенсус между старым и новым Центральными правительствами Германии, а также руководствами федеральных земель относительно необходимости очередного ограничения социальных контактов населения для нейтрализации четвертой волны распространения коронавируса.

Разные федеральные земли вводят уже действующие ранее правила ограничения контактов, но только для невакцинированных людей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Эти ограничения коснутся личного общения, возможности посещать магазины розничной торговли и массовые мероприятия, в частности спортивные соревнования Бундеслиги. На этот момент для невакцинированных закрыты двери фитнес-центров, салонов красоты и парикмахерских.

Чтобы снизить количество граждан, ограниченных в социальных привилегиях, федеральное правительство планирует к Рождеству достичь уровня прививок первой и второй дозой 30 миллионов граждан. В то же время нынешний вице-канцлер и министр финансов Олаф Шольц (возглавивший следующее правительство) настаивает на внедрении с февраля 2022 года обязательной вакцинации для всех.

В частности, все детали планируется принять 2 декабря 2021 года.

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Топ комментарии
+21
Чим більше людей вакциновується , тим більшими мають ставати обмеження для не вакцинованих .
А з якого це дива? У вас че кукуха улетела безвозвратно? Уху ели в конец?
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30.11.2021 22:51
+20
А вакцинованим тим більше, бо вони в лікарні не потрапляють, сам Ляшко сказав.
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30.11.2021 22:37
+19
Як не казав. Ещё как казав. Только в легкой форме, вы ваксы переносите болезнь. Не более. Вы уколоты прививкой «бесбессмертия
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30.11.2021 22:46
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Кто бы сомневался) У вас , ваксов,один ответ на все. Либо бред, либо сертификат куплен.
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30.11.2021 23:55 Ответить
Так а что ещё отвечать? Привили огромное количество людей. "Три недели безвылазно" это должен быть исключительно редкий случай, ну а чтоб "знакомые" (т.е. несколько сразу) это просто нереально.
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01.12.2021 00:02 Ответить
Да, три недели безвылазно. Заболели ,больше недели была температура. После прививкиВаше право верить или нет. Я год назад переболела, ни вакцинировалась, ни болею. Зачем мне ваша экспериментальная прививка?
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01.12.2021 00:14 Ответить
Она не экспериментальная, это раз. Во-вторых, гораздо вероятнее, что ваши знакомые заразились в тот же период, когда и вакцинировались (может, когда в одной очереди сидели). Вот этот вариант вполне реален. А то, что вы мне пытаетесь рассказать -три недели у обоих с температурой от прививки это практически нереально. Это было ковид, вот и всё.
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01.12.2021 01:06 Ответить
вакцина до сих пор эксперементальная и разрешена к использованию в черезвычайных ситуациях . Факт .
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01.12.2021 02:16 Ответить
Давай мы не будем жонглировать словами и искать где и когда было в статусе экспериментальной, где экспериментальной для определённых категорий и так далее. Есть такой очень хороший сайт-библиотека, который собирает правовую и научную информацию по всем медицинским препаратам, включая вакцины. Берём тот же файзер - https://www.drugs.com/search.php?searchterm=Comirnaty&a=1 : "Comirnaty is an FDA-approved COVID-19 vaccine made by Pfizer for BioNTech." В ряде случаев вакцина может использоваться и под Emergency Use Authorization (EUA), который тоже постепенно перейдёт в Approved. Такие дела.
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01.12.2021 12:35 Ответить
29 октября 2021 года вышла статья в известном медицинском журнале «The Lancet» («Ланцет») про сравнение иммунитета тех, кто переболел и уколотых.
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00648-4/fulltext
Пиковая вирусная нагрузка у вакцинированных и невакцинированных не отличается (Although peak viral load did not differ by vaccination status or variant type). То есть, и те, и другие могут болеть модной болезнью одинаково тяжело, независимо от статуса вакцинации. Модный укол не спасает от заболевания барановирусом, особенно его новыми штаммами, и заболевший уколотый (и ревакцинированный пациент) может болеть столь же тяжело, как и невакцинированный.
Единственным выявленным бонусом жижизации является, по мнению авторов статьи, более быстрое снижение вирусной нагрузки уколотых, то есть они чуть быстрее выздоравливают (незначительно быстрее). Вместе с тем подвергаясь поствакцинальным рискам (осложнений и т.д.)

Полностью уколотые люди могут эффективно передавать инфекцию в домашних условиях, в том числе тем же полностью вакцинированным контактам.
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01.12.2021 01:18 Ответить
Давайте вы не будете выдирать понравившиеся вам фразы из контекста, потому что кроме peak load есть и другие показатели (viral load decline), и посмотрим на Interpretation - "Vaccination reduces the risk of delta variant infection and accelerates viral clearance. Nonetheless, fully vaccinated individuals with breakthrough infections have peak viral load similar to unvaccinated cases and can efficiently transmit infection in household settings, including to fully vaccinated contacts." Вторую фразу вы перевели и выдали в конце как "срывающее покровы" опровержение, а вот первую (вакцинация снижает риск инфицирования и ускоряет выздоровление, вкратце) опустили, так как она не подходит под ваши каноны мракобеса. Кроме того, речь в данном случае идёт о breakthrough infections, т.е. тех случаях, когда вирус всё-таки пробил защиту вакцины и вызвал инфицирование.
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01.12.2021 01:43 Ответить
вирусная нагрузка у вакцинированных в 251 раз выше чем у не вакцинированных
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01.12.2021 02:17 Ответить
Это бред и преднамеренная манипуляция данными.
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01.12.2021 12:35 Ответить
Мой товарищ после двух вакцин пфайзера в свои 45 лет уже перенёс операцию у сердца от тромбоза и сейчас готовят к операции на ногах, сказали если пройдёт всё хорошо есть шанс на востановление, если нет может дойти до ампутации. До вакцинации на здоровье не жаловался
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01.12.2021 01:19 Ответить
Классическое "после не значит вследствие".
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01.12.2021 01:33 Ответить
это один из побочных эффектов мРНА вакцины .
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01.12.2021 01:46 Ответить
Есть и другие вакцины, если уж так не хочется мРНК. Есть векторные, есть даже "классическое". Но упоротые ж хотят чистый дарвинизм, чтобы все переболели и 2% померли.
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01.12.2021 01:52 Ответить
векторные вакцины это когда мРНА мессенджер встраивают в ослабленный аденовирус . нет никакой разницы и те и другие заставляют клетки организма человека генерировать токсичный спайк протеин. Есть израильская вакцина брилайф , она работает по другому принципу , в конверте несущего вируса встроен сам спайк протеин . вот у этой вацины минимум побочных эффектов и она концентрируется в области легких . однако израильская вакцина не может использоваться в данный момент .
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01.12.2021 02:09 Ответить
> "токсичный спайк протеин."

А, теперь я вспомнил. Про "токсичность" этого протеина я тебя уже спрашивал. Ты больше суток думал, а потом отрыл короткую "статью" в каком-то трешевом журнале, уровень которой "днище". Оставляю тебя наедине со своими фантазиями.
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01.12.2021 02:13 Ответить
продавец файзера , спайк протеин вызывет инсульты , инфаркты , автоимунные заболевания и нарушает нейронные связи клеток головного мозга . тебе этого мало ?
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01.12.2021 02:19 Ответить
Продавец БАДов, спайк-протеин ничего из этого сам по себе не вызывает. Твоя ссылка ниже это тоже не утверждает. Как альтернативу вакцине можешь переболеть ковидом, который имеет тонну побочки, включая и вышеописанное.

ПС у тебя нейронные связи клеток мозга нарушены быть не могут. Нельзя нарушить то, чего нет.
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01.12.2021 03:08 Ответить
чисто случайно совпало
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01.12.2021 16:17 Ответить
все теперешние вакцины от ковида потеряли свою эффективность . ковид генерирует варианты быстрее чем делают ответные вакцины от него .
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01.12.2021 01:45 Ответить
НЕ витримую - сьогодні Гордон у Голованова зізнався у замовчуванні зриву спецоперації з Гіркиним ??? (щодо інтерв"ю з ним )?
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30.11.2021 23:10 Ответить
ці лицемірні зізнання у замовчуванні про Зеленського??? Ці виверження про Лещенко!!! ГОСПОДИ НЕМАЄ СЛІВ!
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30.11.2021 23:12 Ответить
У нас проверка "кьюар кодов" !!! - кондуктор гаркнула в салон.
И я заметил как старушка, из сумки вынула кастет и ствол.
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30.11.2021 23:47 Ответить
Первые волны сарс прошли и никто и не заметил..хотя пенсов поумирало немеряно (бронхит, воспаление легких)..а щас после 19 года вдруг резко заметили...
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30.11.2021 23:55 Ответить
Греция пошла еще дальше и ввели "налог на ковид"...
Премьер Греции Кириакос Мицотакис объявил обязательные уколы для всех греков старше 60лет. Тем, кто откажется - придется платить ежемесячный штраф в 109 евро начиная с 16 января..

Очень очень хорошо, что им приходится открыто отказываться от соблюдения прав человека... Это и ставит их вне закона, и показывает Нам, что события развиваются не так, как они себе планировали.

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30.11.2021 23:58 Ответить
???
Капець. Чим далі - тим страшніше дебільніше.
Як міжнародний конкурс: хто кого переплюне в ідіотизмі.
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01.12.2021 00:32 Ответить
А чего ждать !? Власть во Всем Мире захватил левый-дебильный-интернационал ублюдков !!!
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01.12.2021 00:34 Ответить
Та не... зря вы зачеркнули страшніше. Таки реально страшнее...
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01.12.2021 00:34 Ответить
З одного боку, так. Страшно від того, що відбувається подібне. Ще два роки тому цього ніхто б навіть уявити не зміг. Дикунство неймовірне, абсолютна підміна понять (хто пам*ятає, я влітку 2020 писала про королівство кривих дзеркал - тоді якраз буйствувало блм), pressure, заборона мати іншу думку.

А закреслила, бо боятися / лякатися / страшитися не потрібно. Саме страх і хочуть викликати та керувати масами, залякуючи їх усім, чим тільки можна.
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01.12.2021 00:43 Ответить
Видите, ниже. Александр Науменко de9a367b написал мне, что в Штатх, оказывается, колят этот Джонсон морякам, невзирая на то, что у человека уже есть прививка.
Если так, то я просто отменю этот контракт и, соответственно, поставлю крест на дальнейшей работе в своей Компании. Страшно ли мне это делать? Да, страшно. Но, я это проделаю. И выяснять истину начну не далее как завтра.
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01.12.2021 00:49 Ответить
Я вже нічому не дивуюся. Перш, ніж анульовувати - уточніть все-таки.
Хоча правила =боротьби= міняються щодня. Те визнають, те - ні.
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01.12.2021 00:59 Ответить
Ну да, попробую уточнить. А интересно, да? То есть, каких-то протоколов не существует, в принципе. Я сделаю так: на контракт я полечу, наверное, если не удастся точно выяснить. Но, если там меня попробуют вакцинировать, я откажусь. И всё. Пусть отправляют домой.
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01.12.2021 01:02 Ответить
Таке джерело Вам не підходить ?
https://www.atpi.com/en/marine-energy-travel/focusing-on-seamen-travel-restrictions-for-crew-change/

Україну не знайшла, але Ви ж під іншим прапором ходите.
+ Ваша компанія мусить надати всю інформацію.

Ось щодо вимог від 5 листопада:
https://www.nautilusint.org/en/news-insight/news/seafarers-exempt-from-new-us-vaccination-travel-requirements/

https://www.ics-shipping.org/publication/coronavirus-covid-19-vaccination-for-seafarers-and-shipping-companies-a-practical-guide-second-edition/

Ось - union and the American Maritime Association
https://www.seafarers.org/details-of-mou-for-vaccine-mandate/

All crew joining a vessel, regardless of job status, (permanent, trip tour, rotary, or trip relief), on and after October 1, 2021 must provide proof of a COVID-19 vaccine.

The following vaccines are acceptable.

Pfizer - both shots - second shot prior to joining

Moderna - both shots - second shot prior to joining

Johnson & Johnson - 1 shot - 2 weeks prior to joining

Non-vaccinated crew on vessels, as of October 1, 2021, will be allowed to finish their current tours. However, should the Company make arrangements for them to be vaccinated in a U.S. port after October 1, 2021 and they refuse, the Company will call for their relief and when their replacement reports aboard, their employment will end.

Я не знаю всіх деталей, але виглядає, що визнають пфайзер, модерну і джонсон.
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01.12.2021 01:20 Ответить
Благодарю Вас!!! То, что нужно!!! Таки согласно этой ИНФЕ беспредела не предвидится, Слава Богу!
А то ведь я реально испугался.
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01.12.2021 01:32 Ответить
Чудово ! Good luck !

І обов'язково будьте здорові.
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01.12.2021 01:39 Ответить
В данный момент на УКРНЕТе: Словенія остаточно заборонила щеплення COVID-вакциною J&J через смерть 20-річної дівчини
А в Одессе забавные маршруты организованы. Везут в Румынию, в Галац автобусами моряков, для вакцинации именно Джонсоном, ибо только одна прививка. Желающих много, ибо на контракт не уехать, без полной вакцинации.
Довольно весело прочитать такую новость, о запрете Словении и завтра ехать ширяться, да?
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01.12.2021 00:04 Ответить
В штатах тоже ее колят морякам, и им пофиг что тебя вакцинировали до этого.
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01.12.2021 00:35 Ответить
Не понял. То есть, как это пофиг??? Например, я ширнулся перед контрактом, прилетаю в Штаты и снова ширяться???
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01.12.2021 00:38 Ответить
Да, или домой или ширяйся вакциной от производителя шампуней, прямо на судне будут делать если в штаты зайдете
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01.12.2021 00:46 Ответить
Благодарю, я понял. Однако, я повторюсь: например, у меня сертификат двухнедельной давности. Я прилетаю в Штаты и меня снова вакцинируют??? Для меня это вопрос серьезный, ибо в этом случае я отменяю этот сраный контракт.
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01.12.2021 00:51 Ответить
Брат жены сейчас там, вакцинировался (короновак китайский)в августе, но там сказали или домой или шампунь. Короче вкололи ему джонсон и три дня колбасило, живой пока. Но это как по мне все равно лучше чем в Африке от комаров малярийных отбиваться, или в Индии где стоя на рейде воняет даже в машине
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01.12.2021 01:14 Ответить
Ага! Таки Короновак. Он в Штатах не признан.
Благодарю вас! ИНФА утешительная.
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01.12.2021 01:17 Ответить
Да дело то хорошее, давайте.
Вот, например, в штате Виктория, Австралия, "невакцинированные" не могут ни постричься, ни гвоздей в магазине купить.
Но что удивительно, согласно комментариям в австралийских СМИ, прибыль у австралийских розничных сетей что-то сильно вдруг упала, и цифры приводят комментаторы, что, например, у компании Bunnings (эта сеть магазинов, где продается краска, гвозди, обои, и прочие удобрения) прибыль упала аж на 70%. Но мы же понимаем, что такого просто не может быть, ведь деньги то имеются лишь у дважды-проколотых, а остальные невакцинированные сосут лапу от инфляции?
Ну не может же быть такого, что 10% не проколотых от ковидлы в штате Виктория имеют на руках все денежные средства, верно?
Это же фантастика какая то получается, такого быть не может в принципе.

И потому, тветоны, ваше решение - мудрое.
Сейчас и у германских розничных сетей прибыль упадет на 70% за месяц, и тогда вам, тевтоны, российский газ БОЛЬШЕ БУДЕТ НЕ НУЖЕН.

Как видите, есть прок и от "пандемии" - можно обойтись- без СП-2!
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01.12.2021 00:24 Ответить
Це - Ви ?
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01.12.2021 00:44 Ответить
Да, это я.
Но я крайне редко комментирую на censor, ибо меня интересует сугубо судьба людей Порошенко и Турчинова, им то за что все это?
Как живет "мудрый нарiд" (С) меня не касается.
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01.12.2021 04:17 Ответить
Рада Вас бачити.
Я завжди переживаю, коли хтось пропадає: думаю, що щось сталося.
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02.12.2021 06:22 Ответить
Кстати, вчера смотрела про Иран, про культурную, так сказать, революцию в Иране, (это когда тюрбаноиды изгнали про-американского шаха и решили строить все-исламский халифат, потому что ливаруцию свою, исламскую, тюрбаноиды по всему исламского миру собирались экспортировать, вот как сейчас соседи Украины с востока поступают).
Не знаю, почему мне youtube про императрицу последнюю иранскую документалистику предложил, но вот так сложилось.
Я даже не буду привлекать внимание к тому факту, что прилетели тюрбаноиды всем их правительством в полном составе из Франции, и что аятоллу Хомейни заботливо сводил с трапа самолета Эйр-Франс стюарт.
Я к тому, что императрица упомянула в интерью премьера Ирана Моссадыка, хотя, казалось бы, уже сколько лет прошло. Поддерживал, говорит, шах Ирана Моссадыка (оно и видно).
Так кем был премьер Ирана Моссадык, смещенный последним иранским шахом?
Он был иранским националистом.
Хотел он национализировать иранскую нефтедобывающую промышленность, чтобы прибыль в Иране оставалась, а не вывозилась, чтобы тратились деньги на образование нищебродов иранских, чтобы учителя их учили, а не муллы при мечетях.
За такое изгонят из власти, как не изгнать.
Да только вот какое дело: как показала практика, спасти власть, когда земля под ней горит, могут только националисты. Но на тот момент, когда шаха изгнали, Моссадыка уже не было.
Правда, в его доме музей есть, неофициальный. Стольkо лет прошло, а люди смотрят на его жилье (скромное), на автомобиль в гараже, на котором он ездил, и так далее.
Я вот думаю, а сколько людей придет посмотреть на родовое гнездо клоуна криворожского?
Если 1000 гривен ковидных дать - то придут?
Что-то я сомневаюсь.

И последняя "шутка юмора"(С): 31 декабря 1977 года, Президент США, Картер, назвал Иран "островом стабильности" (an island of stability). 16 января 1978 шах Ирана покинул страну, а в ноябре 1979 года тярбаноиды захватили посольство США в Тегеране и взяли заложников, и что было потом, все знают.
"Будем посмотреть"(С), какую страну назовет "островом стабильности" Дед Байден на саммите по демократии, который 10 декабря будет в Вашингтоне. Если Китай, то надо будет закупать соль и спички, ибо трындец тогда Тайваню, а за ним и нам в Тихоокеанском регионе трындец.
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01.12.2021 04:44 Ответить
Дякую. Будемо стежити, щоб знати, чого чекати.
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02.12.2021 06:24 Ответить
Да, в Австралии на уровне штатов установлены типичные фашистские режимы. Федеральное правительство слабо, и не может вмешиваться в дела штатов по вопросам "здравоохранения".
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01.12.2021 05:02 Ответить
ПОВНИЙ ДУРДОМ! Що далі? А далі: РОЗСТРІЛ за відмову від ширки....
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01.12.2021 02:40 Ответить
Нет, конечно. Просто концлагерь, называемый ныне "карантином".
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01.12.2021 05:01 Ответить
верно.
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01.12.2021 04:45 Ответить
Ахтунг,ахтунг!Собакам .... Не вакцинированным вход воспрещен.
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01.12.2021 06:45 Ответить
Кончится нападениями на пункты вакцинации.
Будет война обколотых южан и невакцинированных северян.
Победить планируют израильтяне (и получат от обоих).
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01.12.2021 06:50 Ответить
Укринформ - чо за дебилоисточник? Сейчас мировая мусорка СМИ для промывки мозгов. Все печатают ложь ложь ложь. Противный мирок. Сейчас это админ удалит. правда админ, ты ведь не любишь здоровых невакцинированных? (Скрин)
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01.12.2021 07:19 Ответить
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