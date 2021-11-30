В Германии вводятся ограничения для невакцинированного населения

Фото: Олаф Шольц

Достигнут консенсус между старым и новым Центральными правительствами Германии, а также руководствами федеральных земель относительно необходимости очередного ограничения социальных контактов населения для нейтрализации четвертой волны распространения коронавируса.

Разные федеральные земли вводят уже действующие ранее правила ограничения контактов, но только для невакцинированных людей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Эти ограничения коснутся личного общения, возможности посещать магазины розничной торговли и массовые мероприятия, в частности спортивные соревнования Бундеслиги. На этот момент для невакцинированных закрыты двери фитнес-центров, салонов красоты и парикмахерских.

Чтобы снизить количество граждан, ограниченных в социальных привилегиях, федеральное правительство планирует к Рождеству достичь уровня прививок первой и второй дозой 30 миллионов граждан. В то же время нынешний вице-канцлер и министр финансов Олаф Шольц (возглавивший следующее правительство) настаивает на внедрении с февраля 2022 года обязательной вакцинации для всех.

В частности, все детали планируется принять 2 декабря 2021 года.

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