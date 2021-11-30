В Германии вводятся ограничения для невакцинированного населения
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Достигнут консенсус между старым и новым Центральными правительствами Германии, а также руководствами федеральных земель относительно необходимости очередного ограничения социальных контактов населения для нейтрализации четвертой волны распространения коронавируса.
Разные федеральные земли вводят уже действующие ранее правила ограничения контактов, но только для невакцинированных людей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Эти ограничения коснутся личного общения, возможности посещать магазины розничной торговли и массовые мероприятия, в частности спортивные соревнования Бундеслиги. На этот момент для невакцинированных закрыты двери фитнес-центров, салонов красоты и парикмахерских.
Чтобы снизить количество граждан, ограниченных в социальных привилегиях, федеральное правительство планирует к Рождеству достичь уровня прививок первой и второй дозой 30 миллионов граждан. В то же время нынешний вице-канцлер и министр финансов Олаф Шольц (возглавивший следующее правительство) настаивает на внедрении с февраля 2022 года обязательной вакцинации для всех.
В частности, все детали планируется принять 2 декабря 2021 года.
Пожалуйста, подождите...
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00648-4/fulltext
Пиковая вирусная нагрузка у вакцинированных и невакцинированных не отличается (Although peak viral load did not differ by vaccination status or variant type). То есть, и те, и другие могут болеть модной болезнью одинаково тяжело, независимо от статуса вакцинации. Модный укол не спасает от заболевания барановирусом, особенно его новыми штаммами, и заболевший уколотый (и ревакцинированный пациент) может болеть столь же тяжело, как и невакцинированный.
Единственным выявленным бонусом жижизации является, по мнению авторов статьи, более быстрое снижение вирусной нагрузки уколотых, то есть они чуть быстрее выздоравливают (незначительно быстрее). Вместе с тем подвергаясь поствакцинальным рискам (осложнений и т.д.)
Полностью уколотые люди могут эффективно передавать инфекцию в домашних условиях, в том числе тем же полностью вакцинированным контактам.
А, теперь я вспомнил. Про "токсичность" этого протеина я тебя уже спрашивал. Ты больше суток думал, а потом отрыл короткую "статью" в каком-то трешевом журнале, уровень которой "днище". Оставляю тебя наедине со своими фантазиями.
ПС у тебя нейронные связи клеток мозга нарушены быть не могут. Нельзя нарушить то, чего нет.
И я заметил как старушка, из сумки вынула кастет и ствол.
Премьер Греции Кириакос Мицотакис объявил обязательные уколы для всех греков старше 60лет. Тем, кто откажется - придется платить ежемесячный штраф в 109 евро начиная с 16 января..
Очень очень хорошо, что им приходится открыто отказываться от соблюдения прав человека... Это и ставит их вне закона, и показывает Нам, что события развиваются не так, как они себе планировали.
Капець. Чим далі - тим
страшнішедебільніше.
Як міжнародний конкурс: хто кого переплюне в ідіотизмі.
страшніше. Таки реально страшнее...
А закреслила, бо боятися / лякатися / страшитися не потрібно. Саме страх і хочуть викликати та керувати масами, залякуючи їх усім, чим тільки можна.
Если так, то я просто отменю этот контракт и, соответственно, поставлю крест на дальнейшей работе в своей Компании. Страшно ли мне это делать? Да, страшно. Но, я это проделаю. И выяснять истину начну не далее как завтра.
Хоча правила =боротьби= міняються щодня. Те визнають, те - ні.
https://www.atpi.com/en/marine-energy-travel/focusing-on-seamen-travel-restrictions-for-crew-change/
Україну не знайшла, але Ви ж під іншим прапором ходите.
+ Ваша компанія мусить надати всю інформацію.
Ось щодо вимог від 5 листопада:
https://www.nautilusint.org/en/news-insight/news/seafarers-exempt-from-new-us-vaccination-travel-requirements/
https://www.ics-shipping.org/publication/coronavirus-covid-19-vaccination-for-seafarers-and-shipping-companies-a-practical-guide-second-edition/
Ось - union and the American Maritime Association
https://www.seafarers.org/details-of-mou-for-vaccine-mandate/
All crew joining a vessel, regardless of job status, (permanent, trip tour, rotary, or trip relief), on and after October 1, 2021 must provide proof of a COVID-19 vaccine.
The following vaccines are acceptable.
Pfizer - both shots - second shot prior to joining
Moderna - both shots - second shot prior to joining
Johnson & Johnson - 1 shot - 2 weeks prior to joining
Non-vaccinated crew on vessels, as of October 1, 2021, will be allowed to finish their current tours. However, should the Company make arrangements for them to be vaccinated in a U.S. port after October 1, 2021 and they refuse, the Company will call for their relief and when their replacement reports aboard, their employment will end.
Я не знаю всіх деталей, але виглядає, що визнають пфайзер, модерну і джонсон.
А то ведь я реально испугался.
І обов'язково будьте здорові.
А в Одессе забавные маршруты организованы. Везут в Румынию, в Галац автобусами моряков, для вакцинации именно Джонсоном, ибо только одна прививка. Желающих много, ибо на контракт не уехать, без полной вакцинации.
Довольно весело прочитать такую новость, о запрете Словении и завтра ехать ширяться, да?
Благодарю вас! ИНФА утешительная.
Вот, например, в штате Виктория, Австралия, "невакцинированные" не могут ни постричься, ни гвоздей в магазине купить.
Но что удивительно, согласно комментариям в австралийских СМИ, прибыль у австралийских розничных сетей что-то сильно вдруг упала, и цифры приводят комментаторы, что, например, у компании Bunnings (эта сеть магазинов, где продается краска, гвозди, обои, и прочие удобрения) прибыль упала аж на 70%. Но мы же понимаем, что такого просто не может быть, ведь деньги то имеются лишь у дважды-проколотых, а остальные невакцинированные сосут лапу от инфляции?
Ну не может же быть такого, что 10% не проколотых от ковидлы в штате Виктория имеют на руках все денежные средства, верно?
Это же фантастика какая то получается, такого быть не может в принципе.
И потому, тветоны, ваше решение - мудрое.
Сейчас и у германских розничных сетей прибыль упадет на 70% за месяц, и тогда вам, тевтоны, российский газ БОЛЬШЕ БУДЕТ НЕ НУЖЕН.
Как видите, есть прок и от "пандемии" - можно обойтись- без СП-2!
Но я крайне редко комментирую на censor, ибо меня интересует сугубо судьба людей Порошенко и Турчинова, им то за что все это?
Как живет "мудрый нарiд" (С) меня не касается.
Я завжди переживаю, коли хтось пропадає: думаю, що щось сталося.
Не знаю, почему мне youtube про императрицу последнюю иранскую документалистику предложил, но вот так сложилось.
Я даже не буду привлекать внимание к тому факту, что прилетели тюрбаноиды всем их правительством в полном составе из Франции, и что аятоллу Хомейни заботливо сводил с трапа самолета Эйр-Франс стюарт.
Я к тому, что императрица упомянула в интерью премьера Ирана Моссадыка, хотя, казалось бы, уже сколько лет прошло. Поддерживал, говорит, шах Ирана Моссадыка (оно и видно).
Так кем был премьер Ирана Моссадык, смещенный последним иранским шахом?
Он был иранским националистом.
Хотел он национализировать иранскую нефтедобывающую промышленность, чтобы прибыль в Иране оставалась, а не вывозилась, чтобы тратились деньги на образование нищебродов иранских, чтобы учителя их учили, а не муллы при мечетях.
За такое изгонят из власти, как не изгнать.
Да только вот какое дело: как показала практика, спасти власть, когда земля под ней горит, могут только националисты. Но на тот момент, когда шаха изгнали, Моссадыка уже не было.
Правда, в его доме музей есть, неофициальный. Стольkо лет прошло, а люди смотрят на его жилье (скромное), на автомобиль в гараже, на котором он ездил, и так далее.
Я вот думаю, а сколько людей придет посмотреть на родовое гнездо клоуна криворожского?
Если 1000 гривен ковидных дать - то придут?
Что-то я сомневаюсь.
И последняя "шутка юмора"(С): 31 декабря 1977 года, Президент США, Картер, назвал Иран "островом стабильности" (an island of stability). 16 января 1978 шах Ирана покинул страну, а в ноябре 1979 года тярбаноиды захватили посольство США в Тегеране и взяли заложников, и что было потом, все знают.
"Будем посмотреть"(С), какую страну назовет "островом стабильности" Дед Байден на саммите по демократии, который 10 декабря будет в Вашингтоне. Если Китай, то надо будет закупать соль и спички, ибо трындец тогда Тайваню, а за ним и нам в Тихоокеанском регионе трындец.
https://www.youtube.com/watch?v=8tyhYySo6rs&ab_channel=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%A2%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9CovidMuseum
Будет война обколотых южан и невакцинированных северян.
Победить планируют израильтяне (и получат от обоих).