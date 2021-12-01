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Ветеран АТО Мацкуляк умер в Германии после продолжительного лечения

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Игорь Мацкуляк в 2014 году получил ранение в живот и долго лечился в Украине и Германии.

Об этом говорится на фейсбук-странице "Книга памяти умерших за границей украинцев", сообщает Цензор.НЕТ.

Игоря не стало 29 ноября.

"Игорь Мацкуляк был одним из первых военных из Черновицкой области, которые пошли воевать на восток Украины в 2014 году. Тогда он и получил тяжелое ранение в живот во время обстрела Луганского аэропорта. Далее Игорь длительное время лечился в Украине и Германии, перенес немало трудных операций", - сказано в сообщении.

Родные Игоря нуждаются в финансовой помощи для того, чтобы перевезти его тело из Германии в Украину.

Помочь им можно, переведя деньги на карточку 4149 4993 9145 5621 (Мацкуляк Алиса Викторовна, сестра).

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Автор: Наталя Джума
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Світла пам'ять.
Поранення скалічило.

Співчуття родині.
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01.12.2021 03:17 Ответить
Сумно і боляче , коли нас покидають наші кращі сини України 😪😪😪
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01.12.2021 07:24 Ответить
Царствие Небесное герою.... Вечная память... Будь проклята кремлёвская нечисть и главный кремлёвский выродок путен.
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01.12.2021 08:04 Ответить
парня жалко, а сестричка пусть мерседес свой продаст и вконтакте профиль удалит
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01.12.2021 08:55 Ответить
Зависть уничтожает человека изнутри 😠
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01.12.2021 09:10 Ответить
и еще один Герой отошел в Вечность..

В столице умер доброволец Александр Харин (позывной Джон),
жизнь которому после страшного ранения на семь лет продлили "Боги из Мечки" (Днепр).



Джон, доброволец батальона ОУН в 2014 году он бросил все и уехал из Крыма с женой и двумя маленькими детьми, и пошел воевать.
Сразу после ранения ему вообще не давали шансов (7 шейный позвонок), но он прожил ещё 7 лет парализованным от шеи.
Когда говорят, что в 14 пошли воевать все лучшие люди- это о нем.
Царство Небесное Александру (Джону)...
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01.12.2021 09:15 Ответить
Можно кремировать там и в Украину только банку с пеплом привезти. Раз в 100 дешевле будет.
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01.12.2021 09:25 Ответить
Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
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01.12.2021 10:31 Ответить
Скільки кацапи горя людям приносять...
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04.12.2021 22:02 Ответить
 
 