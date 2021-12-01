Ветеран АТО Мацкуляк умер в Германии после продолжительного лечения

Игорь Мацкуляк в 2014 году получил ранение в живот и долго лечился в Украине и Германии.

Об этом говорится на фейсбук-странице "Книга памяти умерших за границей украинцев", сообщает Цензор.НЕТ.

Игоря не стало 29 ноября.

"Игорь Мацкуляк был одним из первых военных из Черновицкой области, которые пошли воевать на восток Украины в 2014 году. Тогда он и получил тяжелое ранение в живот во время обстрела Луганского аэропорта. Далее Игорь длительное время лечился в Украине и Германии, перенес немало трудных операций", - сказано в сообщении.

Родные Игоря нуждаются в финансовой помощи для того, чтобы перевезти его тело из Германии в Украину.

Помочь им можно, переведя деньги на карточку 4149 4993 9145 5621 (Мацкуляк Алиса Викторовна, сестра).

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