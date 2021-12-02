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Ветеран АТО Мацкуляк помер у Німеччині після тривалого лікування

Новини Цензор.НЕТ Події

Ігор Мацкуляк у 2014 році зазнав поранення у живіт та довго лікувався в Україні та Німеччині.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці "Книга пам’яті померлих за кордоном українців", повідомляє Цензор.НЕТ.

Ігоря не стало 29 листопада.

"Ігор Мацкуляк був одним із перших військових з Чернівецької області, які пішли воювати на схід України у 2014-му році. Тоді він і отримав важке поранення в живіт під час обстрілу Луганського аеропорту. Далі Ігор тривалий час лікувався в Україні та в Німеччині, переніс чимало важких операцій", - сказано в повідомленні.

Рідні Ігоря потребують фінансової допомоги для того, щоби перевезти його тіло з Німеччини до України.

Допомогти їм можна, переказавши гроші на картку 4149 4993 9145 5621 (Мацкуляк Аліса Вікторівна, сестра).

Також читайте: Ветеран ДУК "Правий Сектор" Роман Стеценко (Пар) помер від онкологічного захворювання: прощання з ним відбудеться 2 грудня у Чернігові, - Мінветеранів. ФОТО

Автор: Ольга Лузан
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Світла пам'ять.
Поранення скалічило.

Співчуття родині.
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01.12.2021 03:17 Відповісти
Сумно і боляче , коли нас покидають наші кращі сини України 😪😪😪
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01.12.2021 07:24 Відповісти
Царствие Небесное герою.... Вечная память... Будь проклята кремлёвская нечисть и главный кремлёвский выродок путен.
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01.12.2021 08:04 Відповісти
парня жалко, а сестричка пусть мерседес свой продаст и вконтакте профиль удалит
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01.12.2021 08:55 Відповісти
Зависть уничтожает человека изнутри 😠
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01.12.2021 09:10 Відповісти
и еще один Герой отошел в Вечность..

В столице умер доброволец Александр Харин (позывной Джон),
жизнь которому после страшного ранения на семь лет продлили "Боги из Мечки" (Днепр).



Джон, доброволец батальона ОУН в 2014 году он бросил все и уехал из Крыма с женой и двумя маленькими детьми, и пошел воевать.
Сразу после ранения ему вообще не давали шансов (7 шейный позвонок), но он прожил ещё 7 лет парализованным от шеи.
Когда говорят, что в 14 пошли воевать все лучшие люди- это о нем.
Царство Небесное Александру (Джону)...
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01.12.2021 09:15 Відповісти
Можно кремировать там и в Украину только банку с пеплом привезти. Раз в 100 дешевле будет.
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01.12.2021 09:25 Відповісти
Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
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01.12.2021 10:31 Відповісти
Скільки кацапи горя людям приносять...
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04.12.2021 22:02 Відповісти
 
 