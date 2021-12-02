Ветеран АТО Мацкуляк помер у Німеччині після тривалого лікування
Новини Цензор.НЕТ Події
Ігор Мацкуляк у 2014 році зазнав поранення у живіт та довго лікувався в Україні та Німеччині.
Про це йдеться на фейсбук-сторінці "Книга пам’яті померлих за кордоном українців", повідомляє Цензор.НЕТ.
Ігоря не стало 29 листопада.
"Ігор Мацкуляк був одним із перших військових з Чернівецької області, які пішли воювати на схід України у 2014-му році. Тоді він і отримав важке поранення в живіт під час обстрілу Луганського аеропорту. Далі Ігор тривалий час лікувався в Україні та в Німеччині, переніс чимало важких операцій", - сказано в повідомленні.
Рідні Ігоря потребують фінансової допомоги для того, щоби перевезти його тіло з Німеччини до України.
Допомогти їм можна, переказавши гроші на картку 4149 4993 9145 5621 (Мацкуляк Аліса Вікторівна, сестра).
Будь ласка, зачекайте...
Поранення скалічило.
Співчуття родині.
В столице умер доброволец Александр Харин (позывной Джон),
жизнь которому после страшного ранения на семь лет продлили "Боги из Мечки" (Днепр).
Джон, доброволец батальона ОУН в 2014 году он бросил все и уехал из Крыма с женой и двумя маленькими детьми, и пошел воевать.
Сразу после ранения ему вообще не давали шансов (7 шейный позвонок), но он прожил ещё 7 лет парализованным от шеи.
Когда говорят, что в 14 пошли воевать все лучшие люди- это о нем.
Царство Небесное Александру (Джону)...