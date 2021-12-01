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Новости Политика Украины
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ВР (28725) Зеленский (16523)

Послание президента Зеленского к Верховной Раде. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Парламент заслушивает ежегодное обращение Президента Владимира Зеленского с посланием к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию выступления главы государства.

Ранее сообщалось, что парламент находится под усиленной охраной полиции и Нацгвардии.

У здания парламента и в близлежащих кварталах находятся многочисленные наряды правоохранителей в полной амуниции. Кроме того, на площади Конституции во ВР смонтирована сцена для проведения протестной акции.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+32
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01.12.2021 09:58
+30
Знову бреше?
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01.12.2021 09:53
+24
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01.12.2021 09:56
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Шо....су....подгорело...получи фантик от рошенки...холуй
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01.12.2021 15:34 Ответить
насільки цей акт самославослів'я підвищить рейтинг?
Через тиждень побачимо.
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01.12.2021 10:55 Ответить
..а потом мы построим космопорт https://youtu.be/Jzyok6uYnxQ
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01.12.2021 10:55 Ответить
скидайте клоуна....мы заждались))
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01.12.2021 10:57 Ответить
А де на твоєму фото Портнов, Татаров, Коломойський? Чи Подоляк забороняє їх додати??
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01.12.2021 11:05 Ответить
Троляко , невже заплатили зелені і не кинули , як завжди 😃?
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01.12.2021 11:09 Ответить
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01.12.2021 19:35 Ответить
Навіщо слухати "послання" вже посланого???
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01.12.2021 11:03 Ответить
«Європейська Солідарність» нагадала Зеленському про брехню, «вагнергейт», політичні репресії, енергетичну кризу і тисячі померлих від ковіду - фото




Народні депутати з фракції «Європейська Солідарність» під час виступу Володимира Зеленського у Верховній Раді нагадали йому про ті запитання, які хвилюють українське суспільство. Зокрема, про переслідування журналістів та опозиції, про критичну нестачу вугілля, про смерті тисяч українців від ковіду, про постійну брехню, а також про зрив спецоперації із затримання бойовиків ПВК «Вагнера» і про загибель морпіха Ярослава Журавля.
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01.12.2021 11:05 Ответить
Це та ЄС, "годівник" і одночасно ЧЛЕН якої був співзасновником Партії регіонів та міністром у яника?
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01.12.2021 12:19 Ответить
Одного не зрозумів , так як не снідаючи , набрався терпіння і вислухав віслюка , майже до кінця -
про яку краіну він розповідав , роблячи акцент про те , що все робиться
ВПЕРШЕ, ну ніяк не про Украіну !😡
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01.12.2021 11:07 Ответить
Редкий сказочник и мыздобул ! Ему-бы книжки писать в жанре экономического фэнтази ...
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01.12.2021 11:15 Ответить
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01.12.2021 11:29 Ответить
Спасибо Владимир, что удерживаете золотовалютный запас Украины на таком уровне, надеюсь вы также сможете поднять эту планку и на исторический максимум.

Благодарю за достойную зарплату врачей, я вижу вы стараетесь, дай бог вам сил противостоять чертям которые вам мешают.
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01.12.2021 11:35 Ответить
Стабільність валюти -це результат реформ папєрєдніков, коли були закриті сотня банків-пилеслсів і найголовніше - закрито Приват -банк дружбана ВАЗеліна. Про достойну зарплату лікарів - не зрозумів гумору. Для чого ти насміхаєшся?
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01.12.2021 11:55 Ответить
Так-так. Пам'ятаю як економісти тоді казали, що гривня повинна бути дешевою і закладали у бюджет фактично по 30 грн за 1USD.
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01.12.2021 12:22 Ответить
Мав намір подивитись це ізриганіє слів.Сил хватило на 1.5 хв.Потім рвотні позиви перемогли намір.
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01.12.2021 11:47 Ответить
Ну вірно, там же цифри були, та їх так складно сприймати! Для цього мозоку потрібно працювати!
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01.12.2021 12:24 Ответить
Цілком за.Тільки від відсутності мізків у ЗЕ дебілів,ми маємо сьгодні тисячі померлих від ковіду,розвал єкономіки,заоблачні тарифи,крадівництво,корупцію,пониження боєздатності Армії,зраду.Це на твоїй совісті Зе дебіл.
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02.12.2021 06:17 Ответить
Все в якомусь майбутньому часі. Бреше, бреше і бреше. А що, це працює: народу з три коробпа наврьош - і дєлай с нім что хошь.
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01.12.2021 11:51 Ответить
Який жах. Все це дійство нагадує часи 50-річної давності коли Леонід Ілліч Брежнєв виступав з трибуни і всі в залі по команді аплодували - ""долгие продолжительные аплодисменты".
Невже у цього дурника зовсім немає клепки в його макитрі і він все це сприймає за чисту монету?
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01.12.2021 12:08 Ответить
Про доступные дешевые кредиты для ФОП пистешь. Доступны от 40% годовых. Насколько это дешево, хз.
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01.12.2021 13:17 Ответить
Єрмак написал послание голове ВРУ в связи с выступлением Пре в Раде и попросил

з метою якнайширшого суспільного представлення на згаданому заході просимо ухвалити

рішення про участь у зазначенному засіданні представників громадськості, перелік яких додається

Додаток на 5 аркушах представителей избранной громадськості

https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1112507.0

Список "громадськости" на 5 ти аркушах можно посмотреть
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01.12.2021 13:34 Ответить
****** ЗЕБЛЮДКИ!!! кого ви привели до влади?!!
хочу отримати БАН, та такий, щоб нечути й не бачити вас підарасів!!!
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01.12.2021 13:41 Ответить
После завершения речи вяличайшега бурньіе аплодисментьі !!
ООоПС звиняйте картинку перепутал! Но ничего, главное суть, а не внешность! Лица поменять и все на своих мстах!
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01.12.2021 14:15 Ответить
Раніше було звернення президента, він звертався до нації. А тепер посилання. Відчуваєте різницю?
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01.12.2021 14:22 Ответить
короче говоря, владимир зеленский поздравил украинцев, с тем, шо они живут бАгата, и, што через 15 лет, будут жить еще бАгаче. фуф - аЖ гАлава закружилась.
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01.12.2021 15:03 Ответить
Юрій Бутусов

Щойно ·



Сегодня исполнилось три месяца с момента подписания совместной декларации президента США Д.Байдена и президента Украины В.Зеленского о немедленном разблокировании конкурса по избранию Специального антикоррупционного прокурора.

Беспрецедентно, что в текст совместной декларации президент США вписал тогда пункт о "немедленном разблокировании конкурса" в украинский государственный орган.

Но еще более беспрецедентно, что пункт о немедленной разблокировке конкурса президент Украины не выполняет.

Прошло 15 месяцев с момента увольнения главы САП Назара Холодницкого, и до сих пор антикоррупционная прокуратура не имеет полноценного руководства, проведение конкурса планомерно срывает офис президента. Это срывает нормальную работу Национального антикоррупционного бюро. Но даже невыполнение обязательств перед Байденом не пугает Зеленского.

Прошло 23 месяца с момента увольнения главы Государственного бюро расследований Трубы - и до сих пор не назначен новый руководитель. А исполняющий обязанности главы ДБР Алексей Сухачев выполняет любые заказы офиса президента.

Такое ручное правосудие создано Зеленским для того, чтобы карать кого вздумается, и спасать от ответственности свое окружение. И об этом президент ничего не сказал в Верховной Раде
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01.12.2021 15:15 Ответить
Браво !!! Брависсимо !!! Экзамен по ******* здан на отлично.Надо было речь растянуть на шесть часов из них пять на аплодисменты...Иосиф и Леонид отдыхают
Скоро надо будет перейти к обниманиям и поцелуям взасос. Как же я рад что родился в такой ...руководимой Великим Зе.
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01.12.2021 15:18 Ответить
Как говорят в народе Мал Клоп Да Вонюч ...
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01.12.2021 15:24 Ответить
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01.12.2021 16:54 Ответить
Скажу не ради эскапады,

Несправедливость - не пустяк.

Вот зеля посылает Раду...

А Рада зелю - всё никак !
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01.12.2021 17:04 Ответить
Множинне громадянство - це коли Зілєнскаму не треба тікати в Ростов. Він втече на етнічну батьківщину. А вони своїх не видають.
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01.12.2021 17:24 Ответить
1 грудня, 19:00, майдан. Стадіон так стадіон.
https://www.youtube.com/watch?v=yk-n_2rZ_eo
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01.12.2021 18:23 Ответить
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01.12.2021 18:25 Ответить
Подгорело так у слуг олигархов, что обещают как большевики троцкого-ленина.
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01.12.2021 19:04 Ответить
Охоче приєднуюсь до посилання Зеленського. Далеко та назавжди.
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01.12.2021 20:52 Ответить
"Завдяки програмі "Доступні кредити 5-7-9" український малий і середній бізнес отримав понад 70 мільярдів гривань"

ну да, ну да... "бізнес" це котрі грінфемілі лімітед? чи ті що директор ексімбанку роздав?
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01.12.2021 20:53 Ответить
Битый час Зеленский рассказывал, как хорошо тратит наши деньги. А шайка персонажей, ставших богаче на $20000 в месяц, отбили себе руки, аплодируя вождю.

Все верно. Недо-президент, успевший разочаровать миллионы избирателей, проплатил сеанс одновременного поглаживания, на всякий загородив центр Киева броневиками.

Придуманного им переворота так и не случилось, и это ещё одно невыполненное обещание Зе. Но мы уже не реагируем. Одним больше, одним меньше - ну какая разница?
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01.12.2021 21:16 Ответить
нинавижу-нинавижу, всё кругом зрада, ааааа.
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01.12.2021 22:42 Ответить
да, красиво нассал в уши,
1) дороги никто до него не делал а он начал, только вот прикол, шо программа строительсва которую он назвал "велике будивныцтво" была разработана ещё предыдущим правительством и уже были заложены деньги в бюджете, а новый бюджет головала ещё старый созыв ДО его "монобильшости"
2) За 2.5 года он выстроил миллион мостов, миллион школ\больниц, самолеты начал строить, ракетную программу (которую Пастор ещё принимал на тестах).... а может просто называть всё своими именами? Всё, что было заложено и начато до него, было закончено в этом\прошлом годах и ты тупо присвоил себе?
3) Экономика у тебя выросла? А почему тогда я зарабатывая в разы среднестатистического украинца чувствую себя бомжом и всё идет на продукты?
4) у тебя супер ЗВР? Т.е. предыдущая власть с 7 лярдов (2014г) увеличила до 26 лярдов (2019г) за 5 лет с которых 11млрд за первую половину каденции, а ты за тотже период с 26 до 30? Т.е. ещё раз, "барыга" увеличил за 11млрд а ты на 4? Посмотрим до конца каденции сколько будет у "не барыги", какие рекорды.

дальше тупо сил не хватило читать и печатать... оечнь сильно мне кого-то напоминает, в своих посланиях
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01.12.2021 23:38 Ответить
всё верно сказал.
тоесть, тьхуты-зрада-караул-всё-пропало-ааа.
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02.12.2021 07:40 Ответить
Боже,,, яке воно КОНЧИНЕ...
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02.12.2021 09:20 Ответить
Выступление Остапа на собрании шахматного клуба в Васюках..гроссмейстер играл в шахматы второй раз в жизни...Боже храни Украину!!!!
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02.12.2021 11:08 Ответить
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