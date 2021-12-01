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Послание президента Зеленского к Верховной Раде. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Парламент заслушивает ежегодное обращение Президента Владимира Зеленского с посланием к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины.
Цензор.НЕТ предлагает трансляцию выступления главы государства.
Ранее сообщалось, что парламент находится под усиленной охраной полиции и Нацгвардии.
У здания парламента и в близлежащих кварталах находятся многочисленные наряды правоохранителей в полной амуниции. Кроме того, на площади Конституции во ВР смонтирована сцена для проведения протестной акции.
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+32 oleg1966
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Через тиждень побачимо.
Народні депутати з фракції «Європейська Солідарність» під час виступу Володимира Зеленського у Верховній Раді нагадали йому про ті запитання, які хвилюють українське суспільство. Зокрема, про переслідування журналістів та опозиції, про критичну нестачу вугілля, про смерті тисяч українців від ковіду, про постійну брехню, а також про зрив спецоперації із затримання бойовиків ПВК «Вагнера» і про загибель морпіха Ярослава Журавля.
про яку краіну він розповідав , роблячи акцент про те , що все робиться
ВПЕРШЕ, ну ніяк не про Украіну !😡
Благодарю за достойную зарплату врачей, я вижу вы стараетесь, дай бог вам сил противостоять чертям которые вам мешают.
Невже у цього дурника зовсім немає клепки в його макитрі і він все це сприймає за чисту монету?
з метою якнайширшого суспільного представлення на згаданому заході просимо ухвалити
рішення про участь у зазначенному засіданні представників громадськості, перелік яких додається
Додаток на 5 аркушах представителей избранной громадськості
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1112507.0
Список "громадськости" на 5 ти аркушах можно посмотреть
хочу отримати БАН, та такий, щоб нечути й не бачити вас підарасів!!!
ООоПС звиняйте картинку перепутал! Но ничего, главное суть, а не внешность! Лица поменять и все на своих мстах!
Щойно ·
Сегодня исполнилось три месяца с момента подписания совместной декларации президента США Д.Байдена и президента Украины В.Зеленского о немедленном разблокировании конкурса по избранию Специального антикоррупционного прокурора.
Беспрецедентно, что в текст совместной декларации президент США вписал тогда пункт о "немедленном разблокировании конкурса" в украинский государственный орган.
Но еще более беспрецедентно, что пункт о немедленной разблокировке конкурса президент Украины не выполняет.
Прошло 15 месяцев с момента увольнения главы САП Назара Холодницкого, и до сих пор антикоррупционная прокуратура не имеет полноценного руководства, проведение конкурса планомерно срывает офис президента. Это срывает нормальную работу Национального антикоррупционного бюро. Но даже невыполнение обязательств перед Байденом не пугает Зеленского.
Прошло 23 месяца с момента увольнения главы Государственного бюро расследований Трубы - и до сих пор не назначен новый руководитель. А исполняющий обязанности главы ДБР Алексей Сухачев выполняет любые заказы офиса президента.
Такое ручное правосудие создано Зеленским для того, чтобы карать кого вздумается, и спасать от ответственности свое окружение. И об этом президент ничего не сказал в Верховной Раде
Скоро надо будет перейти к обниманиям и поцелуям взасос. Как же я рад что родился в такой ...руководимой Великим Зе.
Несправедливость - не пустяк.
Вот зеля посылает Раду...
А Рада зелю - всё никак !
https://www.youtube.com/watch?v=yk-n_2rZ_eo
ну да, ну да... "бізнес" це котрі грінфемілі лімітед? чи ті що директор ексімбанку роздав?
Все верно. Недо-президент, успевший разочаровать миллионы избирателей, проплатил сеанс одновременного поглаживания, на всякий загородив центр Киева броневиками.
Придуманного им переворота так и не случилось, и это ещё одно невыполненное обещание Зе. Но мы уже не реагируем. Одним больше, одним меньше - ну какая разница?
1) дороги никто до него не делал а он начал, только вот прикол, шо программа строительсва которую он назвал "велике будивныцтво" была разработана ещё предыдущим правительством и уже были заложены деньги в бюджете, а новый бюджет головала ещё старый созыв ДО его "монобильшости"
2) За 2.5 года он выстроил миллион мостов, миллион школ\больниц, самолеты начал строить, ракетную программу (которую Пастор ещё принимал на тестах).... а может просто называть всё своими именами? Всё, что было заложено и начато до него, было закончено в этом\прошлом годах и ты тупо присвоил себе?
3) Экономика у тебя выросла? А почему тогда я зарабатывая в разы среднестатистического украинца чувствую себя бомжом и всё идет на продукты?
4) у тебя супер ЗВР? Т.е. предыдущая власть с 7 лярдов (2014г) увеличила до 26 лярдов (2019г) за 5 лет с которых 11млрд за первую половину каденции, а ты за тотже период с 26 до 30? Т.е. ещё раз, "барыга" увеличил за 11млрд а ты на 4? Посмотрим до конца каденции сколько будет у "не барыги", какие рекорды.
дальше тупо сил не хватило читать и печатать... оечнь сильно мне кого-то напоминает, в своих посланиях
тоесть, тьхуты-зрада-караул-всё-пропало-ааа.