Послание президента Зеленского к Верховной Раде. ВИДЕО

Парламент заслушивает ежегодное обращение Президента Владимира Зеленского с посланием к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию выступления главы государства.

Ранее сообщалось, что парламент находится под усиленной охраной полиции и Нацгвардии.

У здания парламента и в близлежащих кварталах находятся многочисленные наряды правоохранителей в полной амуниции. Кроме того, на площади Конституции во ВР смонтирована сцена для проведения протестной акции.