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Из-за штамма "Омикрон" ЕС может ежедневно пересматривать правила въезда, - Bloomberg

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Из-за штамма

Европейский Союз намерен рекомендовать государствам-членам ежедневно пересматривать основные ограничения на поездки после штамма "Омикрон".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что государства-члены должны применять скоординированный подход и готовы ввести любой необходимый контроль.

Еврокомиссия призывает национальные правительства быстро применить ревакцинацию и быстро воплотить предложения по ограничению срока действия цифрового сертификата ЕС на вакцину девятью месяцами.

Издание сообщает, что в ближайшее время президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и комиссар ЕС по здравоохранению Стелла Кириакидес должны выступить с разъяснениями на пресс-конференции.

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Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+12
Єврокомісія закликатиме національні уряди швидко застосувати ревакцинацію та швидко втілити пропозиції щодо обмеження терміну дії цифрового сертифіката ЄС на вакцину дев'ятьма місяцями. Джерело: https://censor.net/ua/n3302721

а потом и 6тю, девятка таже шестерка только перевернутая. Изначально было задуманно полугодичной ревакцинацией, просто дабы совсем стадо не шугать запустили 12 месяцев (помните да, ведь совсем недавно это было), теперь 9 месяцев.За поребриком уче четко и ясно сказали - переболели после прививки - 6 месяцев и колоть по новой
Я вообще уже запутался в методе подхода к самой вакцинации, такое впечатление что уколы уже ради уколов.
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01.12.2021 13:06
+10
Вы не заметили, что у нас умирают сейчас только от ковид, болеют ковид. Другие болячки самоликвидируются.
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01.12.2021 13:34
+10
Собственно, все эти действия нацелены строго на одно: на убийство Западной цивилизации как таковой. Просто потому что в таких условиях ни один нормальный бизнес функционировать не может.
Если кто-то изучал историю, то вспомнит что фашизм начинался вовсе не с концлагерей. Концлагеря - это заключительная стадия, апофеоз. Начало же фашизма - ликвидация стабильности правил и законов. Всё делается для того чтобы люди были дезориентированы; не знали и не понимали: что правильно, а что нельзя делать. Правила меняются каждый день; нет никакой определённости; нормально работать невозможно. Люди напуганы, дезориентированы, подвергаются ежедневному моральному и физическому террору, в виде тех же куриных кодов например.
Замысел авторов плана ясен. Вопрос лишь: найдутся ли силы готовые этот план похоронить.
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01.12.2021 14:54
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Ну и хорошо . Нех.. шастать .
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01.12.2021 12:58 Ответить
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01.12.2021 12:58 Ответить
Єврокомісія закликатиме національні уряди швидко застосувати ревакцинацію та швидко втілити пропозиції щодо обмеження терміну дії цифрового сертифіката ЄС на вакцину дев'ятьма місяцями. Джерело: https://censor.net/ua/n3302721

а потом и 6тю, девятка таже шестерка только перевернутая. Изначально было задуманно полугодичной ревакцинацией, просто дабы совсем стадо не шугать запустили 12 месяцев (помните да, ведь совсем недавно это было), теперь 9 месяцев.За поребриком уче четко и ясно сказали - переболели после прививки - 6 месяцев и колоть по новой
Я вообще уже запутался в методе подхода к самой вакцинации, такое впечатление что уколы уже ради уколов.
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01.12.2021 13:06 Ответить
Щас антипка тебе расскажет о чудодейственных свойствах вакцины что колоть ее нужно также как и от грипа раз в полгода и постоянно,что ты предатель антивакцинатор таких не нужно лечить😂
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01.12.2021 13:18 Ответить
Больше смайликов, больше)))))) Померло за день почти шестьсот украинцев, ещё почти 12000 заразились (из них лягут в больницу 1200, потом минимум 200 умрут). Ай смишнооо, ахахаххах.
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01.12.2021 13:28 Ответить
Вы не заметили, что у нас умирают сейчас только от ковид, болеют ковид. Другие болячки самоликвидируются.
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01.12.2021 13:34 Ответить
Вон тама цифирке, "1200 лягут в больницу". Это по результатам только одного дня. Завтра будет примерно такое же количество, и вчера было таоке же. Напрягите мозжечок (или что там вместо него) и представьте какой поток больных, требущих осмотра и госпитализации, генерирует ковид. Именно по этой причине от него очень важно избавиться или хотя бы затормозить распространение. Врачи "зашиваются" на работе, их не хватает на всех. Вакцинируйтесь, затормозите пандемию, дайте учёным время работать над эффективным лекарством взамен вакцины, а врачам выдохнуть и обратить внимание на другие болячки.
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01.12.2021 13:46 Ответить
Я считаю, что вы сейчас или осознанно, или по тупизне занимаетесь манипуляцией данными, когда берёте общее число заражений за всё время и число смертей за день.
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01.12.2021 13:55 Ответить
Согласно новой информации, в течение 24 часов по всей Германии зафиксировано 446 смертей. Неделю назад было 335 смертей.. НВ другом источнике такая цифра
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01.12.2021 14:01 Ответить
Дядя, мы говорим о смертях. Где привито 70%. Это ты манипулятор
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01.12.2021 14:02 Ответить
70% недостаточно для сдерживания. Оставшихся 30% с головой достаточно для 300, смертей в день.
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01.12.2021 14:05 Ответить
А 25% в Украине уже достаточно. Или это другое? Все переболели?

И да, тут о смертях вообщето
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01.12.2021 14:08 Ответить
дадада, а еще один заражает 100 а умирает 50 из 100 недавно писали. На кого расчитан этот бред???? Если б заражение и смертность такая была как подобные тебе описывают - Украина и мир б вымерла еще в 20м.
Фильмов насмотрелись и всем впариваете фантазии режисера?? Да смертность естьв графу ковидных массово записывают всех подряд ФАКТ, ибо согласно открытой стате янв-сент у нас ПАДЕНИЕ смертности от онкологии,крови и дыхательных путей.То что все года росло вдруг СНИЗИЛОСЬ, абсурд и только. Уже медики подобное твоему вранье отказываются вывозить. Воз уже открыто говорит что болеть будут ежегодно ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ от прививок, что это будет сезонная болячка..
И только такие упорыши как ты бегают со страшилками.
ПЫСЫ. В мировом разрезе вся смертнось от ковидлы за все время / на население - херня. За все время ковидлы - чуть более 5 млн (учитывая что вписуют все подряд). Один рак за этот год забрал 7,5млн в мире, а инфекционка 11млн, 7млн детей до 5 лет уже умерли. Где ваша истерика?????????
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01.12.2021 14:15 Ответить
> "Украина и мир б вымерла еще в 20м."

*уставшим голосом*

ну почему, почему она должна была вымереть, если помирает порядка двух процентов при оказании терапии?... Да, умрёт дофига народу в абсолютном количестве и ещё более дофига будет долго вычухиваться, но вымереть никто не вымрет.
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01.12.2021 16:14 Ответить
Поляков тоже вон почти стокоже померло, а вакцинировано у них за 50%, и шта, помогло оно им?
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01.12.2021 13:42 Ответить
Мы это уже обсуждали - с точки зрения эффективности торможения пандемии 50% это примерно то же самое, что и 0%.
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01.12.2021 13:47 Ответить
А мы не с точки зрения торможения - мы о смертности. Шож так та, а?
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01.12.2021 13:51 Ответить
Как 50% вакцинации повлияет на смертность? Такое значение не предотвратит ни одну болячку, от которой делается вакцинация.
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01.12.2021 13:56 Ответить
Как как - да вот так - вполовину меньше помирать должно. Ачо, и на смертность уже не влияет?
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01.12.2021 13:58 Ответить
> "Как как - да вот так - вполовину меньше помирать должно."

Какие-то рассуждения как у первоклассника, такие же наивные. Помирать будет много до тех пор, пока останется достаточная доля (20% и больше) невакцинированных. 0%, 30%, 50% на общую смертность никак не повлияют. Вообще.
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01.12.2021 16:16 Ответить
У немцев 70% и шо?????
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01.12.2021 13:53 Ответить
Иничо! Омикрон свирепствует! Всё по новой!!!
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01.12.2021 13:54 Ответить
Надо 85+. Между 70% и 85% лежит пропасть в плане эффективности подавления.
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01.12.2021 13:57 Ответить
146% надо, и каждые три месяца, да?
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01.12.2021 13:58 Ответить
Для дельты надо было 85+. Значение зависит от штамма и от каждой инфекции.
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01.12.2021 14:00 Ответить
Откуда это выведено? С потолка? Иле потому, что нигде такого процента нет, вот и не докажите обратного? Ога, понимаю.

Для омикрона походу за 90, будет, оно и понятно почему.
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01.12.2021 14:04 Ответить
> "Откуда это выведено? С потолка?"

Оно выведено исходя из фактора распространения инфекции R. Блин, ну очнитесь уже, это всё было известно задолго до ковида и все эти минимальные проценты вакцинации рассчитывались для каждого заболевания. Для полимиелита или кори, например, этот минимальный процент ещё выше, порядка 95%.

Складывается впечатление, что вы (антиваксы) полагаете, будто все эти меры, проценты, все вакцины и их технологии были придуманы и созданы за последние два года специально под ковид, но это не так. Всё это было известно и использовалось давным-давно. Технологии самых "модных" мРНК вакцин на самом деле разрабатываются более чем два десятилетия. Все теории пандемий выведены тоже давно, сейчас эти данные попросту используются для нового заболевания. Если вы обо всё этом не в курсе, то это ваши проблемы - вы дремучи.
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01.12.2021 16:22 Ответить
А откуда у нас R? Правильно, с потолка

Вот такто, господа ковидобесы.
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01.12.2021 17:22 Ответить
Потужна аргументація.

Исследования, статьи, тонны работы людей, учёных, медиков, исследователей - "правильна, с паталка!". А вот баба Маня у второго подъезда точно знает, ей сосед-алкаш Вася по секрету сказал.
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01.12.2021 17:25 Ответить
це дійство, котра гучно зараз по світу називається вакцинація фактично є маніпуляцією, бо саме розповсюдження хвороби не зупиняє взагалі, важкий перебіг хвороби з ймовірністю, яка коливається від такої кількості факторів, що жах.

З цього виходить, що мета процесу зовсім інша, а не задля збереження життів людей (держави взагалі то раніш на були замічені в такій меті). Мета, на мою думку, має соціально-політичну мету. Але зараз не про це. А про те, що медицина розвалена (в різних країнах по різному і на різних етапах розвалу знаходиться) й тому ця процедура введення даного невідомого розчину напряму в тіло людини пропагується як єдиний варіант спасіння.
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01.12.2021 14:24 Ответить
Кстате у нас 25% вроде бы кагбе привито, а пандемия тормозицца, а чивож оно так, не подскажыте?
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01.12.2021 13:57 Ответить
Пандемия и до вакцина шла волнами, как сезонные колебания. Плюс кроме вакцин работают меры защиты вроде масок и дистанции.
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01.12.2021 14:01 Ответить
Дадада, все в маршрутках прям в масках и на дистанции в полтора метра, а не висят друг над другом, ога, сам вчера видел.

Карочи ваши сказачные теории както с практикой не дружат, в этом то и беда.
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01.12.2021 14:03 Ответить
Дадада, у нас с нашими 25% тоже колебания, предрождественские и предбуковельские Ляшко уже озвучил волну на конец января начало февраля?? Нет? тогда скриньте, она там в аккурат будет
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01.12.2021 14:18 Ответить
у них то волны, то %, то хз что.Подгадывают и подбирают оправдания на тот момент когда нужно
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01.12.2021 14:17 Ответить
Тут ті, кого "привілейовані", гигикаючи, обзивали ковідіотами і конспіраціоністами, про це писали вже давно. І розказували, що в аусвайсі, зокрема, вісім рядочків + решту речей.

Але з них глузували і обзивали обмеженими і тупими.
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01.12.2021 14:28 Ответить
Ну а там вже і що три місяця штрикати будуть, це щоб напевно швидше "золотий мільярд" вимер, тоді буде менше навантаження на екологію.
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01.12.2021 13:15 Ответить
Так уже! Британия для скоих граждан трехмесячное ширялово вводит! Ссыляк скинуть?
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01.12.2021 13:39 Ответить
Та щогодини міняйте, все одно ж нема чим зайнятися. А враження "боротьби" треба підтримувати.
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01.12.2021 13:27 Ответить
Вот это я и боюсь, как уже вам говорил... Творится реальная бесовщина.
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01.12.2021 13:40 Ответить
Бесовщина это то, чем занимаются люди в Украине. Натуральная бесовщина, мракобесие и леденящий душу маразм.
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01.12.2021 13:49 Ответить
Это ты Валера Греф бывший? Уж очень вакцанутый почерк совпадает.
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01.12.2021 13:51 Ответить
Это другой какойто. Типа умный.
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01.12.2021 13:55 Ответить
Та уж больно смахивает... Я его вчерашнюю писанину помню. Ну точняк Валера! А ностальджи пробило.
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01.12.2021 13:57 Ответить
Ні, валєра писати тексти не вміє. Він лише копіпастить столітні лінки по сто разів і дурнувате Happy Birthday ставить в кінці речення.
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01.12.2021 13:58 Ответить
Вот это- отличает, согласен! Хэппи Бёсдэй там был великолепен!
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01.12.2021 14:00 Ответить
Нам его очинь нехватает
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01.12.2021 14:06 Ответить
він це, він. схема подачі інформації надзвичайно схожа. Просто відповідно до вказівок змінена ідеологія викладення необхідної його замовникам інформації і акцентування. Там, у того Валєри забагато було зашкварів і він вже , як спосіб оприлюднення необхідного став відпрацьованим матеріалом. Ось і нового придумали. То Греф, то Рєзвий. )))
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01.12.2021 14:29 Ответить
Вот!!! "Я их сердцем чую"(с)
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01.12.2021 14:33 Ответить
А ще бажає здохнути невакцинованим
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01.12.2021 15:37 Ответить
Это коллективный Валера, по методичке шпарит, аж гудэ
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01.12.2021 13:57 Ответить
Ипонутые, я в больнице лежал с ковидом, потому что на тот момент вакцинация для моего возраста не была доступна. Вам мало умерших и заболевших - цифры вверху? Дарвинисты чёртовы. Ну тогда отменяйте вообще все прививики и любое лечение. Боритесь со всеми болячками здоровым питанием и правильным образом жазни. Аминь.
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01.12.2021 13:59 Ответить
До свидания, Валера. Нам тебя не хватает, с Хэппи Бёсдэй.
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01.12.2021 14:01 Ответить
Ойойой, щаз расплачимся. Много кто в больнице лежал, и што это должно доказать?

Вы нам эффективность вакцины сначала покажите, ато 90% прокалывать раз в три месяца это както уже задофига, не находите?
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01.12.2021 14:01 Ответить
Ви ипонутые. А хотя и фиг с вами. Теряйте по тысяче людей в день (их же дофига, кто их считает), заваливайте больными госпитали и удивляйтесь, что не могут принять по "обычным" болезням, голосуйте за клоунов и так далее. Дело ваше, своих родственников и друзей я уговорил, они сделали вакцины. Адеуш.
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01.12.2021 18:03 Ответить
Солнце, воздух, пофигизм укрепляют организм. Меньше истерить , меньше думать мы все умрем и никакой Вас вирус не возьмёт. К
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01.12.2021 14:33 Ответить
Новый флаг ЕС

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01.12.2021 13:47 Ответить
все новое - хорошо забытое старое
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01.12.2021 16:58 Ответить
Дабы не быть голословным:

У Великій Британії через появу нового штаму коронавірусу «омікрон» скорочують термін ревакцинації. Замість повторного COVID-щеплення через півроку, його проводитимуть кожні три місяці.

Глава британського МОЗ Саджид Джавід заявив, що погодився з рекомендацією Об'єднаного комітету з вакцинації та імунізації (JСVI) зменшити термін між основним курсом вакцинації від COVID-19 та ревакцинацією.

«Я попросив JCVI терміново розглянути способи розширення програми вакцинації після появи нового штаму «омікрон»… Я прийняв їхню пораду наполовину зменшити інтервал для ревакцинації з шести до трьох місяців», - написав Джавід.(с)
Вот и причина появления "омикрона". Кстати, мы помним, что именно Британия заявила об этой мерзости.
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01.12.2021 13:47 Ответить
Доповню.
Франція. З 27.11. =ревакцинація= буде запропонована через 5 місців після "повного щеплення" для усіх повнолітніх французів. З 15.12.2021 аусвайс тих, хто 65+, буде анульований, якщо вони не штрикнуться втретє в проміжку 7ми місяців після останнього укольчика. А з 15.01.2022 аусвайс так само стане недійсним для усіх інших груп за таких же умов: 3тя ширка протягом 7ми місяців після останньої дози.
Дія тестика зменшується до 24х годин з 29.11.

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01.12.2021 14:13 Ответить
Вот-вот! И этого я тоже боялся! Это мне придется тестироваться в Мариуполе, а потом... А потом не очень понятно. Надеюсь что в Европейских аэропортах я таки тест миную. А вот в Штатах, похоже- снова тест ждет.
Налицо тотальный бардак! При этом надо иметь время между вылетами, для тестов! Кошмар!
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01.12.2021 14:21 Ответить
На транзиті не тестують. Вкладаєтеся у 72 години - ок. Ви ж у місто не виходитимете.
Правда, може, зараз візьмуть і скоротять дію до 48ми годин. Перевіряйте постійно.

+ Навіть з транзитом є країни, які вимагають заповнення Entry (???) Form. Краще все зробити під час online check-in and upload the documents. Хоча стюарди в літаку дадуть паперові бланки тим, хто не зробив електронно.
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01.12.2021 14:34 Ответить
Ага! Я Вас понял, благодарю. Это важная ИНФА.
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01.12.2021 14:36 Ответить
Але якщо Ви летітимете через Париж - то тест дійсний 24 год вже.
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01.12.2021 14:55 Ответить
Пане Андрію, не хочу набридати, але ось читаю новини: завтра Дж.Б оголосить нові заходи. Поки плануються різні зміни: тест за день до вильоту в Штати, добровільний карантин по прильоту + через 3-5 днів після прильоту і т.д.
Це - новина французькою, just in case. Але треба чекати офіційного повідомлення / підтвердження завтра.

https://www.journaldemontreal.com/2021/12/01/vers-un-durcissement-des-procedures-de-test-pour-entrer-aux-etats-unis-1?fbclid=IwAR1jd2IX4iHNF1rpBWerCOLcorQLN8CWa2HZ9cRzmZwk-uXX2-BBqnk-HMc
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01.12.2021 21:24 Ответить
Pokémon Omicron - PC - Игры про покемонов
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01.12.2021 14:17 Ответить
Тут теж чергові фантастичні заходи
https://www.cbc.ca/news/politics/trudeau-omicron-more-to-do-1.6267817

Incoming air travellers from all countries except the United States will be required to take COVID-19 tests when arriving in Canada, the federal government announced today.

The tests will be required of all travellers, regardless of their vaccination status, Health Minister Jean-Yves Duclos said today. The requirement will also apply to Canadian citizens and permanent residents.

Incoming travellers will have to self-isolate (isolation sites вже є) until they receive results of the test.

https://www.journaldemontreal.com/2021/11/30/restrictions-frontalieres-legypte-le-nigeria-et-le-malawi-ajoutes-a-la-liste

À Montréal-Trudeau seulement, 258 001 passagers ont débarqué et embarqué dans des vols internationaux en octobre, une ******* quotidienne de 8322 passagers.

Le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, a indiqué que ces nouvelles mesures seront mises en place « au cours des prochains jours » et qu'Ottawa assumera les coûts de dépistage. Mais il n'a pas précisé comment il relèverait le défi logistique.

Тотальне тестування пасажирів, звичайно, за кошти платників податків: уряд "бореться". На скільки зросла інфляція і продовжує рости, персонажі не в курсі. На фіга воно їм ?
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01.12.2021 14:25 Ответить
Ежедневно будут грабить неожиданно по-новому.
Остап Бендер аплодирует.
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01.12.2021 14:32 Ответить
Может сразу автомат шприц на спину или на руку и там каждые час два укол. И сежий сертификат
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01.12.2021 14:42 Ответить
Собственно, все эти действия нацелены строго на одно: на убийство Западной цивилизации как таковой. Просто потому что в таких условиях ни один нормальный бизнес функционировать не может.
Если кто-то изучал историю, то вспомнит что фашизм начинался вовсе не с концлагерей. Концлагеря - это заключительная стадия, апофеоз. Начало же фашизма - ликвидация стабильности правил и законов. Всё делается для того чтобы люди были дезориентированы; не знали и не понимали: что правильно, а что нельзя делать. Правила меняются каждый день; нет никакой определённости; нормально работать невозможно. Люди напуганы, дезориентированы, подвергаются ежедневному моральному и физическому террору, в виде тех же куриных кодов например.
Замысел авторов плана ясен. Вопрос лишь: найдутся ли силы готовые этот план похоронить.
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01.12.2021 14:54 Ответить
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01.12.2021 15:16 Ответить
Заявление доктора Питера Маккалоу.
..исследования, показали, что наночастицы вакцины попадают прямо в сердце. Сердце экспрессирует спайк-белок в своих клетках, и иммунная система атакует сердце. Таким образом возникает смертельный миокардит от экспериментального препарата..
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01.12.2021 15:15 Ответить
Закаляйся, если хочешь быть здоров!
Постарайся позабыть про докторов.
Водой холодной обливайся, если хочешь быть здоров!
Нам полезней солнце, воздух и вода!
От болезней помогают нам всегда.
От всех болезней нам полезней солнце, воздух и вода!
https://www.youtube.com/watch?v=_vYm9-qiSjc&ab_channel=%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
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01.12.2021 15:59 Ответить
 
 