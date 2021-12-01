Из-за штамма "Омикрон" ЕС может ежедневно пересматривать правила въезда, - Bloomberg
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Европейский Союз намерен рекомендовать государствам-членам ежедневно пересматривать основные ограничения на поездки после штамма "Омикрон".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
Отмечается, что государства-члены должны применять скоординированный подход и готовы ввести любой необходимый контроль.
Еврокомиссия призывает национальные правительства быстро применить ревакцинацию и быстро воплотить предложения по ограничению срока действия цифрового сертификата ЕС на вакцину девятью месяцами.
Издание сообщает, что в ближайшее время президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и комиссар ЕС по здравоохранению Стелла Кириакидес должны выступить с разъяснениями на пресс-конференции.
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а потом и 6тю, девятка таже шестерка только перевернутая. Изначально было задуманно полугодичной ревакцинацией, просто дабы совсем стадо не шугать запустили 12 месяцев (помните да, ведь совсем недавно это было), теперь 9 месяцев.За поребриком уче четко и ясно сказали - переболели после прививки - 6 месяцев и колоть по новой
Я вообще уже запутался в методе подхода к самой вакцинации, такое впечатление что уколы уже ради уколов.
И да, тут о смертях вообщето
Фильмов насмотрелись и всем впариваете фантазии режисера?? Да смертность естьв графу ковидных массово записывают всех подряд ФАКТ, ибо согласно открытой стате янв-сент у нас ПАДЕНИЕ смертности от онкологии,крови и дыхательных путей.То что все года росло вдруг СНИЗИЛОСЬ, абсурд и только. Уже медики подобное твоему вранье отказываются вывозить. Воз уже открыто говорит что болеть будут ежегодно ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ от прививок, что это будет сезонная болячка..
И только такие упорыши как ты бегают со страшилками.
ПЫСЫ. В мировом разрезе вся смертнось от ковидлы за все время / на население - херня. За все время ковидлы - чуть более 5 млн (учитывая что вписуют все подряд). Один рак за этот год забрал 7,5млн в мире, а инфекционка 11млн, 7млн детей до 5 лет уже умерли. Где ваша истерика?????????
*уставшим голосом*
ну почему, почему она должна была вымереть, если помирает порядка двух процентов при оказании терапии?... Да, умрёт дофига народу в абсолютном количестве и ещё более дофига будет долго вычухиваться, но вымереть никто не вымрет.
Какие-то рассуждения как у первоклассника, такие же наивные. Помирать будет много до тех пор, пока останется достаточная доля (20% и больше) невакцинированных. 0%, 30%, 50% на общую смертность никак не повлияют. Вообще.
Для омикрона походу за 90, будет, оно и понятно почему.
Оно выведено исходя из фактора распространения инфекции R. Блин, ну очнитесь уже, это всё было известно задолго до ковида и все эти минимальные проценты вакцинации рассчитывались для каждого заболевания. Для полимиелита или кори, например, этот минимальный процент ещё выше, порядка 95%.
Складывается впечатление, что вы (антиваксы) полагаете, будто все эти меры, проценты, все вакцины и их технологии были придуманы и созданы за последние два года специально под ковид, но это не так. Всё это было известно и использовалось давным-давно. Технологии самых "модных" мРНК вакцин на самом деле разрабатываются более чем два десятилетия. Все теории пандемий выведены тоже давно, сейчас эти данные попросту используются для нового заболевания. Если вы обо всё этом не в курсе, то это ваши проблемы - вы дремучи.
Вот такто, господа ковидобесы.
Исследования, статьи, тонны работы людей, учёных, медиков, исследователей - "правильна, с паталка!". А вот баба Маня у второго подъезда точно знает, ей сосед-алкаш Вася по секрету сказал.
З цього виходить, що мета процесу зовсім інша, а не задля збереження життів людей (держави взагалі то раніш на були замічені в такій меті). Мета, на мою думку, має соціально-політичну мету. Але зараз не про це. А про те, що медицина розвалена (в різних країнах по різному і на різних етапах розвалу знаходиться) й тому ця процедура введення даного невідомого розчину напряму в тіло людини пропагується як єдиний варіант спасіння.
Карочи ваши сказачные теории както с практикой не дружат, в этом то и беда.
Але з них глузували і обзивали обмеженими і тупими.
Вы нам эффективность вакцины сначала покажите, ато 90% прокалывать раз в три месяца это както уже задофига, не находите?
У Великій Британії через появу нового штаму коронавірусу «омікрон» скорочують термін ревакцинації. Замість повторного COVID-щеплення через півроку, його проводитимуть кожні три місяці.
Глава британського МОЗ Саджид Джавід заявив, що погодився з рекомендацією Об'єднаного комітету з вакцинації та імунізації (JСVI) зменшити термін між основним курсом вакцинації від COVID-19 та ревакцинацією.
«Я попросив JCVI терміново розглянути способи розширення програми вакцинації після появи нового штаму «омікрон»… Я прийняв їхню пораду наполовину зменшити інтервал для ревакцинації з шести до трьох місяців», - написав Джавід.(с)
Вот и причина появления "омикрона". Кстати, мы помним, что именно Британия заявила об этой мерзости.
Франція. З 27.11. =ревакцинація= буде запропонована через 5 місців після "повного щеплення" для усіх повнолітніх французів. З 15.12.2021 аусвайс тих, хто 65+, буде анульований, якщо вони не штрикнуться втретє в проміжку 7ми місяців після останнього укольчика. А з 15.01.2022 аусвайс так само стане недійсним для усіх інших груп за таких же умов: 3тя ширка протягом 7ми місяців після останньої дози.
Дія тестика зменшується до 24х годин з 29.11.
Налицо тотальный бардак! При этом надо иметь время между вылетами, для тестов! Кошмар!
Правда, може, зараз візьмуть і скоротять дію до 48ми годин. Перевіряйте постійно.
+ Навіть з транзитом є країни, які вимагають заповнення Entry (???) Form. Краще все зробити під час online check-in and upload the documents. Хоча стюарди в літаку дадуть паперові бланки тим, хто не зробив електронно.
Це - новина французькою, just in case. Але треба чекати офіційного повідомлення / підтвердження завтра.
https://www.journaldemontreal.com/2021/12/01/vers-un-durcissement-des-procedures-de-test-pour-entrer-aux-etats-unis-1?fbclid=IwAR1jd2IX4iHNF1rpBWerCOLcorQLN8CWa2HZ9cRzmZwk-uXX2-BBqnk-HMc
https://www.cbc.ca/news/politics/trudeau-omicron-more-to-do-1.6267817
Incoming air travellers from all countries except the United States will be required to take COVID-19 tests when arriving in Canada, the federal government announced today.
The tests will be required of all travellers, regardless of their vaccination status, Health Minister Jean-Yves Duclos said today. The requirement will also apply to Canadian citizens and permanent residents.
Incoming travellers will have to self-isolate (isolation sites вже є) until they receive results of the test.
https://www.journaldemontreal.com/2021/11/30/restrictions-frontalieres-legypte-le-nigeria-et-le-malawi-ajoutes-a-la-liste
À Montréal-Trudeau seulement, 258 001 passagers ont débarqué et embarqué dans des vols internationaux en octobre, une ******* quotidienne de 8322 passagers.
Le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, a indiqué que ces nouvelles mesures seront mises en place « au cours des prochains jours » et qu'Ottawa assumera les coûts de dépistage. Mais il n'a pas précisé comment il relèverait le défi logistique.
Тотальне тестування пасажирів, звичайно, за кошти платників податків: уряд "бореться". На скільки зросла інфляція і продовжує рости, персонажі не в курсі. На фіга воно їм ?
Остап Бендер аплодирует.
Если кто-то изучал историю, то вспомнит что фашизм начинался вовсе не с концлагерей. Концлагеря - это заключительная стадия, апофеоз. Начало же фашизма - ликвидация стабильности правил и законов. Всё делается для того чтобы люди были дезориентированы; не знали и не понимали: что правильно, а что нельзя делать. Правила меняются каждый день; нет никакой определённости; нормально работать невозможно. Люди напуганы, дезориентированы, подвергаются ежедневному моральному и физическому террору, в виде тех же куриных кодов например.
Замысел авторов плана ясен. Вопрос лишь: найдутся ли силы готовые этот план похоронить.
..исследования, показали, что наночастицы вакцины попадают прямо в сердце. Сердце экспрессирует спайк-белок в своих клетках, и иммунная система атакует сердце. Таким образом возникает смертельный миокардит от экспериментального препарата..
Постарайся позабыть про докторов.
Водой холодной обливайся, если хочешь быть здоров!
Нам полезней солнце, воздух и вода!
От болезней помогают нам всегда.
От всех болезней нам полезней солнце, воздух и вода!
https://www.youtube.com/watch?v=_vYm9-qiSjc&ab_channel=%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F