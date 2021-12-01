Песков о признании Россией "ЛДНР": "Перспективы этих республик трудно спрогнозировать"

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о перспективах статуса "ЛДНР" и возможности их признания Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Газета.ру".

"Такого признания не было, они остаются самопровозглашенными республиками. Но мы видим что процесс урегулирования этого конфликта затягивается, заходит в тупик, поэтому какие перспективы будут у этих республик — спрогнозировать трудно", — отметил представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что Россия предпринимает все возможные усилия для того, чтобы помочь Украине урегулировать конфликт в Донбассе.

"[Россия] работает в этом контексте в нормандском формате, сохраняет свою приверженность нормандскому формату и Минским договоренностям и ожидает прежде всего для урегулирования выполнения Киевом всех принятых на себя обязательств", — заявил Песков.