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Новости Политика УкраиныВойна в Украине Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Песков о признании Россией "ЛДНР": "Перспективы этих республик трудно спрогнозировать"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Песков о признании Россией

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о перспективах статуса "ЛДНР" и возможности их признания Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Газета.ру".

"Такого признания не было, они остаются самопровозглашенными республиками. Но мы видим что процесс урегулирования этого конфликта затягивается, заходит в тупик, поэтому какие перспективы будут у этих республик — спрогнозировать трудно", — отметил представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что Россия предпринимает все возможные усилия для того, чтобы помочь Украине урегулировать конфликт в Донбассе.

"[Россия] работает в этом контексте в нормандском формате, сохраняет свою приверженность нормандскому формату и Минским договоренностям и ожидает прежде всего для урегулирования выполнения Киевом всех принятых на себя обязательств", — заявил Песков.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+18
зовсім не важко,потрібно просто подивитись на "процвітаючі" осетію,абхазію,придністровя...
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01.12.2021 13:53
+10
Все в раше подлые и ссыкливые .
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01.12.2021 13:53
+9
Та не потрібен Росіі Даунбас ,Росіі потрібна вся Україна ,принаймні в статусі країни-сателіта !!!)))
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01.12.2021 13:55
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Все в раше подлые и ссыкливые .
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01.12.2021 13:53 Ответить
Пургоносний піськоструй погнав параноїдну пургу !!!)))
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01.12.2021 13:53 Ответить
Песков ты бы пукнул шо то про ОРЛДО как про ИМПЕРИИ
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01.12.2021 14:31 Ответить
зовсім не важко,потрібно просто подивитись на "процвітаючі" осетію,абхазію,придністровя...
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01.12.2021 13:53 Ответить
Совсем не тяжело ,им или в Украину или писец ... так-то песков ...
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01.12.2021 13:54 Ответить
Землю надо вернуть . А если с "кормильцами" , Украине писец ...
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01.12.2021 14:01 Ответить
Донбасити ,це мутовані ,зайвохромосомні потвори кремлівської селекціі !!!))))
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01.12.2021 14:04 Ответить
Пани Рита, посмотрите свежий материал Дроздова про Голодомор в конце видео. Он говорит , что в местах большого Голодомора теперь осталась искалеченная украинская нация ( ну и завезённых масса)
А это как раз восток Украины

https://youtu.be/ZXtLCsMN5sI

01.12.2021 04:19
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01.12.2021 14:21 Ответить
Очень смешно
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01.12.2021 14:26 Ответить
Нет ,они перекуются в трудовых лагерях не сразу конечно ,но лет по десять на душу населения физического труда на свежем воздухе без переедания и пересыпания сделают своё дело .
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01.12.2021 14:05 Ответить
Ну мы же не звери . Резервации , как в Штатах .
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01.12.2021 14:07 Ответить
Нет ,так не пойдёт ,в Штатах у индейцев были свои земли а этих дурачков шо своего кроме обосранных портков ? Правильно ,НИЧЕГО ,поэтому только в лагеря ,ТРУД и только ТРУД сделает из обезьян ЧЕЛОВЕКОВ !
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01.12.2021 14:11 Ответить
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01.12.2021 14:33 Ответить
у ДыР те же перспеХтивы, что и у их создателей.
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01.12.2021 13:54 Ответить
а вони хіба "республіки"? Ну, зрозуміло, що і ПМР - "республіка". І Абхазія також...
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01.12.2021 13:55 Ответить
Та не потрібен Росіі Даунбас ,Росіі потрібна вся Україна ,принаймні в статусі країни-сателіта !!!)))
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01.12.2021 13:55 Ответить
а мене патрибна чтоби кацапи пашли НХ .
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01.12.2021 14:21 Ответить
вымрут
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01.12.2021 14:06 Ответить
Гельмінти не вимрут ,а розповзуться всією Україною !!!)))
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01.12.2021 14:09 Ответить
Так закрыть надо КПВВ на 25 лет.
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01.12.2021 14:23 Ответить
Ну а сразу после закрытия признать ОРДЛО территорией рабссеи, тю и делов-то.
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01.12.2021 14:47 Ответить
никогда рашка не признает дыру. закрыть кпвв и границу с рашкой и белорашкой и забыть до поры до времени.
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01.12.2021 15:01 Ответить
Ясное дело что не признает. А нам отказаться от своей территории, включая Крым, отказаться от международной поддержки и остаться один на один с оркостаном во главе с безумным бункерфюрером. Почем за высер, рашотроллик?
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01.12.2021 15:06 Ответить
мы уже от нее отказались.
надо называть вещи своими именами.
другого способа возврата территорий, кроме военной операции, нет и не будет.
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01.12.2021 15:10 Ответить
Та я только за. Но не с таким верховным говнокомандующим. А забывать удел слабых.
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01.12.2021 15:13 Ответить
Из перспектив только нахлобучивание на бутылку.
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01.12.2021 14:21 Ответить
А там же есть процветающая Абхазская республика. Если её объединить с ДНР? Она всё-таки ближе чем ЛНР.
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01.12.2021 14:22 Ответить
Жили хорошо ,захотели еще лучше и впустили оккупанта, целовали во все места его, убивали украинцев. Землю нужно возвращать, а не население.
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01.12.2021 14:22 Ответить
Землю возвратим, а сейчас пока пускай наслаждаются жизнью.
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01.12.2021 14:24 Ответить
Їхня перспектива - Сомалі та Еритрея в центрі Європи. Сумніваюсь, що кацапи заберуть Лугандон до себе, адже їх рожева мрія - закинути повністю просепарський Лугандон зі своїми перевдягнутими "іхтамнєтамі" в тіло України в якості ракової пухлини, яка знищить країну у разі її прийняття.
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01.12.2021 14:27 Ответить
Перспективы простые, пример Абхазия и Приднестровье - богом забытая дыра!😂
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01.12.2021 14:30 Ответить
какие на хрен республики
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01.12.2021 14:30 Ответить
Кацапские твари идут нах со своими баснями.
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01.12.2021 14:31 Ответить
То что республики их не интересуют это и так понятно. Они вполне спешно вырастили себе неадекватного бульбофюрера. Уж не знаю что они с ним сделали (может и вправду говорят, что его сыновья в заложниках у рахи). Но он уже готов в любой момент напасть на Украину.
Кстати, если кто не в курсе, сегодня с белоруской стороны была обстреляна Польша.

Министерство обороны Польши сообщило об обстреле приграничного города Тересполя со стороны Беларуси.

«В районе Тересполя обстреляны осветительные мачты, установленные солдатами польской армии на границе с Беларусью. Прожекторы были уничтожены в результате выстрелов из пневматического оружия. Обстрел был произведен с территории Беларуси», - сообщило Минобороны Польши.
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01.12.2021 14:34 Ответить
Россия помогает Украине урегулировать конфликт? Это чем же,поставками оружия на Донбасс? Ну и лицемер,нет слов.Да еслиб вы кацапня не влезли туда, конфликт давно закончился.
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01.12.2021 14:37 Ответить
от брехло.... и поэтому так активно всучивали раша/паспорта всем кого словили на улице???
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01.12.2021 14:39 Ответить
"важко спрогнозувати" - це так тепер жопа називається
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01.12.2021 14:40 Ответить
Лугандония как кусок говна никому не нужна,особенно с недорахвитыми жителями предателями
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01.12.2021 14:56 Ответить
 
 