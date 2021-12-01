Пєсков про визнання Росією "ЛДНР": "Перспективи цих республік важко спрогнозувати"

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков відповів на питання про перспективи статусу "ЛДНР" та можливості їх визнання Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Газета.ру".

"Такого визнання не було, вони залишаються самопроголошеними республіками. Але ми бачимо, що процес врегулювання цього конфлікту затягується, заходить у глухий кут, тому які перспективи будуть у цих республік - спрогнозувати важко", — зазначив представник Кремля.

При цьому він наголосив, що Росія докладає всіх можливих зусиль для того, щоб "допомогти Україні врегулювати конфлікт на Донбасі".

"[Росія] працює в цьому контексті в нормандському форматі, зберігає свою прихильність до нормандського формату та Мінських домовленостей і очікує насамперед для врегулювання виконання Києвом усіх прийнятих на себе зобов'язань", - заявив Пєсков.

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