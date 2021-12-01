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Пєсков про визнання Росією "ЛДНР": "Перспективи цих республік важко спрогнозувати"

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Пєсков про визнання Росією

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков відповів на питання про перспективи статусу "ЛДНР" та можливості їх визнання Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Газета.ру".

"Такого визнання не було, вони залишаються самопроголошеними республіками. Але ми бачимо, що процес врегулювання цього конфлікту затягується, заходить у глухий кут, тому які перспективи будуть у цих республік - спрогнозувати важко", — зазначив представник Кремля.

При цьому він наголосив, що Росія докладає всіх можливих зусиль для того, щоб "допомогти Україні врегулювати конфлікт на Донбасі".

"[Росія] працює в цьому контексті в нормандському форматі, зберігає свою прихильність до нормандського формату та Мінських домовленостей і очікує насамперед для врегулювання виконання Києвом усіх прийнятих на себе зобов'язань", - заявив Пєсков.

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Топ коментарі
+18
зовсім не важко,потрібно просто подивитись на "процвітаючі" осетію,абхазію,придністровя...
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01.12.2021 13:53
+10
Все в раше подлые и ссыкливые .
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01.12.2021 13:53
+9
Та не потрібен Росіі Даунбас ,Росіі потрібна вся Україна ,принаймні в статусі країни-сателіта !!!)))
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01.12.2021 13:55
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Все в раше подлые и ссыкливые .
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01.12.2021 13:53 Відповісти
Пургоносний піськоструй погнав параноїдну пургу !!!)))
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01.12.2021 13:53 Відповісти
Песков ты бы пукнул шо то про ОРЛДО как про ИМПЕРИИ
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01.12.2021 14:31 Відповісти
зовсім не важко,потрібно просто подивитись на "процвітаючі" осетію,абхазію,придністровя...
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01.12.2021 13:53 Відповісти
Совсем не тяжело ,им или в Украину или писец ... так-то песков ...
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01.12.2021 13:54 Відповісти
Землю надо вернуть . А если с "кормильцами" , Украине писец ...
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01.12.2021 14:01 Відповісти
Донбасити ,це мутовані ,зайвохромосомні потвори кремлівської селекціі !!!))))
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01.12.2021 14:04 Відповісти
Пани Рита, посмотрите свежий материал Дроздова про Голодомор в конце видео. Он говорит , что в местах большого Голодомора теперь осталась искалеченная украинская нация ( ну и завезённых масса)
А это как раз восток Украины

https://youtu.be/ZXtLCsMN5sI

01.12.2021 04:19
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01.12.2021 14:21 Відповісти
Очень смешно
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01.12.2021 14:26 Відповісти
Нет ,они перекуются в трудовых лагерях не сразу конечно ,но лет по десять на душу населения физического труда на свежем воздухе без переедания и пересыпания сделают своё дело .
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01.12.2021 14:05 Відповісти
Ну мы же не звери . Резервации , как в Штатах .
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01.12.2021 14:07 Відповісти
Нет ,так не пойдёт ,в Штатах у индейцев были свои земли а этих дурачков шо своего кроме обосранных портков ? Правильно ,НИЧЕГО ,поэтому только в лагеря ,ТРУД и только ТРУД сделает из обезьян ЧЕЛОВЕКОВ !
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01.12.2021 14:11 Відповісти
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01.12.2021 14:33 Відповісти
у ДыР те же перспеХтивы, что и у их создателей.
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01.12.2021 13:54 Відповісти
а вони хіба "республіки"? Ну, зрозуміло, що і ПМР - "республіка". І Абхазія також...
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01.12.2021 13:55 Відповісти
Та не потрібен Росіі Даунбас ,Росіі потрібна вся Україна ,принаймні в статусі країни-сателіта !!!)))
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01.12.2021 13:55 Відповісти
а мене патрибна чтоби кацапи пашли НХ .
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01.12.2021 14:21 Відповісти
вымрут
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01.12.2021 14:06 Відповісти
Гельмінти не вимрут ,а розповзуться всією Україною !!!)))
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01.12.2021 14:09 Відповісти
Так закрыть надо КПВВ на 25 лет.
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01.12.2021 14:23 Відповісти
Ну а сразу после закрытия признать ОРДЛО территорией рабссеи, тю и делов-то.
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01.12.2021 14:47 Відповісти
никогда рашка не признает дыру. закрыть кпвв и границу с рашкой и белорашкой и забыть до поры до времени.
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01.12.2021 15:01 Відповісти
Ясное дело что не признает. А нам отказаться от своей территории, включая Крым, отказаться от международной поддержки и остаться один на один с оркостаном во главе с безумным бункерфюрером. Почем за высер, рашотроллик?
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01.12.2021 15:06 Відповісти
мы уже от нее отказались.
надо называть вещи своими именами.
другого способа возврата территорий, кроме военной операции, нет и не будет.
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01.12.2021 15:10 Відповісти
Та я только за. Но не с таким верховным говнокомандующим. А забывать удел слабых.
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01.12.2021 15:13 Відповісти
Из перспектив только нахлобучивание на бутылку.
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01.12.2021 14:21 Відповісти
А там же есть процветающая Абхазская республика. Если её объединить с ДНР? Она всё-таки ближе чем ЛНР.
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01.12.2021 14:22 Відповісти
Жили хорошо ,захотели еще лучше и впустили оккупанта, целовали во все места его, убивали украинцев. Землю нужно возвращать, а не население.
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01.12.2021 14:22 Відповісти
Землю возвратим, а сейчас пока пускай наслаждаются жизнью.
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01.12.2021 14:24 Відповісти
Їхня перспектива - Сомалі та Еритрея в центрі Європи. Сумніваюсь, що кацапи заберуть Лугандон до себе, адже їх рожева мрія - закинути повністю просепарський Лугандон зі своїми перевдягнутими "іхтамнєтамі" в тіло України в якості ракової пухлини, яка знищить країну у разі її прийняття.
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01.12.2021 14:27 Відповісти
Перспективы простые, пример Абхазия и Приднестровье - богом забытая дыра!😂
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01.12.2021 14:30 Відповісти
какие на хрен республики
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01.12.2021 14:30 Відповісти
Кацапские твари идут нах со своими баснями.
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01.12.2021 14:31 Відповісти
То что республики их не интересуют это и так понятно. Они вполне спешно вырастили себе неадекватного бульбофюрера. Уж не знаю что они с ним сделали (может и вправду говорят, что его сыновья в заложниках у рахи). Но он уже готов в любой момент напасть на Украину.
Кстати, если кто не в курсе, сегодня с белоруской стороны была обстреляна Польша.

Министерство обороны Польши сообщило об обстреле приграничного города Тересполя со стороны Беларуси.

«В районе Тересполя обстреляны осветительные мачты, установленные солдатами польской армии на границе с Беларусью. Прожекторы были уничтожены в результате выстрелов из пневматического оружия. Обстрел был произведен с территории Беларуси», - сообщило Минобороны Польши.
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01.12.2021 14:34 Відповісти
Россия помогает Украине урегулировать конфликт? Это чем же,поставками оружия на Донбасс? Ну и лицемер,нет слов.Да еслиб вы кацапня не влезли туда, конфликт давно закончился.
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01.12.2021 14:37 Відповісти
от брехло.... и поэтому так активно всучивали раша/паспорта всем кого словили на улице???
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01.12.2021 14:39 Відповісти
"важко спрогнозувати" - це так тепер жопа називається
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01.12.2021 14:40 Відповісти
Лугандония как кусок говна никому не нужна,особенно с недорахвитыми жителями предателями
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01.12.2021 14:56 Відповісти
 
 