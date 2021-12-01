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Новости Общество
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Профсоюз "Приватбанка" призывал уволить председателя правления за нарушение трудового законодательства

Новости Цензор.НЕТ Общество

Профсоюз "Приватбанка" сообщил о предъявлении требования наблюдательному совету об увольнении Герхарда Беша - председателя правления "Приватбанка".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на письмо профсоюза, опубликованное в Telegram-канале.

Как утверждается в документе, Герхард Бьош как руководитель финансового учреждения не предоставил возможности сотруднику банка, признавшей в судебном порядке свое увольнение незаконным, работать как другим сотрудникам удаленно.

Кроме того, после восстановления в должности руководство банка не предоставило ей возможность полноценно исполнять свои служебные обязанности.

Позже ей также отказали в возможности дистанционной работы и отпуске по уходу за ребенком.

"После выявления в детском дошкольном учреждении COVID сотрудница банка вынуждена была ходить на работу с малолетним ребенком 2015 г.р., поскольку ей отказали в возможности работать из дома. Также после появления первых симптомов COVID у ребенка председатель правления "Приватбанка" Герхард Бьош не предоставил предусмотренный законодательством отпуск по уходу за ребенком", - отмечается в документе.

Профсоюз "Приватбанка" утверждает, что подобные действия являются психологическим давлением и местью за выигранный судебный спор, который обязал банк восстановить ее в должности.

Профсоюз Приватбанка призывал уволить председателя правления за нарушение трудового законодательства 01

Напомним, в августе ПриватБанк через газету "Голос Украины" вручил иск своим бывшим владельцам Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову и их юристу Вячеславу Карташеву. Иск касается мошеннических действий, незаконного присвоения и отмывания средств, в результате чего, по меньшей мере 600 млн долларов были незаконно выведены из банка в период с 2007 по 2011 годы и размещены на банковском счете в израильском банке "Дисконт".

Автор: Наталя Джума
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ой вей, а новим керівником Привату треба поставити.. тадам.. людину мохнорилої бабусі Бєні!!
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01.12.2021 13:35 Ответить
А чому ця профспілка така принципово кацапомовна?
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01.12.2021 13:38 Ответить
И я хочу так работать, чтобы нихрена не делать.
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01.12.2021 13:44 Ответить
щонайменше 600 млн доларів були незаконно виведені з банку в період з 2007 по 2011 роки і розміщені на банківському рахунку в ізраїльському банку "Дисконт". -Коломойский больший патриот Израиля чем путинская проститутка по вызову.«Факт размещения Нетаньяху крупных денежных сумм в банковских учреждениях за пределами Израиля - это антисионистский поступок» -заявила депутат Кнессета Яхимович
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01.12.2021 13:59 Ответить
Готується підгрунтя для передачі Привату "ефективному" власнику - бабці Бєні...
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01.12.2021 14:18 Ответить
Бенина рука в жопе у профсоюза Приватбанка ну совсем не палится. Блеать, как всё запущено.
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01.12.2021 14:38 Ответить
Профсоюз-решения суда,через йух,кидают.
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01.12.2021 14:43 Ответить
Если нужно сделать какую-то гадость, то и "профсоюзы" сгодятся.
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01.12.2021 14:45 Ответить
приват это конченный отстой...и проходимцы ...
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01.12.2021 15:08 Ответить
 
 