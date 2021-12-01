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профспілка (49) Приватбанк (691)

Профспілка "ПриватБанку" закликала звільнити голову правління за порушення трудового законодавства

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Профспілка "ПриватБанку" повідомила про пред'явлення вимоги наглядовій раді про звільнення Герхарда Бьоша - голови правління "ПриватБанку".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на лист профспілки, опублікований в Telegram-каналі.

Як стверджується в документі, Герхард Бьош як керівник фінансової установи не надав можливості співробітнику банку, яка визнала у судовому порядку своє звільнення незаконним, працювати як іншим працівникам віддалено.

Крім того, після поновлення на посаді керівництво банку не надало їй можливості повноцінно виконувати свої службові обов'язки.

Пізніше їй також відмовили у можливості дистанційної роботи та відпустці по догляду за дитиною.

"Після виявлення у дитячому дошкільному закладі COVID співробітниця банку змушена була ходити на роботу з малолітньою дитиною 2015 р.н., оскільки їй відмовили у можливості працювати з дому. Також після появи перших симптомів COVID у дитини голова правління "ПриватБанку" Герхард Бьош не надав передбаченої законодавством. відпустки з догляду за дитиною", - наголошується в документі.

Профспілка "ПриватБанку" стверджує, що подібні дії є психологічним тиском та помстою за виграну судову суперечку, яка зобов'язала банк поновити її на посаді.

Профспілка ПриватБанку закликала звільнити голову правління за порушення трудового законодавства 01

Нагадаємо, в серпні ПриватБанк через газету "Голос України" вручив позов своїм колишнім власникам Ігорю Коломойському, Геннадію Боголюбову та їх юристу В'ячеславу Карташеву. Позов стосується шахрайських дій, незаконного привласнення і відмивання коштів, в результаті чого, щонайменше 600 млн доларів були незаконно виведені з банку в період з 2007 по 2011 роки і розміщені на банківському рахунку в ізраїльському банку "Дисконт".
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ой вей, а новим керівником Привату треба поставити.. тадам.. людину мохнорилої бабусі Бєні!!
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01.12.2021 13:35 Відповісти
А чому ця профспілка така принципово кацапомовна?
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01.12.2021 13:38 Відповісти
И я хочу так работать, чтобы нихрена не делать.
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01.12.2021 13:44 Відповісти
щонайменше 600 млн доларів були незаконно виведені з банку в період з 2007 по 2011 роки і розміщені на банківському рахунку в ізраїльському банку "Дисконт". -Коломойский больший патриот Израиля чем путинская проститутка по вызову.«Факт размещения Нетаньяху крупных денежных сумм в банковских учреждениях за пределами Израиля - это антисионистский поступок» -заявила депутат Кнессета Яхимович
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01.12.2021 13:59 Відповісти
Готується підгрунтя для передачі Привату "ефективному" власнику - бабці Бєні...
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01.12.2021 14:18 Відповісти
Бенина рука в жопе у профсоюза Приватбанка ну совсем не палится. Блеать, как всё запущено.
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01.12.2021 14:38 Відповісти
Профсоюз-решения суда,через йух,кидают.
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01.12.2021 14:43 Відповісти
Если нужно сделать какую-то гадость, то и "профсоюзы" сгодятся.
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01.12.2021 14:45 Відповісти
приват это конченный отстой...и проходимцы ...
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01.12.2021 15:08 Відповісти
 
 