РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14578 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
4 815 34
Путин (29851) Россия (91213) Яценюк (7983) Киевский форум по безопасности (106)

В руках Путина - автомат. Нужен срочный саммит союзников, - Яценюк

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В руках Путина - автомат. Нужен срочный саммит союзников, - Яценюк

Путин не имеет права нам определять красные линии. Наша красная линия в отношениях с Россией и Путиным – это линия нашей государственной границы вместе с Крымом, Донецком и Луганском.

Об этом заявил глава Киевского Форума по безопасности Арсений Яценюк, информирует Цензор.НЕТ.

Экс-глава правительства отметил, что с 2014 года российская угроза только усиливается: "В 2014 году Путин четко показал, что для него нет никаких линий, для него нет никакого международного права – для него есть задача. Задача восстановления Советского Союза".

Еще одна задача Путина, подчеркнул Яценюк, - "восстановление ГКЧП": "Восстановление советской империи и управление этой империей путем ГКЧП – это и есть политика Путина".

Глава КФБ категорически не соглашается с тезисом, будто ключ к миру в Украине лежит в Кремле и находится в руках Путина.

"В руках Путина не ключ к миру. В руках Владимира Путина – автомат для войны. Для войны против Украины, войны против Европы, против всего демократического и западного мира. Именно поэтому Путин не имеет права нам определять красные линии, которые он недавно заявил. Считаю, что Украина и наши западные партнеры должны четко очертить те красные линии, которые ни при каких обстоятельствах путинская Россия не может пересечь. Наша красная линия в отношениях с Россией и Путиным – это линия нашей государственной границы. Наша государственная граница, которая должна проходить по той территории, где Крым, Донецк и Луганск, что является неотъемлемой частью украинского государства", - пояснил Яценюк.

Наша красная линия, подчеркнул Яценюк, – это суверенное право Украины принимать решение о членстве как в Европейском Союзе, так и в НАТО: "Это наша судьба, наше решение, и это решение закреплено в украинской Конституции. И настанет время, когда Украина станет полноправным членом как ЕС, так и НАТО".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский - единственный человек, провоцирующий так называемый госпереворот, - Яценюк

Экс-премьер отметил, что власти должны безотлагательно инициировать проведение саммита союзников Украины при участии Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Германии и Франции и "всех западных стран, которые должны поддержать украинское государство".

По результатам этого саммита должно быть подписано новое соглашение.

"Не новый Будапештский меморандум, а новое соглашение союзников о поддержке, защите и помощи Украине и украинской армии", - отметил Яценюк.

"Ведь наши союзники должны четко осознать: защищая Украину, каждый из них защищает свои страны, а все мы вместе защищаем свободу и демократию в мире против путинской диктатуры и авторитаризма", - подчеркнул глава КФБ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Киевский форум безопасности: Защита Украины от российской агрессии и национальный курс изменений, избранный после Революции Достоинства. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+11
цей форум - не для військових на передовій, а для генералів в генштабах і для радників президентів та інших голів цивілізованих держав.
показать весь комментарий
01.12.2021 14:25
+10
То ли дело Сеня Куля в Лоба ,там ключи от стены а стена невидимка ...ну а чтобы лишних вопросов не возникало ,смею утверждать ,что ПУТИН ***** ...
показать весь комментарий
01.12.2021 14:17
+10
поважаю Яценюка.вважую його кращим прем'єром за всю новітню історію незалежності України
показать весь комментарий
01.12.2021 14:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
То ли дело Сеня Куля в Лоба ,там ключи от стены а стена невидимка ...ну а чтобы лишних вопросов не возникало ,смею утверждать ,что ПУТИН ***** ...
показать весь комментарий
01.12.2021 14:17 Ответить
Яценюк-людина стіна...
показать весь комментарий
01.12.2021 14:19 Ответить
Причём с пулемётом! Это же ему "Максим" подарили?
показать весь комментарий
01.12.2021 14:45 Ответить
Яценюк прав: фраза "ключ от мира находится в Кремле" уж очень резала слух.
показать весь комментарий
01.12.2021 14:20 Ответить
Заяви - прекрасні. Але нуль на виході. Цікаво, а цей "безпековий форум" за роки свого існування хоч якусь копійку відправив військовим на передову?
показать весь комментарий
01.12.2021 14:21 Ответить
цей форум - не для військових на передовій, а для генералів в генштабах і для радників президентів та інших голів цивілізованих держав.
показать весь комментарий
01.12.2021 14:25 Ответить
В руках Путина не ключ, ни автомат, а единственное, что он может в них удержать - собственный, превратившийся в шнурок старческий писюнчик.
показать весь комментарий
01.12.2021 14:23 Ответить
Нам нужен новый видосик от сцкусика)))
показать весь комментарий
01.12.2021 14:26 Ответить
поважаю Яценюка.вважую його кращим прем'єром за всю новітню історію незалежності України
показать весь комментарий
01.12.2021 14:30 Ответить
показать весь комментарий
01.12.2021 14:53 Ответить
ну, я вважаю, що і Гройсман був непоганим, що вони - нарівні...

Але проблема в іншому: зверни увагу на висер зебіла Мистер Икс, який характеризує, як політично знищують патріотичних урядовців, справжніх патріотів. І не одного Арсенія...
показать весь комментарий
01.12.2021 14:58 Ответить
О па вдруг прозрели. А то кролик и т.д.
показать весь комментарий
01.12.2021 16:23 Ответить
Równy Rusek - martwy Rusek!

хороший русский - путинский русский!
показать весь комментарий
01.12.2021 14:38 Ответить
Хороший росіянин ..... ну, ви знаєте.
показать весь комментарий
01.12.2021 15:17 Ответить
Хороший рабссиянин-хорошее удобрение.
показать весь комментарий
01.12.2021 15:35 Ответить
Сеня . откель ты выскочило ?
показать весь комментарий
01.12.2021 14:52 Ответить
Еще одно вороватое существо вылезло повыступать , ахметка проводит конкурс прислуги ?
показать весь комментарий
01.12.2021 14:53 Ответить
Мы с Тамарой ходим парой? Повылазило кацапское дурачье. Шпили- вили с Мишкой тоже вдвоем?
показать весь комментарий
01.12.2021 15:16 Ответить
Глава КФБ категорически не соглашается с тезисом, будто ключ к миру в Украине лежит в Кремле и находится в руках Путина. Источник: https://censor.net/ru/n3302743.....правильно будет коллегия ФСБ, а кремлёвский Фюрер их знамя.
показать весь комментарий
01.12.2021 14:53 Ответить
В руках ***** и автомат и бомба. И уже восемь лет. Саммит не поможет. В Украине правит зеленая лживая гнида, которому самое место стоять на цырлах у путлера
показать весь комментарий
01.12.2021 15:12 Ответить
выползло
показать весь комментарий
01.12.2021 16:01 Ответить
Сеня - толковый премьер.
показать весь комментарий
01.12.2021 17:04 Ответить
За свою премьерскую каденцию Яйценюк наградил себя пятью стволами (см. Википедию):
- пистолет "Glock 19" (19.05.2014);
- штурмовая винтовка "Форт 224" (22.05.2014);
- пистолет "IWI Jericho 941"/"Форт-21.03" (22.07.2014);
- пулемёт "Максима" образца 1910 года 56-П-421 калибра 7,62 мм, № ЦЛ 84 (20.05.2015);
- 11,43-мм пистолет-пулемёт "Томпсон" (излюбленный чикагскими гангстерами автомат "Томми-Ган") образца 1928 года калибра 11,43 мм, № S 506391 в комплекте с 203 патронами (22.05.2015).
Судя по датам, четыре случая - подарки ко дню рождения! (к 22 мая).
Это наглость в высшей степени.
Теперича нехай гуляется в войнушку и во власть не суётся, а то ещё себя танком наградит.
показать весь комментарий
01.12.2021 17:36 Ответить
 
 