В руках Путина - автомат. Нужен срочный саммит союзников, - Яценюк

Путин не имеет права нам определять красные линии. Наша красная линия в отношениях с Россией и Путиным – это линия нашей государственной границы вместе с Крымом, Донецком и Луганском.

Об этом заявил глава Киевского Форума по безопасности Арсений Яценюк, информирует Цензор.НЕТ.

Экс-глава правительства отметил, что с 2014 года российская угроза только усиливается: "В 2014 году Путин четко показал, что для него нет никаких линий, для него нет никакого международного права – для него есть задача. Задача восстановления Советского Союза".

Еще одна задача Путина, подчеркнул Яценюк, - "восстановление ГКЧП": "Восстановление советской империи и управление этой империей путем ГКЧП – это и есть политика Путина".

Глава КФБ категорически не соглашается с тезисом, будто ключ к миру в Украине лежит в Кремле и находится в руках Путина.

"В руках Путина не ключ к миру. В руках Владимира Путина – автомат для войны. Для войны против Украины, войны против Европы, против всего демократического и западного мира. Именно поэтому Путин не имеет права нам определять красные линии, которые он недавно заявил. Считаю, что Украина и наши западные партнеры должны четко очертить те красные линии, которые ни при каких обстоятельствах путинская Россия не может пересечь. Наша красная линия в отношениях с Россией и Путиным – это линия нашей государственной границы. Наша государственная граница, которая должна проходить по той территории, где Крым, Донецк и Луганск, что является неотъемлемой частью украинского государства", - пояснил Яценюк.

Наша красная линия, подчеркнул Яценюк, – это суверенное право Украины принимать решение о членстве как в Европейском Союзе, так и в НАТО: "Это наша судьба, наше решение, и это решение закреплено в украинской Конституции. И настанет время, когда Украина станет полноправным членом как ЕС, так и НАТО".

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Экс-премьер отметил, что власти должны безотлагательно инициировать проведение саммита союзников Украины при участии Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Германии и Франции и "всех западных стран, которые должны поддержать украинское государство".

По результатам этого саммита должно быть подписано новое соглашение.

"Не новый Будапештский меморандум, а новое соглашение союзников о поддержке, защите и помощи Украине и украинской армии", - отметил Яценюк.

"Ведь наши союзники должны четко осознать: защищая Украину, каждый из них защищает свои страны, а все мы вместе защищаем свободу и демократию в мире против путинской диктатуры и авторитаризма", - подчеркнул глава КФБ.

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