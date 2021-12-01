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В руках Путіна - автомат. Потрібен терміновий саміт союзників, - Яценюк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

В руках Путіна - автомат. Потрібен терміновий саміт союзників, - Яценюк

Путін не має права нам окреслювати червоні лінії. Наша червона лінія у відносинах з Росією і Путіним – це лінія нашого державного кордону разом із Кримом, Донецьком і Луганськом.

Про це заявив голова Київського Безпекового Форуму Арсеній Яценюк, інформує Цензор.НЕТ.

Ексголова уряду зазначив, що з 2014 року російська загроза тільки посилюється: "2014 року Путін чітко показав, що для нього немає жодних ліній, для нього немає жодного міжнародного права - для нього є завдання. Завдання відновлення Радянського Союзу".

Ще одне завдання Путіна, наголосив Яценюк, - "відновлення ГКЧП": "Відновлення радянської імперії і керування цією імперією шляхом ГКЧП – це і є політика Путіна".

Голова КБФ категорично не погоджується з тезою, начебто ключ до миру в Україні лежить в Кремлі і знаходиться в руках Путіна.

"В руках Путіна не ключ до миру. В руках Володимира Путіна – автомат для війни. Для війни проти України, війни проти Європи, проти всього демократичного і західного світу. Саме тому Путін не має права нам окреслювати червоні лінії, які він нещодавно заявив. Вважаю, що Україна і наші західні партнери повинні чітко окреслити ті червоні лінії, які за жодних обставин путінська Росія не може перетнути. Наша червона лінія у відносинах з Росією і Путіним – це лінія нашого державного кордону. Нашого державного кордону, який повинен проходити по тій території, де Крим, Донецьк і Луганськ, що є невід’ємною частиною української держави", - пояснив Яценюк.

Наша червона лінія, підкреслив Яценюк, – це суверенне право України приймати рішення про членство як в Європейському Союзі, так і в НАТО: "Це наша доля, наше рішення, і це рішення закріплено в українській Конституції. І настане час, коли Україна стане повноправним членом як ЄС, так і НАТО".

Дивіться також: Зеленський - єдина людина, яка провокує так званий держпереворот, - Яценюк

Експрем'єр зазначив, що влада повинна невідкладно ініціювати проведення саміту союзників України за участі Сполучених Штатів Америки, Великобританії, Німеччини і Франції та "всіх західних країн, які повинні підтримати українську державу".

За результатами цього саміту повинна бути підписана нова угода.

"Не новий Будапештський меморандум, а нова угода союзників про підтримку, захист і допомогу Україні і українській армії", - зазначив Яценюк.

"Адже наші союзники повинні чітко усвідомити: захищаючи Україну, кожен з них захищає свої країни, а всі ми разом захищаємо свободу і демократію в світі проти путінської диктатури і авторитаризму", - наголосив голова КБФ.

Також дивіться: Київський безпековий форум: Захист України від російської агресії та національний курс змін, обраний після Революції Гідності. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+11
цей форум - не для військових на передовій, а для генералів в генштабах і для радників президентів та інших голів цивілізованих держав.
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01.12.2021 14:25
+10
То ли дело Сеня Куля в Лоба ,там ключи от стены а стена невидимка ...ну а чтобы лишних вопросов не возникало ,смею утверждать ,что ПУТИН ***** ...
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01.12.2021 14:17
+10
поважаю Яценюка.вважую його кращим прем'єром за всю новітню історію незалежності України
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01.12.2021 14:30
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То ли дело Сеня Куля в Лоба ,там ключи от стены а стена невидимка ...ну а чтобы лишних вопросов не возникало ,смею утверждать ,что ПУТИН ***** ...
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01.12.2021 14:17 Відповісти
Яценюк-людина стіна...
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01.12.2021 14:19 Відповісти
Причём с пулемётом! Это же ему "Максим" подарили?
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01.12.2021 14:45 Відповісти
Яценюк прав: фраза "ключ от мира находится в Кремле" уж очень резала слух.
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01.12.2021 14:20 Відповісти
Заяви - прекрасні. Але нуль на виході. Цікаво, а цей "безпековий форум" за роки свого існування хоч якусь копійку відправив військовим на передову?
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01.12.2021 14:21 Відповісти
цей форум - не для військових на передовій, а для генералів в генштабах і для радників президентів та інших голів цивілізованих держав.
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01.12.2021 14:25 Відповісти
В руках Путина не ключ, ни автомат, а единственное, что он может в них удержать - собственный, превратившийся в шнурок старческий писюнчик.
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01.12.2021 14:23 Відповісти
Нам нужен новый видосик от сцкусика)))
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01.12.2021 14:26 Відповісти
поважаю Яценюка.вважую його кращим прем'єром за всю новітню історію незалежності України
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01.12.2021 14:30 Відповісти
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01.12.2021 14:53 Відповісти
ну, я вважаю, що і Гройсман був непоганим, що вони - нарівні...

Але проблема в іншому: зверни увагу на висер зебіла Мистер Икс, який характеризує, як політично знищують патріотичних урядовців, справжніх патріотів. І не одного Арсенія...
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01.12.2021 14:58 Відповісти
О па вдруг прозрели. А то кролик и т.д.
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01.12.2021 16:23 Відповісти
Równy Rusek - martwy Rusek!

хороший русский - путинский русский!
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01.12.2021 14:38 Відповісти
Хороший росіянин ..... ну, ви знаєте.
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01.12.2021 15:17 Відповісти
Хороший рабссиянин-хорошее удобрение.
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01.12.2021 15:35 Відповісти
Сеня . откель ты выскочило ?
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01.12.2021 14:52 Відповісти
Еще одно вороватое существо вылезло повыступать , ахметка проводит конкурс прислуги ?
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01.12.2021 14:53 Відповісти
Мы с Тамарой ходим парой? Повылазило кацапское дурачье. Шпили- вили с Мишкой тоже вдвоем?
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01.12.2021 15:16 Відповісти
Глава КФБ категорически не соглашается с тезисом, будто ключ к миру в Украине лежит в Кремле и находится в руках Путина. Источник: https://censor.net/ru/n3302743.....правильно будет коллегия ФСБ, а кремлёвский Фюрер их знамя.
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01.12.2021 14:53 Відповісти
В руках ***** и автомат и бомба. И уже восемь лет. Саммит не поможет. В Украине правит зеленая лживая гнида, которому самое место стоять на цырлах у путлера
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01.12.2021 15:12 Відповісти
выползло
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01.12.2021 16:01 Відповісти
Сеня - толковый премьер.
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01.12.2021 17:04 Відповісти
За свою премьерскую каденцию Яйценюк наградил себя пятью стволами (см. Википедию):
- пистолет "Glock 19" (19.05.2014);
- штурмовая винтовка "Форт 224" (22.05.2014);
- пистолет "IWI Jericho 941"/"Форт-21.03" (22.07.2014);
- пулемёт "Максима" образца 1910 года 56-П-421 калибра 7,62 мм, № ЦЛ 84 (20.05.2015);
- 11,43-мм пистолет-пулемёт "Томпсон" (излюбленный чикагскими гангстерами автомат "Томми-Ган") образца 1928 года калибра 11,43 мм, № S 506391 в комплекте с 203 патронами (22.05.2015).
Судя по датам, четыре случая - подарки ко дню рождения! (к 22 мая).
Это наглость в высшей степени.
Теперича нехай гуляется в войнушку и во власть не суётся, а то ещё себя танком наградит.
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01.12.2021 17:36 Відповісти
 
 