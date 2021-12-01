В руках Путіна - автомат. Потрібен терміновий саміт союзників, - Яценюк

Путін не має права нам окреслювати червоні лінії. Наша червона лінія у відносинах з Росією і Путіним – це лінія нашого державного кордону разом із Кримом, Донецьком і Луганськом.

Про це заявив голова Київського Безпекового Форуму Арсеній Яценюк, інформує Цензор.НЕТ.

Ексголова уряду зазначив, що з 2014 року російська загроза тільки посилюється: "2014 року Путін чітко показав, що для нього немає жодних ліній, для нього немає жодного міжнародного права - для нього є завдання. Завдання відновлення Радянського Союзу".

Ще одне завдання Путіна, наголосив Яценюк, - "відновлення ГКЧП": "Відновлення радянської імперії і керування цією імперією шляхом ГКЧП – це і є політика Путіна".

Голова КБФ категорично не погоджується з тезою, начебто ключ до миру в Україні лежить в Кремлі і знаходиться в руках Путіна.

"В руках Путіна не ключ до миру. В руках Володимира Путіна – автомат для війни. Для війни проти України, війни проти Європи, проти всього демократичного і західного світу. Саме тому Путін не має права нам окреслювати червоні лінії, які він нещодавно заявив. Вважаю, що Україна і наші західні партнери повинні чітко окреслити ті червоні лінії, які за жодних обставин путінська Росія не може перетнути. Наша червона лінія у відносинах з Росією і Путіним – це лінія нашого державного кордону. Нашого державного кордону, який повинен проходити по тій території, де Крим, Донецьк і Луганськ, що є невід’ємною частиною української держави", - пояснив Яценюк.

Наша червона лінія, підкреслив Яценюк, – це суверенне право України приймати рішення про членство як в Європейському Союзі, так і в НАТО: "Це наша доля, наше рішення, і це рішення закріплено в українській Конституції. І настане час, коли Україна стане повноправним членом як ЄС, так і НАТО".

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Експрем'єр зазначив, що влада повинна невідкладно ініціювати проведення саміту союзників України за участі Сполучених Штатів Америки, Великобританії, Німеччини і Франції та "всіх західних країн, які повинні підтримати українську державу".

За результатами цього саміту повинна бути підписана нова угода.

"Не новий Будапештський меморандум, а нова угода союзників про підтримку, захист і допомогу Україні і українській армії", - зазначив Яценюк.

"Адже наші союзники повинні чітко усвідомити: захищаючи Україну, кожен з них захищає свої країни, а всі ми разом захищаємо свободу і демократію в світі проти путінської диктатури і авторитаризму", - наголосив голова КБФ.

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