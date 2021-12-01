Акция "ЗахисТИ Україну - зупини переворот" на Майдане. ВИДЕО

На Майдане Независимости в Киеве проходит акция протеста под названием "ЗахисТИ Україну - зупини переворот".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Организаторы акции подчеркивают, что она мирная и законная. Ее цель – защитить свои права, свободы и Конституцию.

"Воля украинцев сломает планы Москвы, олигархов и их марионеток на Банковой. "Слуга" подчинится воле народа, или уйдет", - подчеркивают они.