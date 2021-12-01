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Акция "ЗахисТИ Україну - зупини переворот" на Майдане. ВИДЕО
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На Майдане Независимости в Киеве проходит акция протеста под названием "ЗахисТИ Україну - зупини переворот".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Организаторы акции подчеркивают, что она мирная и законная. Ее цель – защитить свои права, свободы и Конституцию.
"Воля украинцев сломает планы Москвы, олигархов и их марионеток на Банковой. "Слуга" подчинится воле народа, или уйдет", - подчеркивают они.
Топ комментарии
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показать весь комментарий01.12.2021 19:35
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+37 Лилия Стацкая
показать весь комментарий01.12.2021 19:37
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"Ze Game Over"
Ущербный и дегенеративный уродец ты.....