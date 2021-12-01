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Акція "ЗахисТИ Україну - зупини переворот" на Майдані. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Події

На Майдані Незалежності в Києві відбувається акція протесту під назвою "ЗахисТИ Україну - зупини переворот".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Організатори акції наголошують, що вона є мирною та законною. Її мета - захистити свої права, свободи і Конституцію.

"Воля українців зламає плани Москви, олігархів та їхніх маріонеток на Банковій. "Слуга" підкориться волі народу, або піде геть", - підкреслюють вони.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+39
Банду геть!
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01.12.2021 19:35
+37
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01.12.2021 19:33
+37
Приєднуюся!
БАНДУ ГЕТЬ!
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01.12.2021 19:37
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Сторінка 2 з 2
Зебобіки, ви привели до влади найгіршого мародера всіх часів, кривавого баригу, прокладку олігархів-бандитів, сцикла і зрадника, ляльку Кремля - Зеленського.
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01.12.2021 20:16 Відповісти
(с)
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01.12.2021 20:17 Відповісти
Как там в России с интернетом, кремлеботушка? Не закрыли ещё
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02.12.2021 02:31 Відповісти
Так що, тепер гАласувати за йУлю або іншу марвонетку рижого?
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02.12.2021 08:27 Відповісти
Понравился плакат
"Ze Game Over"
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01.12.2021 20:18 Відповісти
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01.12.2021 20:27 Відповісти
А тролей набежало. Шо такое? Кацапы думают, что реально переворот?
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01.12.2021 20:28 Відповісти
Кацапы думают???...
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01.12.2021 20:50 Відповісти
Не стоит недооценивать противника. Среди них есть такие, которые думают. Пусть даже и неправильно.
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01.12.2021 20:55 Відповісти
"...Пусть даже и неправильно....", - та ото ж. Правільна, стосовно України, принаймні, там можуть думати ЛИШЕ ХОХЛИ-зрадники, виховані українцями і, можливо, якийсь час були українцями.
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02.12.2021 16:51 Відповісти
Корисні дурники допомагають маріонетці олігарха Бені
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01.12.2021 20:42 Відповісти
До речі оцей Богдан і є корисний дурачок.
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01.12.2021 20:54 Відповісти
Беня вже вибив все що тільки міг. Зі всіх. І з народу. І з інших олігархів. Може то проти нього згуртувались ?
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01.12.2021 20:53 Відповісти
Если снова побьют студентов, значит будет новый Майдан, это упрощённый вариант. Если вложиться то вариантов может быть больше.
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01.12.2021 20:43 Відповісти
Майдан будет по-любому. Зеле лучше уже псать заявление об уходе. Но в Московию он уже не успеет.
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01.12.2021 20:49 Відповісти
Можуть бути компроміси, як то дострокові вибори Верховної ради, звільнення одіозних людей з ОП. Так можна і дотягнути 2,5 роки.
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01.12.2021 20:56 Відповісти
Янукович був готовий до будь якого компромісу. Не допомогло.
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01.12.2021 21:09 Відповісти
Акціявже принесла певний результат -4;5 тісячі правоохоронців і нацгвардії в центрі Києва зранку чергують і чекають перевороту. Багато годин. Всі памперсі зранку вже намокли до колін. Добре, що чують всі промови і вимоги протестувальників- про зраду, про кротів, про дурість. Проклинають Зе за п"дежь про заколот на пресмарафоні? То вже добре. Життям за балабола ризикувати потім не будуть.
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01.12.2021 21:44 Відповісти
уже польза, меньше взяток соберут с водителей.
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01.12.2021 22:53 Відповісти
Шо значить пішла? прийшла, розвалила нахєр все що можна, намародерила і просто пішла? та йдіть ви нахєр з такими закидонами - треба приводити до конкретної відповідальності за вчинені злочини, а інакше нахрін ото колотить? щоб знову: прийшла-пішла
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01.12.2021 22:44 Відповісти
тупейший зебил! так врать можно только за кацапские деньги-серебренники!
Ущербный и дегенеративный уродец ты.....
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02.12.2021 02:23 Відповісти
а шо за кипишь, где переворот?
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02.12.2021 02:36 Відповісти
СБУ через несколько недель обнародует "интересные новости" о подготовке госпереворота, - Арахамия
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02.12.2021 10:56 Відповісти
Дайте вгадаю, головним там буде Порох, а всіх інших, просто, підставили.
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02.12.2021 16:53 Відповісти
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