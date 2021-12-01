Акція "ЗахисТИ Україну - зупини переворот" на Майдані. ВIДЕО
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На Майдані Незалежності в Києві відбувається акція протесту під назвою "ЗахисТИ Україну - зупини переворот".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Організатори акції наголошують, що вона є мирною та законною. Її мета - захистити свої права, свободи і Конституцію.
"Воля українців зламає плани Москви, олігархів та їхніх маріонеток на Банковій. "Слуга" підкориться волі народу, або піде геть", - підкреслюють вони.
Топ коментарі
+39 Хорошего Вам Настроения
показати весь коментар01.12.2021 19:35
+37 Рекрут
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+37 Лилия Стацкая
показати весь коментар01.12.2021 19:37
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"Ze Game Over"
Ущербный и дегенеративный уродец ты.....