Акція "ЗахисТИ Україну - зупини переворот" на Майдані. ВIДЕО

На Майдані Незалежності в Києві відбувається акція протесту під назвою "ЗахисТИ Україну - зупини переворот".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Організатори акції наголошують, що вона є мирною та законною. Її мета - захистити свої права, свободи і Конституцію.

"Воля українців зламає плани Москви, олігархів та їхніх маріонеток на Банковій. "Слуга" підкориться волі народу, або піде геть", - підкреслюють вони.