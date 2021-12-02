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Новости Политика Украины Бюджет-2022
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вакцина (3815) ВР (28724) выплаты (538) госбюджет (1155)

Рада сегодня рассмотрит Госбюджет-2022 и законопроект о выделении "тысячи Зеленского"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада сегодня рассмотрит Госбюджет-2022 и законопроект о выделении

Верховная Рада на заседании в четверг, 2 декабря, приступит к рассмотрению во втором чтении законопроекта "О государственном бюджете Украины на 2022 год".

После рассмотрения бюджета планируется голосование во втором чтении за законопроекты №6298 "О внесении изменений в приложения №1 и №3 в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" (по реализации инфраструктурных проектов и развитию объектов социально-культурной сферы) и №6297 по оказанию помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мер, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, который предусматривает анонсированное президентом Владимиром Зеленским выделение тысячи гривен всем вакцинированным гражданам Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Для включения в повестку дня сокращения сроков рассмотрения и принятия решения предложен законопроект №6342 "О внесении изменения в статью 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

В повестке дня также - законопроекты №5376 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о стимулировании развития цифровой экономики в Украине" и 5831 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку".

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В первом чтении парламентарии намерены рассмотреть президентский законопроект №6104 "О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины и членов их семей".

Автор: Анастасія Потіха
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02.12.2021 09:13 Ответить
Тысячи в действии от клоуна...
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02.12.2021 09:16 Ответить
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02.12.2021 09:20 Ответить
"И вновь начинается бой, и сердцу тревожно в груди..."
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02.12.2021 09:21 Ответить
Шапито вредителей тупорылых коррупционеров - Слуги Уроды! макаки и мартышки Зе-Ермака, предателей Украины.
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02.12.2021 09:22 Ответить
извиняюсь а шо сегодня с переворотом
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02.12.2021 09:23 Ответить
еще не вечер...
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02.12.2021 09:27 Ответить
благодаря самоотверженным действиям верховного главнокомандующего ( повторить 74 раза ) и его верховного главного командования переворот был раскрыт
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02.12.2021 09:27 Ответить
Марьяна Безмозглая, КоляКотлета Тищенко и Обезьяна продавец **********...Всех пабядили!
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02.12.2021 09:36 Ответить
Володя закон про налог на землю не подписывай, ну и подобную кабалу кінця епохи бідності, а то переворот не остановишь.
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02.12.2021 09:36 Ответить
Бала петина тысяча-петя проиграл выборы. Сейчас зелина тысяча-угадайте чем кончится?
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02.12.2021 09:37 Ответить
Если вам бабло девать некуда то дайте лучше по две чипированным пенсам без всяких дий и фитнес центров на руки.
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02.12.2021 09:39 Ответить
 
 