Зеленский попал в зависимость от Коломойского, - СМИ
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Президент Владимир Зеленский попал в тесные объятия олигарха Игоря Коломойского, от которого пытался дистанцироваться с самого начала своей каденции.
Об этом говорится в статье издания "Украинская правда".
"На самом деле, на экваторе президентства Зеленский как никогда близко оказался к тому месту, от которого пытается убежать все годы в должности – тесные объятия Игоря Коломойского", - пишет издание.
Журналисты отметили, что при максимальной мобилизации у президентской фракции "Слуга Народа" не более 210 голосов, соответственно без контролируемой Коломойской группы "За майбутнє" и еще одной олигархической группы "Довіра", большинства в парламенте не существует. В атаках на Рината Ахметова президент вступил в союз с олигархами Коломойским и Веревским, сообщает издание. "Самый свежий кейс – это уже принятый Радой "ресурсный" закон №5600. Именно этот закон стал великолепной иллюстрацией борьбы Зеленского с олигархами... руками других олигархов", - пишет "Украинская правда".
Причиной атак президента на Ахметова журналисты называют информационную политику каналов Украина и Украина-24, в частности, о допуске к эфирам оппонентов Офиса президента. "Ахметов нарушил главное правило сожительства с президентом Зеленским - не послушал приказа президента, да еще и дал "зеленый коридор" на своих каналах для оппонентов Владимира Александровича", - говорится в статье "Украинской правды".
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Разумков уже достаточно навыступался, чтобы не вестись на него.
Ну что еще нужно для понимания ситуации кто нам враг, а кто друг?!
Я пожалуй за единый украинский, как государственный проголосую в такое нелегкое время для Украины. И за одно гражданство, если что.
Потом, когда воспаление мозга у кого то уляжется, то можно и обсудить и отмену границ в ЕС, и языковой вопрос, но точно не сейчас.
Был вчера госпереворот или нет?
а он из неё выходил??
Коломойский с 15го года финансировал зеленского что б он стал президентом