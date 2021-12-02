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Зеленский попал в зависимость от Коломойского, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский попал в зависимость от Коломойского, - СМИ

Президент Владимир Зеленский попал в тесные объятия олигарха Игоря Коломойского, от которого пытался дистанцироваться с самого начала своей каденции.

Об этом говорится в статье издания  "Украинская правда".

"На самом деле, на экваторе президентства Зеленский как никогда близко оказался к тому месту, от которого пытается убежать все годы в должности – тесные объятия Игоря Коломойского", - пишет издание.

Журналисты отметили, что при максимальной мобилизации у президентской фракции "Слуга Народа" не более 210 голосов, соответственно без контролируемой Коломойской группы "За майбутнє" и еще одной олигархической группы "Довіра", большинства в парламенте не существует. В атаках на Рината Ахметова президент вступил в союз с олигархами Коломойским и Веревским, сообщает издание. "Самый свежий кейс – это уже принятый Радой "ресурсный" закон №5600. Именно этот закон стал великолепной иллюстрацией борьбы Зеленского с олигархами... руками других олигархов", - пишет "Украинская правда".

Причиной атак президента на Ахметова журналисты называют информационную политику каналов Украина и Украина-24, в частности, о допуске к эфирам оппонентов Офиса президента. "Ахметов нарушил главное правило сожительства с президентом Зеленским - не послушал приказа президента, да еще и дал "зеленый коридор" на своих каналах для оппонентов Владимира Александровича", - говорится в статье "Украинской правды".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+37
Да ну. Правда что ли ? неможет быть...
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02.12.2021 12:04
+32
Погано, що ці ж самі ЗМІ в упор не бачили залежності Зєлі від Бєні в 2018-2019 роках.
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02.12.2021 12:12
+30
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02.12.2021 12:22
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Страница 2 из 2
Не може бути, це ж такий був незалежний селф-мейд кандидат, піднявся з низів завдяки своїй принциповості, послідовності і патріотизму...
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02.12.2021 12:44 Ответить
-
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02.12.2021 12:46 Ответить
упячка грає роль такого собі "Еха москви" у *****. Есть, мол, на Владімір Ссаніче пятна в відє коломойского, но оні малєнькіє і незамєтніє, - вєдь он хочет добра і ваюєт с Ахмєтовим) Іначє нікак.
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02.12.2021 12:47 Ответить
Для правящего Украиной кодлана Коломойский, гражданин Израиля , военного союзника РФ, что Карл Маркс для правившего сто лет назад кодлана где то Бланка. Стратег-идеолог, дающий установки исполнителям: Это не война а " Внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский . / Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский./ Экономика : продажа заводов, земли, продажа всего ещё не проданного и "Объявление Грецией дефолта - пример для Украины, - Коломойский. " Украинцам кодланом Коломойского уготована судьба палестинцев.
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02.12.2021 12:48 Ответить
Весь вопрос в одном...кто и из какого клана купит Розумкова кандидатов трое...Кучма-Ведмедчук-Пинчук-Коломойский... или Ахметов...Гордон...доктор Кошмаровский...
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02.12.2021 12:49 Ответить
Уже сегодня ясно...следующий президент Украины... Розумков...делаем ставки Панове...
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02.12.2021 12:50 Ответить
Ты хочешь вторым государственным русский зык?!
Разумков уже достаточно навыступался, чтобы не вестись на него.
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02.12.2021 12:58 Ответить
Английский вторым и Латиница третьим..и РАБссия СкреПОНОСом обвалицца
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02.12.2021 13:03 Ответить
Английский второй государственный, а латиница третьим в Украине!
Ну что еще нужно для понимания ситуации кто нам враг, а кто друг?!
Я пожалуй за единый украинский, как государственный проголосую в такое нелегкое время для Украины. И за одно гражданство, если что.
Потом, когда воспаление мозга у кого то уляжется, то можно и обсудить и отмену границ в ЕС, и языковой вопрос, но точно не сейчас.
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02.12.2021 14:18 Ответить
Та не может быть! В зависимости? Да ещё от кого? От Коломойского? Да как они вообще такое могли придумать?
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02.12.2021 12:53 Ответить
Я вчера целый день был занят и за новостями не следил.
Был вчера госпереворот или нет?
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02.12.2021 13:00 Ответить
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02.12.2021 13:06 Ответить
Голобородько поднял прожиточный минимум с 1 декабря для Шариковых с 2293 до 2392...я за Голобородьку и его кодлан...в 73% баранов...а вы? Чувак заботицца о быдле стараецца...а вы? Эх вы...
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02.12.2021 13:07 Ответить
Зарплату учителям и врачам в 4 000 долларов Голобородька отложил...Ударная комсомольская стройка идет... КРАСНОПУЗЫЕ...стройка Века...
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02.12.2021 13:12 Ответить
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02.12.2021 13:13 Ответить
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02.12.2021 13:18 Ответить
Зеленский и Каломойша - подельники в грязных финансовых махинациях.Никогда Зеленский не соскочит с члена каломойши... Только суд и приговор сможет разлучить их - будут отбывать в разных колониях и ублажать разных сокамерников...
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02.12.2021 13:19 Ответить
Будете лететь по ветру...останетесь с Голой задницей Путлера и его КГБшного быдла...Аксиома Пифагора... як казав колись мій Батько,с РАБссией в нищете и дерьме,зато не в НАТО... и ЕС...
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02.12.2021 13:22 Ответить
А сериал "Слуга народа" снимался на чьи деньги ?
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02.12.2021 13:23 Ответить
Оксані Марченко и Александра Маслякова...еси шо...А Масляков агент КГБ 50 лет
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02.12.2021 13:25 Ответить
А Богдан был чьим личным юристом ?
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02.12.2021 13:46 Ответить
Выборы КУЧМЫ перед его второй каденцией..кжись 1997 год...Леонид Данилыч ...вы за союз с РАБссией и ее быдлом Шариковых?...ответ Кучмы тогда был крутым....я за развал РАБссии дебилов и баранов...
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02.12.2021 13:40 Ответить
шут при дворе
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02.12.2021 13:42 Ответить
Леонид Данилыч тогда обиделся на РАБссию...ему дали 400 лямов долларов за сдачу ЯО Украины..РАБссия получила 5 ярдов долларов...ответ прост..Кучму Ельцин кинул
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02.12.2021 13:47 Ответить
Про те, що Зеленський один із членів містечкової мафії, було ясно ще до виборів. Відомі прізвища членів цієї зграї кажуть самі за себе: Коломойський, брати Шефір, Дубинський, Бужанський, Куницький, Пінчук...
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02.12.2021 13:48 Ответить
Можно ли и доколе оскорблять друг-друга и законно (!) нами же избранного на пост президента!? Какие в этом смысл, цель и резоны!? Еще О.Хайям полагал (с) "...не ссорься с дураком, не оберешься сраму! Яд мудрецом предложенный прими! От дурака не принимай бальзама..." . А избранному, но не оправдавшему доверие людей президенту стоило бы, если конечно получится, помнить рубаи о том, что "... тебе вскочившему из грязи в князи и быстро князем становясь не позабудь, не вечны князи-вечны грязи..."
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02.12.2021 13:53 Ответить
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02.12.2021 13:55 Ответить
угу, потрапив - років 10 тому назад
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02.12.2021 13:55 Ответить
Голобородьки и Бенямойши пришли на 1 каденцию...посрать забрать и удрать...но не в США или Британию...там их найдут за 5 секунд...Аферисты долбанные бродяцие АРТИСТЫ...цирка ШАПИТО.......
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02.12.2021 14:00 Ответить
Зеленский это проект Путина и Коломойского
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02.12.2021 14:02 Ответить
это пздц какой то...
а он из неё выходил??
Коломойский с 15го года финансировал зеленского что б он стал президентом
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02.12.2021 14:47 Ответить
Во, мля, прозрели.... Он в эту зависимость попал еще при основании своего "квартала". И с тех пор из нее не выходил.
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02.12.2021 15:02 Ответить
В смысле ***** попал??? Он из нее и не выходил
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02.12.2021 16:05 Ответить
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