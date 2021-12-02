Зеленский попал в зависимость от Коломойского, - СМИ

Президент Владимир Зеленский попал в тесные объятия олигарха Игоря Коломойского, от которого пытался дистанцироваться с самого начала своей каденции.

Об этом говорится в статье издания "Украинская правда".

"На самом деле, на экваторе президентства Зеленский как никогда близко оказался к тому месту, от которого пытается убежать все годы в должности – тесные объятия Игоря Коломойского", - пишет издание.

Журналисты отметили, что при максимальной мобилизации у президентской фракции "Слуга Народа" не более 210 голосов, соответственно без контролируемой Коломойской группы "За майбутнє" и еще одной олигархической группы "Довіра", большинства в парламенте не существует. В атаках на Рината Ахметова президент вступил в союз с олигархами Коломойским и Веревским, сообщает издание. "Самый свежий кейс – это уже принятый Радой "ресурсный" закон №5600. Именно этот закон стал великолепной иллюстрацией борьбы Зеленского с олигархами... руками других олигархов", - пишет "Украинская правда".

Причиной атак президента на Ахметова журналисты называют информационную политику каналов Украина и Украина-24, в частности, о допуске к эфирам оппонентов Офиса президента. "Ахметов нарушил главное правило сожительства с президентом Зеленским - не послушал приказа президента, да еще и дал "зеленый коридор" на своих каналах для оппонентов Владимира Александровича", - говорится в статье "Украинской правды".