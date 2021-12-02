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Зеленський потрапив у залежність від Коломойського, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський потрапив у залежність від Коломойського, - ЗМІ

Президент Володимир Зеленський потрапив в тісні обійми олігарха Ігоря Коломойського, від якого намагався дистанціюватися від початку своєї каденції.

   Про це йдеться в статті видання "Українська правда".

 "Насправді, на екваторі президентства Зеленський як ніколи близько опинився до того місця, від якого намагається втекти всі роки на посаді – тісні обійми Ігоря Коломойського", - пише видання. Журналісти зазначать, що при максимальній мобілізації у президентської фракції "Слуга Народу" не більше 210 голосів, відповідно без контрольованої Коломойським групи "За майбутнє" та ще однієї олігархічної групи "Довіра", більшості в парламенті не існує. В атаках на Ріната Ахметова президент вступив в союз з олігархами Коломойським і Веревським, повідомляє видання. "Найсвіжіший кейс – це вже прийнятий Радою "ресурсний" закон №5600. Саме цей закон став чудовою ілюстрацією боротьби Зеленського з олігархами... руками інших олігархів", - пише "Українська правда".

Причиною атак президента на Ахметова журналісти називають інформаційну політику каналів Україна та Україна24, зокрема щодо допуск до ефірів опонентів Офісу президента. "Ахметов порушив головне правило співжиття із президентом Зеленським – не послухав наказ президента, та ще й дав "зелений коридор" на своїх каналах для опонентів Володимира Олександровича", - йдеться в статті "Української правди".
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Топ коментарі
+37
Да ну. Правда что ли ? неможет быть...
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02.12.2021 12:04
+32
Погано, що ці ж самі ЗМІ в упор не бачили залежності Зєлі від Бєні в 2018-2019 роках.
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02.12.2021 12:12
+30
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02.12.2021 12:22
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Не може бути, це ж такий був незалежний селф-мейд кандидат, піднявся з низів завдяки своїй принциповості, послідовності і патріотизму...
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02.12.2021 12:44 Відповісти
-
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02.12.2021 12:46 Відповісти
упячка грає роль такого собі "Еха москви" у *****. Есть, мол, на Владімір Ссаніче пятна в відє коломойского, но оні малєнькіє і незамєтніє, - вєдь он хочет добра і ваюєт с Ахмєтовим) Іначє нікак.
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02.12.2021 12:47 Відповісти
Для правящего Украиной кодлана Коломойский, гражданин Израиля , военного союзника РФ, что Карл Маркс для правившего сто лет назад кодлана где то Бланка. Стратег-идеолог, дающий установки исполнителям: Это не война а " Внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский . / Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский./ Экономика : продажа заводов, земли, продажа всего ещё не проданного и "Объявление Грецией дефолта - пример для Украины, - Коломойский. " Украинцам кодланом Коломойского уготована судьба палестинцев.
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02.12.2021 12:48 Відповісти
Весь вопрос в одном...кто и из какого клана купит Розумкова кандидатов трое...Кучма-Ведмедчук-Пинчук-Коломойский... или Ахметов...Гордон...доктор Кошмаровский...
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02.12.2021 12:49 Відповісти
Уже сегодня ясно...следующий президент Украины... Розумков...делаем ставки Панове...
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02.12.2021 12:50 Відповісти
Ты хочешь вторым государственным русский зык?!
Разумков уже достаточно навыступался, чтобы не вестись на него.
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02.12.2021 12:58 Відповісти
Английский вторым и Латиница третьим..и РАБссия СкреПОНОСом обвалицца
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02.12.2021 13:03 Відповісти
Английский второй государственный, а латиница третьим в Украине!
Ну что еще нужно для понимания ситуации кто нам враг, а кто друг?!
Я пожалуй за единый украинский, как государственный проголосую в такое нелегкое время для Украины. И за одно гражданство, если что.
Потом, когда воспаление мозга у кого то уляжется, то можно и обсудить и отмену границ в ЕС, и языковой вопрос, но точно не сейчас.
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02.12.2021 14:18 Відповісти
Та не может быть! В зависимости? Да ещё от кого? От Коломойского? Да как они вообще такое могли придумать?
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02.12.2021 12:53 Відповісти
Я вчера целый день был занят и за новостями не следил.
Был вчера госпереворот или нет?
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02.12.2021 13:00 Відповісти
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02.12.2021 13:06 Відповісти
Голобородько поднял прожиточный минимум с 1 декабря для Шариковых с 2293 до 2392...я за Голобородьку и его кодлан...в 73% баранов...а вы? Чувак заботицца о быдле стараецца...а вы? Эх вы...
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02.12.2021 13:07 Відповісти
Зарплату учителям и врачам в 4 000 долларов Голобородька отложил...Ударная комсомольская стройка идет... КРАСНОПУЗЫЕ...стройка Века...
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02.12.2021 13:12 Відповісти
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02.12.2021 13:13 Відповісти
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02.12.2021 13:18 Відповісти
Зеленский и Каломойша - подельники в грязных финансовых махинациях.Никогда Зеленский не соскочит с члена каломойши... Только суд и приговор сможет разлучить их - будут отбывать в разных колониях и ублажать разных сокамерников...
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02.12.2021 13:19 Відповісти
Будете лететь по ветру...останетесь с Голой задницей Путлера и его КГБшного быдла...Аксиома Пифагора... як казав колись мій Батько,с РАБссией в нищете и дерьме,зато не в НАТО... и ЕС...
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02.12.2021 13:22 Відповісти
А сериал "Слуга народа" снимался на чьи деньги ?
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02.12.2021 13:23 Відповісти
Оксані Марченко и Александра Маслякова...еси шо...А Масляков агент КГБ 50 лет
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02.12.2021 13:25 Відповісти
А Богдан был чьим личным юристом ?
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02.12.2021 13:46 Відповісти
Выборы КУЧМЫ перед его второй каденцией..кжись 1997 год...Леонид Данилыч ...вы за союз с РАБссией и ее быдлом Шариковых?...ответ Кучмы тогда был крутым....я за развал РАБссии дебилов и баранов...
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02.12.2021 13:40 Відповісти
шут при дворе
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02.12.2021 13:42 Відповісти
Леонид Данилыч тогда обиделся на РАБссию...ему дали 400 лямов долларов за сдачу ЯО Украины..РАБссия получила 5 ярдов долларов...ответ прост..Кучму Ельцин кинул
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02.12.2021 13:47 Відповісти
Про те, що Зеленський один із членів містечкової мафії, було ясно ще до виборів. Відомі прізвища членів цієї зграї кажуть самі за себе: Коломойський, брати Шефір, Дубинський, Бужанський, Куницький, Пінчук...
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02.12.2021 13:48 Відповісти
Можно ли и доколе оскорблять друг-друга и законно (!) нами же избранного на пост президента!? Какие в этом смысл, цель и резоны!? Еще О.Хайям полагал (с) "...не ссорься с дураком, не оберешься сраму! Яд мудрецом предложенный прими! От дурака не принимай бальзама..." . А избранному, но не оправдавшему доверие людей президенту стоило бы, если конечно получится, помнить рубаи о том, что "... тебе вскочившему из грязи в князи и быстро князем становясь не позабудь, не вечны князи-вечны грязи..."
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02.12.2021 13:53 Відповісти
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02.12.2021 13:55 Відповісти
угу, потрапив - років 10 тому назад
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02.12.2021 13:55 Відповісти
Голобородьки и Бенямойши пришли на 1 каденцию...посрать забрать и удрать...но не в США или Британию...там их найдут за 5 секунд...Аферисты долбанные бродяцие АРТИСТЫ...цирка ШАПИТО.......
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02.12.2021 14:00 Відповісти
Зеленский это проект Путина и Коломойского
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02.12.2021 14:02 Відповісти
это пздц какой то...
а он из неё выходил??
Коломойский с 15го года финансировал зеленского что б он стал президентом
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02.12.2021 14:47 Відповісти
Во, мля, прозрели.... Он в эту зависимость попал еще при основании своего "квартала". И с тех пор из нее не выходил.
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02.12.2021 15:02 Відповісти
В смысле ***** попал??? Он из нее и не выходил
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02.12.2021 16:05 Відповісти
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