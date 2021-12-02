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Новости Политика Украины Бюджет-2022
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госбюджет (1155) жилье (876) военнослужащие (5634) Забуранная (4)

Госбюджет-2022 предусматривает полное обеспечение жильем находившихся в АТО военнослужащих - "слуга народа" Забуранная

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Госбюджет-2022 предусматривает полное обеспечение жильем находившихся в АТО военнослужащих -

Народный депутат "Слуги народа", член бюджетного комитета Леся Забуранная считает Госбюджет на 2022 год бюджетом развития с социальным направлением.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, она рассказала журналистам в кулуарах Верховной Рады.

Политик рассказала, какие именно изменения в проект Госбюджета предложил профильный комитет.

"Во-первых, дополнительно было направлено 300 миллионов на Институт рака. Это важно, потому что Украина сегодня, к сожалению, имеет большой процент онкологических заболеваний и крайне важно развитие современного специализированного центра. Продолжая судебную реформу, мы направили достаточную сумму средств на судебные администрации. Важно то, что мы продолжаем последовательно выполнять такие чрезвычайно интересные и экологически важные инициативы, как питьевая вода. Это также определено в заключениях бюджетного комитета, что данная целевая программа состоится. Также чрезвычайно важен и наконец-то заслуженный вопрос того, что мы обеспечиваем абсолютную очередь (на жилье. – Ред.) военнослужащим, которые были в АТО. Мы обеспечиваем их жильем. Люди, которые защищали нашу страну, имеют право получить свое жилье", - отметила нардеп.

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По словам Забуранной, бюджетом власти продолжают развитие регионов, направляя средства на социально-экономическое развитие территорий.

Политик призналась, что ей бы хотелось, чтобы в бюджете на следующий год было заложено существенное повышение зарплат для учителей, работников науки и образования.

"Но сразу выполнить такие важные социальные стандарты невозможно, из-за ограниченности ресурсов. Но мы верим, что после существенного поднятия зарплат медикам, в 2023 году, мы сможем сделать то же в сфере образования и науки", - добавила Забуранная.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+21
За 2,5 года никакого жилья не давали, а в 2022 г. возьмут и насыпят несколько десятков тысяч квартир. Очередная порция макаронных изделий для 73%.
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02.12.2021 12:52
+18
А почему и нет? В первых рядах квартиры дадут супергероям типа Демченко и подобным, которые побыв на передке 15 минут получили УБД.
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02.12.2021 13:04
+16
Давайте считать вместе. Кива, Ишак, Арахамия, Сивоха и ещё Лещенку одну квартиру, шоб небритой рожей не отсвечивал. Думаю пять квартир за год осилят.
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02.12.2021 13:03
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За 2,5 года никакого жилья не давали, а в 2022 г. возьмут и насыпят несколько десятков тысяч квартир. Очередная порция макаронных изделий для 73%.
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02.12.2021 12:52 Ответить
А почему и нет? В первых рядах квартиры дадут супергероям типа Демченко и подобным, которые побыв на передке 15 минут получили УБД.
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02.12.2021 13:04 Ответить
За 15 минут положена медаль, а то и орден.
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02.12.2021 15:43 Ответить
Сколько вам заплатир Порошенко за этот пост?!! Разве ПреЗЕдент нарушил хоть одно своё обещание?!
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02.12.2021 13:05 Ответить
Вы тоже комик ? )))
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02.12.2021 13:15 Ответить
Не, я тоже играю на пианино. Мы, служители Эвтерпы, должны держаться вместе в такое сложное время!
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02.12.2021 13:33 Ответить
100 000 раз
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02.12.2021 13:17 Ответить
Вы всё врёте! Это олигархи дали вам команду очернять Найвэдычгишого Лидэра **********(С)
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02.12.2021 13:32 Ответить
начинающий троллик?
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02.12.2021 13:19 Ответить
скорее продолжающий.
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02.12.2021 13:31 Ответить
АТЛОЖЄННИЙ до 2022 -го ПЕРЕВАРОТ
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02.12.2021 13:35 Ответить
тепер воно поїде спокійно до уХйла домовлятися про свій притулок після повного розвалу країни
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02.12.2021 13:37 Ответить
В Україні на обліку в органах соціального захисту населення перебувають

460 079 учасників бойових дій.
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02.12.2021 16:38 Ответить
Круто! Зеля построит за год пол лимона квартир! Жильё в Украине станет доступным ка кникогда! Смотрите на вопрос шире! Жители Берлина и Брюсселя, подталкиваемые дороговизной жилья, будут массово переселяться в Украину. В таких условиях нас просто обязаны принять в ЕС и переместить все основные организации типа совета европы в Киев!
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02.12.2021 16:43 Ответить
Зэлэный_Змий,

может перечислите какие обещания он уже выполнил?

Ах да, вспомнил - невыполнимый закон про импичмент и снятие неприкосновенности с депов. А что толку?

Ни одного из слуг, чтобы они не натворили, привлечь к ответственности невозможно
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02.12.2021 16:44 Ответить
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02.12.2021 13:54 Ответить
да вы просто русофоб)
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02.12.2021 14:58 Ответить
А ті, хто голосував цей бюджет, в курсі, скільки в Україні учасників АТО-ООС?
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02.12.2021 12:56 Ответить
Давайте считать вместе. Кива, Ишак, Арахамия, Сивоха и ещё Лещенку одну квартиру, шоб небритой рожей не отсвечивал. Думаю пять квартир за год осилят.
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02.12.2021 13:03 Ответить
Им "по колено", они разрешили строиться из того 1000000000 деревьев...
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02.12.2021 12:58 Ответить
А тем кто по 3 дня был, тоже дадут?
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02.12.2021 13:01 Ответить
Уже....
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02.12.2021 13:05 Ответить
допустим 300 000 атошниковХ50 000$ в среднем за квартиру=15 лярдов бакинских
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02.12.2021 13:01 Ответить
Так еще и построить надо
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02.12.2021 16:46 Ответить
очереднаяя лапша на уши -гшлавное побольше наобещать а через год ...-опять что нибудь наобещать
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02.12.2021 13:02 Ответить
долоньки не болять?
багато ж плескати довелося вчора
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02.12.2021 13:03 Ответить
это похоже было на сьезд кпсс --- бурные продолжительные аплодисменты переходящие в овацию . правда не кричали -- ленин партия комсомол и на том спасибо . а лапши вован навешал больше чем ..лично дорогой.. л. и. брежнев
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02.12.2021 15:08 Ответить
"Находившихся" ?! Это те фиктивные туристы ублюдки и в Первую очередь!
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02.12.2021 13:03 Ответить
Чергова брехня від партії "газованої води"...
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02.12.2021 13:04 Ответить
Ордера на квартиры будут выписывать в Донецке и Луганске идите возьмите...
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02.12.2021 13:04 Ответить
Тогда все квартиры достанутся тому гонщику из "полосатого ..лядства"(забыл фамилию) и обоссаному Сивохе.
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02.12.2021 13:06 Ответить
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02.12.2021 13:04 Ответить
Обещания из рога изобилия! Чего ишо лохторату наобещать, что бы забылось...Офшоры...Вагнеровцы-предательство...и прочие Зашквары Зе-Ермак ублюдков.
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02.12.2021 13:05 Ответить
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02.12.2021 13:05 Ответить
Сейчас выяснится, что в АТО никого не было.
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02.12.2021 13:06 Ответить
Не, Демченко хату от государства точно получит)))
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02.12.2021 13:14 Ответить
Это да. На том, видимо, АТО завершилось
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02.12.2021 13:16 Ответить
АТО прошли примерно пол миллиона
пусть треть нуждается в жилье
пусть квартира стоит 25000 долларов
точно деньги есть?
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02.12.2021 13:10 Ответить
Это ж кака така квартира за 25000 долларов?
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02.12.2021 16:47 Ответить
Военным нужно давать земельные наделы с домом, а не не квартиры на 5 этаже "хрущёвки", украинские солдаты отдают свою жизнь за свою землю и зная что если погибнут ,то их земля и дом останется жене и детям. ,которые также будут любить свою...
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02.12.2021 13:14 Ответить
Это то жилье, что юзик и другие строят?
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02.12.2021 13:22 Ответить
Чистий популізм.
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02.12.2021 13:46 Ответить
Это какой-то МММ обещаний....
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02.12.2021 14:25 Ответить
Держбюджетом (проект, я не знайшов той що прийняли) було передбачено 5.5 мільярдів гривень на житло участникам АТО. Скоріше за все на Печерську ніхто не отримає (я про звичайних АТОшників а не туристів). Нехай скажуть квартира коштує 25тис. доларів. Ціх грошей вистачить лише на 8 тисяч службовців. Але квартира варта набагато більше, так само як і атошніків набагато більше.
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02.12.2021 14:34 Ответить
є питання того, що ми забезпечуємо абсолютну чергу (на житло. - Ред.) військовослужбовцям, які були в АТО
А остальные участники АТО, не военнослужащие, стоящие десятилетиями на квартирной очереди?
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02.12.2021 15:42 Ответить
Видать выборы в Раду будут досрочными и через смартфон, что оно так наобещало? Теперь, пока дурачки не остыли надо ковать железо пока горячо
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02.12.2021 16:50 Ответить
Это обещание наравне с высадкой миллиарда деревьев или постройки в Украине Диснейленда (и это оно обещало)

Во-первых он не сказал, когда начнутт строить эти квартиры.
А поближе к выборам скажет - вот проголосуете за меня - начнем строить квартиры.

Во-вторых устроит голосование в смартфоне. А тут уж - голосуй не голосуй, нарисуют что надо.

Вобщем раскидывает нариду крючки для заглатывания.
Лопухи, зробіть себе ще раз!
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02.12.2021 17:31 Ответить
 
 