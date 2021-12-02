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Новини Політика України Бюджет-2022
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держбюджет (900) житло (471) військовослужбовці (3942) Забуранна (7)

Держбюджет-2022 передбачає повне забезпечення житлом військовослужбовців, які були в АТО, - "слуга народу" Забуранна

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Держбюджет-2022 передбачає повне забезпечення житлом військовослужбовців, які були в АТО, -

Народний депутат "Слуги народу", член бюджетного комітету Леся Забуранна вважає держбюджет на 2022 рік бюджетом розвитку із соціальним спрямуванням.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, вона розповіла журналістам в кулуарах Верховної Ради.

Політик розповіла, які саме зміни до проєкту Держбюджету запропонував профільний комітет.

"По-перше, додатково було спрямовано 300 мільйонів на Інститут раку. Це важливо, тому що Україна сьогодні, на жаль, має великий відсоток онкологічних захворювань і вкрай важливою є розбудова сучасного спеціалізованого центру. Продовжуючи судову реформу ми спрямували достатню суму коштів на судові адміністрації. Важливим є те, що ми продовжуємо послідовно виконувати такі надзвичайно цікаві і екологічно важливі ініціативи, як питна вода. Це також визначено у висновках бюджетного комітету, що дана цільова програма відбудеться. Також надзвичайно важливим і нарешті заслуженим є питання того, що ми забезпечуємо абсолютну чергу (на житло. – Ред.) військовослужбовцям, які були в АТО. Ми задовольняємо їх житлом. Люди, які захищали нашу країну мають право отримати своє житло", - зауважила нардеп.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У проєкті Бюджету-2022 враховано підвищення зарплати лікарів до 20 тис. грн, - Ляшко. ВIДЕО

За словами Забуранної, бюджетом влада продовжує розбудову регіонів, спрямовуючи кошти на соціально-економічний розвиток територій.

Політик зізналася, що їй хотілося б, щоб у бюджеті на наступний рік було закладено суттєве підвищення зарплат для вчителів, працівників науки та освіти.

"Але одразу виконати такі важливі соціальні стандарти є не можливим через обмеженість ресурсів. Але ми віримо, що після суттєвого підняття зарплат медикам, у 2023 році ми зможемо зробити те саме у сфері освіти та науки", - додала Забуранна.
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Топ коментарі
+21
За 2,5 года никакого жилья не давали, а в 2022 г. возьмут и насыпят несколько десятков тысяч квартир. Очередная порция макаронных изделий для 73%.
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02.12.2021 12:52
+18
А почему и нет? В первых рядах квартиры дадут супергероям типа Демченко и подобным, которые побыв на передке 15 минут получили УБД.
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02.12.2021 13:04
+16
Давайте считать вместе. Кива, Ишак, Арахамия, Сивоха и ещё Лещенку одну квартиру, шоб небритой рожей не отсвечивал. Думаю пять квартир за год осилят.
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02.12.2021 13:03
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За 2,5 года никакого жилья не давали, а в 2022 г. возьмут и насыпят несколько десятков тысяч квартир. Очередная порция макаронных изделий для 73%.
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02.12.2021 12:52 Відповісти
А почему и нет? В первых рядах квартиры дадут супергероям типа Демченко и подобным, которые побыв на передке 15 минут получили УБД.
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02.12.2021 13:04 Відповісти
За 15 минут положена медаль, а то и орден.
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02.12.2021 15:43 Відповісти
Сколько вам заплатир Порошенко за этот пост?!! Разве ПреЗЕдент нарушил хоть одно своё обещание?!
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02.12.2021 13:05 Відповісти
Вы тоже комик ? )))
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02.12.2021 13:15 Відповісти
Не, я тоже играю на пианино. Мы, служители Эвтерпы, должны держаться вместе в такое сложное время!
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02.12.2021 13:33 Відповісти
100 000 раз
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02.12.2021 13:17 Відповісти
Вы всё врёте! Это олигархи дали вам команду очернять Найвэдычгишого Лидэра **********(С)
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02.12.2021 13:32 Відповісти
начинающий троллик?
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02.12.2021 13:19 Відповісти
скорее продолжающий.
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02.12.2021 13:31 Відповісти
АТЛОЖЄННИЙ до 2022 -го ПЕРЕВАРОТ
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02.12.2021 13:35 Відповісти
тепер воно поїде спокійно до уХйла домовлятися про свій притулок після повного розвалу країни
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02.12.2021 13:37 Відповісти
В Україні на обліку в органах соціального захисту населення перебувають

460 079 учасників бойових дій.
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02.12.2021 16:38 Відповісти
Круто! Зеля построит за год пол лимона квартир! Жильё в Украине станет доступным ка кникогда! Смотрите на вопрос шире! Жители Берлина и Брюсселя, подталкиваемые дороговизной жилья, будут массово переселяться в Украину. В таких условиях нас просто обязаны принять в ЕС и переместить все основные организации типа совета европы в Киев!
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02.12.2021 16:43 Відповісти
Зэлэный_Змий,

может перечислите какие обещания он уже выполнил?

Ах да, вспомнил - невыполнимый закон про импичмент и снятие неприкосновенности с депов. А что толку?

Ни одного из слуг, чтобы они не натворили, привлечь к ответственности невозможно
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02.12.2021 16:44 Відповісти
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02.12.2021 13:54 Відповісти
да вы просто русофоб)
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02.12.2021 14:58 Відповісти
А ті, хто голосував цей бюджет, в курсі, скільки в Україні учасників АТО-ООС?
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02.12.2021 12:56 Відповісти
Давайте считать вместе. Кива, Ишак, Арахамия, Сивоха и ещё Лещенку одну квартиру, шоб небритой рожей не отсвечивал. Думаю пять квартир за год осилят.
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02.12.2021 13:03 Відповісти
Им "по колено", они разрешили строиться из того 1000000000 деревьев...
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02.12.2021 12:58 Відповісти
А тем кто по 3 дня был, тоже дадут?
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02.12.2021 13:01 Відповісти
Уже....
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02.12.2021 13:05 Відповісти
допустим 300 000 атошниковХ50 000$ в среднем за квартиру=15 лярдов бакинских
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02.12.2021 13:01 Відповісти
Так еще и построить надо
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02.12.2021 16:46 Відповісти
очереднаяя лапша на уши -гшлавное побольше наобещать а через год ...-опять что нибудь наобещать
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02.12.2021 13:02 Відповісти
долоньки не болять?
багато ж плескати довелося вчора
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02.12.2021 13:03 Відповісти
это похоже было на сьезд кпсс --- бурные продолжительные аплодисменты переходящие в овацию . правда не кричали -- ленин партия комсомол и на том спасибо . а лапши вован навешал больше чем ..лично дорогой.. л. и. брежнев
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02.12.2021 15:08 Відповісти
"Находившихся" ?! Это те фиктивные туристы ублюдки и в Первую очередь!
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02.12.2021 13:03 Відповісти
Чергова брехня від партії "газованої води"...
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02.12.2021 13:04 Відповісти
Ордера на квартиры будут выписывать в Донецке и Луганске идите возьмите...
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02.12.2021 13:04 Відповісти
Тогда все квартиры достанутся тому гонщику из "полосатого ..лядства"(забыл фамилию) и обоссаному Сивохе.
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02.12.2021 13:06 Відповісти
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02.12.2021 13:04 Відповісти
Обещания из рога изобилия! Чего ишо лохторату наобещать, что бы забылось...Офшоры...Вагнеровцы-предательство...и прочие Зашквары Зе-Ермак ублюдков.
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02.12.2021 13:05 Відповісти
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02.12.2021 13:05 Відповісти
Сейчас выяснится, что в АТО никого не было.
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02.12.2021 13:06 Відповісти
Не, Демченко хату от государства точно получит)))
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02.12.2021 13:14 Відповісти
Это да. На том, видимо, АТО завершилось
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02.12.2021 13:16 Відповісти
АТО прошли примерно пол миллиона
пусть треть нуждается в жилье
пусть квартира стоит 25000 долларов
точно деньги есть?
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02.12.2021 13:10 Відповісти
Это ж кака така квартира за 25000 долларов?
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02.12.2021 16:47 Відповісти
Военным нужно давать земельные наделы с домом, а не не квартиры на 5 этаже "хрущёвки", украинские солдаты отдают свою жизнь за свою землю и зная что если погибнут ,то их земля и дом останется жене и детям. ,которые также будут любить свою...
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02.12.2021 13:14 Відповісти
Это то жилье, что юзик и другие строят?
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02.12.2021 13:22 Відповісти
Чистий популізм.
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02.12.2021 13:46 Відповісти
Это какой-то МММ обещаний....
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02.12.2021 14:25 Відповісти
Держбюджетом (проект, я не знайшов той що прийняли) було передбачено 5.5 мільярдів гривень на житло участникам АТО. Скоріше за все на Печерську ніхто не отримає (я про звичайних АТОшників а не туристів). Нехай скажуть квартира коштує 25тис. доларів. Ціх грошей вистачить лише на 8 тисяч службовців. Але квартира варта набагато більше, так само як і атошніків набагато більше.
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02.12.2021 14:34 Відповісти
є питання того, що ми забезпечуємо абсолютну чергу (на житло. - Ред.) військовослужбовцям, які були в АТО
А остальные участники АТО, не военнослужащие, стоящие десятилетиями на квартирной очереди?
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02.12.2021 15:42 Відповісти
Видать выборы в Раду будут досрочными и через смартфон, что оно так наобещало? Теперь, пока дурачки не остыли надо ковать железо пока горячо
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02.12.2021 16:50 Відповісти
Это обещание наравне с высадкой миллиарда деревьев или постройки в Украине Диснейленда (и это оно обещало)

Во-первых он не сказал, когда начнутт строить эти квартиры.
А поближе к выборам скажет - вот проголосуете за меня - начнем строить квартиры.

Во-вторых устроит голосование в смартфоне. А тут уж - голосуй не голосуй, нарисуют что надо.

Вобщем раскидывает нариду крючки для заглатывания.
Лопухи, зробіть себе ще раз!
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02.12.2021 17:31 Відповісти
 
 