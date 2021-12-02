Держбюджет-2022 передбачає повне забезпечення житлом військовослужбовців, які були в АТО, - "слуга народу" Забуранна
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Народний депутат "Слуги народу", член бюджетного комітету Леся Забуранна вважає держбюджет на 2022 рік бюджетом розвитку із соціальним спрямуванням.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, вона розповіла журналістам в кулуарах Верховної Ради.
Політик розповіла, які саме зміни до проєкту Держбюджету запропонував профільний комітет.
"По-перше, додатково було спрямовано 300 мільйонів на Інститут раку. Це важливо, тому що Україна сьогодні, на жаль, має великий відсоток онкологічних захворювань і вкрай важливою є розбудова сучасного спеціалізованого центру. Продовжуючи судову реформу ми спрямували достатню суму коштів на судові адміністрації. Важливим є те, що ми продовжуємо послідовно виконувати такі надзвичайно цікаві і екологічно важливі ініціативи, як питна вода. Це також визначено у висновках бюджетного комітету, що дана цільова програма відбудеться. Також надзвичайно важливим і нарешті заслуженим є питання того, що ми забезпечуємо абсолютну чергу (на житло. – Ред.) військовослужбовцям, які були в АТО. Ми задовольняємо їх житлом. Люди, які захищали нашу країну мають право отримати своє житло", - зауважила нардеп.
За словами Забуранної, бюджетом влада продовжує розбудову регіонів, спрямовуючи кошти на соціально-економічний розвиток територій.
Політик зізналася, що їй хотілося б, щоб у бюджеті на наступний рік було закладено суттєве підвищення зарплат для вчителів, працівників науки та освіти.
"Але одразу виконати такі важливі соціальні стандарти є не можливим через обмеженість ресурсів. Але ми віримо, що після суттєвого підняття зарплат медикам, у 2023 році ми зможемо зробити те саме у сфері освіти та науки", - додала Забуранна.
Будь ласка, зачекайте...
460 079 учасників бойових дій.
может перечислите какие обещания он уже выполнил?
Ах да, вспомнил - невыполнимый закон про импичмент и снятие неприкосновенности с депов. А что толку?
Ни одного из слуг, чтобы они не натворили, привлечь к ответственности невозможно
багато ж плескати довелося вчора
пусть треть нуждается в жилье
пусть квартира стоит 25000 долларов
точно деньги есть?
А остальные участники АТО, не военнослужащие, стоящие десятилетиями на квартирной очереди?
Во-первых он не сказал, когда начнутт строить эти квартиры.
А поближе к выборам скажет - вот проголосуете за меня - начнем строить квартиры.
Во-вторых устроит голосование в смартфоне. А тут уж - голосуй не голосуй, нарисуют что надо.
Вобщем раскидывает нариду крючки для заглатывания.
Лопухи, зробіть себе ще раз!