РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13291 посетитель онлайн
Новости Политика УкраиныЭкономика Бюджет-2022
5 556 26
госбюджет (1155) Минфин (1541) налоги (3181) Пенсионный фонд (424) пенсия (2135) субсидия (620) Марченко Сергей (279)

В 2022 году планируется индексация пенсий выше 10%, - Марченко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

В 2022 году планируется индексация пенсий выше 10%, - Марченко

Министр финансов Сергей Марченко считает Госбюджет на следующий год сбалансированным и реальным для исполнения.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады.

Говоря о том, за счет чего была увеличена до второго чтения проекта Госбюджета его доходная часть, министр объяснил, что правительство пересмотрело прогнозируемые макропоказатели.

"Мы получили ресурс из 5600 ("ресурсный закон". – Ред.) и у нас есть дополнительные источники, такие как: налог на прибыль, налог с доходов физических лиц, рентная плата", - рассказал Марченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В проекте Бюджета-2022 учтено повышение зарплаты врачей до 20 тыс. грн, - Ляшко. ВИДЕО

Глава Минфина сообщил, что в 2022 году планируется индексация пенсий выше 10% и добавил, что о конкретном увеличении пенсий по всем категориям можно будет говорить после утверждения бюджета Пенсионного фонда. Он заверил, что в Пенсионном фонде "нет дыры", а есть необеспеченный дефицит, покрывающийся из общего бюджета. По словам министра, покрытие дефицита Пенсионного фонда предполагается в размере 205 миллиардов гривен.

Он подчеркнул, что в бюджете на следующий год предусмотрено достаточно средств для субсидий, но в случае необходимости эти показатели будут пересмотрены, хоть и не раньше второго полугодия.

Говоря о том, какие внешние риски могут повлиять на выполнение бюджета, Марченко отметил, что это может быть мировая инфляция и поднятие учетных ставок в мире, и заявил, что правительство учло такое возможное развитие событий.

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+4
при инфляции 20%....
показать весь комментарий
02.12.2021 13:43
+4
Сегодня был на рынке, продукты подорожали космически, это принимает дебил, типа коли -котлеты, кто и на рынок не выходит. Но наши правящие дегенераты всегда считают инфляцию по своему, по Шмыгалевски.
показать весь комментарий
02.12.2021 13:49
+4
Подорожали продукты питания не только на рынках , а и в супермаркетах и очень существенно , сравниваяя даже с прошлым годом !
А пенсии , фактически , теже , так как индексация была выборочная!

Твари деленые , валите на@ ер , со своими ,, покращеннями%!😡
показать весь комментарий
02.12.2021 13:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
при инфляции 20%....
показать весь комментарий
02.12.2021 13:43 Ответить
10,5?
показать весь комментарий
02.12.2021 13:48 Ответить
10,9 -інфляція у ЖОВТНІ 2021 року - а вони про пенсію у 2022-МУ????
показать весь комментарий
02.12.2021 14:11 Ответить
Сегодня был на рынке, продукты подорожали космически, это принимает дебил, типа коли -котлеты, кто и на рынок не выходит. Но наши правящие дегенераты всегда считают инфляцию по своему, по Шмыгалевски.
показать весь комментарий
02.12.2021 13:49 Ответить
Хуже нібудіт. Зато паржом.
показать весь комментарий
02.12.2021 13:54 Ответить
Пора вже і звикнути. Здорожчання у нас перманентне, так що це не новина. Є ефективний спосіб боротьби з здорожчанням продуктів: менше їсти, або брати лопату і вирощувати капусту, як радив один видатний діяч **********
показать весь комментарий
02.12.2021 13:54 Ответить
Подорожали продукты питания не только на рынках , а и в супермаркетах и очень существенно , сравниваяя даже с прошлым годом !
А пенсии , фактически , теже , так как индексация была выборочная!

Твари деленые , валите на@ ер , со своими ,, покращеннями%!😡
показать весь комментарий
02.12.2021 13:58 Ответить
"... "немає діри", а є незабезпечений дефіцит,..." А, тогда, конечно, что же вы сразу не сказали, у нас бы уже закончилась "єпоха бідності".
показать весь комментарий
02.12.2021 13:50 Ответить
"Ми отримали ресурс із 5600 ("ресурсний закон". - Ред.) і у нас є додаткові джерела, такі як: податок на прибуток, податок з доходів фізичних осіб, рентна плата", - розповів Марченко.

Джерело: https://censor.net/ua/n3302959 То есть , еще и закон не вступил, но уже отримали. Так же как и от игорного и табачного.
показать весь комментарий
02.12.2021 13:50 Ответить
Індексація кожного року передбачалась ще Кабміном Юльки-вароффки, але бидло обрало урку який все похерив.
показать весь комментарий
02.12.2021 13:52 Ответить
у меня есть один и тот уже репу чешет....
показать весь комментарий
02.12.2021 15:24 Ответить
Найкращий допит у житті»: Лерос розповів про свій візит до ДБР





Народний депутат Гео Лерос розповів про те, як пройшов його візит до Державного бюро розслідувань 1 грудня. Про це він розказав у ефірі Радіо Свобода на акції протесту в центрі Києва.
Його адвокати були зайняті на інших судових процесах.Допиту не відбулося.

«Це найкращий мій допит у житті, бо вперше в житті мене слідчий благав посидіти ще 5-10 хвилин», - сказав Лерос.
ТАК ВОВУ РЯТУВАЛИ ВІД НАЙСТАШНІШОГО - СЕРЕДНЬОГО ПАЛЯЦЯ ЛЄРОСА
https://www.youtube.com/watch?v=wxPlL4Joo8U&list=RDwxPlL4Joo8U&start_radio=1
ПРОЦИШИН ПРО СЕРЕДНІЙ ПАЛЕЦЬ
показать весь комментарий
02.12.2021 14:03 Ответить
То есть точно с декабря 2022???
показать весь комментарий
02.12.2021 14:05 Ответить
Гнати треба гнид, нічого для зростання добробуту населення зелена банда не робить, тільки брехня, та накладення ще більших податків.
показать весь комментарий
02.12.2021 14:24 Ответить
В 2018г было принято Радой базовое, ежегодное, в марте индексирование пенсий ровно 11% от пенсии. В марте 2019г была первая индексация, лично получил ровно 11%. Но с приходом клоуна в марте 20г уже получил при точном пересчёте 9%, а в текущем марте чуть меньше 9%. Врядли 10% пересчитают всем, знаю некоторых, кому и по 7% добавили, и кстати пенсии у таких не большие были.
показать весь комментарий
02.12.2021 14:31 Ответить
Ты бывший мент?
Обычные люди нихрена не получили.
показать весь комментарий
02.12.2021 14:33 Ответить
Юрій Ан А менты не получали ничего с 2012 г. Их выбросили из тех, кто получал повышение, перерасчет, или индексацию. После протестов кинули косточку.
показать весь комментарий
02.12.2021 18:45 Ответить
Доповню: в 2019 році проіндексували в травні, а не в березні. Два місяці в мінус.
показать весь комментарий
02.12.2021 14:43 Ответить
Всё верно---вспомнил.
показать весь комментарий
02.12.2021 18:38 Ответить
Киздеж!
Кинут по 100 грн, как в прошлый раз.
показать весь комментарий
02.12.2021 14:32 Ответить
Пенсионном фонде "нет дыры", а есть необеспеченный дефицит, покрывающийся из общего бюджета. Обтекаемо как.
показать весь комментарий
02.12.2021 15:46 Ответить
Міністр фінансів Сергій Марченко вважає Держбюджет на наступний збалансованим і реальним для виконання Джерело: https://censor.net/ua/n3302959

і зразу звернулись по допомогу.

Україна просить Європейський Союз надати додаткову підтримку для забезпечення стабільного державного фінансування упродовж кількох наступних років. Джерело: https://censor.net/ua/n3302885
показать весь комментарий
02.12.2021 16:15 Ответить
 
 