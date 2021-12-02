В 2022 году планируется индексация пенсий выше 10%, - Марченко
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Министр финансов Сергей Марченко считает Госбюджет на следующий год сбалансированным и реальным для исполнения.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады.
Говоря о том, за счет чего была увеличена до второго чтения проекта Госбюджета его доходная часть, министр объяснил, что правительство пересмотрело прогнозируемые макропоказатели.
"Мы получили ресурс из 5600 ("ресурсный закон". – Ред.) и у нас есть дополнительные источники, такие как: налог на прибыль, налог с доходов физических лиц, рентная плата", - рассказал Марченко.
Глава Минфина сообщил, что в 2022 году планируется индексация пенсий выше 10% и добавил, что о конкретном увеличении пенсий по всем категориям можно будет говорить после утверждения бюджета Пенсионного фонда. Он заверил, что в Пенсионном фонде "нет дыры", а есть необеспеченный дефицит, покрывающийся из общего бюджета. По словам министра, покрытие дефицита Пенсионного фонда предполагается в размере 205 миллиардов гривен.
Он подчеркнул, что в бюджете на следующий год предусмотрено достаточно средств для субсидий, но в случае необходимости эти показатели будут пересмотрены, хоть и не раньше второго полугодия.
Говоря о том, какие внешние риски могут повлиять на выполнение бюджета, Марченко отметил, что это может быть мировая инфляция и поднятие учетных ставок в мире, и заявил, что правительство учло такое возможное развитие событий.
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А пенсии , фактически , теже , так как индексация была выборочная!
Твари деленые , валите на@ ер , со своими ,, покращеннями%!😡
Джерело: https://censor.net/ua/n3302959 То есть , еще и закон не вступил, но уже отримали. Так же как и от игорного и табачного.
Народний депутат Гео Лерос розповів про те, як пройшов його візит до Державного бюро розслідувань 1 грудня. Про це він розказав у ефірі Радіо Свобода на акції протесту в центрі Києва.
Його адвокати були зайняті на інших судових процесах.Допиту не відбулося.
«Це найкращий мій допит у житті, бо вперше в житті мене слідчий благав посидіти ще 5-10 хвилин», - сказав Лерос.
ТАК ВОВУ РЯТУВАЛИ ВІД НАЙСТАШНІШОГО - СЕРЕДНЬОГО ПАЛЯЦЯ ЛЄРОСА
https://www.youtube.com/watch?v=wxPlL4Joo8U&list=RDwxPlL4Joo8U&start_radio=1
ПРОЦИШИН ПРО СЕРЕДНІЙ ПАЛЕЦЬ
Обычные люди нихрена не получили.
Кинут по 100 грн, как в прошлый раз.
і зразу звернулись по допомогу.
Україна просить Європейський Союз надати додаткову підтримку для забезпечення стабільного державного фінансування упродовж кількох наступних років. Джерело: https://censor.net/ua/n3302885