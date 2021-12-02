У 2022 році планується індексація пенсій вище 10%, - Марченко
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Міністр фінансів Сергій Марченко вважає Держбюджет на наступний збалансованим і реальним для виконання.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів журналістам в кулуарах Верховної Ради.
Говорячи про те, за рахунок чого була збільшена до другого читання проєкту Держбюджету його дохідна частина, міністр пояснив, що уряд переглянув прогнозовані макропоказники.
"Ми отримали ресурс із 5600 ("ресурсний закон". – Ред.) і у нас є додаткові джерела, такі як: податок на прибуток, податок з доходів фізичних осіб, рентна плата", - розповів Марченко.
Голова Мінфіну повідомив, що у 2022 році планується індексація пенсій вище 10% і додав, що про конкретне збільшення пенсій по усім категоріям можна буде говорити після затвердження бюджету Пенсійного фонду. Він запевнив, що у Пенсійному фонді "немає діри", а є незабезпечений дефіцит, який покривається із загального бюджету. За словами міністра, покриття дефіциту Пенсійного фонду передбачається в розмірі 205 мільярдів гривень.
Він наголосив, що в бюджеті на наступний рік передбачено достатньо коштів для субсидій, але у разі потреби ці показники будуть переглянуті, хоч і не раніше другого півріччя.
Говорячи про те, які зовнішні ризики можуть вплинути на виконання бюджету, Марченко зауважив, що це може бути світова інфляція і підняття облікових ставок у світі, та заявив, що уряд врахував такий можливий розвиток подій.
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А пенсии , фактически , теже , так как индексация была выборочная!
Твари деленые , валите на@ ер , со своими ,, покращеннями%!😡
Джерело: https://censor.net/ua/n3302959 То есть , еще и закон не вступил, но уже отримали. Так же как и от игорного и табачного.
Народний депутат Гео Лерос розповів про те, як пройшов його візит до Державного бюро розслідувань 1 грудня. Про це він розказав у ефірі Радіо Свобода на акції протесту в центрі Києва.
Його адвокати були зайняті на інших судових процесах.Допиту не відбулося.
«Це найкращий мій допит у житті, бо вперше в житті мене слідчий благав посидіти ще 5-10 хвилин», - сказав Лерос.
ТАК ВОВУ РЯТУВАЛИ ВІД НАЙСТАШНІШОГО - СЕРЕДНЬОГО ПАЛЯЦЯ ЛЄРОСА
https://www.youtube.com/watch?v=wxPlL4Joo8U&list=RDwxPlL4Joo8U&start_radio=1
ПРОЦИШИН ПРО СЕРЕДНІЙ ПАЛЕЦЬ
Обычные люди нихрена не получили.
Кинут по 100 грн, как в прошлый раз.
і зразу звернулись по допомогу.
Україна просить Європейський Союз надати додаткову підтримку для забезпечення стабільного державного фінансування упродовж кількох наступних років. Джерело: https://censor.net/ua/n3302885