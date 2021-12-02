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Новини Політика УкраїниЕкономіка Бюджет-2022
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держбюджет (900) Мінфін (775) податки (1495) Пенсійний фонд (254) пенсія (922) субсидія (465) Марченко Сергій (316)

У 2022 році планується індексація пенсій вище 10%, - Марченко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

У 2022 році планується індексація пенсій вище 10%, - Марченко

Міністр фінансів Сергій Марченко вважає Держбюджет на наступний збалансованим і реальним для виконання.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів журналістам в кулуарах Верховної Ради.

Говорячи про те, за рахунок чого була збільшена до другого читання проєкту Держбюджету його дохідна частина, міністр пояснив, що уряд переглянув прогнозовані макропоказники.

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"Ми отримали ресурс із 5600 ("ресурсний закон". – Ред.) і у нас є додаткові джерела, такі як: податок на прибуток, податок з доходів фізичних осіб, рентна плата", - розповів Марченко.

Голова Мінфіну повідомив, що у 2022 році планується індексація пенсій вище 10% і додав, що про конкретне збільшення пенсій по усім категоріям можна буде говорити після затвердження бюджету Пенсійного фонду. Він запевнив, що у Пенсійному фонді "немає діри", а є незабезпечений дефіцит, який покривається із загального бюджету. За словами міністра, покриття дефіциту Пенсійного фонду передбачається в розмірі 205 мільярдів гривень.

Він наголосив, що в бюджеті на наступний рік передбачено достатньо коштів для субсидій, але у разі потреби ці показники будуть переглянуті, хоч і не раніше другого півріччя.

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Говорячи про те, які зовнішні ризики можуть вплинути на виконання бюджету, Марченко зауважив, що це може бути світова інфляція і підняття облікових ставок у світі, та заявив, що уряд врахував такий можливий розвиток подій.
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Топ коментарі
+4
при инфляции 20%....
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02.12.2021 13:43
+4
Сегодня был на рынке, продукты подорожали космически, это принимает дебил, типа коли -котлеты, кто и на рынок не выходит. Но наши правящие дегенераты всегда считают инфляцию по своему, по Шмыгалевски.
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02.12.2021 13:49
+4
Подорожали продукты питания не только на рынках , а и в супермаркетах и очень существенно , сравниваяя даже с прошлым годом !
А пенсии , фактически , теже , так как индексация была выборочная!

Твари деленые , валите на@ ер , со своими ,, покращеннями%!😡
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02.12.2021 13:58
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при инфляции 20%....
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02.12.2021 13:43 Відповісти
10,5?
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02.12.2021 13:48 Відповісти
10,9 -інфляція у ЖОВТНІ 2021 року - а вони про пенсію у 2022-МУ????
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02.12.2021 14:11 Відповісти
Сегодня был на рынке, продукты подорожали космически, это принимает дебил, типа коли -котлеты, кто и на рынок не выходит. Но наши правящие дегенераты всегда считают инфляцию по своему, по Шмыгалевски.
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02.12.2021 13:49 Відповісти
Хуже нібудіт. Зато паржом.
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02.12.2021 13:54 Відповісти
Пора вже і звикнути. Здорожчання у нас перманентне, так що це не новина. Є ефективний спосіб боротьби з здорожчанням продуктів: менше їсти, або брати лопату і вирощувати капусту, як радив один видатний діяч **********
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02.12.2021 13:54 Відповісти
Подорожали продукты питания не только на рынках , а и в супермаркетах и очень существенно , сравниваяя даже с прошлым годом !
А пенсии , фактически , теже , так как индексация была выборочная!

Твари деленые , валите на@ ер , со своими ,, покращеннями%!😡
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02.12.2021 13:58 Відповісти
"... "немає діри", а є незабезпечений дефіцит,..." А, тогда, конечно, что же вы сразу не сказали, у нас бы уже закончилась "єпоха бідності".
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02.12.2021 13:50 Відповісти
"Ми отримали ресурс із 5600 ("ресурсний закон". - Ред.) і у нас є додаткові джерела, такі як: податок на прибуток, податок з доходів фізичних осіб, рентна плата", - розповів Марченко.

Джерело: https://censor.net/ua/n3302959 То есть , еще и закон не вступил, но уже отримали. Так же как и от игорного и табачного.
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02.12.2021 13:50 Відповісти
Індексація кожного року передбачалась ще Кабміном Юльки-вароффки, але бидло обрало урку який все похерив.
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02.12.2021 13:52 Відповісти
у меня есть один и тот уже репу чешет....
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02.12.2021 15:24 Відповісти
Найкращий допит у житті»: Лерос розповів про свій візит до ДБР





Народний депутат Гео Лерос розповів про те, як пройшов його візит до Державного бюро розслідувань 1 грудня. Про це він розказав у ефірі Радіо Свобода на акції протесту в центрі Києва.
Його адвокати були зайняті на інших судових процесах.Допиту не відбулося.

«Це найкращий мій допит у житті, бо вперше в житті мене слідчий благав посидіти ще 5-10 хвилин», - сказав Лерос.
ТАК ВОВУ РЯТУВАЛИ ВІД НАЙСТАШНІШОГО - СЕРЕДНЬОГО ПАЛЯЦЯ ЛЄРОСА
https://www.youtube.com/watch?v=wxPlL4Joo8U&list=RDwxPlL4Joo8U&start_radio=1
ПРОЦИШИН ПРО СЕРЕДНІЙ ПАЛЕЦЬ
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02.12.2021 14:03 Відповісти
То есть точно с декабря 2022???
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02.12.2021 14:05 Відповісти
Гнати треба гнид, нічого для зростання добробуту населення зелена банда не робить, тільки брехня, та накладення ще більших податків.
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02.12.2021 14:24 Відповісти
В 2018г было принято Радой базовое, ежегодное, в марте индексирование пенсий ровно 11% от пенсии. В марте 2019г была первая индексация, лично получил ровно 11%. Но с приходом клоуна в марте 20г уже получил при точном пересчёте 9%, а в текущем марте чуть меньше 9%. Врядли 10% пересчитают всем, знаю некоторых, кому и по 7% добавили, и кстати пенсии у таких не большие были.
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02.12.2021 14:31 Відповісти
Ты бывший мент?
Обычные люди нихрена не получили.
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02.12.2021 14:33 Відповісти
Юрій Ан А менты не получали ничего с 2012 г. Их выбросили из тех, кто получал повышение, перерасчет, или индексацию. После протестов кинули косточку.
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02.12.2021 18:45 Відповісти
Доповню: в 2019 році проіндексували в травні, а не в березні. Два місяці в мінус.
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02.12.2021 14:43 Відповісти
Всё верно---вспомнил.
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02.12.2021 18:38 Відповісти
Киздеж!
Кинут по 100 грн, как в прошлый раз.
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02.12.2021 14:32 Відповісти
Пенсионном фонде "нет дыры", а есть необеспеченный дефицит, покрывающийся из общего бюджета. Обтекаемо как.
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02.12.2021 15:46 Відповісти
Міністр фінансів Сергій Марченко вважає Держбюджет на наступний збалансованим і реальним для виконання Джерело: https://censor.net/ua/n3302959

і зразу звернулись по допомогу.

Україна просить Європейський Союз надати додаткову підтримку для забезпечення стабільного державного фінансування упродовж кількох наступних років. Джерело: https://censor.net/ua/n3302885
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02.12.2021 16:15 Відповісти
 
 