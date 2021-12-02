Рада ухвалила Держбюджет-2022. ВIДЕО

Верховна Рада прийняла Держбюджет на наступний рік.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

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За проєкт Державного бюджету на 2022 рік в цілому проголосували 268 народних депутатів.

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Доходи Держбюджету-2022 складуть 1,322 трлн гривень, витрати - 1,498 трлн гривень. У порівнянні з першим читанням доходи та витрати зросли на 55 млрд гривень. Дефіцит Держбюджету складе 189 млрд гривень (3,5% від ВВП). Прогноз номінального ВВП становить 5,369 трлн гривень. Зростання реального ВВП України очікується на рівні 3,8%.

У Держбюджеті на 2022 рік закладено середньорічний курс 28,6 грн/долар і 28,7 грн/долар на кінець року.

Кабінет Міністрів прогнозує, що зростання споживчих цін (грудень до грудня) складе 6,2%,

Кабінет Міністрів заклав у проєкт Державного бюджету на 2022 рік незначне зростання мінімальної зарплати. "Мінімалка" зросте на 200 гривень з 1 жовтня до 6700 гривень.

Витрати на пільги та житлові субсидії громадянам на оплату житлово-комунальних послуг складуть 38,4 млрд гривень. Це менше, ніж планується витратити у 2021 році (близько 47,2 млрд гривень).

Пенсії підвищать 1 липня та 1 грудня. У 2022 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць встановлено у розмірі з 1 січня - 2393 гривні, з 1 липня - 2508 гривень, з 1 грудня-2589 гривень.

Кабмін заклав у проєкт Державного бюджету на 2022 рік доходи від приватизації у розмірі 8 млрд гривень. Це в 1,5 рази менше, ніж планується отримати у 2021 році.

Планується, що запозичення складуть 571,1 млрд гривень, у т.ч. внутрішні - 429,9 млрд гривень, зовнішні - 151,2 млрд гривень.

У проєкті Держбюджету 2022 року закладені надходження від МВФ кредитів на 2,89 млрд доларів.

Загальний ресурс на національну безпеку та оборону передбачений у сумі 323 млрд гривень або 6% ВВП.