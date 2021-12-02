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Новини Політика УкраїниЕкономіка Бюджет-2022
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ВР (11730) держбюджет (900)

Рада ухвалила Держбюджет-2022. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Верховна Рада прийняла Держбюджет на наступний рік.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За проєкт Державного бюджету на 2022 рік в цілому проголосували 268 народних депутатів.

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Доходи Держбюджету-2022 складуть 1,322 трлн гривень, витрати - 1,498 трлн гривень. У порівнянні з першим читанням доходи та витрати зросли на 55 млрд гривень. Дефіцит Держбюджету складе 189 млрд гривень (3,5% від ВВП). Прогноз номінального ВВП становить 5,369 трлн гривень. Зростання реального ВВП України очікується на рівні 3,8%.

У Держбюджеті на 2022 рік закладено середньорічний курс 28,6 грн/долар і 28,7 грн/долар на кінець року.

Кабінет Міністрів прогнозує, що зростання споживчих цін (грудень до грудня) складе 6,2%,

Кабінет Міністрів заклав у проєкт Державного бюджету на 2022 рік незначне зростання мінімальної зарплати. "Мінімалка" зросте на 200 гривень з 1 жовтня до 6700 гривень.

Витрати на пільги та житлові субсидії громадянам на оплату житлово-комунальних послуг складуть 38,4 млрд гривень. Це менше, ніж планується витратити у 2021 році (близько 47,2 млрд гривень).

Пенсії підвищать 1 липня та 1 грудня. У 2022 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць встановлено у розмірі з 1 січня - 2393 гривні, з 1 липня - 2508 гривень, з 1 грудня-2589 гривень.

Кабмін заклав у проєкт Державного бюджету на 2022 рік доходи від приватизації у розмірі 8 млрд гривень. Це в 1,5 рази менше, ніж планується отримати у 2021 році.

Планується, що запозичення складуть 571,1 млрд гривень, у т.ч. внутрішні - 429,9 млрд гривень, зовнішні - 151,2 млрд гривень.

У проєкті Держбюджету 2022 року закладені надходження від МВФ кредитів на 2,89 млрд доларів.

Загальний ресурс на національну безпеку та оборону передбачений у сумі 323 млрд гривень або 6% ВВП.
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Топ коментарі
+8
а що, подлякову методичку вам, серлещовим, ще не поміняли?
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02.12.2021 13:08
+6
Їм учора, після виконання лікарями приписанного псіхотерапевтичного аплодування у ВР кожному висеру обіцянок ХВОРОГО НА ГОЛОВУ , ТАК ТАК НОВИХ ТІДЬКИ ОБІЦЯНОК, нічого не лишилося, як підтримати бюджетом квартири військовим й відтягти перворот на 2022 рік
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02.12.2021 13:21
+4
Поіменне голосування про проект Закону про Державний бюджет України на 2022 рік (№6000) - в цілому
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02.12.2021 13:07
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вже ?????
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02.12.2021 12:49 Відповісти
Їм учора, після виконання лікарями приписанного псіхотерапевтичного аплодування у ВР кожному висеру обіцянок ХВОРОГО НА ГОЛОВУ , ТАК ТАК НОВИХ ТІДЬКИ ОБІЦЯНОК, нічого не лишилося, як підтримати бюджетом квартири військовим й відтягти перворот на 2022 рік
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02.12.2021 13:21 Відповісти
Список в студію! Країна повинна знати своїх "спасителів".
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02.12.2021 12:51 Відповісти
Мне нравится некоторые а списке "отсутствуют", но проголосовали "За"))))
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02.12.2021 13:19 Відповісти
отже, ЗЕублюдки, котяться до того колодязю, у який самиі насрали , розпузкаючи ВР у 2019 - за низький рейтинг та відсутність коаліції
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02.12.2021 13:26 Відповісти
що кажуть політехноллоги- рейтинг 15 це той поріг , за котрим гуркоче рейтинг до низу!
Вони учора провели сеанс психотерапії вові своїми АПЛАДІСМЄНТАМІ ЗВІЗДЕ , їм заплатили а сьогодні - відпрацювали обіцяне
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02.12.2021 13:28 Відповісти
Ну, теперь с "чистой совестью" слуги могут дуть на Канары.....
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02.12.2021 12:51 Відповісти
Это не камильфо...Уже и Мальдивы приелись.....Занзибар новая фишка!
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02.12.2021 13:08 Відповісти
Кабо-Верде...
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02.12.2021 13:10 Відповісти
Там занято....Поклонская!
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02.12.2021 13:18 Відповісти
він тепер буде пасєщать тільки ті форуми , де йому аплодуватимуть стоячи хвилину - він зараз присів на прописаний психотерапевтами рецепт лікуванння...

Поярокв таки докричався, Єрмак таи вики викликав йому психіатра
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02.12.2021 13:32 Відповісти
А таки форумы е? Хотя могут создать специально для тендитнои души ЗЕ!
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02.12.2021 19:27 Відповісти
Пусть журналисты поймают тех, кто голосовал и спросят, что они приняли !?
Уверен, что они его не читали....
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02.12.2021 12:53 Відповісти
оні прінялі конвєрти
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02.12.2021 13:32 Відповісти
Это шо даже не было концерта с сидением до 4 утра?
Как-то быстро они, наверное билеты на моря горят.
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02.12.2021 12:57 Відповісти
Закінчення "Епохи бідності"!
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02.12.2021 12:58 Відповісти
Шото быстро. Наверное они его даже не читали.
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02.12.2021 12:59 Відповісти
что значит "наверное"?
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02.12.2021 13:09 Відповісти
"ОПЗЖ" та "ЄС" голосують вже не скриваючи що вони одне й те саме.
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02.12.2021 13:02 Відповісти
а що, подлякову методичку вам, серлещовим, ще не поміняли?
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02.12.2021 13:08 Відповісти
ОПЗЖ відома своєю проросійскою спрямованістю, жодного голоса "За". Також жодного голоса "За" від "ЄС". Це факт. І так майже завжди. Вони разом в одних лавах?
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02.12.2021 14:30 Відповісти
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02.12.2021 13:06 Відповісти
Фсё....можно и на острова...на Родественские ярмарки в Европу, бабло из конвертов потратить!
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02.12.2021 13:07 Відповісти
читав десь прогноз на наступний рік: світові ціни на традиційні товари українського експорту впадуть в два рази (продукти харчування, олія, зокрема) а то й в десять раз (залізнорудний концентрат).
Як буде наповнюватись дохідна частина цього бюджету? Особливо по доходам з митниці, і з податкової...
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02.12.2021 13:15 Відповісти
Тю! Так налог с лохтората ещё раз подымут. Вот и денюжка
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02.12.2021 19:29 Відповісти
2021год сорвал все маски с наших партнёров, наглядно показав их хищный оскал и планы закабаления страны. Глупцы те, кто до сих пор не понял, что кремль - не единственный враг Украины! Украину грабят и уничтожают все - и наши олигархи с подконтрольной им властью, и западные " партнеры"- спекулянты и рашка. И во всем этом ужасе надо понимать главное - пока Ж-2 при власти это уничтожение страны и нации будет продолжаться! Подлая элита и ТНК добились уничтожения малого и ср. бизнеса в Украине, продажи Укр.Земли!!! Если вы проанализируете кто бенифициары страшнейших и судьбоносных законопроектов в Украине то поймете кто враги нашей страны и почему наши олигархи, и власть так устраивают и Запад, и рашку - Геноцид, война, колонизация страны, отжим территории и ресурсов нельзя рассматривать врозь. Мир наполнен чудовищами, готовыми на все лишь бы положить весь мир под свой контроль. И в их сценарии нет места ни одному народу страны. Публично заявляю в что я буду на стороне тех, кто идет и пойдет против мировых аферистов. Борьба с мировой ОПГ Ж-2-это нац.идея любой страны! ... Прошу сторонников любой партии не устраивать провокации - я не отвечу. Лучше задумайтесь - почему ваши фавориты слили все протесты по абсолютно всем важнейшим вопросам для народа и страны! Красивая риторика на камеру это ничто, пшик, фейк, ложь!!! У меня все!(с)
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02.12.2021 13:32 Відповісти
А не пішов би ти на...
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02.12.2021 13:50 Відповісти
Посмотри, кто голосовал за продажу земель Украины для начала. А кто против был.
А насчет масок, то вчерашний день был очень показателен.
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02.12.2021 15:01 Відповісти
Депутаты проголосовали за прожиточный минимум для пенсов на следующий год в размере 2000гр..Это всё,что надо знать о главных бенефициарах геноцида для украинских стариков!Уважаемые пенсионеры - депутаты обрекли вас на голод и нищету ещё минимум на год!Слава Украине!!!
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02.12.2021 13:43 Відповісти
Если привести к этому минимуму все зп депутатов и судей, то будет нормально.
Но не в этой жизни, видимо. Так было, есть и будет, если не бороться.
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02.12.2021 14:51 Відповісти
«Что же делали депутаты ночью? Может, обсуждали государственную измену или размышляли, как противодействовать Путину? Да нет, бросили 19 млрд грн на дороги и разошлись. За 30 дней до конца года», - пишет политик на своей страничке в социальных сетях и добавляет: «На 19 млрд еще больше асфальта. Асфальта никогда не бывает маловато. Партия слуг асфальта».
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02.12.2021 13:45 Відповісти
ВВП 195 МИЛЛИАРДОВ$, А БЮДЖЕТ 48 МИЛЛИАРДОВ$ !!! ВОРЮГИ СМЕРТНЫЕ !!!
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02.12.2021 14:47 Відповісти
Лучше реальный бюджет, чем фантастика.
Ты знаешь сколько бюджет недополучил из запланированных миллиардов в прошлом году?
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02.12.2021 15:04 Відповісти
ЛУЧШЕ 100-400 ТЫСЯЧ РАССТРЕЛЯТЬ !!!
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02.12.2021 17:48 Відповісти
Лучше Капс отключить и не орать глупости на весь инет.
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02.12.2021 18:12 Відповісти
ОФФНИСЬ !!!
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05.12.2021 06:53 Відповісти
Как по мне, это историческое событие в истории Украины.
Разве было такое ранее, что бы собрались и просто, без ночёвок, без сломанных зубов и копьев приняли бюджет?
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02.12.2021 14:49 Відповісти
 
 