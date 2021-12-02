РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9452 посетителя онлайн
Новости Политика УкраиныЭкономика Бюджет-2022
7 731 40
ВР (28725) госбюджет (1155)

Рада приняла Госбюджет-2022. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Верховная Рада приняла Госбюджет на следующий год.

Об этом сообщает корреспондент "Цензор.НЕТ".

За проект Государственного бюджета на 2022 год в целом проголосовали 268 народных депутатов.

Также смотрите: В проекте Бюджета-2022 учтено повышение зарплаты врачей до 20 тыс. грн, - Ляшко. ВИДЕО

Доходы Госбюджета-2022 составят 1,322 трлн гривен, расходы – 1,498 трлн гривен. По сравнению с первым чтением доходы и расходы выросли на 55 млрд гривен. Дефицит госбюджета составит 189 млрд гривен (3,5% от ВВП). Прогноз номинального ВВП составляет 5,369 триллиона гривен. Рост реального ВВП Украины ожидается на уровне 3,8%.

В Госбюджете на 2022 год заложен среднегодовой курс 28,6 грн/доллар и 28,7 грн/доллар к концу года.

Кабинет Министров прогнозирует, что рост потребительских цен (декабрь к декабрю) составит 6,2%,

Кабинет Министров заложил в проект государственного бюджета на 2022 год незначительный рост минимальной зарплаты. "Минималка" вырастет на 200 гривен с 1 октября до 6700 гривен.

Расходы на льготы и жилищные субсидии гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг составят 38,4 млрд гривен. Это меньше, чем планируется потратить в 2021 году (около 47,2 млрд гривен).

Пенсии повысят 1 июля и 1 декабря. В 2022 году прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц установлен в размере с 1 января - 2393 гривны, с 1 июля - 2508 гривен, с 1 декабря - 2589 гривен

Кабмин заложил в проект Государственного бюджета на 2022 год доходы от приватизации в размере 8 млрд гривен. Это в 1,5 раза меньше, чем планируется получить в 2021 году.

Планируется, что заимствования составят 571,1 млрд гривен, в т.ч. внутренние – 429,9 млрд гривен, внешние – 151,2 млрд гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за беспрецедентно высокого уровня инфляции в мире возможно удорожание заимствований для Украины, - Марченко

В проекте Госбюджета 2022 года заложены поступления от МВФ кредитов на 2,89 млрд долларов.

Общий ресурс на национальную безопасность и оборону предусмотрен в сумме 323 млрд гривен или 6% ВВП.

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
а що, подлякову методичку вам, серлещовим, ще не поміняли?
показать весь комментарий
02.12.2021 13:08
+6
Їм учора, після виконання лікарями приписанного псіхотерапевтичного аплодування у ВР кожному висеру обіцянок ХВОРОГО НА ГОЛОВУ , ТАК ТАК НОВИХ ТІДЬКИ ОБІЦЯНОК, нічого не лишилося, як підтримати бюджетом квартири військовим й відтягти перворот на 2022 рік
показать весь комментарий
02.12.2021 13:21
+4
Поіменне голосування про проект Закону про Державний бюджет України на 2022 рік (№6000) - в цілому
показать весь комментарий
02.12.2021 13:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
вже ?????
показать весь комментарий
02.12.2021 12:49 Ответить
Їм учора, після виконання лікарями приписанного псіхотерапевтичного аплодування у ВР кожному висеру обіцянок ХВОРОГО НА ГОЛОВУ , ТАК ТАК НОВИХ ТІДЬКИ ОБІЦЯНОК, нічого не лишилося, як підтримати бюджетом квартири військовим й відтягти перворот на 2022 рік
показать весь комментарий
02.12.2021 13:21 Ответить
Список в студію! Країна повинна знати своїх "спасителів".
показать весь комментарий
02.12.2021 12:51 Ответить
Мне нравится некоторые а списке "отсутствуют", но проголосовали "За"))))
показать весь комментарий
02.12.2021 13:19 Ответить
отже, ЗЕублюдки, котяться до того колодязю, у який самиі насрали , розпузкаючи ВР у 2019 - за низький рейтинг та відсутність коаліції
показать весь комментарий
02.12.2021 13:26 Ответить
що кажуть політехноллоги- рейтинг 15 це той поріг , за котрим гуркоче рейтинг до низу!
Вони учора провели сеанс психотерапії вові своїми АПЛАДІСМЄНТАМІ ЗВІЗДЕ , їм заплатили а сьогодні - відпрацювали обіцяне
показать весь комментарий
02.12.2021 13:28 Ответить
Ну, теперь с "чистой совестью" слуги могут дуть на Канары.....
показать весь комментарий
02.12.2021 12:51 Ответить
Это не камильфо...Уже и Мальдивы приелись.....Занзибар новая фишка!
показать весь комментарий
02.12.2021 13:08 Ответить
Кабо-Верде...
показать весь комментарий
02.12.2021 13:10 Ответить
Там занято....Поклонская!
показать весь комментарий
02.12.2021 13:18 Ответить
він тепер буде пасєщать тільки ті форуми , де йому аплодуватимуть стоячи хвилину - він зараз присів на прописаний психотерапевтами рецепт лікуванння...

Поярокв таки докричався, Єрмак таи вики викликав йому психіатра
показать весь комментарий
02.12.2021 13:32 Ответить
А таки форумы е? Хотя могут создать специально для тендитнои души ЗЕ!
показать весь комментарий
02.12.2021 19:27 Ответить
Пусть журналисты поймают тех, кто голосовал и спросят, что они приняли !?
Уверен, что они его не читали....
показать весь комментарий
02.12.2021 12:53 Ответить
оні прінялі конвєрти
показать весь комментарий
02.12.2021 13:32 Ответить
Это шо даже не было концерта с сидением до 4 утра?
Как-то быстро они, наверное билеты на моря горят.
показать весь комментарий
02.12.2021 12:57 Ответить
Закінчення "Епохи бідності"!
показать весь комментарий
02.12.2021 12:58 Ответить
Шото быстро. Наверное они его даже не читали.
показать весь комментарий
02.12.2021 12:59 Ответить
что значит "наверное"?
показать весь комментарий
02.12.2021 13:09 Ответить
"ОПЗЖ" та "ЄС" голосують вже не скриваючи що вони одне й те саме.
показать весь комментарий
02.12.2021 13:02 Ответить
а що, подлякову методичку вам, серлещовим, ще не поміняли?
показать весь комментарий
02.12.2021 13:08 Ответить
ОПЗЖ відома своєю проросійскою спрямованістю, жодного голоса "За". Також жодного голоса "За" від "ЄС". Це факт. І так майже завжди. Вони разом в одних лавах?
показать весь комментарий
02.12.2021 14:30 Ответить
показать весь комментарий
02.12.2021 13:06 Ответить
Фсё....можно и на острова...на Родественские ярмарки в Европу, бабло из конвертов потратить!
показать весь комментарий
02.12.2021 13:07 Ответить
читав десь прогноз на наступний рік: світові ціни на традиційні товари українського експорту впадуть в два рази (продукти харчування, олія, зокрема) а то й в десять раз (залізнорудний концентрат).
Як буде наповнюватись дохідна частина цього бюджету? Особливо по доходам з митниці, і з податкової...
показать весь комментарий
02.12.2021 13:15 Ответить
Тю! Так налог с лохтората ещё раз подымут. Вот и денюжка
показать весь комментарий
02.12.2021 19:29 Ответить
2021год сорвал все маски с наших партнёров, наглядно показав их хищный оскал и планы закабаления страны. Глупцы те, кто до сих пор не понял, что кремль - не единственный враг Украины! Украину грабят и уничтожают все - и наши олигархи с подконтрольной им властью, и западные " партнеры"- спекулянты и рашка. И во всем этом ужасе надо понимать главное - пока Ж-2 при власти это уничтожение страны и нации будет продолжаться! Подлая элита и ТНК добились уничтожения малого и ср. бизнеса в Украине, продажи Укр.Земли!!! Если вы проанализируете кто бенифициары страшнейших и судьбоносных законопроектов в Украине то поймете кто враги нашей страны и почему наши олигархи, и власть так устраивают и Запад, и рашку - Геноцид, война, колонизация страны, отжим территории и ресурсов нельзя рассматривать врозь. Мир наполнен чудовищами, готовыми на все лишь бы положить весь мир под свой контроль. И в их сценарии нет места ни одному народу страны. Публично заявляю в что я буду на стороне тех, кто идет и пойдет против мировых аферистов. Борьба с мировой ОПГ Ж-2-это нац.идея любой страны! ... Прошу сторонников любой партии не устраивать провокации - я не отвечу. Лучше задумайтесь - почему ваши фавориты слили все протесты по абсолютно всем важнейшим вопросам для народа и страны! Красивая риторика на камеру это ничто, пшик, фейк, ложь!!! У меня все!(с)
показать весь комментарий
02.12.2021 13:32 Ответить
А не пішов би ти на...
показать весь комментарий
02.12.2021 13:50 Ответить
Посмотри, кто голосовал за продажу земель Украины для начала. А кто против был.
А насчет масок, то вчерашний день был очень показателен.
показать весь комментарий
02.12.2021 15:01 Ответить
Депутаты проголосовали за прожиточный минимум для пенсов на следующий год в размере 2000гр..Это всё,что надо знать о главных бенефициарах геноцида для украинских стариков!Уважаемые пенсионеры - депутаты обрекли вас на голод и нищету ещё минимум на год!Слава Украине!!!
показать весь комментарий
02.12.2021 13:43 Ответить
Если привести к этому минимуму все зп депутатов и судей, то будет нормально.
Но не в этой жизни, видимо. Так было, есть и будет, если не бороться.
показать весь комментарий
02.12.2021 14:51 Ответить
«Что же делали депутаты ночью? Может, обсуждали государственную измену или размышляли, как противодействовать Путину? Да нет, бросили 19 млрд грн на дороги и разошлись. За 30 дней до конца года», - пишет политик на своей страничке в социальных сетях и добавляет: «На 19 млрд еще больше асфальта. Асфальта никогда не бывает маловато. Партия слуг асфальта».
показать весь комментарий
02.12.2021 13:45 Ответить
ВВП 195 МИЛЛИАРДОВ$, А БЮДЖЕТ 48 МИЛЛИАРДОВ$ !!! ВОРЮГИ СМЕРТНЫЕ !!!
показать весь комментарий
02.12.2021 14:47 Ответить
Лучше реальный бюджет, чем фантастика.
Ты знаешь сколько бюджет недополучил из запланированных миллиардов в прошлом году?
показать весь комментарий
02.12.2021 15:04 Ответить
ЛУЧШЕ 100-400 ТЫСЯЧ РАССТРЕЛЯТЬ !!!
показать весь комментарий
02.12.2021 17:48 Ответить
Лучше Капс отключить и не орать глупости на весь инет.
показать весь комментарий
02.12.2021 18:12 Ответить
ОФФНИСЬ !!!
показать весь комментарий
05.12.2021 06:53 Ответить
Как по мне, это историческое событие в истории Украины.
Разве было такое ранее, что бы собрались и просто, без ночёвок, без сломанных зубов и копьев приняли бюджет?
показать весь комментарий
02.12.2021 14:49 Ответить
 
 