Расстрелы на Институтской: в суде рассмотрели гражданские иски потерпевших

Первого декабря в Святошинском суде Киева на заседании по делу о расстрелах на улице Институтской 20 февраля 2014 года рассмотрели заявленные гражданские иски от потерпевших по делу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видеотрансляцию заседания.

Председательствующий по делу судья Сергей Дячук отметил, что существующие гражданские иски потерпевших находятся в материалах данного судебного производства. Среди заявленных исков, это иски: Байдовской Марины Евгеньевны - иск матери ко всем обвиняемым ГУ МВД Украины в Киеве о возмещении морального ущерба в размере 1 миллиона гривен, иск Бондарчука Владимира Сергеевича в размере 1 миллион гривен, иск Вареницы Анны Ивановны о возмещении морального ущерба в размере 1 миллиона гривен, и других.

"Я останавливаюсь на иске Царька Владимира Александровича, том 26. В результате совершенного террористического акта сотрудниками "Беркута" Царьку Александру Николаевичу были причинены телесные повреждения. В результате преступных действий подозреваемыми, Владимиру Александровичу был причинен моральный вред в связи со смертью отца. Его сын Царек Владимир Александрович испытал значительный эмоциональный ущерб, который проявился в эмоциональных страданиях, волнениях. Царек Владимир Александрович и сейчас чувствует постоянную душевную боль из-за смерти своего отца, которого злостно и умышленно убили во время его борьбы за его гражданские права. Владимир с отцом были очень близки, в семье все дети, и Владимир очень любили отца. Утрата близкого человека наносит тяжелую травму. Ужасным является осознание обстоятельств гибели отца, расстрел безоружного, который защищен только щитом. Дополнительные страдания придает осознание сплошного ощущения безнаказанности его убийцы, который расстреливал безоружных людей только за проявление гражданской позиции", - зачитал один из исков Дячук.

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Судья также отметил, что суд по структуре объявил этот иск, поскольку все другие иски фактически идентичны.

"Объективно далеко не все сопровождались дополнительными какими-либо материалами в подтверждение каких-либо заболеваний. Вместе с тем, все истцы ссылались на душевные страдания в связи с потерей убитых родственников или пережитым душевным травмированием в результате событий 20 февраля 2014 года." – добавил во время заседания судья.