Попытки территориального ограничения доставки лекарства нарушают конституционные права украинцев, - адвокат Юрий Власенко
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Решение Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования о законодательном ограничении онлайн-торговли и почтовой доставки лекарственных средств административными границами областей противоречит Конституции и не может быть поддержано парламентом.
Такой правовой вывод сделал известный украинский адвокат Юрий Власенко, комментируя внесенную профильным комитетом правку в проект Закона № 5547 "О лекарственных средствах", передает УНН.
"Право каждого на охрану здоровья, медицинскую помощь и медицинское страхование закреплено в статье 49 Конституции Украины, которая, в числе прочего, обязывает государство создавать условия для эффективного и доступного для всех граждан медицинского обслуживания. Конституционное право каждого человека на здравоохранение включает в себя возможность свободно приобретать необходимые лекарства независимо от своего места проживания", — говорит Власенко.
Адвокат добавил, что при этом, в соответствии со статьей 42 Конституции Украины, государство обязано не только защищать права потребителей, но и обеспечивать защиту конкуренции в предпринимательской деятельности, не допуская злоупотреблений монопольным положением на рынке, неправомерное ограничение конкуренции и недобросовестную конкуренцию.
"Внедрение территориального принципа относительно осуществления дистанционной торговли лекарственными средствами безусловно сужает объем конституционных прав и свобод граждан, которые проживают в тех регионах, где субъектам хозяйственной деятельности будет экономически невыгодно получать региональную лицензию, а это является недопустимым. Кроме того, подобное нововведение является грубым нарушением основного принципу хозяйствования, закрепленному в Хозяйственном кодексе Украины, который предусматривает обеспечение экономического разнообразия и равную защиту государством всех субъектов хозяйствования", — резюмировал адвокат Юрий Власенко.
Скандальную правку о территориальных ограничениях интернет-торговли и почтовой доставки лекарств профильный комитет парламента внес 26 ноября 2021 года. В сою очередь, 30 ноября 2021 года, Антимонопольный комитет Украины не поддержал парламентских лоббистов законодательной инициативы.
"Внедрение территориального принципа дистанционной торговли может привести к сужению территориальных границ рынков и количества конкурирующих на них субъектов", — отметили в ведомстве, добавив, что предлагаемая норма будет препятствовать вхождению на рынок новых операторов и может привести как к ограничению прав потребителей на выбор лекарств, так и вероятному росту цен.
Следует отметить, что и позиция МОЗ, озвученная первым заместителем министра здравоохранения Александром Комаридой на заседании профильного комитета, была абсолютно против данной нормы, поскольку все необходимые условия для обеспечения безопасной и своевременной пересылки лекарственных средств отражены в лицензионных условиях. К сожалению, члены комитета не сочли нужным принимать во внимание позиции АМКУ и МОЗ.
В сентябре 2020 года, после принятия Закона Украины № 904-IX об осуществлении электронной розничной торговли лекарственными средствами, Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками уже пыталась внести в Лицензионные условия принцип территориальности доставки лекарств. Однако общественные организации усмотрели в действиях госслужбы коррупционный фактор и выступили с протестом. В итоге вопрос был снят с повестки дня.
Пожалуйста, подождите...
Хвороби та віруси мутують в багатьох випадках через неконтрольоване використання антибіотиків.
А то я тебе не знаю!?
Я написала про випадки, а це не означає що абсолютна величина. І НЕ КОНТРОЛЬОВАНЕ вживання антибіотиків шкідливе для людей!!!
https://uacrisis.org/uk/49527-antibiotiki-za-receptom
Боже яке ти жалюгідне в своїй біснуватій промові анивакса.....
Більше агресії, більше....
Обострєніє у шизофрєніка!?!
Вкотре :- САМОЛІКУВАННЯ ТА САМОПРИЗНАЧЕННЯ АНТИБІОТИКІВ - ШКІДЛИВЕ для здоров'я людей.
Чи ви маєте намір сперечатись на цю тему!? Чи я не бачу сенсу в написаному вами.
Ваші думки стосовно збільшення смертності при рецептурному продажу антибіотиків не містять під собою жодних логічних поясненнь, окрім ваших "хатєлок".
В усіх розвинутих країнах світу антибіотики знаходяться на контролі, та їхнє призначення лише за рецептом. Лікар несе відповідальність.
Що мені писати про віруси та антибіотики, - не Вам мені вказувати.
Ви хоть уявлення маєте що таке Антибіотикорезистентність!?
Просвітіться
https://moz.gov.ua/article/health/rezistentnist-do-antibiotikiv-svitovi-riziki
Бєгать па врачам с температурай и кашлем!?
Хто в здоровому глузді буде лікувати кашель чи температуру антибіотиками!?
Ви взагалі розумієте про що ви пишете!?
Маю сумнів у вашій адекватності в такому разі.
Звідки ви можете знати без діагнозу від лікаря та Рентгену, що у вас саме бронхіт та пневмонія, а не ГРЗ чи ГРВІ!?
Ось саме тому що існують такі "вумні" як ви, що при першому чиху, та соплях біжять купувати та запихатись антибіотиками, І треба негайно зупинити вільний продаж антибіотиків у аптеках.
Бачу моє попереднє посилання ви не відкривали і про Антибіотикорезистентність ви не читали. Замість цього продовжуєте писати повну маячню про необхідність вживання анибіотиків як кому заманеться, та при найменшому нежиті.
браженского:
"В вашем случае - медицина бессильна" (с) к-ф "Собачье сердце".
пердундитячий лікар примітивно правий - якщо ліки помагають одним дітям то він приписує їх і іншим. Адже інфекція в невеликому містечку ймовірно одна.
Хвороби та віруси мутують в багатьох випадках через неконтрольоване використання антибіотиків.
ідіотизм на ідіотизмі)
бо ХВОРОБИ НЕ МУТУЮТЬ.( і навіть не розмножуються)
та й антибіотики не проти вірусів створені..
https://moz.gov.ua/article/health/rezistentnist-do-antibiotikiv-svitovi-riziki
Займитесь делом, наконец!!!!
Жить в этой стране стало невыносимо!!!