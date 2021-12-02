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лекарства (1188) Власенко Юрий (4)

Попытки территориального ограничения доставки лекарства нарушают конституционные права украинцев, - адвокат Юрий Власенко

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Попытки территориального ограничения доставки лекарства нарушают конституционные права украинцев, - адвокат Юрий Власенко

Решение Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования о законодательном ограничении онлайн-торговли и почтовой доставки лекарственных средств административными границами областей противоречит Конституции и не может быть поддержано парламентом.

Такой правовой вывод сделал известный украинский адвокат Юрий Власенко, комментируя внесенную профильным комитетом правку в проект Закона № 5547 "О лекарственных средствах", передает УНН.

"Право каждого на охрану здоровья, медицинскую помощь и медицинское страхование закреплено в статье 49 Конституции Украины, которая, в числе прочего, обязывает государство создавать условия для эффективного и доступного для всех граждан медицинского обслуживания. Конституционное право каждого человека на здравоохранение включает в себя возможность свободно приобретать необходимые лекарства независимо от своего места проживания", — говорит Власенко.

Адвокат добавил, что при этом, в соответствии со статьей 42 Конституции Украины, государство обязано не только защищать права потребителей, но и обеспечивать защиту конкуренции в предпринимательской деятельности, не допуская злоупотреблений монопольным положением на рынке, неправомерное ограничение конкуренции и недобросовестную конкуренцию.

"Внедрение территориального принципа относительно осуществления дистанционной торговли лекарственными средствами безусловно сужает объем конституционных прав и свобод граждан, которые проживают в тех регионах, где субъектам хозяйственной деятельности будет экономически невыгодно получать региональную лицензию, а это является недопустимым. Кроме того, подобное нововведение является грубым нарушением основного принципу хозяйствования, закрепленному в Хозяйственном кодексе Украины, который предусматривает обеспечение экономического разнообразия и равную защиту государством всех субъектов хозяйствования", — резюмировал адвокат Юрий Власенко.

Скандальную правку о территориальных ограничениях интернет-торговли и почтовой доставки лекарств профильный комитет парламента внес 26 ноября 2021 года. В сою очередь, 30 ноября 2021 года, Антимонопольный комитет Украины не поддержал парламентских лоббистов законодательной инициативы.

"Внедрение территориального принципа дистанционной торговли может привести к сужению территориальных границ рынков и количества конкурирующих на них субъектов", — отметили в ведомстве, добавив, что предлагаемая норма будет препятствовать вхождению на рынок новых операторов и может привести как к ограничению прав потребителей на выбор лекарств, так и вероятному росту цен.

Следует отметить, что и позиция МОЗ, озвученная первым заместителем министра здравоохранения Александром Комаридой на заседании профильного комитета, была абсолютно против данной нормы, поскольку все необходимые условия для обеспечения безопасной и своевременной пересылки лекарственных средств отражены в лицензионных условиях. К сожалению, члены комитета не сочли нужным принимать во внимание позиции АМКУ и МОЗ.

​В сентябре 2020 года, после принятия Закона Украины № 904-IX об осуществлении электронной розничной торговли лекарственными средствами, Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками уже пыталась внести в Лицензионные условия принцип территориальности доставки лекарств. Однако общественные организации усмотрели в действиях госслужбы коррупционный фактор и выступили с протестом. В итоге вопрос был снят с повестки дня.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+6
бред не пишите Вика еслим вы простите дура то не все дураки... вирусы мутируют через антибиотики...откуда такая сказочная бредовня? вам бы к психиатру... что также из 73% зашкваренных ублюдков???? еврейским подонкам хлебом не корми --а дай что то ограничить запретить не пущать распределять тому среди коммунистов революционеров поначалу так было конченных кретинов евреев.. теперь понятно откуда у нас мечта иудеев управлять гоями и ждать пришествия Мойши- чтобы каждому еврею нарезали по 3 тысячи РАБОВ.....из гоев...
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02.12.2021 17:55
+6
Да, в данном контексте. Если в нашей стране антибиотики загонят под рецепты, то помрет гораздо больше народу, чем от вреда этих антибиотиков. И вирусы не впутывайте сюда.
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02.12.2021 19:21
+5
неконтрольоване пожирання сала і хліба не менш шкідливе. Ввєдітє прадукториє картачькі!
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02.12.2021 18:36
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Правила форума Совет форумчан
почніть,нарешті,торгувати в аптеках лише лікарськими,підтвердженими клінічними випробовуваннями препаратами...всякі уролесани мають торгуватися в продуктових...
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02.12.2021 17:31 Ответить
А вы не понимаете, что сейчас происходит? Вы ковидвакцины относите к достаточно клинически испытанными? Вы не видете как зеленые топчутся на Конституции, нарушают все права граждан? Вы не видите, что Зеленский и его слуги - бандиты выпускают антиконституционные законы один за одним? И к чему это ведет вы не предполагаете? А жаль.
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02.12.2021 18:17 Ответить
мадам,я зелёных взагали за людэй нэ рахую...лучше накатите два стакана бальзама битнера,шоб меня пойнять...
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02.12.2021 18:35 Ответить
более 13-ти лярдов украинцы тратят на псевдолекарства в год...
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02.12.2021 18:40 Ответить
уролесан - прекрасний препарат. Лікувався ще кільканадцять років тому, коли він коштував копійки. Коли на нього виріс попит, то і ціна виросла. А вже в пігулках - то ще дорожче. Є препарати з меншою і іншою кількістю інгредієнтів. Ваше твердження, що ними можна торгувати в продуктових - хибне. Там купа застережень і бажано, аби лікар контролював вживання таких препаратів рослинного походження.
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03.12.2021 07:15 Ответить
Заборона вільного продажу без рецепта від лікаря з печаткою антибіотиків давно потрібна!!! Негайно.
Хвороби та віруси мутують в багатьох випадках через неконтрольоване використання антибіотиків.
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02.12.2021 17:45 Ответить
бред не пишите Вика еслим вы простите дура то не все дураки... вирусы мутируют через антибиотики...откуда такая сказочная бредовня? вам бы к психиатру... что также из 73% зашкваренных ублюдков???? еврейским подонкам хлебом не корми --а дай что то ограничить запретить не пущать распределять тому среди коммунистов революционеров поначалу так было конченных кретинов евреев.. теперь понятно откуда у нас мечта иудеев управлять гоями и ждать пришествия Мойши- чтобы каждому еврею нарезали по 3 тысячи РАБОВ.....из гоев...
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02.12.2021 17:55 Ответить
Від придурка антивакса чую.
А то я тебе не знаю!?
Я написала про випадки, а це не означає що абсолютна величина. І НЕ КОНТРОЛЬОВАНЕ вживання антибіотиків шкідливе для людей!!!

https://uacrisis.org/uk/49527-antibiotiki-za-receptom
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02.12.2021 18:16 Ответить
неконтрольоване пожирання сала і хліба не менш шкідливе. Ввєдітє прадукториє картачькі!
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02.12.2021 18:36 Ответить
да они после вакцинации теряют человеческое обличье видимо психические отклонения это ПОБОЧКА ВСЕХ ВАКЦИН колите и уколитесь.. придурковатое поколение зомби типа людей тьфу гадость....ПРИМЕРЫ-МАРАЗМА--медищины нашей кроме Ковида...- из- за наркоманов-- страдают люди- которым надо принимать по жизненным и неотложным состояниям траквилизаторы или наркотики аналгетики полунаркотики так власть всю жизнь боретеся с больными- а не с накроманами....а наркомания растет геометрически... и цветет и не имеет ограничений- а вот под видом боротьбы с наркомнаие-- закрутили до дебелизма гаки с рецептами на эти препараты больным да так хоть вешайтся или хоть помирай..... также сделали ублюдки и с диабетом инсулином такое намутили --что много больных остались без инсулина.. теперь скоро зеленку по рецепту.... вот такие как Викуля и пердешь тут устраивают тупа як бревно.. не болела пока и не сталкивалась с реалиями нашей медищины а про медиков судит по сладким высерам ляшко или Бубочки и из сериалов...пока вот и воняет придурковатя про рецепты и дайвайте всех пометим штрих кодами...для КОНТРОЛЯ....
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02.12.2021 19:15 Ответить
я не про рецепты...фуфломицины не должны продаваться в аптеках и пиариться на тв..
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02.12.2021 19:23 Ответить
Випий галоперідолу, може попустить!?
Боже яке ти жалюгідне в своїй біснуватій промові анивакса.....
Більше агресії, більше....
Обострєніє у шизофрєніка!?!
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02.12.2021 19:50 Ответить
Вы попробуйте к врачу попасть сначала. И какие пробы он делает перед назначением антибиотиков? Какой у Вас микроб? Все на глазок и все примерно одинаково для всех
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02.12.2021 18:01 Ответить
А пробували не через букву читать, а ціле речення!?! Що саме вас бісить!? Неконтрольоване використання антибіотиків, чи мутації вірусів при цьому!? Чи ви відкидаєте той факт що приймання антибіотиків самовільно хворим без рецепта, потім несе за собою тяжкі наслідки та антибіотики перестають діяти!?
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02.12.2021 18:20 Ответить
Причем антибиотики к вирусам? Пока врач чего-то выпишет Вы уже ласты завернете. Врачи, благодаря американской санитарке Супрун по домам не ходят, а записаться на прием практически невозможно. Если же прием п очереди, то сидит толпа и заражает друг друга. Так, где вред больше?
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02.12.2021 18:36 Ответить
Не переводьте тему з неконтрольованого використання антибіотиків на загальний "убитий" стан медицини.

Вкотре :- САМОЛІКУВАННЯ ТА САМОПРИЗНАЧЕННЯ АНТИБІОТИКІВ - ШКІДЛИВЕ для здоров'я людей.

Чи ви маєте намір сперечатись на цю тему!? Чи я не бачу сенсу в написаному вами.
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02.12.2021 19:10 Ответить
Да, в данном контексте. Если в нашей стране антибиотики загонят под рецепты, то помрет гораздо больше народу, чем от вреда этих антибиотиков. И вирусы не впутывайте сюда.
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02.12.2021 19:21 Ответить
Категорично з вами Не погоджуюсь.
Ваші думки стосовно збільшення смертності при рецептурному продажу антибіотиків не містять під собою жодних логічних поясненнь, окрім ваших "хатєлок".
В усіх розвинутих країнах світу антибіотики знаходяться на контролі, та їхнє призначення лише за рецептом. Лікар несе відповідальність.
Що мені писати про віруси та антибіотики, - не Вам мені вказувати.
Ви хоть уявлення маєте що таке Антибіотикорезистентність!?

Просвітіться

https://moz.gov.ua/article/health/rezistentnist-do-antibiotikiv-svitovi-riziki
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02.12.2021 19:35 Ответить
Не надо ссылаться на офф. медиков и тем более "развитые страны". Кто Вам выпишет правильный антибиотик, сколько Вы промудохаетесь с ********* и на основании чего Вам этот антибиотик выпишут. Кто будет изучать микроба? Пока Вы получимте искомый рецепт, Вы заразитесь новой болячкой и заразите других Да и бегать по врачам с температурой и кашлем, например, не лучшее занятие. Спасибо МОЗ
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02.12.2021 19:58 Ответить
Від самолікування антибіотиками набагато більше шкоди, а ніж від сидіння в черзі під кабінетом лікаря.

Бєгать па врачам с температурай и кашлем!?

Хто в здоровому глузді буде лікувати кашель чи температуру антибіотиками!?
Ви взагалі розумієте про що ви пишете!?
Маю сумнів у вашій адекватності в такому разі.
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02.12.2021 20:12 Ответить
Вы не в себе явно, кашель и температура- признаки бронхита и пневмонии, а заразиться можно чем угодно, ковидом нынче модно
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02.12.2021 20:19 Ответить
Ви явно не в собі.

Звідки ви можете знати без діагнозу від лікаря та Рентгену, що у вас саме бронхіт та пневмонія, а не ГРЗ чи ГРВІ!?

Ось саме тому що існують такі "вумні" як ви, що при першому чиху, та соплях біжять купувати та запихатись антибіотиками, І треба негайно зупинити вільний продаж антибіотиків у аптеках.

Бачу моє попереднє посилання ви не відкривали і про Антибіотикорезистентність ви не читали. Замість цього продовжуєте писати повну маячню про необхідність вживання анибіотиків як кому заманеться, та при найменшому нежиті.
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02.12.2021 20:37 Ответить
Пока ты сделаешь все анализы и рентгены, "тьотя", окажешься в реанимации на ИВЛ. Из-за "рехворм" медицина уничтожена. И я не пью антибиотики сразу после заболевания. Ваши ссылки читайте сами, они как раз для Вам подобных
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02.12.2021 22:44 Ответить
У вашому випадку, можу процитувати профессора Прео
браженского:
"В вашем случае - медицина бессильна" (с) к-ф "Собачье сердце".
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02.12.2021 22:49 Ответить
Ви абсолютно праві: внук давно колись хворів і дитячий лікар приписав йому антибіотик. А оскільки лікарю вже 80 і інтернет певно йому не знайомий, то я пройшовся по його призначеннях. І частину ми з дітьми відкинули, бо вікові обмеження. А відносно антибіотика і виду інфекції позвонив сімейному (родичці). То вона так і сказала: поки прийдуть результати аналіза, то хвороба або сама пройде, або буде загострення. Оскільки ніхто ж не прагне загострення, то давали згідно схеми в інструкції. Я тоді зрозумів одне: старий пердун дитячий лікар примітивно правий - якщо ліки помагають одним дітям то він приписує їх і іншим. Адже інфекція в невеликому містечку ймовірно одна.
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03.12.2021 07:28 Ответить
Victoriya Zabella


Хвороби та віруси мутують в багатьох випадках через неконтрольоване використання антибіотиків.
ідіотизм на ідіотизмі)

бо ХВОРОБИ НЕ МУТУЮТЬ.( і навіть не розмножуються)
та й антибіотики не проти вірусів створені..
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02.12.2021 20:33 Ответить
Ще раз кидаю посилання. Почитайте про Антибіотикорезистентність.

https://moz.gov.ua/article/health/rezistentnist-do-antibiotikiv-svitovi-riziki
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02.12.2021 20:40 Ответить
https://www.dls.gov.ua/for_subject/%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0-%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-2/
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02.12.2021 21:03 Ответить
Махровый монополизм расцвел в Харькове ярким цветом.Накручивают цены и производители и торговцы.Моя дочь покупала лекарство в о Львове и Новой почтой отправляла сестре.И это дешевле ,чем купить в Харькове.Как карательные органы,так и фарм, мед индустрия самые шкуродеры.Даже с мертвого сдирают шкуру.И это бентежить.Радуцкий -не врач,а делец.Как и Комаровский.В медицине - много подвижников,но эти люди выживают,а дельцы - процветают.
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02.12.2021 18:14 Ответить
Парафармация во всей красе.
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02.12.2021 18:43 Ответить
От падлы! Задолбали уже запретами, ограничениями, реконструкциями, оптимизация и...!!!!!! Оставьте людей в покое!!!! Занимайтесь экономикой! Энергетикой! Тарифами!!! Верните украинский газ народу Украины!!!!!Остановите вывод денег из страны! Запретите оффшоры!!!!
Займитесь делом, наконец!!!!
Жить в этой стране стало невыносимо!!!
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03.12.2021 07:31 Ответить
 
 