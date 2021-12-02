После перехода "Добропольеуголь" под контроль государства добыча угля упала вдвое, – Минэнерго
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Добыча угля на государственных шахтах "Добропольеуголь" в октябре 2021 года упала в 2 раза по сравнению с октябрем 2020 года, когда они находились в управлении ДТЭК Рината Ахметова.
Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики.
В октябре 2021 г. государственные шахты добыли 154 тыс. т. В октябре 2020 г., когда они еще входили в состав ДТЭК, – добывали 283 тыс. т.
По данным Минэнерго, 131 тыс. т – это рекордное падение добычи в годовом исчислении среди всех шахт и шахтоуправлений в стране.
Напомним, в январе 2021 года государство вернуло себе в управление шахты "Добропольеуголь", которые с 2011 года находились в аренде у компании ДТЭК.
Топ комментарии
+13 Ольга Жмудовська
показать весь комментарий02.12.2021 17:35
+10 Victoriya Zabella
показать весь комментарий02.12.2021 17:39
+10 Виталий Зализняк
показать весь комментарий02.12.2021 18:13
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Пожалуйста, подождите...
Що упало - те пропало (вкрали), миші зз'їли.
Ахметов просто глытай, а
БаблоМойский - павучидла !
( это такая попытка , по-тихому , отмазаться ? )
Крім того, для того щоб видобувати вугілля треба зазделегідь здійснювати підготовку - нарізати нові очисні виробки, що у світі "повернення" мабуть не робилося. Тому маємо такий результат.
Про те що, арендар залишив після себе руїну, яку чинна влада не взмозі відновити за пів року.
Ахкакойинвестор зупинив видобуток вугілля у Добропіллявугілля ще у лютому 2020 року, напочатку карантину, і стояли вони до літа 2020 року, бо собівартість видобутку вугілля була більшою ніж у Павлоградвугіллі, а само вугілля на той час не було потрібно, з-за карантину впала потреба у електроенергії.
Потім, улітку 2020 року, Ахметка намагався впарити газове вугілля, яке видобуває Добропвллявугілля, державному Центенерго, якому взагалі потрібен антрацит. А наприкінці 2020 року він повернув ДОБРОВІЛЬНО Добропіллявугілля державі, у якій він узяв у аренду у 2010 році на 49 років. Так за те що він впарив розграблене підприємство, йому з бюджету ще заплатили 397 млн "за обладнання".
Я розумію у вас лайна у роті багато, але спочатку вивчайте питання.
Так от той, государственной, всей пользы было что воду от частной откачивала. И государственной она до конца оставалась. Ща остановлена. И х.р с ней. (и рукой махнул)
"Наглядова Рада" вовремя и в полном объеме бабло получает?
Так в чем проблема? Я не понял...