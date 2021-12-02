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Новости Экономика
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уголь (988) ДТЭК (407)

После перехода "Добропольеуголь" под контроль государства добыча угля упала вдвое, – Минэнерго

Новости Цензор.НЕТ Экономика

После перехода

Добыча угля на государственных шахтах "Добропольеуголь" в октябре 2021 года упала в 2 раза по сравнению с октябрем 2020 года, когда они находились в управлении ДТЭК Рината Ахметова.

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики.

В октябре 2021 г. государственные шахты добыли 154 тыс. т. В октябре 2020 г., когда они еще входили в состав ДТЭК, – добывали 283 тыс. т.

По данным Минэнерго, 131 тыс. т – это рекордное падение добычи в годовом исчислении среди всех шахт и шахтоуправлений в стране.

Напомним, в январе 2021 года государство вернуло себе в управление шахты "Добропольеуголь", которые с 2011 года находились в аренде у компании ДТЭК.
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Топ комментарии
+13
не впав. Половину крадуть. зєля - барига смерлючий
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02.12.2021 17:35
+10
З язика зняли.
Що упало - те пропало (вкрали), миші зз'їли.
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02.12.2021 17:39
+10
Коли Ахметов "повертав" шахти державі, вивозив усе обладнання що було більш-менш живе.
Крім того, для того щоб видобувати вугілля треба зазделегідь здійснювати підготовку - нарізати нові очисні виробки, що у світі "повернення" мабуть не робилося. Тому маємо такий результат.
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02.12.2021 18:13
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не впав. Половину крадуть. зєля - барига смерлючий
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02.12.2021 17:35 Ответить
З язика зняли.
Що упало - те пропало (вкрали), миші зз'їли.
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02.12.2021 17:39 Ответить
Державне це - спільне , а фактично нічиє . Греби звідти , скільки влізе . .Це в Ахметова - не вкрадеш , бо зразу зариють в землю , живцем .
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02.12.2021 18:37 Ответить
а все потому что

Ахметов просто глытай, а
БаблоМойский - павучидла !
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02.12.2021 21:48 Ответить
И что вам за это, ордена выписать?
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02.12.2021 17:39 Ответить
А эту информацию - Міненерго , не хочет передать по прямому назначению - в бюро экономических преступлений ?
( это такая попытка , по-тихому , отмазаться ? )
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02.12.2021 17:57 Ответить
Коли Ахметов "повертав" шахти державі, вивозив усе обладнання що було більш-менш живе.
Крім того, для того щоб видобувати вугілля треба зазделегідь здійснювати підготовку - нарізати нові очисні виробки, що у світі "повернення" мабуть не робилося. Тому маємо такий результат.
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02.12.2021 18:13 Ответить
Вивозив обладнання, бо це його обладнання. Так само і з очисними забоями - їх не засікали, бо не було чим.
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02.12.2021 21:14 Ответить
Я вказав ПРИЧИНИ падіння видобутку вугілля.
Про те що, арендар залишив після себе руїну, яку чинна влада не взмозі відновити за пів року.
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02.12.2021 21:39 Ответить
Так перед тем ,как отбирать надо думать,что не про зекрыс
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02.12.2021 21:52 Ответить
А ХТО ВІДБИРАВ????!!!!
Ахкакойинвестор зупинив видобуток вугілля у Добропіллявугілля ще у лютому 2020 року, напочатку карантину, і стояли вони до літа 2020 року, бо собівартість видобутку вугілля була більшою ніж у Павлоградвугіллі, а само вугілля на той час не було потрібно, з-за карантину впала потреба у електроенергії.

Потім, улітку 2020 року, Ахметка намагався впарити газове вугілля, яке видобуває Добропвллявугілля, державному Центенерго, якому взагалі потрібен антрацит. А наприкінці 2020 року він повернув ДОБРОВІЛЬНО Добропіллявугілля державі, у якій він узяв у аренду у 2010 році на 49 років. Так за те що він впарив розграблене підприємство, йому з бюджету ще заплатили 397 млн "за обладнання".

Я розумію у вас лайна у роті багато, але спочатку вивчайте питання.
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02.12.2021 22:12 Ответить
Рассмешил)))Расскажика дяденька как ахметка разграбил шахту?да столько вложений на поддержку предприятий не вкладывают не в одну госшахту.Ты видать левый пассажир соусем)))шахту от копанки не отличишь белым днем)))ну не выгодно ему стало добывать там уголь ,вот и отдал,это ж не преступление?Взял в аренду-уевый себе бабло гребет,отдал-тоже уевый )))и будь уверен ,что отдал шахту в намного лучшем состоянии чем самые лучшие гос щшахты.Короче кошка бросила котят)))
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02.12.2021 22:31 Ответить
Эй,писатель)))ты где?хочу услышать сказку про руины на ахметовских шахтах)))давно так не смеялся)))
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02.12.2021 22:39 Ответить
Не будет там уже не новых лав, не горизонтов...по тому как наше государство просрало все шахтострои и упорно не хочет вкладывать деньги в свои шахты...будет очередная большая копанка по отмывке бюджетных денег,в этом можно даже не сомневаться...
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02.12.2021 22:00 Ответить
В прошлой жизни, в Донецке были, в том числе, шахта "Скочинского" частная и "Кировская" 17/бис государственная.
Так от той, государственной, всей пользы было что воду от частной откачивала. И государственной она до конца оставалась. Ща остановлена. И х.р с ней. (и рукой махнул)
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02.12.2021 22:01 Ответить
Так не бывает, скорее всего Ахметка уголь с ордло показывал по документам как добытый в украинских шахтах
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02.12.2021 18:14 Ответить
скорее всего ты [запикано], ордло и есть украина
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02.12.2021 21:47 Ответить
Дав ладно Вам, тоже мне, ерунда какая...
"Наглядова Рада" вовремя и в полном объеме бабло получает?
Так в чем проблема? Я не понял...
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02.12.2021 18:16 Ответить
няня тоже хоче
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02.12.2021 18:45 Ответить
вот вам и отобрать все у алехархов... зелибобы фотографы даже неспособны уголь закупить, что им можно доверить
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02.12.2021 21:46 Ответить
Точно! Надо поручить тебе
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02.12.2021 21:54 Ответить
нет, зелибобе, результат уже виден...
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02.12.2021 22:00 Ответить
Обатно согласен. Ты прав. Насекомые всегда правы
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02.12.2021 22:05 Ответить
насекомые думают что зеля их матка и их ощасливит... (тупые короче)
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02.12.2021 22:10 Ответить
Мочи зебилов по полной, Вадим
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02.12.2021 22:17 Ответить
Зебил. А ты унесешь, все что на себя "взял"? не надорвешься, недоразвитое?
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02.12.2021 22:16 Ответить
Министра энергетики - под суд!
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02.12.2021 21:51 Ответить
Данные по одному месяцу еще ничего не значат, причин может быть множество.
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02.12.2021 21:54 Ответить
А теперь зекрысы на каждом углу вопят,что все развалилось,в энергетической сфере, из за ахметки -правда им практически никто не верит...
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02.12.2021 21:57 Ответить
Велика декарбонізація почалась...
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02.12.2021 21:57 Ответить
что они не делают, не идут дела
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02.12.2021 22:01 Ответить
потому что мусорные бомжи и фотографы, способны только получать бабло от коломоя, чтобы нажимать кнопку...
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02.12.2021 22:02 Ответить
Да в понедельник их "мама" родила
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02.12.2021 22:13 Ответить
Коли чиновника в Україні призначають на любу посаду, він, в першу чергу, думає не про те, як плідно працювати і приносити користь державі та її громадянам, а лише про те, як побільше вкрасти, навіть не думаючи про наслідки, бо знає, що чим більше він вкраде, тим легше буде відкупитися.
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02.12.2021 22:15 Ответить
Ахметов погнал баранов на заклание. Опіт Франции говорит, что соблюдение ТБ на шахтах приводит к резкому падению добічи. Єто , в свое время, послужило глпвнім фактором ликвидации угледобівающей промішленности Франции.
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02.12.2021 23:44 Ответить
Дяденька, на какой из госшахт расскажи ка мне бурят породу с подачей воды )))и поинтересуйся как это делается на шахтах ахметки...Если бы вдруг на нашу страну спустилась небесная благодать и нас сегодня приняли в ЕС ,то ни одна госшахта не прошла бы госты по тб, в отличии от предприятий ахметки. Так что не мели чушь, я видел как новые капитальные выработки крепили бу рамами и хомутами с расстрелами с извлечения и это все по любому оформлялось как новье, инспекция приезжает только за баблом, а на шахты ближе к линии разграничения они вообще ссут появляться! И когда произносишь ПБ, забудь про государственные шахты вообще, там закрывают глаза на все лишь бы хоть как то держатьтся на плаву.
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03.12.2021 12:57 Ответить
Дорогой ті мой . я родом из шахтерского края Сватово, Кременная, Рубежное. Хочу тебе сказть вот что: Шахтері - єто люмпені и редкостніке подонки Хочешь убедиться? Сходи на ДЕТСКИЙ пляж от Юрьевки до Бердянска в віходніе
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03.12.2021 14:04 Ответить
Дяденька ,я не буду обсуждать с тобой сталеваров ,врачей,судей, полицию и тд и тП,по твоей логике это элита нации,в отличии от шахтеров....НО! То откуда ты родом не дает тебе право молоть чушь о отрасли в которой ты ни грамма не соображаешь.И поверь мне,я побывал во многих жопах мира,работал и в шахтах и в море,и люди во всех странах абсолютно одинаковые...Но ты ,видать,еще очень мал и глуп,а если не мал...то соболезную...
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03.12.2021 15:42 Ответить
нужно полностью менять весь энергетический блок управленцев, весь минтопэнерго!...там уже давно все по схемам работают, себе на карман! ..всю энергетику, электогазонефтяную и транспортировку, национализировать!!!! иначе кранты, ничего, кроме руины, не оставят варвары-совкодрочеры красноперые...
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03.12.2021 01:24 Ответить
А добывал ли Ахметов такое (о.уенное) количество угля? Он "добывал", он же "потреблял" на своих ТЭС. А дотацаии получал на "добытое" количество приписанных тонн, которые сам же и списывал через свои ТЭС . Схема гениальная по своей простоте и наглости. Получать дотации на уголь, который не добыл - это то ли высший пилотаж.Не ... Такого быть не может - просто порассуждал немного.Бизнес Ахметова самый честный и открытый.
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03.12.2021 09:07 Ответить
Да уж. Ахметка поигрался , выгреб всё ,когда это было выгодно и отдал обратно,когда нужно было влаживать лярды в подготовку лав. Не удивлюсь , если государство вложит лярды государственных денег в подготовку лав и появится очередной "инвестор" на белом коне. Прийдет на всё готовое рубить бабло. Схема отработана годами.
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03.12.2021 23:39 Ответить
 
 