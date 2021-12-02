Після переходу "Добропіллявугілля" під контроль держави видобуток вугілля впав удвічі, – Міненерго
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Видобуток вугілля на державних шахтах "Добропіллявугілля" у жовтні 2021 року впав у 2 рази порівняно з жовтнем 2020 року, коли вони перебували в управлінні ДТЕК Ріната Ахметова.
Про це свідчать дані Міністерства енергетики.
У жовтні 2021 року державні шахти видобули 154 тис. т. У жовтні 2020 року, коли вони ще входили до складу ДТЕК, – видобували 283 тис. т.
За даними Міненерго, 131 тис. т це рекордне падіння видобутку у річному обчисленні серед усіх шахт та шахтоуправлінь у країні.
Нагадаємо, у січні 2021 року держава повернула собі в управління шахти "Добропіллявугілля", які з 2011 року перебували в оренді у компанії ДТЕК.
Топ коментарі
+13 Ольга Жмудовська
показати весь коментар02.12.2021 17:35
+10 Victoriya Zabella
показати весь коментар02.12.2021 17:39
+10 Виталий Зализняк
показати весь коментар02.12.2021 18:13
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Будь ласка, зачекайте...
Що упало - те пропало (вкрали), миші зз'їли.
Ахметов просто глытай, а
БаблоМойский - павучидла !
( это такая попытка , по-тихому , отмазаться ? )
Крім того, для того щоб видобувати вугілля треба зазделегідь здійснювати підготовку - нарізати нові очисні виробки, що у світі "повернення" мабуть не робилося. Тому маємо такий результат.
Про те що, арендар залишив після себе руїну, яку чинна влада не взмозі відновити за пів року.
Ахкакойинвестор зупинив видобуток вугілля у Добропіллявугілля ще у лютому 2020 року, напочатку карантину, і стояли вони до літа 2020 року, бо собівартість видобутку вугілля була більшою ніж у Павлоградвугіллі, а само вугілля на той час не було потрібно, з-за карантину впала потреба у електроенергії.
Потім, улітку 2020 року, Ахметка намагався впарити газове вугілля, яке видобуває Добропвллявугілля, державному Центенерго, якому взагалі потрібен антрацит. А наприкінці 2020 року він повернув ДОБРОВІЛЬНО Добропіллявугілля державі, у якій він узяв у аренду у 2010 році на 49 років. Так за те що він впарив розграблене підприємство, йому з бюджету ще заплатили 397 млн "за обладнання".
Я розумію у вас лайна у роті багато, але спочатку вивчайте питання.
Так от той, государственной, всей пользы было что воду от частной откачивала. И государственной она до конца оставалась. Ща остановлена. И х.р с ней. (и рукой махнул)
"Наглядова Рада" вовремя и в полном объеме бабло получает?
Так в чем проблема? Я не понял...