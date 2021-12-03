ВСУ пока не готовы перейти только на контракт, - Резников
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Министерство обороны изучает необходимость именно призыва на срочную военную службу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время выступления в парламенте заявил министр обороны Алексей Резников.
"Сегодня у нас есть одновременно и контрактный подход, и одновременно призыв. Вы знаете, что 250 тысяч (численность ВСУ. - Ред.) по закону и 11 тысяч будут добавлены решением парламента. Пока на сегодняшний день мы изучаем вместе с Главнокомандующим и Генштабом целесообразность и необходимость именно призыва на срочную военную службу", - отметил глава Минобороны.
"Моя позиция – возможно, нам не нужно на такой долгий период (призывать в армию. – Ред.), возможно, его делать более коротким", – добавил Резников.
Министр отметил, что введение закона о терробороне (начнет действовать с 1 января. – Ред.) является важным аспектом.
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Покажи де в селі людина працевлаштована офіційно, а най так, що збережеться? Чверть ставки - 1250 грн?
Так селюк будучи вдома, у вільний від роботи час виростить картоплі чи збіжжя більше ніж "офіціалка". І що там з фопами?
Торгуєш на базарі, крутишся, заробляєш на весілля чи хату, а тут бац - на, тобі, хлопчику гроші на ****** сігарєти, і ****** рік яблука під харковом збирай як раб.
Така "строчка" це виключно рабство, і до військової справи ніякого відношення не має, так само як і дрочиво з подворотнічками, чи як у батьків з портянками.
А потім бажаючі можуть укладати контракт.
и уклонисты и остальная шваль,толку не будет!