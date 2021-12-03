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ВСУ пока не готовы перейти только на контракт, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ВСУ пока не готовы перейти только на контракт, - Резников

Министерство обороны изучает необходимость именно призыва на срочную военную службу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время выступления в парламенте заявил министр обороны Алексей Резников.

"Сегодня у нас есть одновременно и контрактный подход, и одновременно призыв. Вы знаете, что 250 тысяч (численность ВСУ. - Ред.) по закону и 11 тысяч будут добавлены решением парламента. Пока на сегодняшний день мы изучаем вместе с Главнокомандующим и Генштабом целесообразность и необходимость именно призыва на срочную военную службу", - отметил глава Минобороны.

"Моя позиция – возможно, нам не нужно на такой долгий период (призывать в армию. – Ред.), возможно, его делать более коротким", – добавил Резников.

Министр отметил, что введение закона о терробороне (начнет действовать с 1 января. – Ред.) является важным аспектом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На сегодняшний день задолженности в ВСУ нет. Ресурса для роста зарплат военнослужащих в Госбюджете-2022 нет, - Резников

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+5
Початкову військову підготовку повинні проходити всі.
А потім бажаючі можуть укладати контракт.
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03.12.2021 12:12
+3
Для початку треба почати платити гроші срочникам. Хоча б мінімальні 6000 гривень.
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03.12.2021 11:52
+3
А з якої радості? Якщо вони працювали до призову, то за ними зберігається робоче місце і начисляється робочий стаж, а в армії вони на повному забезпеченні. Отримують якісь гроші на цигарки і т.п.
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03.12.2021 12:12
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03.12.2021 11:49 Ответить
Для початку треба почати платити гроші срочникам. Хоча б мінімальні 6000 гривень.
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03.12.2021 11:52 Ответить
Срочникам?
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03.12.2021 11:57 Ответить
Чому ні?
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03.12.2021 12:05 Ответить
А з якої радості? Якщо вони працювали до призову, то за ними зберігається робоче місце і начисляється робочий стаж, а в армії вони на повному забезпеченні. Отримують якісь гроші на цигарки і т.п.
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03.12.2021 12:12 Ответить
Хрінове то забезпечення.І всі в нас не служать.Одні катаються на Ібіцах,а інші ходять в бирцах.Або робіть тотальний призов,а цього точно не буде,або повний контракт.
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03.12.2021 12:34 Ответить
Ти тупий, ілі гдє? Мова про срочників.
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03.12.2021 12:38 Ответить
Він про срочників і каже, що одні цілий рік безплатно в армії сидять, інші не служать, а гроші заробляють і по морях катаються, несправедливо.
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03.12.2021 12:41 Ответить
Я саме і за них казав. Там забезпечення дно.
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03.12.2021 12:49 Ответить
а тi хто самi пiдприємцi? ви уявляєте скiльки недоотримає держава и що коштуватиме його бiзнесу рiк "прогулу"?
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03.12.2021 12:37 Ответить
В 18-20 років люди ще учаться, або працюють на тимчасовій, низькооплачуваній роботі, збереження робочого місця нічого не дає, а в армії вони роблять роботу - при чому важку, яка має оплачуватись, рабство вже давно по за законом. Ти служив?
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03.12.2021 12:39 Ответить
Після служби їх відновлюють в навчальному закладі де вони вчились, або дають змогу закінчити навчальий заклад. Будування дач єнералам вже минуло. Проходження військової служби, здобуття військової спеціальності це не робота.
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03.12.2021 12:47 Ответить
Срочна нічого ненавчить. Вчать на контракті. Тільки там можна здобути професію. В совці всі служили і що з того?
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03.12.2021 12:51 Ответить
Я служив при совку і маю спеціальність радіометриста 1 класу.
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03.12.2021 13:17 Ответить
Всі служили в совці.Бо комуняти хотіли зі всім світом воювати.Але загрузли в Афганістані,по повній
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03.12.2021 13:31 Ответить
И как Вам, в жизни это пригодилось?
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03.12.2021 14:05 Ответить
По такій логіці і медицину можна обявити не роботою і заставити всіх жінок безкоштовно відпрацювати рік в лікарні. Контрактна служба робота з з/п, срочна служба - не робота. Тупішого твердження я ще тут не читав.
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03.12.2021 13:07 Ответить
Срочна служба обов"язок, а не робота. А коли контракт, то ти погоджуєшся контрачити і ніхто тебе не примушує.
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03.12.2021 13:15 Ответить
Що ж це за обовязок, що одні його виконують, а більшість ні? Я не вважаю срочну службу обовязком і в армії не служив, повістки які мені передавали через 3-іх осіб - просто викидав і вважаю, що всі хлопці мають так робити до тих пір, поки держава не буде виконувати свій обовязок по відношенню до нас.
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03.12.2021 13:24 Ответить
Ось з такими як ти Україні нічого і не світить.
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03.12.2021 13:36 Ответить
Ні Україна в ж*опі через таких як ти, такі як ти виконують довбануті закони і забаганки держави, ви не захищаєте свої права, ви йдете служити в поліцію, прокуратуру - де бєте людей і знущаєтесь з них, такі як ти купляють права і збивають людей на пішохідних переходах, такі як ти дають взятки патрульній поліції, замість того щоб написати заяву за безпричинну зупинку, це такі як ти в Нових Санжарах кидали камінням в людей які повернулись з Китаю - провели майже сутки в літаку і їхали на карантин, замість того щоб їх підтримати, це такі як ти як дикуни тікали з борисполя, щоб не сидіти на карантині, це такі як ти засирають наші вулиці мусором, кидають бички, дують соплі посеред людної вулиці на тротуар, хоча паперові хустинки коштують пару гривень, це ви виховуєте своїх дітей через крики, погрози і заборони і з них потім виростають злочинці, на жаль вас в цій країні більшість, тому ти правий, що в України немає майбутнього, на щастя я до кінця року виїду в нормальну країну, можеш побажати мені удачі.
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03.12.2021 14:06 Ответить
От тут не згоден, про нероботу!!! А грошове забезпечення й в строковиків має бути "не на цигарки", особливо в мотивованих, та бажаючих служити! По своїх синах сужу й переконаний в цьому.
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03.12.2021 15:52 Ответить
Да-да...
Покажи де в селі людина працевлаштована офіційно, а най так, що збережеться? Чверть ставки - 1250 грн?

Так селюк будучи вдома, у вільний від роботи час виростить картоплі чи збіжжя більше ніж "офіціалка". І що там з фопами?
Торгуєш на базарі, крутишся, заробляєш на весілля чи хату, а тут бац - на, тобі, хлопчику гроші на ****** сігарєти, і ****** рік яблука під харковом збирай як раб.

Така "строчка" це виключно рабство, і до військової справи ніякого відношення не має, так само як і дрочиво з подворотнічками, чи як у батьків з портянками.
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03.12.2021 13:55 Ответить
Тогда это будет контракт, и в этом загвоздка, платить они не хотят.
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03.12.2021 12:13 Ответить
Для начала надо хотя бы поставить камеры в каждой столовой, чтоб родственники, могли видеть каким говном кормят их детей-срочников, когда все все воруют, а пацаны полуголодные должны защищать родину...
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03.12.2021 12:58 Ответить
На срочке защищают Родину? Это где такая срочка? Все кто имеет отношение к боевым действиям-контрактники,они или изначально идут на контракт ,или подписывают его во время или после срочки...
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03.12.2021 13:10 Ответить
Людей держат под постоянным прессом полуголодными, заставляя подписывать контракты, для улучшения своего пребывания в армии...
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03.12.2021 13:49 Ответить
Не пишите бред)))для начала поинтересуйтесь о сроке службы срочника и узнайте какой минимальный контракт в армии,а потом хорошо подумайте...головой)))даже в 90е годы в нашей армии от голода не возможно было умереть,а сейчас это бред сивой кобылы)))
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03.12.2021 15:51 Ответить
Пургу не неси, про прес й полуголодних!!! Навіть коментувати не хочу цю уйню!
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03.12.2021 15:55 Ответить
Я бы не писал если бы не этих парней лично... один служил в Запорожье другой в Дрогобыче
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03.12.2021 17:42 Ответить
Сам зрозумів, що написав??? Перечитай, та переклади на людську мову!!!Колись мій старший проходив учебку в Десні, (з 25ї ОВДБр), так там "діточки" з мабутних підроздідів, телефонувади по домівках й такі байки розповідали... Взводні-ротні,мали, за це, дуже великі головняки від прокурорських!!! Це були поодиничні випадки, але істерію в головах, тіпу-твоєї, нагнітали бурхливу!!! Взагалі, служба-це почесний долг, для справжніх й жах з обісцянням памперсів, для іншиш, по типу нашого ГІВНОкомандувача верховного!!!
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04.12.2021 08:22 Ответить
Резников готов отменить призыв в армию: стало известно, какую тактику выберет Украина
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03.12.2021 11:53 Ответить
єто новость от05.11.2021
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03.12.2021 11:54 Ответить
https://forbes.net.ua/politika/2021/11/05/reznikov-gotov-otmenit-prizyv-v-armiiu-stalo-izvestno-kakuiu-taktiku-vyberet-ukraina/
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03.12.2021 11:55 Ответить
Початкову військову підготовку повинні проходити всі.
А потім бажаючі можуть укладати контракт.
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03.12.2021 12:12 Ответить
Надеюсь, этого дебила посадят вместе с зелей!
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03.12.2021 12:45 Ответить
Так хай Резников "забреет" на срочную Верховного Гавнокомандующего, шоб "дедушки" ЗЕ-духу "фанеру" проверили, "на очко запустили", ночью - "дембельский поезд", "вождение" и все по списку положенные радости молодого бойца, делающие службу срочника чрезвычайно увлекательной, содержательной и незабываемой
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03.12.2021 13:07 Ответить
Ну от роздуплилися, що за таке гршове, ще й з заборгованістю, та горекомпенсаціями за піднайм житла, за які знімеш хіба-що сарай чи курник - на контракт багато дурнів не набереш. А добавити до цього, що дома бувають 2 - 3 місяці на рік (як не в ООС та ще якогось пруть на злагодження у поле), - то зовсім весело. Самі б спробували, а далі б приймали рішення...
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03.12.2021 13:25 Ответить
на 3 месяца ВСЕХ! и стар и млад и баб!)... только Всех поголовно, батальон-мажор в том числе...
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03.12.2021 14:35 Ответить
Звісно не готові рабуватиж комусь треба.
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03.12.2021 14:38 Ответить
пока армией будут руководить тупые,необразованные белобилетники
и уклонисты и остальная шваль,толку не будет!
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03.12.2021 15:03 Ответить
І це головна проблема, для армії!!!!!
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03.12.2021 15:57 Ответить
Этой мульке о переходе на контракт в ВСУ уже 20 лет запросто. На заре независимости когда бюджет кое как контролировался---так говорить начали об этом. Но с приходом олигархата и теневой экономики, эти рассуждения только раздражают. Просто нет денег для этого в бюджете. Всё в офшорах. По сей день и завтра тоже. И даже война не научила нас.
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03.12.2021 15:59 Ответить
 
 