ЗСУ наразі не готові перейти лише на контракт, - Резніков
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Міністерство оборони вивчає доцільність потребу саме призову на строкову військову службу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час виступу в парламенті заявив міністр оборони Олексій Резніков.
"Сьогодні у нас є одночасно і контрактний підхід, і одночасно призов. Ви знаєте, що 250 тисяч (чисельність ЗСУ. - Ред.) за законом і 11 тисяч будуть додані рішенням парламенту. Поки на сьогоднішній день ми вивчаємо разом із Головнокомандуючим та з Генштабом доцільність і потребу саме призову на строкову військову службу", - зазначив голова Міноборони.
"Моя позиція - можливо, нам не потрібно на такий довгий період (призивати в армію. - Ред.), можливо, його робити більш коротким", - додав Резніков.
Міністр зазначив, що впровадження закону про тероборону (почне діяти з 1 січня. - Ред.) є важливим аспектом.
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Покажи де в селі людина працевлаштована офіційно, а най так, що збережеться? Чверть ставки - 1250 грн?
Так селюк будучи вдома, у вільний від роботи час виростить картоплі чи збіжжя більше ніж "офіціалка". І що там з фопами?
Торгуєш на базарі, крутишся, заробляєш на весілля чи хату, а тут бац - на, тобі, хлопчику гроші на ****** сігарєти, і ****** рік яблука під харковом збирай як раб.
Така "строчка" це виключно рабство, і до військової справи ніякого відношення не має, так само як і дрочиво з подворотнічками, чи як у батьків з портянками.
А потім бажаючі можуть укладати контракт.
и уклонисты и остальная шваль,толку не будет!