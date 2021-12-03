Зеленский переназначил Лысого руководителем Госуправления делами, - указ

Президент Украины Владимир Зеленский переназначил Игоря Лысого руководителем Государственного управления делами Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, указом №615/2021 президент уволил Лысого с должности Руководителя Государственного управления делами.

А указом №616/2021 назначил его руководителем Государственного управления делами с даты фактического исполнения им должностных обязанностей на указанной должности сроком пять лет с оплатой труда в соответствии с законодательством.

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