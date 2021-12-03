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Зеленский переназначил Лысого руководителем Госуправления делами, - указ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский переназначил Лысого руководителем Госуправления делами, - указ

Президент Украины Владимир Зеленский переназначил Игоря Лысого руководителем Государственного управления делами Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, указом №615/2021 президент уволил Лысого с должности Руководителя Государственного управления делами.

А указом №616/2021 назначил его руководителем Государственного управления делами с даты фактического исполнения им должностных обязанностей на указанной должности сроком пять лет с оплатой труда в соответствии с законодательством.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+57
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03.12.2021 12:33
+13
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03.12.2021 12:53
+11
Фух! Я уж думал того лысого, ну вы поняли.
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03.12.2021 12:36
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03.12.2021 12:33 Ответить
самий лисий,чи шо?
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03.12.2021 12:34 Ответить
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03.12.2021 12:44 Ответить
Фух! Я уж думал того лысого, ну вы поняли.
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03.12.2021 12:36 Ответить
Того Лысого надо гонять, ну вы поняли.
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03.12.2021 13:18 Ответить
А какая разніца?!
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03.12.2021 14:25 Ответить
Щоб усі бачили, що моніка працює, а не ганяє лисого!
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03.12.2021 12:37 Ответить
Що буде коли Ківа поженеться за Кошевим? Лисий лисого ганяє.)))
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03.12.2021 12:39 Ответить
почекай.нагонить і цього
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03.12.2021 12:39 Ответить
В рамках Великого Ліжкопересування у Борделі.
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03.12.2021 12:45 Ответить
От же ж холэра!!! А я вже подумала, що Кошового врешті-решт влаштував...
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03.12.2021 12:39 Ответить
судя по лицу, он и так не бедствует
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03.12.2021 14:39 Ответить
це той самий поц з Артеку, якого ще в 2020 році зєблан призначив на цю посаду?
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03.12.2021 12:41 Ответить
Я чекав на це 2 роки!
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03.12.2021 12:46 Ответить
Зачем вы лысого гоняете?
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03.12.2021 12:47 Ответить

А Лисий то не той!
Не настоящий!
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03.12.2021 12:52 Ответить
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03.12.2021 12:53 Ответить
"Зелені" тусують свої карти, збираються застовбитися назавжди. Так просто вони владу не віддадуть. Самі чесні вибори були в 2019 році, але то вже історія. 73% вирішили бути баранами на довге життя, спостерігати як їх загнали в стойло і голять.
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03.12.2021 13:03 Ответить
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03.12.2021 13:03 Ответить
це капець. Воно ж недавно кричало, що це тіло, яке переназначено не може йому літаки і гелікоптери відремонтувати. Тобто професійно безтолкова особистість ) і на тобі )))
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03.12.2021 13:12 Ответить
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03.12.2021 13:16 Ответить
Сильнейший ход президента повергнул в стопор всех злопыхателей.
Так держать!
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03.12.2021 13:19 Ответить
Болеете?
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03.12.2021 13:30 Ответить
Вы лысых назначаете? - Нет, просто прикалуемся. У нас жеж дебил-шоу 95.- Охренительное!

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03.12.2021 13:24 Ответить
Порвало... я не про того подумав
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03.12.2021 13:33 Ответить
Зеленський перепризначив Лисого керівником Держуправління справами, - указ





Цензор! Ви переплутали фото! Цей не лисий!
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03.12.2021 15:01 Ответить
Да, на кошевого явно не похож….
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03.12.2021 15:13 Ответить
 
 