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Зеленский переназначил Лысого руководителем Госуправления делами, - указ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский переназначил Игоря Лысого руководителем Государственного управления делами Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Так, указом №615/2021 президент уволил Лысого с должности Руководителя Государственного управления делами.
А указом №616/2021 назначил его руководителем Государственного управления делами с даты фактического исполнения им должностных обязанностей на указанной должности сроком пять лет с оплатой труда в соответствии с законодательством.
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показать весь комментарий03.12.2021 12:33
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+11 Андрей Кайнаран
показать весь комментарий03.12.2021 12:36
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А Лисий то не той!
Не настоящий!
Так держать!
Цензор! Ви переплутали фото! Цей не лисий!