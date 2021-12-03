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Зеленський перепризначив Лисого керівником Держуправління справами, - указ
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Президент України Володимир Зеленський перепризначив Ігоря Лисого керівником Державного управління справами України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, указом №615/2021 президент звільнив Лисого з посади Керівника Державного управління справами.
А указом №616/2021 призначив його керівником Державного управління справами з дати фактичного виконання ним посадових обов'язків на зазначеній посаді строком на п'ять років з оплатою праці відповідно до законодавства.
Топ коментарі
+57 Oljik
показати весь коментар03.12.2021 12:33
+13 Voc Vox
показати весь коментар03.12.2021 12:53
+11 Андрей Кайнаран
показати весь коментар03.12.2021 12:36
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А Лисий то не той!
Не настоящий!
Так держать!
Цензор! Ви переплутали фото! Цей не лисий!