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В деяких кадрових рішеннях були помилки, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент Володимир Зеленський вважає деякі кадрові рішення своєю помилкою.
Про це президент заявив під час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ.
"Глобальна помилка щодо помилок вона в деяких кадрових рішеннях. За різними людьми причому. Як досвідченим, так і не дуже. ... Ротації були різні, їх було багато, ніколи не було стільки. Не виправдовуватиму себе. Були позитивні ротації, були в мене помилки", - сказав президент.
За словами глави держави, помилки в призначенні деяких міністрів були не тільки його особистими, а й "Слуги народу" та Кабміну.
"Звичайно, я припускаюся помилок, негідником я ніколи не був", - додав президент.
Топ коментарі
+12 Alexey Chernyavsky
показати весь коментар26.11.2021 17:31
+12 18c49ed2
показати весь коментар26.11.2021 17:38
+11 Iiro Kalastaja
показати весь коментар26.11.2021 17:33
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А це вже людям вирішувати, "гідник" чи негідник Вова. Може і не був, але зараз - негідник та брехло.
Сильнее бы об пол головкой тюкнулся- потом бы уже ошибок не было.
А так- ни то, ни сё получилось. Только на рояле играешь, и то фальшиво.
Чуєте, а він ще звиздить чи що... Не вгомонився ?
Дуже велика помилка народа України, що допустив
до влади таку прокремлівську антиукраїнську заразу.
всякое гавно. Шнур. Ленинград. Шо выборы, шо болячки. Лей в уши лохам со всех дыр - поверят
Вони зараз сидять поруч з президентом.