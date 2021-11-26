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В деяких кадрових рішеннях були помилки, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В деяких кадрових рішеннях були помилки, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає деякі кадрові рішення своєю помилкою.

Про це президент заявив під час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Глобальна помилка щодо помилок вона в деяких кадрових рішеннях. За різними людьми причому. Як досвідченим, так і не дуже. ... Ротації були різні, їх було багато, ніколи не було стільки. Не виправдовуватиму себе. Були позитивні ротації, були в мене помилки", - сказав президент.

За словами глави держави, помилки в призначенні деяких міністрів були не тільки його особистими, а й "Слуги народу" та Кабміну.

"Звичайно, я припускаюся помилок, негідником я ніколи не був", - додав президент.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+12
Да по ходу во всех, в том числе и с первым.
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26.11.2021 17:31
+12
Они по своему ...ятству переплюнули даже Яныка.

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26.11.2021 17:38
+11
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26.11.2021 17:33
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Да по ходу во всех, в том числе и с первым.
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26.11.2021 17:31 Відповісти
Они по своему ...ятству переплюнули даже Яныка.

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26.11.2021 17:38 Відповісти
Це фейк. Дівчина на фото - Анна Сергіївна Кучук. Голова апарату голови СБУ - Анна Олександрівна Кучук. Вони навіть не родичі. Як воно, бути мерзотником і брехуном? Чи ти може просто тупий?
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26.11.2021 21:24 Відповісти
До речі, стосується і тих, хто поставив вподобайки. Соромтеся. Чи методи не мають значення? ))
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26.11.2021 21:27 Відповісти
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26.11.2021 17:33 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=wxPlL4Joo8U
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26.11.2021 19:00 Відповісти
Да кадры ещё те....
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26.11.2021 17:34 Відповісти
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26.11.2021 17:37 Відповісти
Это он о 95-м квартале?
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26.11.2021 17:35 Відповісти
Каков поп -- таков и приход. Начни с себя родимого.
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26.11.2021 17:35 Відповісти
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26.11.2021 18:51 Відповісти
"Звичайно, я припускаюся помилок, негідником я ніколи не був", - додав президент.

А це вже людям вирішувати, "гідник" чи негідник Вова. Може і не був, але зараз - негідник та брехло.
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26.11.2021 17:37 Відповісти
Що стосується кадрів я б задав питання Зеленському його ж цитатою - "нє слішком лі много гройсманов в руководствє нашей страни"?..Але даремно то все...Для нього найкраще підійде інша його цитата - "ідіть в сраку"...І тіштеся що поки що звертаються на "ви"...Бо скоро перейдуть на "ти" і пошлють по іншій адресі,куди можна і не дійти...
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26.11.2021 17:37 Відповісти
Все що він робив все було помилкою.
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26.11.2021 17:37 Відповісти
Смотря для кого. Для страны - да, для их карманов и карманов папы Бени - совсем наоборот.
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26.11.2021 17:40 Відповісти
Ошибка была одна- когда мама Римма тебя выплюнула.
Сильнее бы об пол головкой тюкнулся- потом бы уже ошибок не было.
А так- ни то, ни сё получилось. Только на рояле играешь, и то фальшиво.
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26.11.2021 17:42 Відповісти
А почались помилки із зеленського.
Чуєте, а він ще звиздить чи що... Не вгомонився ?
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26.11.2021 17:45 Відповісти
буба не тёплые ванны любит...оно любит тёплое на губах...
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26.11.2021 17:46 Відповісти
ти перша
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26.11.2021 17:46 Відповісти
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26.11.2021 17:49 Відповісти
чмо
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26.11.2021 18:01 Відповісти

Дуже велика помилка народа України, що допустив
до влади таку прокремлівську антиукраїнську заразу.
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26.11.2021 18:09 Відповісти
Он сам ошибка...природы. Тупиковая ветвь.
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26.11.2021 18:31 Відповісти
Зе припускався не деяких помилок, а десь 80% кадроаої ротації, це були і е, його зловмисні дії, як кремлівського агента.
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26.11.2021 18:38 Відповісти
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26.11.2021 18:48 Відповісти
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26.11.2021 18:50 Відповісти
поганый недоумок
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26.11.2021 18:51 Відповісти
короче говоря... вечерний квартал можно закрывать - вован-клован по старой памяти за них и без их соплей справляется
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26.11.2021 18:52 Відповісти
Народ теж помилився, тодто його обманули, а помилки , а тем бильш злочин потрпотрібно виправляти .
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26.11.2021 18:53 Відповісти
любит наш народ
всякое гавно. Шнур. Ленинград. Шо выборы, шо болячки. Лей в уши лохам со всех дыр - поверят
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26.11.2021 18:56 Відповісти
признать ошибки - это правильно.
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26.11.2021 19:09 Відповісти
Чому були???
Вони зараз сидять поруч з президентом.
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26.11.2021 22:17 Відповісти
Ещё в стране тотальное кумовство.
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26.11.2021 22:18 Відповісти
 
 