В деяких кадрових рішеннях були помилки, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає деякі кадрові рішення своєю помилкою.

Про це президент заявив під час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Глобальна помилка щодо помилок вона в деяких кадрових рішеннях. За різними людьми причому. Як досвідченим, так і не дуже. ... Ротації були різні, їх було багато, ніколи не було стільки. Не виправдовуватиму себе. Були позитивні ротації, були в мене помилки", - сказав президент.

За словами глави держави, помилки в призначенні деяких міністрів були не тільки його особистими, а й "Слуги народу" та Кабміну.

"Звичайно, я припускаюся помилок, негідником я ніколи не був", - додав президент.

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