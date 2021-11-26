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В некоторых кадровых решениях были ошибки, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Владимир Зеленский считает некоторые кадровые решения своей ошибкой.
Об этом президент заявил во время пресс-марафона, передает Цензор.НЕТ.
"Глобальная ошибка по поводу ошибок она в некоторых кадровых решениях. По разным людям причем. Как опытным, так и не очень. ... Ротации были разные, их было много, никогда не было столько. Не буду оправдывать себя. Были положительные ротации, были у меня ошибки", - сказал президент.
По словам главы государства, ошибки в назначении некоторых министров были не только его личными, но и "слуг народа" и Кабмина.
"Конечно, я допускаю ошибки, негодяем я никогда не был", - добавил президент.
Топ комментарии
+12 Alexey Chernyavsky
показать весь комментарий26.11.2021 17:31
+12 18c49ed2
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+11 Iiro Kalastaja
показать весь комментарий26.11.2021 17:33
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А це вже людям вирішувати, "гідник" чи негідник Вова. Може і не був, але зараз - негідник та брехло.
Сильнее бы об пол головкой тюкнулся- потом бы уже ошибок не было.
А так- ни то, ни сё получилось. Только на рояле играешь, и то фальшиво.
Чуєте, а він ще звиздить чи що... Не вгомонився ?
Дуже велика помилка народа України, що допустив
до влади таку прокремлівську антиукраїнську заразу.
всякое гавно. Шнур. Ленинград. Шо выборы, шо болячки. Лей в уши лохам со всех дыр - поверят
Вони зараз сидять поруч з президентом.