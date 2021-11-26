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Новости Политика Украины
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Зеленский (16568) Кабмин (13803) назначение (2048)

В некоторых кадровых решениях были ошибки, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В некоторых кадровых решениях были ошибки, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает некоторые кадровые решения своей ошибкой.

Об этом президент заявил во время пресс-марафона, передает Цензор.НЕТ.

"Глобальная ошибка по поводу ошибок она в некоторых кадровых решениях. По разным людям причем. Как опытным, так и не очень. ... Ротации были разные, их было много, никогда не было столько. Не буду оправдывать себя. Были положительные ротации, были у меня ошибки", - сказал президент.

По словам главы государства, ошибки в назначении некоторых министров были не только его личными, но и "слуг народа" и Кабмина.

"Конечно, я допускаю ошибки, негодяем я никогда не был", - добавил президент.

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Топ комментарии
+12
Да по ходу во всех, в том числе и с первым.
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26.11.2021 17:31
+12
Они по своему ...ятству переплюнули даже Яныка.

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26.11.2021 17:38
+11
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26.11.2021 17:33
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Да по ходу во всех, в том числе и с первым.
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26.11.2021 17:31 Ответить
Они по своему ...ятству переплюнули даже Яныка.

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26.11.2021 17:38 Ответить
Це фейк. Дівчина на фото - Анна Сергіївна Кучук. Голова апарату голови СБУ - Анна Олександрівна Кучук. Вони навіть не родичі. Як воно, бути мерзотником і брехуном? Чи ти може просто тупий?
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26.11.2021 21:24 Ответить
До речі, стосується і тих, хто поставив вподобайки. Соромтеся. Чи методи не мають значення? ))
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26.11.2021 21:27 Ответить
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26.11.2021 17:33 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=wxPlL4Joo8U
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26.11.2021 19:00 Ответить
Да кадры ещё те....
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26.11.2021 17:34 Ответить
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26.11.2021 17:37 Ответить
Это он о 95-м квартале?
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26.11.2021 17:35 Ответить
Каков поп -- таков и приход. Начни с себя родимого.
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26.11.2021 17:35 Ответить
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26.11.2021 18:51 Ответить
"Звичайно, я припускаюся помилок, негідником я ніколи не був", - додав президент.

А це вже людям вирішувати, "гідник" чи негідник Вова. Може і не був, але зараз - негідник та брехло.
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26.11.2021 17:37 Ответить
Що стосується кадрів я б задав питання Зеленському його ж цитатою - "нє слішком лі много гройсманов в руководствє нашей страни"?..Але даремно то все...Для нього найкраще підійде інша його цитата - "ідіть в сраку"...І тіштеся що поки що звертаються на "ви"...Бо скоро перейдуть на "ти" і пошлють по іншій адресі,куди можна і не дійти...
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26.11.2021 17:37 Ответить
Все що він робив все було помилкою.
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26.11.2021 17:37 Ответить
Смотря для кого. Для страны - да, для их карманов и карманов папы Бени - совсем наоборот.
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26.11.2021 17:40 Ответить
Ошибка была одна- когда мама Римма тебя выплюнула.
Сильнее бы об пол головкой тюкнулся- потом бы уже ошибок не было.
А так- ни то, ни сё получилось. Только на рояле играешь, и то фальшиво.
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26.11.2021 17:42 Ответить
А почались помилки із зеленського.
Чуєте, а він ще звиздить чи що... Не вгомонився ?
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26.11.2021 17:45 Ответить
буба не тёплые ванны любит...оно любит тёплое на губах...
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26.11.2021 17:46 Ответить
ти перша
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26.11.2021 17:46 Ответить
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26.11.2021 17:49 Ответить
чмо
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26.11.2021 18:01 Ответить

Дуже велика помилка народа України, що допустив
до влади таку прокремлівську антиукраїнську заразу.
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26.11.2021 18:09 Ответить
Он сам ошибка...природы. Тупиковая ветвь.
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26.11.2021 18:31 Ответить
Зе припускався не деяких помилок, а десь 80% кадроаої ротації, це були і е, його зловмисні дії, як кремлівського агента.
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26.11.2021 18:38 Ответить
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26.11.2021 18:48 Ответить
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26.11.2021 18:50 Ответить
поганый недоумок
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26.11.2021 18:51 Ответить
короче говоря... вечерний квартал можно закрывать - вован-клован по старой памяти за них и без их соплей справляется
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26.11.2021 18:52 Ответить
Народ теж помилився, тодто його обманули, а помилки , а тем бильш злочин потрпотрібно виправляти .
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26.11.2021 18:53 Ответить
любит наш народ
всякое гавно. Шнур. Ленинград. Шо выборы, шо болячки. Лей в уши лохам со всех дыр - поверят
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26.11.2021 18:56 Ответить
признать ошибки - это правильно.
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26.11.2021 19:09 Ответить
Чому були???
Вони зараз сидять поруч з президентом.
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26.11.2021 22:17 Ответить
Ещё в стране тотальное кумовство.
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26.11.2021 22:18 Ответить
 
 