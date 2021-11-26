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Газ (10099) Зеленский (16568) Тарифы на электроэнергию (1906)

Газ стал дорогим, его лучше заменить электроэнергией, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Общество

Газ стал дорогим, его лучше заменить электроэнергией, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский высказался за обеспечение условий перехода на максимальное потребление электроэнергии по использованию дорогостоящего природного газа.

Об этом он сказал на пресс-марафоне, сообщает Цензор.НЕТ.

"С теми шагами, которые мы сейчас делаем, с подписанием с Westinghouse договоров о строительстве новых блоков АЭС, я пошел бы на то, чтобы максимально переходить на использование электроэнергии. Мы ее не импортируем, на 97% она наша. Если мы будем максимально переходить на э/э, это будет максимальная энергонезависимость. Тогда газ только на экспорт", - сказал он.

При этом для такого перехода Зеленский считает необходимым создать все условия, а люди должны понять и принять его эффективность.

"Мы должны показать цифры: если ты будешь менять подход и переходишь на э/э, если мы как государство и бизнес меняем сети, делаем всю инфраструктуру под э/э, а в платежке будет не больше, чем сегодня, то - за э/э "Это такой массовый переход мышления людей. Но они должны получить реальную цену на э/э в таком случае", - отметил глава государства.

Также читайте: Термомодернизация Украины будет стоить 300 млрд грн, в ближайшие 3 года мы планируем потратить на эту программу 100 млрд грн, - Зеленский

В то же время он подчеркнул, что люди еще по привычке думают, что газ дешевле электроэнергии, поэтому их придется убеждать в обратном.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+26
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26.11.2021 16:59
+24
"стратех"
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26.11.2021 16:57
+23
Дядя Вова,ты дурак?
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26.11.2021 16:59
Комментировать
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Страница 2 из 2
То что вы, не очень умный, это точно.
Ну сделали у вас, а какие финансовые результаты? Хотя бы в пять раз расходы на отопление снизились?
Можете не отвечать, я итак знаю.
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28.11.2021 20:02 Ответить
Таки я отвечу, предприятия ТЭК Украины, чуть не впервые оказались с прибылью. Вам правда это не интересно, ведь выбор 73% доказал - "какая разницца"
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28.11.2021 21:22 Ответить
Ваш пост наводит меня на аналогию.
Пойду завтра, куплю два китайских LED светильника под "Армстронг" и перепродам их министерству финансов за два миллиарда долларов - меня назовут лучшим предпринимателем года и моя прибыль меня обрадует.
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28.11.2021 21:39 Ответить
Детский сад.
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28.11.2021 21:40 Ответить
http://www.majak.ua/dymokhod-dlya-gazovykh-kotlov
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28.11.2021 22:45 Ответить
Коаксиальный дымоход. И?
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28.11.2021 23:08 Ответить
курвиметр + 10500
https://censor.net/ru/news/168904/yanukovich_mechtaet_perevesti_vsyu_ukrainu_na_avtonomnoe_otoplenie/sortby/tree/order/desc/page/2#comments
*****
все об Автономном отоплении 10 лет спустя...
1000 ( одна тысяча ) коментариев , 11 страниц убористого текста...
Нувориши от газа поставили ВСЮ Украину на газовую иглу и
30 лет пудрят мозги Гражданам Украины ! Ставши в Англиях успешными бизнесменами ..
В мае 2005 года было постановление правительства об отключении ЦО в многоквартирных домах и установки АО газового и электрического отопления. Газового АО до пятого этажа включительно..

http://www.majak.ua/dymokhod-dlya-gazovykh-kotlov

https://world.segodnya.ua/world/v-shvejtsarii-ljudi-ne-cmotrjat-na-cchetchiki-a-v-kuvejte-voobshche-ne-platjat-za-kommunalku-247002.htmlВ Швейцарии люди не смотрят на счетчики, а в Кувейте вообще не платят за коммуналку...
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28.11.2021 22:36 Ответить
Мы вроде обсуждаем очередной бред Величайшего, в контексте избавления зависимости от параши, не?
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28.11.2021 22:40 Ответить
Т.К Украина за период правления прошлых президентов пустила на "О" почти все газовые месторождения , позволив выкупить их за бесценок судьям -прокурорам и прочим служивым людям , которые сейчас торгуют этим самым газом с Польшой и Чехией, наживаясь на простых Гражданах Украины . Хотя по Конституции все недра Украины принадлежат народу.
А Украина покупает газ рф в Словакии по тарифам Амстердам +. Фарисеи пока у руля.
Не успели закрыть в 2020 году все ядерные блоки . А крику было ! Как в Германии.
Зеленая энергетика Братьев Клюевых осталась в Крыму ... как и не отданные миллионы долларов по кредитам этой энергетики . А клюевы с челядью прекрасно почивают в Люксембурге и Швейцарии.
И что далее (вопрос).
Месторождения нефти в Украине: 1 - Старосамборское, 2 - Бориславское, 3 - Долинское, 4 - Прилукское, 5 - Ниновское, 6 - Бургуватовское, 7 - Козиевское, 8 - Решетняковское, 9 - Восточно-Саратское;
Месторождения газа: 10 - Залужанское, 11 - Гриневское, 12 - Косовское, 13 - Солотвинское, 14 - Абазовское, 15 - Семенцовское, 16 - Руденковское, 17 - Перещепинское, 18 - Ефремовское, 19 - Шебелинское, 20 - Приазовское, 21 - Стрелковое, 22 - Джанкойское, 23 - Задорненское, 24 - Глебовское, 25 - Голицынское, 26 - Штормовое.
"
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28.11.2021 23:05 Ответить
"Т.К Украина за период правления прошлых президентов пустила на "О" почти все газовые месторождения , позволив выкупить их за бесценок судьям -прокурорам и прочим служивым людям , которые сейчас торгуют этим самым газом с Польшой и Чехией, наживаясь на простых Гражданах Украины . Хотя по Конституции все недра Украины принадлежат народу." - очень интересно. Кстати, по чём в Одессе рубероид?

"А Украина покупает газ рф в Словакии по тарифам Амстердам +" - в чём проблемма?

"Не успели закрыть в 2020 году все ядерные блоки . А крику было ! Как в Германии." - вообще пассаж не понял.

"Зеленая энергетика Братьев Клюевых осталась в Крыму ... как и не отданные миллионы долларов по кредитам этой энергетики . А клюевы с челядью прекрасно почивают в Люксембурге и Швейцарии." - и?

"И что далее (вопрос)." - ответ?

"Месторождения нефти в Украине: 1 - Старосамборское, 2 - Бориславское, 3 - Долинское, 4 - Прилукское, 5 - Ниновское, 6 - Бургуватовское, 7 - Козиевское, 8 - Решетняковское, 9 - Восточно-Саратское;
Месторождения газа: 10 - Залужанское, 11 - Гриневское, 12 - Косовское, 13 - Солотвинское, 14 - Абазовское, 15 - Семенцовское, 16 - Руденковское, 17 - Перещепинское, 18 - Ефремовское, 19 - Шебелинское, 20 - Приазовское, 21 - Стрелковое, 22 - Джанкойское, 23 - Задорненское, 24 - Глебовское, 25 - Голицынское, 26 - Штормовое." - вы нашли карту полезных ископаемых
Украины за шестой класс?

Извольте выражать свои мысли более..... удобоваримо, что ли
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28.11.2021 23:21 Ответить
Мысли простые...
Надо было эгите меньше красть активы у Украинских Граждан.
И страна не была за 30 лет самой бедной в Европе...
Изучаем опыт правления руководителей Китайской Народной Республики,Сингапура , Арабских Эмиратов и Чили за 30 лет . их правления ..
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28.11.2021 23:31 Ответить
Кхм. Это и так понятно. Но непонятны ваши предыдущие комменты
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28.11.2021 23:39 Ответить
Что непонятного (вопрос).
*****
Только как перевести добычу недорогого тепла в домах для
наших Граждан.
Без подачек нуворишей...

(Об этом во всех своих постах и напоминал курвиметр.)

С "зелеными" стало ясно после 4-х серий слуг этого народа и
реальных дел после стадиона.....
Стадион так стадион !
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29.11.2021 12:17 Ответить
У вас спутанное сознание? Что за набор слов? Вы можете не сыпать цитатами, а общаться нормально?
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29.11.2021 12:25 Ответить
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29.11.2021 14:49 Ответить
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29.11.2021 15:20 Ответить
Для этого наверное нужен Украинский Аугусто =
любящий - Украинцев.
И уж в крайнем случае -
слуга не того народа ....
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27.11.2021 16:15 Ответить
Вы про АЭС V.C. Summer, которую Вестингауз строила, что-либо слышали?
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26.11.2021 20:07 Ответить
Я слышал, и?
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26.11.2021 21:12 Ответить
Я так понял, что законсервированное оборудование с этой самой V.C. Summer, вестингаузы и хотят вам впарить на 3-й блок Хмельницкой АЭС.
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26.11.2021 21:56 Ответить
Повторюсь. И?
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26.11.2021 21:59 Ответить
Желаю удачи! Она вам понадобится.
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26.11.2021 22:11 Ответить
Спасибо. А с чем мне должна понадобится удача?
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26.11.2021 22:26 Ответить
Тупой баран...Вот и посади всех своих прихвостней из ОП И Зрады на велодинамо машины,пускай вырабатывают суки зазеленевшие киловаты для страны.
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26.11.2021 17:40 Ответить
Возвращение татаро-монгольского ига.
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26.11.2021 17:41 Ответить
И главное, что тут столько интернет убийц, а зеленая плесень всем плюет в глаза Эх, горе беда.
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26.11.2021 17:43 Ответить
Государство уже в смартфоне.
Будет и энергетика в смартфоне!
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26.11.2021 17:43 Ответить
Ой дурак, он что реально думает что те 15 советских блоков что работают сейчас будут работать вечно?
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26.11.2021 17:48 Ответить
А може варто припинити експорт українського газу та укласти договір на постачання російського газу напряму?!
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26.11.2021 18:06 Ответить
На электроэнергию?????? Да у нас ДТЭК каждые несколько дней свет вырубает! То плановые, то аварии, то переключения. Напруга то 210 то 250 В. У меня и так газовый котел с электронасосом, так уже сил нет. Издевательство.
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26.11.2021 18:07 Ответить
Тоже самое со скачками. Стабилизатор выручает. А на отключения надо UPS ставить. Насос вроде 70Вт
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26.11.2021 18:51 Ответить
"выпрямитель" и у меня стоит, но от этого не легче( Когда выключают и включают по несколько раз за день, реально переживаешь за работу всей техники.
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26.11.2021 19:16 Ответить
А для цього то чмо разом бабусею Бєнєю зупинило 20 енергоблоків з 23-х. Ну, щоб, значить, електрика замість газу. Блін, яке ж воно іпануте... хоча ні, то не воно, то ті 73%, які його вибрали. Тупе безмозгле бидло...
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26.11.2021 18:16 Ответить
1 квт електрики коштує 1.68 гр. В кубі газу - 10 квт. Коштує 10 гр. Так що дешевше?
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26.11.2021 18:25 Ответить
1 кВт електрики коштує 6 грн. А куб газу 37
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26.11.2021 20:05 Ответить
10 квт електрики буде коштувати 60 гр проти 37 газу. Так що дешевше?
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26.11.2021 20:23 Ответить
Тьфу!
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26.11.2021 18:36 Ответить
абсолютно верно.
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26.11.2021 19:15 Ответить
кацапы запустят сп-2,и газ будет по 300-400.Что тогда запоёт Зеля?
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26.11.2021 19:19 Ответить
Кулеба же сказал, что он не допустит запуска СП-2, стало быть, газ останется по 900-1000 баксов.
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26.11.2021 20:13 Ответить
Президент Зеленский абсолютно прав! Газ - это отстой и совок. Надо ускоренными темпами переходить на современное, европейское использование электроэнергии!
К слову, на декабрь этого года запланирован физический пуск 2-го блока БелАЭС.
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26.11.2021 20:01 Ответить
Урря!!!! А нахрена?
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26.11.2021 21:14 Ответить
А этого лысого и усатого не остановить! Он уже заикался, что вторую АЭС в Беларуси строить надо. Слава Богу, что Украина есть рядом и что у вас есть президент Зеленский!
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26.11.2021 21:59 Ответить
Сколько тут тварей ахметовских понавылазило))))
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26.11.2021 21:32 Ответить
совсем улетел от реальности цена света коммерция октябрь 3,70, ноябрь 4,50, декабрь 5,52 топите ребята деньгами так дешевле и ждите новых цен
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26.11.2021 22:38 Ответить
Борислав Береза

7 ч. ·



Коротко о пресс-марафоне Зеленского. Все, кто критикует Зеленского - бяки и буки, на зарплате у олигархов. Скоро будет путч. Делать будет Ахметов. Мульярд на путч уже выделили. Во всем виноват Порошенко. А Турчинов сдал Крым. Коломойский - это другое. Ермак - няшка и увольнять его Зе не будет. А главу САП выберут. Скоро. Может быть. Возможно. Наверное. Должны. Денег платить Коломойскому нет, но Зеленский этим занимается. Бурба - бяка и бизнесмен. А Трухин ангел. Есть видео, что за рулём в момент аварии был не он. До аварии он. И после аварии он. А в момент аварии не он.
И вАпще, все вы врете. На второй срок пойдёт, но хочет, чтоб люди попросили. Операцию по "вагнеровцам" Украина не проводила, в нее украинцев втянули. И Эрдоган бы за самолёт Вову не простил бы. Может даже отшлепал. Вова очень хочет, чтоб Путин сказал, что не нападёт. Вова хочет верить в то, что говорит Путин. В общем, это очень краткое и ироничное изложение его прессухи. И я все ещё не могу определиться, кто президент - идиот или параноидальный дурак? Но это не ответы, а поток сознания человека, который оторван от реальности и не понимает, что происходит в Украине. Если после просмотра этой хренотени вас мутит, то воспользуйтесь рекомендациями с этой картинки.
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26.11.2021 22:38 Ответить
шел 3год круглосуточного квартала,квартала красных фонарей
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27.11.2021 06:45 Ответить
Я в восхищении. Бубочка превзошел сам себя. Конечно газ дорогой. Отапливаться будем электроэнергией, производиться которая, из-за прое...аного угля, будет на ТЭС за счет сжигания газа.

Как говаривала королева Франции Мария-Антуанетта: «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!»
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27.11.2021 07:17 Ответить
Із задоволенням перейду на сонячну енергію і забуду за газ, тільки дайте кредит на панелі з мінімальним відсотком.
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28.11.2021 10:48 Ответить
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