Газ стал дорогим, его лучше заменить электроэнергией, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский высказался за обеспечение условий перехода на максимальное потребление электроэнергии по использованию дорогостоящего природного газа.

Об этом он сказал на пресс-марафоне, сообщает Цензор.НЕТ.

"С теми шагами, которые мы сейчас делаем, с подписанием с Westinghouse договоров о строительстве новых блоков АЭС, я пошел бы на то, чтобы максимально переходить на использование электроэнергии. Мы ее не импортируем, на 97% она наша. Если мы будем максимально переходить на э/э, это будет максимальная энергонезависимость. Тогда газ только на экспорт", - сказал он.

При этом для такого перехода Зеленский считает необходимым создать все условия, а люди должны понять и принять его эффективность.

"Мы должны показать цифры: если ты будешь менять подход и переходишь на э/э, если мы как государство и бизнес меняем сети, делаем всю инфраструктуру под э/э, а в платежке будет не больше, чем сегодня, то - за э/э "Это такой массовый переход мышления людей. Но они должны получить реальную цену на э/э в таком случае", - отметил глава государства.

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В то же время он подчеркнул, что люди еще по привычке думают, что газ дешевле электроэнергии, поэтому их придется убеждать в обратном.