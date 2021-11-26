Газ став дорогим, його краще замінити на електроенергію, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Президент України Володимир Зеленський висловився за забезпечення умов переходу на максимальне споживання електроенергії з використання природного газу, що став дорогим.
Про це він сказав на пресмарафоні, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Із тими кроками, які ми наразі робимо, з підписанням із Westinghouse договорів про будівництво нових блоків АЕС, я пішов би на те, щоб максимально переходити на використання електроенергії. Ми її не імпортуємо, на 97% вона наша. Якщо ми максимально переходитимемо на е/е, це буде максимальна енергонезалежність. Тоді газ лише на експорт", - сказав він.
При цьому для такого переходу Зеленський вважає за необхідне створити всі умови, а люди мають зрозуміти та прийняти його ефективність.
"Ми маємо показати цифри: якщо ти змінюватимеш підхід і переходиш на е/е, якщо ми як держава та бізнес змінюємо мережі, робимо всю інфраструктуру під е/е, а в платіжці буде не більше, ніж сьогодні, то - за е/е. Це такий масовий перехід мислення людей. Але вони мають отримати реальну ціну на е/е у такому разі", - зазначив глава держави.
Водночас він наголосив, що люди ще за звичкою думають, що газ дешевший за електроенергію, тому їх доведеться переконувати у зворотному.
Будь ласка, зачекайте...
Ну сделали у вас, а какие финансовые результаты? Хотя бы в пять раз расходы на отопление снизились?
Можете не отвечать, я итак знаю.
Пойду завтра, куплю два китайских LED светильника под "Армстронг" и перепродам их министерству финансов за два миллиарда долларов - меня назовут лучшим предпринимателем года и моя прибыль меня обрадует.
https://censor.net/ru/news/168904/yanukovich_mechtaet_perevesti_vsyu_ukrainu_na_avtonomnoe_otoplenie/sortby/tree/order/desc/page/2#comments
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все об Автономном отоплении 10 лет спустя...
1000 ( одна тысяча ) коментариев , 11 страниц убористого текста...
Нувориши от газа поставили ВСЮ Украину на газовую иглу и
30 лет пудрят мозги Гражданам Украины ! Ставши в Англиях успешными бизнесменами ..
В мае 2005 года было постановление правительства об отключении ЦО в многоквартирных домах и установки АО газового и электрического отопления. Газового АО до пятого этажа включительно..
http://www.majak.ua/dymokhod-dlya-gazovykh-kotlov
https://world.segodnya.ua/world/v-shvejtsarii-ljudi-ne-cmotrjat-na-cchetchiki-a-v-kuvejte-voobshche-ne-platjat-za-kommunalku-247002.htmlВ Швейцарии люди не смотрят на счетчики, а в Кувейте вообще не платят за коммуналку...
А Украина покупает газ рф в Словакии по тарифам Амстердам +. Фарисеи пока у руля.
Не успели закрыть в 2020 году все ядерные блоки . А крику было ! Как в Германии.
Зеленая энергетика Братьев Клюевых осталась в Крыму ... как и не отданные миллионы долларов по кредитам этой энергетики . А клюевы с челядью прекрасно почивают в Люксембурге и Швейцарии.
И что далее (вопрос).
Месторождения нефти в Украине: 1 - Старосамборское, 2 - Бориславское, 3 - Долинское, 4 - Прилукское, 5 - Ниновское, 6 - Бургуватовское, 7 - Козиевское, 8 - Решетняковское, 9 - Восточно-Саратское;
Месторождения газа: 10 - Залужанское, 11 - Гриневское, 12 - Косовское, 13 - Солотвинское, 14 - Абазовское, 15 - Семенцовское, 16 - Руденковское, 17 - Перещепинское, 18 - Ефремовское, 19 - Шебелинское, 20 - Приазовское, 21 - Стрелковое, 22 - Джанкойское, 23 - Задорненское, 24 - Глебовское, 25 - Голицынское, 26 - Штормовое.
"
"А Украина покупает газ рф в Словакии по тарифам Амстердам +" - в чём проблемма?
"Не успели закрыть в 2020 году все ядерные блоки . А крику было ! Как в Германии." - вообще пассаж не понял.
"Зеленая энергетика Братьев Клюевых осталась в Крыму ... как и не отданные миллионы долларов по кредитам этой энергетики . А клюевы с челядью прекрасно почивают в Люксембурге и Швейцарии." - и?
"И что далее (вопрос)." - ответ?
"Месторождения нефти в Украине: 1 - Старосамборское, 2 - Бориславское, 3 - Долинское, 4 - Прилукское, 5 - Ниновское, 6 - Бургуватовское, 7 - Козиевское, 8 - Решетняковское, 9 - Восточно-Саратское;
Месторождения газа: 10 - Залужанское, 11 - Гриневское, 12 - Косовское, 13 - Солотвинское, 14 - Абазовское, 15 - Семенцовское, 16 - Руденковское, 17 - Перещепинское, 18 - Ефремовское, 19 - Шебелинское, 20 - Приазовское, 21 - Стрелковое, 22 - Джанкойское, 23 - Задорненское, 24 - Глебовское, 25 - Голицынское, 26 - Штормовое." - вы нашли карту полезных ископаемых
Украины за шестой класс?
Извольте выражать свои мысли более..... удобоваримо, что ли
Надо было эгите меньше красть активы у Украинских Граждан.
И страна не была за 30 лет самой бедной в Европе...
Изучаем опыт правления руководителей Китайской Народной Республики,Сингапура , Арабских Эмиратов и Чили за 30 лет . их правления ..
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Только как перевести добычу недорогого тепла в домах для
наших Граждан.
Без подачек нуворишей...
(Об этом во всех своих постах и напоминал курвиметр.)
С "зелеными" стало ясно после 4-х серий слуг этого народа и
реальных дел после стадиона.....
Стадион так стадион !
любящий - Украинцев.
И уж в крайнем случае -
слуга не того народа ....
Будет и энергетика в смартфоне!
К слову, на декабрь этого года запланирован физический пуск 2-го блока БелАЭС.
7 ч. ·
Коротко о пресс-марафоне Зеленского. Все, кто критикует Зеленского - бяки и буки, на зарплате у олигархов. Скоро будет путч. Делать будет Ахметов. Мульярд на путч уже выделили. Во всем виноват Порошенко. А Турчинов сдал Крым. Коломойский - это другое. Ермак - няшка и увольнять его Зе не будет. А главу САП выберут. Скоро. Может быть. Возможно. Наверное. Должны. Денег платить Коломойскому нет, но Зеленский этим занимается. Бурба - бяка и бизнесмен. А Трухин ангел. Есть видео, что за рулём в момент аварии был не он. До аварии он. И после аварии он. А в момент аварии не он.
И вАпще, все вы врете. На второй срок пойдёт, но хочет, чтоб люди попросили. Операцию по "вагнеровцам" Украина не проводила, в нее украинцев втянули. И Эрдоган бы за самолёт Вову не простил бы. Может даже отшлепал. Вова очень хочет, чтоб Путин сказал, что не нападёт. Вова хочет верить в то, что говорит Путин. В общем, это очень краткое и ироничное изложение его прессухи. И я все ещё не могу определиться, кто президент - идиот или параноидальный дурак? Но это не ответы, а поток сознания человека, который оторван от реальности и не понимает, что происходит в Украине. Если после просмотра этой хренотени вас мутит, то воспользуйтесь рекомендациями с этой картинки.
Как говаривала королева Франции Мария-Антуанетта: «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!»