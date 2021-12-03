Вертеп на Софийской площади станет крупнейшим в Европе, - КГГА

На Софийской площади и Владимирском проезде до 16 января будет работать новогодне-рождественский ярмарочный городок. Также праздничные локации обустроят в Центральном парке культуры и отдыха Киева (Мариинский парк, эстрада Городского сада).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Отмечается, что тема главной праздничной локации на Софийской площади посвящена Рождественской чудо ночи, когда родился Иисус Христос.

Основу новогоднего дерева украсят в виде традиционного вертепа, который в Украине издавна было принято возводить к Рождеству. Вокруг елки можно будет увидеть фигуры Иисуса, Матери Божьей, святого Иосифа, пастухов, царей, ангелов и колядников.

"Планируется, что этот вертеп будет самым большим в Европе. Новогоднее дерево будут украшать 10 тысяч украшений - игрушки красного и золотого цвета", - говорится в сообщении.

Новогоднюю елку торжественно засветят в столице 19 декабря. Дерево высотой 31 м засияет 10-километровой гирляндой теплого света в виде большого купола. Вокруг елки разместят развлекательные локации: фотозоны, детские игрушки, мастерскую, музей новогодних украшений, сцену, где будут проводиться выступления и конкурсы.

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