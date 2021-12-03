Вертеп на Софийской площади станет крупнейшим в Европе, - КГГА
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
На Софийской площади и Владимирском проезде до 16 января будет работать новогодне-рождественский ярмарочный городок. Также праздничные локации обустроят в Центральном парке культуры и отдыха Киева (Мариинский парк, эстрада Городского сада).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Отмечается, что тема главной праздничной локации на Софийской площади посвящена Рождественской чудо ночи, когда родился Иисус Христос.
Основу новогоднего дерева украсят в виде традиционного вертепа, который в Украине издавна было принято возводить к Рождеству. Вокруг елки можно будет увидеть фигуры Иисуса, Матери Божьей, святого Иосифа, пастухов, царей, ангелов и колядников.
"Планируется, что этот вертеп будет самым большим в Европе. Новогоднее дерево будут украшать 10 тысяч украшений - игрушки красного и золотого цвета", - говорится в сообщении.
Новогоднюю елку торжественно засветят в столице 19 декабря. Дерево высотой 31 м засияет 10-километровой гирляндой теплого света в виде большого купола. Вокруг елки разместят развлекательные локации: фотозоны, детские игрушки, мастерскую, музей новогодних украшений, сцену, где будут проводиться выступления и конкурсы.
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Зазначається, що цьогорічна тема головної святкової локації на Софійській площі присвячена Різдвяній дивоночі, коли народився Володимир Зеленський
Мелкая (что в росте, что морально и ментально) ничтожная особь всегда тянеться к гигантизму, тем самым пытаясь сгладить свои комплексы неполноценности коими его мозг переполнен до предела.
До речі, колега! Помітили, що Янелох ще й потвор біля себе назбирав?
Один лише лисий Жека чого вартий, Юзік теж саме через свою шикарну стать став актором 95-го цирку, тому що актор з нього, як з гівна куля. А Стефанчук взагалі може стати нашим преЗЕдентом, якщо Янелох здохне від передозу.
непорочнородица .... барабанный марш ----
это родилось так же божков столько что....
это реально смешно. то есть, по тексту, я не брешу и не кацап(не лгу). планете около 7000 лет? Так(да)? - или нет?(нет) - так что - ... ну что уж тут, если люди кушают кусочек хлебушка с винцом и думают что это "плоть и кровь" божка..., а потом при выходе из капища, смело мумросят в смартфоны...... а что еще сказать? А? Александр Глебович - ну вот что сказать то?(зачет составлен - атеист-майор)
шото я ваще уже запутался, германцы вводят жесткач, даже салюты запретили (отут я вообще в полном недоумении каким боком салюты к ковидле), аФФФстрийцы значит жестокий аусвайс делают, вся Ывропа на ушах с
макрономмикроном стоит, кличко каааждый день пугает смертями, ляшко рвет пуканпереживает за нацию, и тут на те - вертеп с ярмаркой досередины января
Вирусвирусом, но баранов пострич святое дело .
давно.
сам посчитай. но ясно шо Китай лжет с Индией
А тяга к воровству - это такая болезнь, что проходит только после лечения гильотиной...
Антивакси! Но пасаран! Так тримати!
прям зомбиапокалипсис, ваксеры не сдаются в своем бреде. Намедни видел репортажик с челом (ваксер в пятом бустере не иначе) который прямо сказал - вышо грит,телевизор не смотрите, здоровых нет ,все больные
умножь ВВП х 2 и прозреешь тогда кто бедный в Европе
будет!