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Вертеп на Софійській площі цьогоріч стане найбільшим у Європі, - КМДА

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Вертеп на Софійській площі цьогоріч стане найбільшим у Європі, - КМДА

На Софійській площі та на Володимирському проїзді до 16 січня працюватиме новорічно-різдвяне ярмаркове містечко. Також святкові локації облаштують у Центральному парку культури і відпочинку Києва (Маріїнський парк, естрада Міського саду).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

Зазначається, що цьогорічна тема головної святкової локації на Софійській площі присвячена Різдвяній дивоночі, коли народився Ісус Христос.

Основу новорічного дерева оздоблять у вигляді традиційного вертепу, який в Україні здавна було прийнято зводити до Різдва. Навколо ялинки можна буде побачити фігури Ісуса, Матері Божої, святого Йосипа, пастухів, царів, янголів та колядників.

"Планується, що цей вертеп буде найбільшим у Європі. Новорічне дерево прикрашатимуть 10 тисяч прикрас - іграшки червоного та золотого кольорів", - йдеться в повідомленні.

Новорічну ялинку урочисто засвітять у столиці 19 грудня. Дерево висотою 31 м засяє 10-кілометровою гірляндою теплого світла у вигляді великого купола. Довкола ялинки розташують розважальні локації: фотозони, дитячі забавки, майстерню, музей новорічних прикрас, сцену, де триватимуть виступи та конкурси тощо.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+7
лучше бы так:

Зазначається, що цьогорічна тема головної святкової локації на Софійській площі присвячена Різдвяній дивоночі, коли народився Володимир Зеленський
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03.12.2021 15:11
+7
ОПа - тот еще вертеп. Вернее балаган. И оплачено уже все...
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03.12.2021 15:20
+6
Та нi, найбiльший вертеп у Европi у нас на Грушевського...
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03.12.2021 15:26
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лучше бы так:

Зазначається, що цьогорічна тема головної святкової локації на Софійській площі присвячена Різдвяній дивоночі, коли народився Володимир Зеленський
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03.12.2021 15:11 Відповісти
Нашему президенту нравится все велике. Даже вертеп буде самый великий. Мания какая-то.
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03.12.2021 15:49 Відповісти
Кличко - наш президент? Когда он успел?
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03.12.2021 15:55 Відповісти
Комплекси маленького, злобного уродця. Будівництво, тільки ВЕЛИКЕ, дерев посадим - мільярд, грати на роялі руками - банально, бо у найвеличнішого великі причандали між ногами. Але саме воно як було мілке і гомнисте з маленькою піпіскою, як в дитинстві, таким і залишилось.
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03.12.2021 15:57 Відповісти
Кличко - маленький, злобный уродец? Ты - дятел?
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03.12.2021 16:19 Відповісти
Чистой воды психиатрия.
Мелкая (что в росте, что морально и ментально) ничтожная особь всегда тянеться к гигантизму, тем самым пытаясь сгладить свои комплексы неполноценности коими его мозг переполнен до предела.
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03.12.2021 16:28 Відповісти
Так, зазвичай такі карлики заводять собі дуже великих собак, купують здоровенні джипи, у яких до гальм та газу ногами не дотягуються, навіть одружуються на жінках вищих за себе. Лєнка, перша лєдя, теж вища за свого благовірного.
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03.12.2021 16:35 Відповісти
Так он себе и завёл.
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03.12.2021 19:38 Відповісти


До речі, колега! Помітили, що Янелох ще й потвор біля себе назбирав?

Один лише лисий Жека чого вартий, Юзік теж саме через свою шикарну стать став актором 95-го цирку, тому що актор з нього, як з гівна куля. А Стефанчук взагалі може стати нашим преЗЕдентом, якщо Янелох здохне від передозу.
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03.12.2021 19:53 Відповісти
У нас "Вєликє вертепівництво"
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03.12.2021 15:44 Відповісти
ОПа - тот еще вертеп. Вернее балаган. И оплачено уже все...
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03.12.2021 15:20 Відповісти
Трампу хорошо, может Меланку хоть каждый день водить
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03.12.2021 15:21 Відповісти
самый большой вертеп в мире (даже не в Европе) - под куполом рады
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03.12.2021 15:22 Відповісти
на Софійській площі присвячена Різдвяній дивоночі, коли народився Ісус Христос. Джерело: https://censor.net/ua/n3303226\\\\\\\\\

непорочнородица .... барабанный марш ----
это родилось так же божков столько что....
это реально смешно. то есть, по тексту, я не брешу и не кацап(не лгу). планете около 7000 лет? Так(да)? - или нет?(нет) - так что - ... ну что уж тут, если люди кушают кусочек хлебушка с винцом и думают что это "плоть и кровь" божка..., а потом при выходе из капища, смело мумросят в смартфоны...... а что еще сказать? А? Александр Глебович - ну вот что сказать то?(зачет составлен - атеист-майор)
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03.12.2021 15:23 Відповісти
На Софійській площі та на Володимирському проїзді до 16 січня працюватиме новорічно-різдвяне ярмаркове містечко. Джерело: https://censor.net/ua/n3303226

шото я ваще уже запутался, германцы вводят жесткач, даже салюты запретили (отут я вообще в полном недоумении каким боком салюты к ковидле), аФФФстрийцы значит жестокий аусвайс делают, вся Ывропа на ушах с макроном микроном стоит, кличко каааждый день пугает смертями, ляшко рвет пукан переживает за нацию, и тут на те - вертеп с ярмаркой досередины января

Вирусвирусом, но баранов пострич святое дело .
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03.12.2021 15:24 Відповісти
У нас традиция, каждый год мы с друзьями в декабре ходим на Йолку, в январе в Букавель. А в феврале вспышка и "памагите, спасите, никто ничего не делает, такую страну разворовали!"
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03.12.2021 15:30 Відповісти
Поліція вже тиждень охороняє символ влади над українцями

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03.12.2021 15:24 Відповісти
Та нi, найбiльший вертеп у Европi у нас на Грушевського...
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03.12.2021 15:26 Відповісти
Не плутайте вертеп із збіговиськом передастів.
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03.12.2021 15:33 Відповісти
Ну да,пока третие в мире по короне,надо выйти на первое место!
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03.12.2021 15:28 Відповісти
посчитать на миллион населения...... - уже.
давно.
сам посчитай. но ясно шо Китай лжет с Индией
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03.12.2021 15:37 Відповісти
Шановні,хіба и не помітили,що вже два роки в Україне все саме велике!Просто для коротуна все здається величезним...
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03.12.2021 15:31 Відповісти
Так, дрібне неосвттчене хрюйобіще вважає, шо воно є тіпо преЗем! Жодних бажань нема, ніж придушити цього хрипатого криворогатого покидька, яке ненавидить Україну ,разом із їхнім фсбешним дєрьмаком!
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03.12.2021 16:10 Відповісти
Найбільший вертеп в Європі це добре ,але за сім років не відкрито жодноі новоі станціі метрополітена
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03.12.2021 15:35 Відповісти
Ну, не отмечай новый год теперь.
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03.12.2021 16:20 Відповісти
"Пир во время чумы" -щоб гроші йшли на лікування хворих на ковід і інші хвороби, так у нас гроші кидають на вітер, треба ж повипендрюватись, сумно, а ще й вісім років у нас йде війна...а влада так живе, ніби нічого ніде не відбувається, бо ж бабла накрали вдосталь, то думають все на свій розум.
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03.12.2021 15:37 Відповісти
Это же не у них болит....
А тяга к воровству - это такая болезнь, что проходит только после лечения гильотиной...
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03.12.2021 15:42 Відповісти
В усьому світі обмежують святкові заходи і тільки в Україні, яка на другому місті по смертності роблять «найвеличніше» свято. Армія антиваксів продовжує антиваксити, антимасочники продовжують не носити маски, ніхто цю зграю не контролює та не штрафує. Будемо продовжувати вимирати.

Антивакси! Но пасаран! Так тримати!
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03.12.2021 15:37 Відповісти
Армія антиваксів

прям зомбиапокалипсис, ваксеры не сдаются в своем бреде. Намедни видел репортажик с челом (ваксер в пятом бустере не иначе) который прямо сказал - вышо грит,телевизор не смотрите, здоровых нет ,все больные
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03.12.2021 16:15 Відповісти
Фууу! Лапоть смердючий!
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03.12.2021 16:31 Відповісти
Ну що скажеш.. Класика жанру -" Пир во время ЧУМЫ" Пробачте за російську.
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03.12.2021 15:39 Відповісти
Ну да...нам есть что праздновать...
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03.12.2021 15:41 Відповісти
Велике вертепництво.
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03.12.2021 15:43 Відповісти
Мало їм рекордів по смертності від ковіду?
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03.12.2021 15:43 Відповісти
На Софийской площади это мелочи . Самый большой вертеп с цирком у нас в ВР
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03.12.2021 15:51 Відповісти
никак не дойдет до убогих, что размер не имеет значения... в этом случае - и подавно... в самой бедной стране Европы самый большой вертеп... и?
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03.12.2021 15:53 Відповісти
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03.12.2021 16:15 Відповісти
ты как меряешь "самую бедную"? вон только что опубликовали что 50% экономики в тени.

умножь ВВП х 2 и прозреешь тогда кто бедный в Европе
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03.12.2021 20:42 Відповісти
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03.12.2021 15:54 Відповісти
Пабєдбздун омансько-оффшорно-криворогатий!
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03.12.2021 16:16 Відповісти
Вертеп-95! Найвертепніший зелений вертеп, який створили криворогаті дибіли! Нє, ми, звісно, ще трохи поржом... Ну, а потім вже - пєрєварот! Тільки вже без єврєйського казачєства...
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03.12.2021 15:56 Відповісти
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03.12.2021 20:46 Відповісти
Пусть Вова выделит еще по тысяче на вертепы. Гулять так гулять.!
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03.12.2021 16:13 Відповісти
Litve jiolki uze pojavilis itve jiolki uze jest.
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03.12.2021 16:14 Відповісти
Eto ******* jiolka
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03.12.2021 16:16 Відповісти
А у нас зеермак ещё не решается йолку устанавливать? Хотя, йолка, она такая...не зависит от времени года и температуры. Чем морознее, тем бенезельоным рыгам хреновей

будет!

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03.12.2021 16:32 Відповісти
да у нас и елка будет в 26 раз дороже чем в вшингтоне )))))) мы очень богаты
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03.12.2021 16:14 Відповісти
В нас і так 2,5 роки найбільший в Європі вертеп.
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03.12.2021 16:23 Відповісти
Надеюсь, в следующем году - самый большой в мире!
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03.12.2021 16:31 Відповісти
Гуляй беднота на последние …
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03.12.2021 16:38 Відповісти
ну хоть в чем-то мы впереди европы всей.
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03.12.2021 18:22 Відповісти
 
 