Вертеп на Софійській площі цьогоріч стане найбільшим у Європі, - КМДА
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
На Софійській площі та на Володимирському проїзді до 16 січня працюватиме новорічно-різдвяне ярмаркове містечко. Також святкові локації облаштують у Центральному парку культури і відпочинку Києва (Маріїнський парк, естрада Міського саду).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.
Зазначається, що цьогорічна тема головної святкової локації на Софійській площі присвячена Різдвяній дивоночі, коли народився Ісус Христос.
Основу новорічного дерева оздоблять у вигляді традиційного вертепу, який в Україні здавна було прийнято зводити до Різдва. Навколо ялинки можна буде побачити фігури Ісуса, Матері Божої, святого Йосипа, пастухів, царів, янголів та колядників.
"Планується, що цей вертеп буде найбільшим у Європі. Новорічне дерево прикрашатимуть 10 тисяч прикрас - іграшки червоного та золотого кольорів", - йдеться в повідомленні.
Новорічну ялинку урочисто засвітять у столиці 19 грудня. Дерево висотою 31 м засяє 10-кілометровою гірляндою теплого світла у вигляді великого купола. Довкола ялинки розташують розважальні локації: фотозони, дитячі забавки, майстерню, музей новорічних прикрас, сцену, де триватимуть виступи та конкурси тощо.
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Зазначається, що цьогорічна тема головної святкової локації на Софійській площі присвячена Різдвяній дивоночі, коли народився Володимир Зеленський
Мелкая (что в росте, что морально и ментально) ничтожная особь всегда тянеться к гигантизму, тем самым пытаясь сгладить свои комплексы неполноценности коими его мозг переполнен до предела.
До речі, колега! Помітили, що Янелох ще й потвор біля себе назбирав?
Один лише лисий Жека чого вартий, Юзік теж саме через свою шикарну стать став актором 95-го цирку, тому що актор з нього, як з гівна куля. А Стефанчук взагалі може стати нашим преЗЕдентом, якщо Янелох здохне від передозу.
непорочнородица .... барабанный марш ----
это родилось так же божков столько что....
это реально смешно. то есть, по тексту, я не брешу и не кацап(не лгу). планете около 7000 лет? Так(да)? - или нет?(нет) - так что - ... ну что уж тут, если люди кушают кусочек хлебушка с винцом и думают что это "плоть и кровь" божка..., а потом при выходе из капища, смело мумросят в смартфоны...... а что еще сказать? А? Александр Глебович - ну вот что сказать то?(зачет составлен - атеист-майор)
шото я ваще уже запутался, германцы вводят жесткач, даже салюты запретили (отут я вообще в полном недоумении каким боком салюты к ковидле), аФФФстрийцы значит жестокий аусвайс делают, вся Ывропа на ушах с
макрономмикроном стоит, кличко каааждый день пугает смертями, ляшко рвет пуканпереживает за нацию, и тут на те - вертеп с ярмаркой досередины января
Вирусвирусом, но баранов пострич святое дело .
давно.
сам посчитай. но ясно шо Китай лжет с Индией
А тяга к воровству - это такая болезнь, что проходит только после лечения гильотиной...
Антивакси! Но пасаран! Так тримати!
прям зомбиапокалипсис, ваксеры не сдаются в своем бреде. Намедни видел репортажик с челом (ваксер в пятом бустере не иначе) который прямо сказал - вышо грит,телевизор не смотрите, здоровых нет ,все больные
умножь ВВП х 2 и прозреешь тогда кто бедный в Европе
будет!