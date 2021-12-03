На реформу денежного довольствия военных необходимо три года, - Резников

Денежное обеспечение военного необходимо увеличить, чтобы сделать зарплату конкурентной в целом по экономике, а базовую ставку необходимо привязать к воинскому званию. На реформу денежного довольствия военных понадобится 3 года.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников во время часа вопросов правительству в Верховной Раде, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Работаем над тем, чтобы повысить денежное довольствие нашим воинам. Но механическое увеличение выплат без изменения подхода в работе с кадрами не решит существующие проблемы, и на это не хватит никаких денег. На первый план должна выйти прозрачная система управления карьерой военного, которая привязана не к должности, а к воинскому званию. Также к воинскому званию будет привязана базовая ставка денежного довольствия", - рассказал министр.

По словам Резникова, одновременно будут пересмотрены штатно-должностные категории, чтобы работу лейтенантов или капитанов не выполняли полковники.

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Он заверил, что в министерстве постепенно будут повышать денежное довольствие, чтобы сделать оплату труда военных конкурентной в целом по экономике. Главная цель сейчас, отметил Резников, – справедливая, понятная система, которая позволит привлекать в армию лучших.

Глава Минобороны также отметил, что внедрение этой реформы будет продолжаться не менее 3 лет, и ее необходимо начинать как можно скорее.