На реформу денежного довольствия военных необходимо три года, - Резников
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Денежное обеспечение военного необходимо увеличить, чтобы сделать зарплату конкурентной в целом по экономике, а базовую ставку необходимо привязать к воинскому званию. На реформу денежного довольствия военных понадобится 3 года.
Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников во время часа вопросов правительству в Верховной Раде, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Работаем над тем, чтобы повысить денежное довольствие нашим воинам. Но механическое увеличение выплат без изменения подхода в работе с кадрами не решит существующие проблемы, и на это не хватит никаких денег. На первый план должна выйти прозрачная система управления карьерой военного, которая привязана не к должности, а к воинскому званию. Также к воинскому званию будет привязана базовая ставка денежного довольствия", - рассказал министр.
По словам Резникова, одновременно будут пересмотрены штатно-должностные категории, чтобы работу лейтенантов или капитанов не выполняли полковники.
Он заверил, что в министерстве постепенно будут повышать денежное довольствие, чтобы сделать оплату труда военных конкурентной в целом по экономике. Главная цель сейчас, отметил Резников, – справедливая, понятная система, которая позволит привлекать в армию лучших.
Глава Минобороны также отметил, что внедрение этой реформы будет продолжаться не менее 3 лет, и ее необходимо начинать как можно скорее.
Пожалуйста, подождите...
Приоритет четко обозначен...
Так что ,при всем уважении, не надо расписываться за всех
1 дек.
Від "Війну вони не припиняють, тому що вона їм вигідна, тому що вони на війні заробляють" (2019) до "Ми не зможемо зупинити війну без прямих перемовин з Росією" (01.12.2021) за менш, ніж 3 роки.
Нікчемний, цинічний брехун.
Ненавиджу
може ти ?
Для оборони від РФ нам потрібна армія не 200 тис. військових, а не менше 300 тис. навчених і озброєних воїнів. І мобілізація повинна відбутися (ще до того, коли ворог перетне кордон. А для цього треба дійова система сповіщення (відпрацьована та відтренована). Ось цим займіться зелені рехворматори.
Какие года?
Зеленим покидькам вже третій рік не вистачає грошей на підвищення військовим зарплат. Ставка військового нижча за середню зарплатню в країні. Реформу ще якусь треба… Зеленському на ремонт конче заспи, на кортежі, на басейн на Бірючому острові, на гелікоптери і відпочинки гроші знаходяться без реформ, а військовим не вистачає…
уйопки…
А тим часом гроші на велике крадівництво виділяються як по розкладу.