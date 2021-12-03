На реформу грошового забезпечення військових необхідно три роки, - Резніков
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Грошове забезпечення військового необхідно збільшити, щоб зробити зарплату конкурентною в цілому щодо економіки, а базову ставку необхідно прив’язати до військового звання. На реформу грошового забезпечення військових знадобиться 3 роки.
Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков під час години запитань до уряду у Верховній Раді, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Працюємо над тим, щоб підвищити грошове забезпечення нашим воїнам. Але механічне збільшення виплат без зміни підходу у роботі з кадрами не вирішить існуючих проблем, і на це не вистачить ніяких грошей. На перший план має вийти прозора система управління кар’єрою військового, яка прив’язана не до посади, а до військового звання. Так само до військового звання буде прив’язано базову ставку грошового забезпечення", - розповів міністр.
За словами Резнікова, одночасно буде переглянуто штатно-посадові категорії, щоб роботу лейтенантів чи капітанів не виконували полковники.
Він запевнив, що в міністерстві поступово підвищуватимуть грошове забезпечення, аби зробити оплату праці військових конкурентною в цілому по економіці. Головна мета зараз, зазначив Резніков, - справедлива, зрозуміла система, яка дозволить залучати до армії найкращих.
Очільник Міноборони також відзначив, що впровадження цієї реформи триватиме не менше 3 років, і її необхідно починати якнайшвидше.
Будь ласка, зачекайте...
Приоритет четко обозначен...
Так что ,при всем уважении, не надо расписываться за всех
1 дек.
Від "Війну вони не припиняють, тому що вона їм вигідна, тому що вони на війні заробляють" (2019) до "Ми не зможемо зупинити війну без прямих перемовин з Росією" (01.12.2021) за менш, ніж 3 роки.
Нікчемний, цинічний брехун.
Ненавиджу
може ти ?
Для оборони від РФ нам потрібна армія не 200 тис. військових, а не менше 300 тис. навчених і озброєних воїнів. І мобілізація повинна відбутися (ще до того, коли ворог перетне кордон. А для цього треба дійова система сповіщення (відпрацьована та відтренована). Ось цим займіться зелені рехворматори.
Какие года?
Зеленим покидькам вже третій рік не вистачає грошей на підвищення військовим зарплат. Ставка військового нижча за середню зарплатню в країні. Реформу ще якусь треба… Зеленському на ремонт конче заспи, на кортежі, на басейн на Бірючому острові, на гелікоптери і відпочинки гроші знаходяться без реформ, а військовим не вистачає…
уйопки…
А тим часом гроші на велике крадівництво виділяються як по розкладу.