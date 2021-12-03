УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10525 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниВійна в Україні Оборона
3 181 33
армія (3487) ЗСУ (5704) Резніков (1386) зарплата (133)

На реформу грошового забезпечення військових необхідно три роки, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

На реформу грошового забезпечення військових необхідно три роки, - Резніков

Грошове забезпечення військового необхідно збільшити, щоб зробити зарплату конкурентною в цілому щодо економіки, а базову ставку необхідно прив’язати до військового звання. На реформу грошового забезпечення військових знадобиться 3 роки.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков під час години запитань до уряду у Верховній Раді, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Працюємо над тим, щоб підвищити грошове забезпечення нашим воїнам. Але механічне збільшення виплат без зміни підходу у роботі з кадрами не вирішить існуючих проблем, і на це не вистачить ніяких грошей. На перший план має вийти прозора система управління кар’єрою військового, яка прив’язана не до посади, а до військового звання. Так само до військового звання буде прив’язано базову ставку грошового забезпечення", - розповів міністр.

За словами Резнікова, одночасно буде переглянуто штатно-посадові категорії, щоб роботу лейтенантів чи капітанів не виконували полковники.

Він запевнив, що в міністерстві поступово підвищуватимуть грошове забезпечення, аби зробити оплату праці військових конкурентною в цілому по економіці. Головна мета зараз, зазначив Резніков, - справедлива, зрозуміла система, яка дозволить залучати до армії найкращих.

Читайте також: ЗСУ наразі не готові перейти лише на контракт, - Резніков

Очільник Міноборони також відзначив, що впровадження цієї реформи триватиме не менше 3 років, і її необхідно починати якнайшвидше.

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+9
Странно, барыга воровал, на крови торговал, на Мальдивы ездил но военным ЗП поднял и очень быстро. А тут олигархов победили, дороги построили, в Арктику экспедиции запускаем и 3 года надо....
показати весь коментар
03.12.2021 16:00
+7
А на выделение под распил по 1000 грн, якобы для вакцинированных, достаточно 2 минуты...
Приоритет четко обозначен...
показати весь коментар
03.12.2021 15:45
+7
совершенно очевидно ищут пути законодательно решить вопрос с военными пенсионерами. Что бы не повышать пенсии при повышении денежного содержания. Про то, что бы полковники делали то, что делает капитан - это бред лысого мерина.( бред сывой кобылы). Не припомню, что бы за меня делал что то полковник. А вот капитаны за полковников- так это везде и повсюду. Привязывать не к должности, а к званию тоже выглядит маразматично ДОЛЖЕН БЫТЬ БАЛЛАНС И СТИМУЛ. Должность - это и большая ответственность и выше звание и больше зарплата. Что то этот "молодожен" уже не туда повел войско.
показати весь коментар
03.12.2021 15:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а за год никак? 3 года вас терпеть?
показати весь коментар
03.12.2021 15:39 Відповісти
А на выделение под распил по 1000 грн, якобы для вакцинированных, достаточно 2 минуты...
Приоритет четко обозначен...
показати весь коментар
03.12.2021 15:45 Відповісти
Правильно так: ...на якобьі вьіделение...
показати весь коментар
03.12.2021 16:33 Відповісти
показати весь коментар
03.12.2021 16:46 Відповісти
И что это за реформа! Могу подсказать Берете деньги с дорог и платите защитникам Родины!!
показати весь коментар
03.12.2021 16:51 Відповісти
Може відразу розпустити ЗСУ по домам?
показати весь коментар
03.12.2021 15:41 Відповісти
Тише! Не подсказывай идиотам, это они могут в турборежиме сделать
показати весь коментар
03.12.2021 17:11 Відповісти
На реформу надо три министра обороны, каждый следующий назначается после героической гибели предыдущего на передовой при разминировании. Уйдёт примерно месяц.
показати весь коментар
03.12.2021 15:47 Відповісти
совершенно очевидно ищут пути законодательно решить вопрос с военными пенсионерами. Что бы не повышать пенсии при повышении денежного содержания. Про то, что бы полковники делали то, что делает капитан - это бред лысого мерина.( бред сывой кобылы). Не припомню, что бы за меня делал что то полковник. А вот капитаны за полковников- так это везде и повсюду. Привязывать не к должности, а к званию тоже выглядит маразматично ДОЛЖЕН БЫТЬ БАЛЛАНС И СТИМУЛ. Должность - это и большая ответственность и выше звание и больше зарплата. Что то этот "молодожен" уже не туда повел войско.
показати весь коментар
03.12.2021 15:51 Відповісти
Честно говоря не припомню что бы за меня кто то что то делал. Во-первых я не доверяю , а во-вторых в авиации такое не принято

Так что ,при всем уважении, не надо расписываться за всех
показати весь коментар
03.12.2021 17:15 Відповісти
Странно, барыга воровал, на крови торговал, на Мальдивы ездил но военным ЗП поднял и очень быстро. А тут олигархов победили, дороги построили, в Арктику экспедиции запускаем и 3 года надо....
показати весь коментар
03.12.2021 16:00 Відповісти
Hon. Judge Dredd@Dredd_Director

1 дек.



Від "Війну вони не припиняють, тому що вона їм вигідна, тому що вони на війні заробляють" (2019) до "Ми не зможемо зупинити війну без прямих перемовин з Росією" (01.12.2021) за менш, ніж 3 роки.
Нікчемний, цинічний брехун.
Ненавиджу
показати весь коментар
03.12.2021 16:05 Відповісти
Голобородьки запустили Перестройку Шариковых и Швондеров...,аванс 60 гривен,а получки 50...
показати весь коментар
03.12.2021 16:08 Відповісти
Грошове забезпечення військового необхідно збільшити, щоб зробити зарплату конкурентною в цілому щодо економіки, а базову ставку необхідно прив'язати до військового звання. -Тобто якщо ставку прив'язати до звання то грошове забезпечення збільшиться.Саме по собі. Але на це потрібні три роки/ Впаривает украинцам назначенец Коломойского. Потому что знает- у правящего Украиной воровского кодлана денег для украинской армии нет. Саакашвили: На коррупционных схемах в Украине воруют сейчас 37 млрд долларов в год.
показати весь коментар
03.12.2021 16:08 Відповісти
через 3 роки армії вже не буде !
показати весь коментар
03.12.2021 16:09 Відповісти
Не дочекаєшься, кацапе
показати весь коментар
03.12.2021 16:32 Відповісти
хто буде служити з такими зарплатами ?

може ти ?
показати весь коментар
03.12.2021 17:10 Відповісти
В 2015 году летом стоял у банкомата в очереди,подъехал бусик с солдатами ВСУ...,получали видимо зарплату,краем глаза увидел...солдат снимал 15 000 грвен за 3 раза по 5 штук...,следом подошел еще один...тоже 15 000...Сейчас наверно нет и этих 15....
показати весь коментар
03.12.2021 16:14 Відповісти
З такою швидкістю як змінюються в нас міністри оборони, то така заява, на мою думку, в стилі "явамничегонедолжен"
показати весь коментар
03.12.2021 16:15 Відповісти
показати весь коментар
03.12.2021 16:19 Відповісти
Короновирусное бабло закатали в асфальт,высадили милиард деревьев,остальное забрал Игорь Валерьнвич на карманные расходы Кучмистов не воров...
показати весь коментар
03.12.2021 16:19 Відповісти
До звання? Якийсь маразм. Базовими повинні бути і оклад за звання і оклад за посаду разом. А від їх суми розраховувати вислугу. Чого вилізете в нормально працюючий механізм? Військових песіонерів ущемити?Реформатори, які не переносили стійко офіцерські тяготи і позбавлення, не можуть реформовувати грошове забезпечення.Займіться краще реальними справами.
Для оборони від РФ нам потрібна армія не 200 тис. військових, а не менше 300 тис. навчених і озброєних воїнів. І мобілізація повинна відбутися (ще до того, коли ворог перетне кордон. А для цього треба дійова система сповіщення (відпрацьована та відтренована). Ось цим займіться зелені рехворматори.
показати весь коментар
03.12.2021 16:21 Відповісти
показати весь коментар
03.12.2021 16:22 Відповісти
Польша увеличит численный состав своей армии в 2022 году до 300 000 солдат и офицеров...сейчас в Польше 138 000 ...
показати весь коментар
03.12.2021 16:25 Відповісти
Население Польши и Украины 40 млн человек...
показати весь коментар
03.12.2021 16:26 Відповісти
показати весь коментар
03.12.2021 16:29 Відповісти
Например, только судьям зарплату и пенсии увеличили до 100 000 грн и более одним решением Рады.
Какие года?
показати весь коментар
03.12.2021 16:41 Відповісти
Порох (за не реформованою зеленими міністрами системою) тримав зарплатню рядового вищою за середню по країні і кожного року вона зростала.

Зеленим покидькам вже третій рік не вистачає грошей на підвищення військовим зарплат. Ставка військового нижча за середню зарплатню в країні. Реформу ще якусь треба… Зеленському на ремонт конче заспи, на кортежі, на басейн на Бірючому острові, на гелікоптери і відпочинки гроші знаходяться без реформ, а військовим не вистачає…

уйопки…
показати весь коментар
03.12.2021 17:25 Відповісти
За три роки там вже нікого не залишиться з таким відношенням до людей та їхніх потреб... Але ж який термін для звітування визначив... Це типу вже проблеми наступників...
показати весь коментар
03.12.2021 18:41 Відповісти
Зеленые, вы для какой армии экономите деньги?
показати весь коментар
03.12.2021 18:51 Відповісти
А за три роки чи ішак (ну ви знаєте хто це) здохне чи падішах.
А тим часом гроші на велике крадівництво виділяються як по розкладу.
показати весь коментар
03.12.2021 21:01 Відповісти
У наступному році з 250 к/всл. залишиться приблизно 170-180 к/всл, з яких приблизно 40-50 к, віком від 50-60 років (динозаври) однією ногою на пенсії але з великим бажанням служити як можна довше, 35-40 к віком від 18-35 років з думкою, що далі... решта віком 35-50 років, з думкою "скоріше пенсія". Мотивація велика,але бажає кращого,згнила система, обіцянки змін на краще, кілометрові черги на житло, низький рівень грошового, паперова вакханалія (бідні лісоруби), радянські підходи до вирішення питань. -50 к всл які звільняться після 1 або 2 контракту, на яких витрачені кошти на їх навчання (невмотивовані спеціалісти), з думкою заробити за кордоном. Треба робити висновки, поки їх не зробили за нас.
показати весь коментар
03.12.2021 22:09 Відповісти
 
 