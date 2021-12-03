В Николаевской области отремонтировали 76 км трассы Днепро-Николаев, - Укравтодор. ФОТО
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На трассе Н-11 в Николаевской области финишируют ремонтные работы, выполняемые по программе "Большая стройка". В общей сложности со старта президентской программы в 2020 году были восстановлены уже 76 км маршрута Днепр-Николаев.
Об этом сообщила Facebook-страница Укравтодора, информирует Цензор.НЕТ.
"Одна из самых плохих дорог страны превращается в современную и безопасную трассу", - рассказали в автодоре.
Сейчас работы продолжаются на участке обхода города Баштанка от села Калиновка до Николаева.В настоящее время работы финишируют на трех участках автодороги общей протяженностью 16,4 км.
На дороге подрядчик устроил новый конструктив дорожной одежды и выполнил комплекс работ по обеспечению безопасности движения. Кроме этого, были устроены тротуары, тактильная плитка, электроосвещение, установлены новые автопавильоны, обустроены пешеходные переходы, а также нанесена разметка и шумовые полосы.
"Автомобильная дорога Н-11 Днепр-Николаев в пределах Николаевской области имеет протяженность 140 километров, большая ее часть уже отремонтирована", - отметили в Укравтодоре.
Напомним, ранее сообщалось, что в рамках программы "Большая стройка" до конца 2024 года по всей стране будут восстановлены 24 тысячи километров автодорог.
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А главное. Нигде в Конституции Украины нет ни слова про строительство дорог, как полномочия президента. Это вопросы кабмина. Поэтому "Велике Будивництво" Зелебени это пиар и зарабатывания бабла
Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны.
- Обыкновенное чудо.
я так граюся з укзомозглими - ви як бички на тряпку на такe кидаєтeтся забувши тeму дiалогу
"апщєнiю" - тупий чи дурний?
"вмконуй клоун"! - то ти мокша.
До речі. А путін - *****?
І от, тільки не треба упоротим ЗЕфікам говорити мені, що в Європі це норма.
В в Миколаїв наразі, в любий час навідайтесь і прочухайте на своїй шкурі, що таке КУПА зернофур в мисті та поза ним; ні дорог, не повітря і ще й гуркіт цілодобовий під вікнами.
Как известно, в апреле 2020 года Служба автодорог Николаевской области объявила торги на текущий средний ремонт трассы Н-11 «Днепр - Николаев», через Кривой Рог (на участке км 314+000 - км 319+335). Тогда в торгах победила фирма «Ростдорстрой» с которой был заключен договор на сумму 194 миллиона 232 тысячи.
В 2021 году Служба автодорог объявила ещё одни торги на текущий средний ремонт трассы Н-11 «Днепр - Николаев» на том же участке, в которых победу вновь одержала фирма «Ростдорстрой» с предложением в 51,2 миллиона гривен.
Указывается, что изначально дорогу планировали отремонтировать в 2020 году, но вскоре после проведения торгов решили, что в течение года выполнят 50% работ, а остальные - перенесут на 2021. Однако в ходе выполнения работ выяснилось, что за время пока дорогу не ремонтировали грузовики разбили ее больше, чем это учли при проектировании ремонта.
эту же дорогу уже ремонтировали год назад
АЛE НE ВДРМОНТУВАЛИ У 2020: а лишe зараз. шо ти хотiв сказать-то? накакав дофiга.
Это надо признать!