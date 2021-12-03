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дороги (2498) Николаевская область (1869) Укравтодор (661) Большая стройка (722)

В Николаевской области отремонтировали 76 км трассы Днепро-Николаев, - Укравтодор. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

На трассе Н-11 в Николаевской области финишируют ремонтные работы, выполняемые по программе "Большая стройка". В общей сложности со старта президентской программы в 2020 году были восстановлены уже 76 км маршрута Днепр-Николаев.

Об этом сообщила Facebook-страница Укравтодора, информирует Цензор.НЕТ.

В Николаевской области отремонтировали 76 км трассы Днепро-Николаев, - Укравтодор 01

"Одна из самых плохих дорог страны превращается в современную и безопасную трассу", - рассказали в автодоре.

Сейчас работы продолжаются на участке обхода города Баштанка от села Калиновка до Николаева.В настоящее время работы финишируют на трех участках автодороги общей протяженностью 16,4 км.

В Николаевской области отремонтировали 76 км трассы Днепро-Николаев, - Укравтодор 02

На дороге подрядчик устроил новый конструктив дорожной одежды и выполнил комплекс работ по обеспечению безопасности движения. Кроме этого, были устроены тротуары, тактильная плитка, электроосвещение, установлены новые автопавильоны, обустроены пешеходные переходы, а также нанесена разметка и шумовые полосы.

В Николаевской области отремонтировали 76 км трассы Днепро-Николаев, - Укравтодор 03

"Автомобильная дорога Н-11 Днепр-Николаев в пределах Николаевской области имеет протяженность 140 километров, большая ее часть уже отремонтирована", - отметили в Укравтодоре.

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках программы "Большая стройка" до конца 2024 года по всей стране будут восстановлены 24 тысячи километров автодорог.
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Топ комментарии
+9
Темпы может и отличные. Только цены запредельные. Мы еще качество этих дорог через год-другой посмотрим.
А главное. Нигде в Конституции Украины нет ни слова про строительство дорог, как полномочия президента. Это вопросы кабмина. Поэтому "Велике Будивництво" Зелебени это пиар и зарабатывания бабла
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03.12.2021 17:18
+5
конечно - самый простой способ ******** бабло и распихать по карманам - это зарыть в дороги. которые подорожали так не кисло по сравнению с "папередниками". на фоне этих потемкинских деревень - недофинансирование армии, зарытый туда же в дороги ковидный фонд, недофинансирование образования и куча еще чего.. зато дороги - агонь, ага. Тупой , ****, пиар за наш счет!
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03.12.2021 17:13
+3
Что бы кто не говорил, а дороги в последние 2 года строятся бешенными темпами, такого в прежде не было. Да и мосты также.
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03.12.2021 17:06
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Правила форума Совет форумчан
Что бы кто не говорил, а дороги в последние 2 года строятся бешенными темпами, такого в прежде не было. Да и мосты также.
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03.12.2021 17:06 Ответить
конечно - самый простой способ ******** бабло и распихать по карманам - это зарыть в дороги. которые подорожали так не кисло по сравнению с "папередниками". на фоне этих потемкинских деревень - недофинансирование армии, зарытый туда же в дороги ковидный фонд, недофинансирование образования и куча еще чего.. зато дороги - агонь, ага. Тупой , ****, пиар за наш счет!
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03.12.2021 17:13 Ответить
попиредники в 2018 году на дороги потратили 40 лярдов грн, а 2020 потрачено 80 ты разницу в итогах видишь или дальше балаболить будешь?
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03.12.2021 17:23 Ответить
балабол тут - это ты!! Я про это и написал - зарыли, *****, ковидный фонд и армейское финансирование в асфальт. сколько десятков тысяч отдали богу душу по милости ******** - сам погуглишь. И дорожный фонд, благодаря которому дороги начали строить приняли ТОЛКЬО в 2018 году и он тогда только начал наполняться, а заработал с 2019. так что - учи матчасть.
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03.12.2021 17:25 Ответить
Сейчас вас агентом зеленского объявят и в спам добавят)))
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03.12.2021 17:17 Ответить
нарeштi! алe то усe розпочалося за Пороха пiсля Майдану! а зараз просто набрало оборотiв.
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03.12.2021 17:17 Ответить
Село Яблунивка, Бышевская ОТГ, Киевская область. Полтора года назад начали Великое Будивныцтво. Разрушили мост и все! Бигборд про Велико будивныцтво прибрали, а все люди ездят по земельной дамбе и готовятся вторую зиму скользить по ней. Завезённые стройматериалы вывезли. Земельную объездную дамбу, построенную вначале государством, периодически смывает. Ремонтируют ее местные жители за свой счёт. Вообщем в Яблунивке Велыкэ Будивныцтво уже закончилось. Полным провалом. И ещё, из списков Великого Будивныцтва Яблунивский мост уже исчез. Клево у этих ребят получается. Мост, который был вполне приличный асфальтированный, и ещё сто лет простоял бы разрушили, а новый Строить не хотят. Местное население в шоке - зачем разрушили единственный мост в сторону Киева? Ответа нет. Может это шутка была
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03.12.2021 17:18 Ответить
щe багато залeжить вiд мiсцeвого автодора кeрiвництва. дрочiть iх!
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03.12.2021 17:22 Ответить
Дорога на КИЕВ не мисцева. Блин, но задалбывает что по каждому вопросу нужно ехать в Киев. Зелёные похоже только пиарятся
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03.12.2021 19:05 Ответить
нашо туди хати? ти ж до iнeту добрався. а як його з користю юзать - форум твiй максимум!? пиши листи з отриманням пiд пiдпис - нeзабудь вказать закони що зобов"язують тобi вiдповiсти у встановлeнi строки та права доступу до iнформацii. напряжи мiсцвих журналiстiв - зроби доcтоянiєм загала .
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03.12.2021 19:13 Ответить
Це, шоб найвелічнеше з'бався від нас хорошими дорогами! Шоб не застрягло воно на поганій дорозі між Україною та країною, де цю потвору прихистять. Хоча... Я б не прихистила це хрипате чморидло... Воно таке огидне...
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03.12.2021 17:23 Ответить
Автосалон БМВ тоже по великому будівництву построили?
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03.12.2021 17:14 Ответить
вирiж з фoтки якщо бiсить
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03.12.2021 17:19 Ответить
Меня ничего не бісить. Уточняю.
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03.12.2021 17:30 Ответить
Стидно стало, що лише псячу мову знаєш?
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04.12.2021 10:46 Ответить
Койо́т (Canis latrans) - хижий ссавець родини Псові. Назва походить від ацтекського слова coyotl, «гавкаючий пес».
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04.12.2021 10:49 Ответить
Луна ещё не взошла. Умерь гавкотню. Вечером потыкаю в тебя палочкой. Тогда исполнишь мне собачий вальс.
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04.12.2021 10:51 Ответить
Ну а що щє койотна псіна може бажати? Лише те, що псячий розвиток за свій максимум має.
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04.12.2021 11:09 Ответить
Темпы может и отличные. Только цены запредельные. Мы еще качество этих дорог через год-другой посмотрим.
А главное. Нигде в Конституции Украины нет ни слова про строительство дорог, как полномочия президента. Это вопросы кабмина. Поэтому "Велике Будивництво" Зелебени это пиар и зарабатывания бабла
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03.12.2021 17:18 Ответить
як раз головний тeстeр прийшов - зима
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03.12.2021 17:20 Ответить
Одна зима и это уже успех ? вы там в стаде зеленомордых все такие?
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03.12.2021 18:36 Ответить
а чо одна? год-другой - пeрша зима
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03.12.2021 18:44 Ответить
вы там в стаде русскомозглих все такие що бачитe пiдтримку дe ii нeмає?
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03.12.2021 18:46 Ответить
Хотел спросить: тебе самому не противно идиотом прикидываться?. Да видно разговора не получится. Слушай сюда, недоносок. Мало того что ты полено по жизни, так ты еще дерьмо нулевое под прокси. Когда, чурбан, научишься элементарным правилам общения, тогда и пасть раскрывать будешь. А еще раз обидные слова нацарапаешь, пеняй на себя
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03.12.2021 19:27 Ответить
хаха класика жанру - русскомозглi завжди лiзуть когось апщєнiю вчити. думать спочатку навчися. розумiти що читаєш нe на рiвнi узкогомозглого. а потiм вжe другим ума вставляй!
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03.12.2021 19:36 Ответить
Чмекало. мне фиолетово что ты из себя корчишь. но черная метка уже вручена. Не ты первый, фраерок, здесь петушком чирикаешь. Ссыклмвей юзов, чем под прокси не найти.
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03.12.2021 20:27 Ответить
какало нe брeши само собi. як би тобi було фиалєтава. то ти б тут нe накакало так багато рeплiк.
Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны.
- Обыкновенное чудо.
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03.12.2021 20:37 Ответить
а що для рускомозглого абидньie слава? списочок дай. а то у мeнe зовсiм iншi норми. нe такi як у русских училок.
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03.12.2021 19:51 Ответить
Ясно - идиот. Ты на каком наречии общаешься? На мокшанском или тарабарском.? Хотя видно, что ты таки идиот
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03.12.2021 20:24 Ответить
твiй узкiй мозок нe окучує? так то твоi трабли. сходи до русской мозгоправшi. вона тобi усугубить.

я так граюся з укзомозглими - ви як бички на тряпку на такe кидаєтeтся забувши тeму дiалогу
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03.12.2021 20:40 Ответить
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03.12.2021 21:15 Ответить
скука
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03.12.2021 21:45 Ответить
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03.12.2021 22:06 Ответить
цe ти? ну нe красавeць. алe нe дивно чого ти такий тупий.
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03.12.2021 22:12 Ответить
Себе не впізнав, йолопе? То не дивно. Звідки у поліна дзеркало
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04.12.2021 08:07 Ответить
Я інше бачу в дзеркалі. А ось тебе тепер лише так уявлятиму. Бо і написаному співпадає з образм. Буратіна ти узькомозгла.
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04.12.2021 09:34 Ответить
Оце так, цурпалка відгукнулась. Що ти там базікаєш, опудало. Звідки в тебе дхеркало, мабуть що вкрав
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04.12.2021 09:45 Ответить
На твожму місці слушніше перейматися звідки в тебе русскомозглого мозок. Дзеркало є в усих зараз. Це не новітньо технологічна річ. Оце так, цурпалка відгукнулась. Що ти там базікаєш, опудало
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04.12.2021 09:58 Ответить
Опудало, твоя маячня не містить здорового глузду. А що ще чикати від поліна. Зебільне воно й под прапором Німетчини зебільне
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04.12.2021 10:52 Ответить
Чикати? А шо це у русскомощглих означає? Гугл перекладач підосрав тебе?
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04.12.2021 11:11 Ответить
Буратінка, а тіпа твоя маячня щось рощумне містить. Ти Само надрочилось, само тупить, а на інших вказуєш. Не треба проектувати на мене свою русскую узкомозглость. Для себе її залиш.
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04.12.2021 11:14 Ответить
Тупе як всі зебіли. іди на піваніні пограй , блазень
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04.12.2021 11:19 Ответить
Як ти влучнгисамого себе описав! І чудово послав! Виконуй, клоун Фьодоров!
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04.12.2021 11:29 Ответить
"влучнгисамого " що вживаєм?
"апщєнiю" - тупий чи дурний?
"вмконуй клоун"! - то ти мокша.
До речі. А путін - *****?
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04.12.2021 15:18 Ответить
Та що там дивитись? В тому році по цій трасі з Нового Буга до Миколаєва у жовтні кожен день їздив, так колійність в сторону Миколаєва вже мала явно виражений характер. У нас же дороги роблять для вантажівок, підіймати ***** економіку.... вибраних лицерил. А ми, черлядь і так маємо бути удоволені. Їздіть мовчки та радійте, нюхайте сморід та насолоджуйтесь...
І от, тільки не треба упоротим ЗЕфікам говорити мені, що в Європі це норма.
В в Миколаїв наразі, в любий час навідайтесь і прочухайте на своїй шкурі, що таке КУПА зернофур в мисті та поза ним; ні дорог, не повітря і ще й гуркіт цілодобовий під вікнами.
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04.12.2021 07:04 Ответить
эту же дорогу уже ремонтировали год назад
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03.12.2021 17:29 Ответить
Вы не понимаете! Это другое!
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03.12.2021 17:32 Ответить
докажи
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03.12.2021 17:39 Ответить
мускорта ты не охренело?
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03.12.2021 17:55 Ответить
Напомним, ремонт участка дороги Н-11 «Николаев-Днепр» на обходе города Баштанка возобновили в августе этого года. Работы пришлось приостановить на год для корректировки проекта, поскольку ранее здесь были обнаружены грунтовые воды.

Как известно, в апреле 2020 года Служба автодорог Николаевской области объявила торги на текущий средний ремонт трассы Н-11 «Днепр - Николаев», через Кривой Рог (на участке км 314+000 - км 319+335). Тогда в торгах победила фирма «Ростдорстрой» с которой был заключен договор на сумму 194 миллиона 232 тысячи.

В 2021 году Служба автодорог объявила ещё одни торги на текущий средний ремонт трассы Н-11 «Днепр - Николаев» на том же участке, в которых победу вновь одержала фирма «Ростдорстрой» с предложением в 51,2 миллиона гривен.

Указывается, что изначально дорогу планировали отремонтировать в 2020 году, но вскоре после проведения торгов решили, что в течение года выполнят 50% работ, а остальные - перенесут на 2021. Однако в ходе выполнения работ выяснилось, что за время пока дорогу не ремонтировали грузовики разбили ее больше, чем это учли при проектировании ремонта.
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03.12.2021 17:59 Ответить
Стрелок

эту же дорогу уже ремонтировали год назад
АЛE НE ВДРМОНТУВАЛИ У 2020: а лишe зараз. шо ти хотiв сказать-то? накакав дофiга.
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03.12.2021 18:57 Ответить
Ну что, порадуешь меня новым мотивчиком про зелёную собачью свадьбу?
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04.12.2021 16:38 Ответить
Лєнкін папо та родичі юзєка добре нагрілися на тому найвеличнішому дорожньому крадівництві! Буба довольне! Слава криворогу! Кварталу слава, *ля!
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03.12.2021 17:31 Ответить
"Днепро" - це на якій мові
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03.12.2021 17:34 Ответить
на твоiй? у тeбe лишe такий варiант
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03.12.2021 17:41 Ответить
Программа "Большая стройка"-выдающееся достижение команды Зеленского.
Это надо признать!
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03.12.2021 19:04 Ответить
Гловне щоби навесні асфальт не розтанув і не зійшов разом зі снігом, щоби потім не робити ямковий ремонт.
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03.12.2021 22:16 Ответить
 
 