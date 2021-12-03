УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12222 відвідувача онлайн
Новини Політика УкраїниФоторепортаж
5 589 90
дороги (1505) Миколаївська область (1824) Укравтодор (489) Велике будівництво (718)

У Миколаївській області відремонтували 76 км траси Дніпро-Миколаїв, - Укравтодор. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

На трасі Н-11 у Миколаївській області фінішують ремонтні роботи, які виконуються за програмою "Велике будівництво". Загалом із старту президентської програми у 2020 році було відновлено вже 76 км маршруту Дніпро-Миколаїв.

Про це повідомляє Facebook-сторінка Укравтодору, інформує Цензор.НЕТ.

У Миколаївській області відремонтували 76 км траси Дніпро-Миколаїв, - Укравтодор 01

"Одна з найгірших доріг країни перетворюється на сучасну та безпечну трасу", - розповіли в автодорі.

В даний момент роботи тривають на ділянці обходу міста Баштанка від села Калинівка до Миколаєва.Наразі роботи фінішують на трьох ділянках автошляху загальною протяжністю 16,4 км.

У Миколаївській області відремонтували 76 км траси Дніпро-Миколаїв, - Укравтодор 02

На дорозі підрядник влаштував новий конструктив дорожнього одягу та виконав комплекс робіт по забезпеченню безпеки руху. Крім цього, було влаштовано тротуари, тактильну плитку, електроосвітлення, встановлено нові автопавільйони, облаштовано пішохідні переходи, а також нанесено розмітку та шумові смуги.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Новий асфальт укладений уже на 90% Дороги Єдності від Стрия до Умані, - Укравтодор. ФОТОрепортаж

У Миколаївській області відремонтували 76 км траси Дніпро-Миколаїв, - Укравтодор 03

"Автомобільна дорога Н-11 Дніпро-Миколаїв у межах Миколаївської області має протяжність 140 кілометрів, більшу її частину вже відремонтовано", - зазначили в Укравтодорі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в рамках програми "Велике будівництво" до кінця 2024 року по всій країні буде відновлено 24 тисячі кілометрів автодоріг.

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+9
Темпы может и отличные. Только цены запредельные. Мы еще качество этих дорог через год-другой посмотрим.
А главное. Нигде в Конституции Украины нет ни слова про строительство дорог, как полномочия президента. Это вопросы кабмина. Поэтому "Велике Будивництво" Зелебени это пиар и зарабатывания бабла
показати весь коментар
03.12.2021 17:18
+5
конечно - самый простой способ ******** бабло и распихать по карманам - это зарыть в дороги. которые подорожали так не кисло по сравнению с "папередниками". на фоне этих потемкинских деревень - недофинансирование армии, зарытый туда же в дороги ковидный фонд, недофинансирование образования и куча еще чего.. зато дороги - агонь, ага. Тупой , ****, пиар за наш счет!
показати весь коментар
03.12.2021 17:13
+3
Что бы кто не говорил, а дороги в последние 2 года строятся бешенными темпами, такого в прежде не было. Да и мосты также.
показати весь коментар
03.12.2021 17:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Что бы кто не говорил, а дороги в последние 2 года строятся бешенными темпами, такого в прежде не было. Да и мосты также.
показати весь коментар
03.12.2021 17:06 Відповісти
конечно - самый простой способ ******** бабло и распихать по карманам - это зарыть в дороги. которые подорожали так не кисло по сравнению с "папередниками". на фоне этих потемкинских деревень - недофинансирование армии, зарытый туда же в дороги ковидный фонд, недофинансирование образования и куча еще чего.. зато дороги - агонь, ага. Тупой , ****, пиар за наш счет!
показати весь коментар
03.12.2021 17:13 Відповісти
попиредники в 2018 году на дороги потратили 40 лярдов грн, а 2020 потрачено 80 ты разницу в итогах видишь или дальше балаболить будешь?
показати весь коментар
03.12.2021 17:23 Відповісти
балабол тут - это ты!! Я про это и написал - зарыли, *****, ковидный фонд и армейское финансирование в асфальт. сколько десятков тысяч отдали богу душу по милости ******** - сам погуглишь. И дорожный фонд, благодаря которому дороги начали строить приняли ТОЛКЬО в 2018 году и он тогда только начал наполняться, а заработал с 2019. так что - учи матчасть.
показати весь коментар
03.12.2021 17:25 Відповісти
Сейчас вас агентом зеленского объявят и в спам добавят)))
показати весь коментар
03.12.2021 17:17 Відповісти
нарeштi! алe то усe розпочалося за Пороха пiсля Майдану! а зараз просто набрало оборотiв.
показати весь коментар
03.12.2021 17:17 Відповісти
Село Яблунивка, Бышевская ОТГ, Киевская область. Полтора года назад начали Великое Будивныцтво. Разрушили мост и все! Бигборд про Велико будивныцтво прибрали, а все люди ездят по земельной дамбе и готовятся вторую зиму скользить по ней. Завезённые стройматериалы вывезли. Земельную объездную дамбу, построенную вначале государством, периодически смывает. Ремонтируют ее местные жители за свой счёт. Вообщем в Яблунивке Велыкэ Будивныцтво уже закончилось. Полным провалом. И ещё, из списков Великого Будивныцтва Яблунивский мост уже исчез. Клево у этих ребят получается. Мост, который был вполне приличный асфальтированный, и ещё сто лет простоял бы разрушили, а новый Строить не хотят. Местное население в шоке - зачем разрушили единственный мост в сторону Киева? Ответа нет. Может это шутка была
показати весь коментар
03.12.2021 17:18 Відповісти
щe багато залeжить вiд мiсцeвого автодора кeрiвництва. дрочiть iх!
показати весь коментар
03.12.2021 17:22 Відповісти
Дорога на КИЕВ не мисцева. Блин, но задалбывает что по каждому вопросу нужно ехать в Киев. Зелёные похоже только пиарятся
показати весь коментар
03.12.2021 19:05 Відповісти
нашо туди хати? ти ж до iнeту добрався. а як його з користю юзать - форум твiй максимум!? пиши листи з отриманням пiд пiдпис - нeзабудь вказать закони що зобов"язують тобi вiдповiсти у встановлeнi строки та права доступу до iнформацii. напряжи мiсцвих журналiстiв - зроби доcтоянiєм загала .
показати весь коментар
03.12.2021 19:13 Відповісти
Це, шоб найвелічнеше з'бався від нас хорошими дорогами! Шоб не застрягло воно на поганій дорозі між Україною та країною, де цю потвору прихистять. Хоча... Я б не прихистила це хрипате чморидло... Воно таке огидне...
показати весь коментар
03.12.2021 17:23 Відповісти
Автосалон БМВ тоже по великому будівництву построили?
показати весь коментар
03.12.2021 17:14 Відповісти
вирiж з фoтки якщо бiсить
показати весь коментар
03.12.2021 17:19 Відповісти
Меня ничего не бісить. Уточняю.
показати весь коментар
03.12.2021 17:30 Відповісти
Стидно стало, що лише псячу мову знаєш?
показати весь коментар
04.12.2021 10:46 Відповісти
Койо́т (Canis latrans) - хижий ссавець родини Псові. Назва походить від ацтекського слова coyotl, «гавкаючий пес».
показати весь коментар
04.12.2021 10:49 Відповісти
Луна ещё не взошла. Умерь гавкотню. Вечером потыкаю в тебя палочкой. Тогда исполнишь мне собачий вальс.
показати весь коментар
04.12.2021 10:51 Відповісти
Ну а що щє койотна псіна може бажати? Лише те, що псячий розвиток за свій максимум має.
показати весь коментар
04.12.2021 11:09 Відповісти
Темпы может и отличные. Только цены запредельные. Мы еще качество этих дорог через год-другой посмотрим.
А главное. Нигде в Конституции Украины нет ни слова про строительство дорог, как полномочия президента. Это вопросы кабмина. Поэтому "Велике Будивництво" Зелебени это пиар и зарабатывания бабла
показати весь коментар
03.12.2021 17:18 Відповісти
як раз головний тeстeр прийшов - зима
показати весь коментар
03.12.2021 17:20 Відповісти
Одна зима и это уже успех ? вы там в стаде зеленомордых все такие?
показати весь коментар
03.12.2021 18:36 Відповісти
а чо одна? год-другой - пeрша зима
показати весь коментар
03.12.2021 18:44 Відповісти
вы там в стаде русскомозглих все такие що бачитe пiдтримку дe ii нeмає?
показати весь коментар
03.12.2021 18:46 Відповісти
Хотел спросить: тебе самому не противно идиотом прикидываться?. Да видно разговора не получится. Слушай сюда, недоносок. Мало того что ты полено по жизни, так ты еще дерьмо нулевое под прокси. Когда, чурбан, научишься элементарным правилам общения, тогда и пасть раскрывать будешь. А еще раз обидные слова нацарапаешь, пеняй на себя
показати весь коментар
03.12.2021 19:27 Відповісти
хаха класика жанру - русскомозглi завжди лiзуть когось апщєнiю вчити. думать спочатку навчися. розумiти що читаєш нe на рiвнi узкогомозглого. а потiм вжe другим ума вставляй!
показати весь коментар
03.12.2021 19:36 Відповісти
Чмекало. мне фиолетово что ты из себя корчишь. но черная метка уже вручена. Не ты первый, фраерок, здесь петушком чирикаешь. Ссыклмвей юзов, чем под прокси не найти.
показати весь коментар
03.12.2021 20:27 Відповісти
какало нe брeши само собi. як би тобi було фиалєтава. то ти б тут нe накакало так багато рeплiк.
Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны.
- Обыкновенное чудо.
показати весь коментар
03.12.2021 20:37 Відповісти
а що для рускомозглого абидньie слава? списочок дай. а то у мeнe зовсiм iншi норми. нe такi як у русских училок.
показати весь коментар
03.12.2021 19:51 Відповісти
Ясно - идиот. Ты на каком наречии общаешься? На мокшанском или тарабарском.? Хотя видно, что ты таки идиот
показати весь коментар
03.12.2021 20:24 Відповісти
твiй узкiй мозок нe окучує? так то твоi трабли. сходи до русской мозгоправшi. вона тобi усугубить.

я так граюся з укзомозглими - ви як бички на тряпку на такe кидаєтeтся забувши тeму дiалогу
показати весь коментар
03.12.2021 20:40 Відповісти
показати весь коментар
03.12.2021 21:15 Відповісти
скука
показати весь коментар
03.12.2021 21:45 Відповісти
показати весь коментар
03.12.2021 22:06 Відповісти
цe ти? ну нe красавeць. алe нe дивно чого ти такий тупий.
показати весь коментар
03.12.2021 22:12 Відповісти
Себе не впізнав, йолопе? То не дивно. Звідки у поліна дзеркало
показати весь коментар
04.12.2021 08:07 Відповісти
Я інше бачу в дзеркалі. А ось тебе тепер лише так уявлятиму. Бо і написаному співпадає з образм. Буратіна ти узькомозгла.
показати весь коментар
04.12.2021 09:34 Відповісти
Оце так, цурпалка відгукнулась. Що ти там базікаєш, опудало. Звідки в тебе дхеркало, мабуть що вкрав
показати весь коментар
04.12.2021 09:45 Відповісти
На твожму місці слушніше перейматися звідки в тебе русскомозглого мозок. Дзеркало є в усих зараз. Це не новітньо технологічна річ. Оце так, цурпалка відгукнулась. Що ти там базікаєш, опудало
показати весь коментар
04.12.2021 09:58 Відповісти
Опудало, твоя маячня не містить здорового глузду. А що ще чикати від поліна. Зебільне воно й под прапором Німетчини зебільне
показати весь коментар
04.12.2021 10:52 Відповісти
Чикати? А шо це у русскомощглих означає? Гугл перекладач підосрав тебе?
показати весь коментар
04.12.2021 11:11 Відповісти
Буратінка, а тіпа твоя маячня щось рощумне містить. Ти Само надрочилось, само тупить, а на інших вказуєш. Не треба проектувати на мене свою русскую узкомозглость. Для себе її залиш.
показати весь коментар
04.12.2021 11:14 Відповісти
Тупе як всі зебіли. іди на піваніні пограй , блазень
показати весь коментар
04.12.2021 11:19 Відповісти
Як ти влучнгисамого себе описав! І чудово послав! Виконуй, клоун Фьодоров!
показати весь коментар
04.12.2021 11:29 Відповісти
"влучнгисамого " що вживаєм?
"апщєнiю" - тупий чи дурний?
"вмконуй клоун"! - то ти мокша.
До речі. А путін - *****?
показати весь коментар
04.12.2021 15:18 Відповісти
Та що там дивитись? В тому році по цій трасі з Нового Буга до Миколаєва у жовтні кожен день їздив, так колійність в сторону Миколаєва вже мала явно виражений характер. У нас же дороги роблять для вантажівок, підіймати ***** економіку.... вибраних лицерил. А ми, черлядь і так маємо бути удоволені. Їздіть мовчки та радійте, нюхайте сморід та насолоджуйтесь...
І от, тільки не треба упоротим ЗЕфікам говорити мені, що в Європі це норма.
В в Миколаїв наразі, в любий час навідайтесь і прочухайте на своїй шкурі, що таке КУПА зернофур в мисті та поза ним; ні дорог, не повітря і ще й гуркіт цілодобовий під вікнами.
показати весь коментар
04.12.2021 07:04 Відповісти
эту же дорогу уже ремонтировали год назад
показати весь коментар
03.12.2021 17:29 Відповісти
Вы не понимаете! Это другое!
показати весь коментар
03.12.2021 17:32 Відповісти
докажи
показати весь коментар
03.12.2021 17:39 Відповісти
мускорта ты не охренело?
показати весь коментар
03.12.2021 17:55 Відповісти
Напомним, ремонт участка дороги Н-11 «Николаев-Днепр» на обходе города Баштанка возобновили в августе этого года. Работы пришлось приостановить на год для корректировки проекта, поскольку ранее здесь были обнаружены грунтовые воды.

Как известно, в апреле 2020 года Служба автодорог Николаевской области объявила торги на текущий средний ремонт трассы Н-11 «Днепр - Николаев», через Кривой Рог (на участке км 314+000 - км 319+335). Тогда в торгах победила фирма «Ростдорстрой» с которой был заключен договор на сумму 194 миллиона 232 тысячи.

В 2021 году Служба автодорог объявила ещё одни торги на текущий средний ремонт трассы Н-11 «Днепр - Николаев» на том же участке, в которых победу вновь одержала фирма «Ростдорстрой» с предложением в 51,2 миллиона гривен.

Указывается, что изначально дорогу планировали отремонтировать в 2020 году, но вскоре после проведения торгов решили, что в течение года выполнят 50% работ, а остальные - перенесут на 2021. Однако в ходе выполнения работ выяснилось, что за время пока дорогу не ремонтировали грузовики разбили ее больше, чем это учли при проектировании ремонта.
показати весь коментар
03.12.2021 17:59 Відповісти
Стрелок

эту же дорогу уже ремонтировали год назад
АЛE НE ВДРМОНТУВАЛИ У 2020: а лишe зараз. шо ти хотiв сказать-то? накакав дофiга.
показати весь коментар
03.12.2021 18:57 Відповісти
Ну что, порадуешь меня новым мотивчиком про зелёную собачью свадьбу?
показати весь коментар
04.12.2021 16:38 Відповісти
Лєнкін папо та родичі юзєка добре нагрілися на тому найвеличнішому дорожньому крадівництві! Буба довольне! Слава криворогу! Кварталу слава, *ля!
показати весь коментар
03.12.2021 17:31 Відповісти
"Днепро" - це на якій мові
показати весь коментар
03.12.2021 17:34 Відповісти
на твоiй? у тeбe лишe такий варiант
показати весь коментар
03.12.2021 17:41 Відповісти
Программа "Большая стройка"-выдающееся достижение команды Зеленского.
Это надо признать!
показати весь коментар
03.12.2021 19:04 Відповісти
Гловне щоби навесні асфальт не розтанув і не зійшов разом зі снігом, щоби потім не робити ямковий ремонт.
показати весь коментар
03.12.2021 22:16 Відповісти
 
 