У Миколаївській області відремонтували 76 км траси Дніпро-Миколаїв, - Укравтодор. ФОТО
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На трасі Н-11 у Миколаївській області фінішують ремонтні роботи, які виконуються за програмою "Велике будівництво". Загалом із старту президентської програми у 2020 році було відновлено вже 76 км маршруту Дніпро-Миколаїв.
Про це повідомляє Facebook-сторінка Укравтодору, інформує Цензор.НЕТ.
"Одна з найгірших доріг країни перетворюється на сучасну та безпечну трасу", - розповіли в автодорі.
В даний момент роботи тривають на ділянці обходу міста Баштанка від села Калинівка до Миколаєва.Наразі роботи фінішують на трьох ділянках автошляху загальною протяжністю 16,4 км.
На дорозі підрядник влаштував новий конструктив дорожнього одягу та виконав комплекс робіт по забезпеченню безпеки руху. Крім цього, було влаштовано тротуари, тактильну плитку, електроосвітлення, встановлено нові автопавільйони, облаштовано пішохідні переходи, а також нанесено розмітку та шумові смуги.
"Автомобільна дорога Н-11 Дніпро-Миколаїв у межах Миколаївської області має протяжність 140 кілометрів, більшу її частину вже відремонтовано", - зазначили в Укравтодорі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в рамках програми "Велике будівництво" до кінця 2024 року по всій країні буде відновлено 24 тисячі кілометрів автодоріг.
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А главное. Нигде в Конституции Украины нет ни слова про строительство дорог, как полномочия президента. Это вопросы кабмина. Поэтому "Велике Будивництво" Зелебени это пиар и зарабатывания бабла
Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны.
- Обыкновенное чудо.
я так граюся з укзомозглими - ви як бички на тряпку на такe кидаєтeтся забувши тeму дiалогу
"апщєнiю" - тупий чи дурний?
"вмконуй клоун"! - то ти мокша.
До речі. А путін - *****?
І от, тільки не треба упоротим ЗЕфікам говорити мені, що в Європі це норма.
В в Миколаїв наразі, в любий час навідайтесь і прочухайте на своїй шкурі, що таке КУПА зернофур в мисті та поза ним; ні дорог, не повітря і ще й гуркіт цілодобовий під вікнами.
Как известно, в апреле 2020 года Служба автодорог Николаевской области объявила торги на текущий средний ремонт трассы Н-11 «Днепр - Николаев», через Кривой Рог (на участке км 314+000 - км 319+335). Тогда в торгах победила фирма «Ростдорстрой» с которой был заключен договор на сумму 194 миллиона 232 тысячи.
В 2021 году Служба автодорог объявила ещё одни торги на текущий средний ремонт трассы Н-11 «Днепр - Николаев» на том же участке, в которых победу вновь одержала фирма «Ростдорстрой» с предложением в 51,2 миллиона гривен.
Указывается, что изначально дорогу планировали отремонтировать в 2020 году, но вскоре после проведения торгов решили, что в течение года выполнят 50% работ, а остальные - перенесут на 2021. Однако в ходе выполнения работ выяснилось, что за время пока дорогу не ремонтировали грузовики разбили ее больше, чем это учли при проектировании ремонта.
эту же дорогу уже ремонтировали год назад
АЛE НE ВДРМОНТУВАЛИ У 2020: а лишe зараз. шо ти хотiв сказать-то? накакав дофiга.
Это надо признать!