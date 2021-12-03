У Миколаївській області відремонтували 76 км траси Дніпро-Миколаїв, - Укравтодор. ФОТО

На трасі Н-11 у Миколаївській області фінішують ремонтні роботи, які виконуються за програмою "Велике будівництво". Загалом із старту президентської програми у 2020 році було відновлено вже 76 км маршруту Дніпро-Миколаїв.

Про це повідомляє Facebook-сторінка Укравтодору, інформує Цензор.НЕТ.

"Одна з найгірших доріг країни перетворюється на сучасну та безпечну трасу", - розповіли в автодорі.

В даний момент роботи тривають на ділянці обходу міста Баштанка від села Калинівка до Миколаєва.Наразі роботи фінішують на трьох ділянках автошляху загальною протяжністю 16,4 км.

На дорозі підрядник влаштував новий конструктив дорожнього одягу та виконав комплекс робіт по забезпеченню безпеки руху. Крім цього, було влаштовано тротуари, тактильну плитку, електроосвітлення, встановлено нові автопавільйони, облаштовано пішохідні переходи, а також нанесено розмітку та шумові смуги.

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"Автомобільна дорога Н-11 Дніпро-Миколаїв у межах Миколаївської області має протяжність 140 кілометрів, більшу її частину вже відремонтовано", - зазначили в Укравтодорі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в рамках програми "Велике будівництво" до кінця 2024 року по всій країні буде відновлено 24 тисячі кілометрів автодоріг.