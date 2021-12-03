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Новости Политика Украины
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Ахметов (2002) Гордон (114) Шустер (681) Комаровский Евгений (24) Ткач Михаил (116)

Комаровский подтвердил, что Ахметов был на дне рождения Шустера в Вильнюсе

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Олигарх Ринат Ахметов был на праздновании дня рождения телеведущего Савика Шустера.

Эту информацию, ранее сообщенную журналистами-расследователями, теперь подтвердил еще один участник празднования – врач и телеведущий Евгений Комаровский, сообщает Цензор.НЕТ. Интервью с Комаровским опубликовано в YouTube-канале пророссийского пропагандиста Анатолия Шария.

По словам Комаровского, Ахметов приехал на празднование и сразу же уехал.

"Конечно, был, ну был. Он пришел на день рождения и исчез после этого. И все. (Общались) о Савике Шустере. Он говорил очень потрясающий тост за здоровье человека, который обходится ему очень дорого. Потому что Шустер не согласовывает с ним ничего и делает, что хочет. А потом на него (Ахметова) наезжает власть и он теряет деньги", - рассказал педиатр.

Читайте также: Ахметов мог использовать день рождения Шустера для поиска будущего кандидата в президенты, - СМИ. ВИДЕО

Слухи о разговоре с Ахметовым о новом политическом объединении Комаровский назвал чепухой.

"Это все высосано из пальца. Поехали в Вильнюс, чтобы выбрать президента. А нах.. ехать в Вильнюс? Что, нельзя встретиться в Конча-Заспе, чтобы что-то обсудить? Что за ерунда вообще?" – спросил он.

Слова Комаровского прокомментировал в фейсбуке автор расследования празднования дня рождения Шустера Михаил Ткач. Он положительно оценил то, что педиатр признал присутствие Ахметова на вечеринке.

"Дмитрий Гордон, который двое суток публикует разные фото без Ахметова из Вильнюса с формулировкой "То, что Ткач побоялся показать", выражаясь его же формулировками, побоялся это признать", - заметил он.

Ткач отвергает обвинения Комаровского в ангажированности и действиях в интересах "десяти семей из списка Форбс".

"Несмотря на то, что в своей профессиональной жизни я рисковал собственной безопасностью немного больше, чем доктор Комаровский, я оставлю эту обиду без ответа. Надеюсь, когда-нибудь и доктор Комаровский наберется "мужского" мужества говорить об олигархах правду, не боясь потерять эфиры на их телеканалах", – написал Ткач.
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Топ комментарии
+30
Еще один использованный Гордон разговорился. Ошибка природы.
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03.12.2021 18:02
+22
с этим комаровским так носятся, как буд-то единственный врач в Украине
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03.12.2021 18:10
+20
Четыре еврея, армянин и татарин собрались как-то вместе поговорить об Украине....
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03.12.2021 18:32
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Еще один использованный Гордон разговорился. Ошибка природы.
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03.12.2021 18:02 Ответить
Он всё правильно сказал:
Комаровский подтвердил, что Ахметов был на дне
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03.12.2021 20:41 Ответить
А еще он сказал что Зеля будет отличным президентом, что коронавирус - почти обычное ОРЗ и лучшее лекарство от него - футбол и стадион. Это дебил из телевизора уже много чего наговорил. Лишь бы бабки исправно платили.
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03.12.2021 20:48 Ответить
Я про конкретную фразу
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03.12.2021 21:28 Ответить
Я тоже. При всей моей нелюбви к Ахметке и Шустеру - верить хоть на йоту этим двум гордонам - себя не уважать.
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03.12.2021 21:55 Ответить
А так і є .... і можу з вами поспорити тому що 2 рази перехворів і я свому житті мав набагато важчий грип, який за день пневмонію зробив.... але тоді це нікому не було цікаво і карантин чи тим більше тотальну вакцинацію не вводили...
Плюс я знаю особисто багатьох старших людей які не погрузли в страху перед короною і самі нею перехворіли... Психосоматику ніхто не відміняв...
Такі віруси були і до цього... і будуть і після цього просто зараз тотальна істерія розігріта пресою
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03.12.2021 21:58 Ответить
Ага. Только вот избыточная смертность по сравнению с 2018-2019 годами во всех странах говорит совсем об обратном.
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03.12.2021 22:02 Ответить
Якщо вона і є, то це від телевізора. Реклама файзера та модерни дуже агресивна і деструктивна .
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04.12.2021 00:05 Ответить
Вчора сусідка розказала, що помер її перший чоловік (58 років) в Німеччині від ковіду. Неділю хворів дома, потім в стаціонарі. Був на ШВЛ, його штучно вводили в кому. Відмовили нирки, серце. А, особисто, я перехворів відносно легко, хоч і була висока температура і всіляки нехороші моменти, на протязі двох тижнів. Дійсно, влітку була в мене якась інфекція, типу ГРВІ (може грип), яка давала таку ломоту в кістках, що короновірусу (в моєму випадку) було далеко. Але ж не можна робити висновки тільки на своєму досвіді. Моя жінка вже важче перехворіла. А теща, до цього часу, вже три неділі на кисневому концентраторі і сатурація вище 92 не піднімається.
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04.12.2021 08:02 Ответить
Є статистика , яку визнають офіційно, що 75 % не потребують лікування. Додам, що є багато заражених взагалі без симптомів, але є важкі пацієнти. Так люди вмирають. І це прикро. Я цікаввлюсь темою в силу професійної специфіки. Є кричущі помилки лікарів, але їх не голошують, списують. Є таке, коли лікарі в лікарнях з ніг падають непритомні від втоми. Але кожна людина повинна вести здоровий спосіб життя. Тоді вірус буде меньш небезпечний. Група ризику: цукор, вага, кардіо. всі решта проактично безризикові.
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05.12.2021 01:51 Ответить
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03.12.2021 22:50 Ответить
клоунада, за которой мы должны наблюдать?
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03.12.2021 18:08 Ответить
и не врач он нефига
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03.12.2021 22:53 Ответить
с этим комаровским так носятся, как буд-то единственный врач в Украине
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03.12.2021 18:10 Ответить
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03.12.2021 19:52 Ответить
Он к врачу имеет такое же отношение,как морская свинка к морю.
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03.12.2021 20:01 Ответить
не единственный, а самый пи()дливый
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03.12.2021 21:16 Ответить
самий адекватний, якщо не в темі то не потрібно писати д..., його відео вже пару раз врятували мого сина від дибіль... лікарів і від лікарні...
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03.12.2021 22:00 Ответить
сявик шустрый всегда знал и знает, когда и под кого нужно ложиться.
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03.12.2021 18:10 Ответить
Конечно. Это его бизнес.
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03.12.2021 21:17 Ответить
Ну і кубло зібралось у шустера, хай Бог милує...
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03.12.2021 18:10 Ответить
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03.12.2021 18:14 Ответить
А Ахметов стане просто найбільшим платником податків! І все!
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03.12.2021 18:44 Ответить
За грабіж України оптом треба платити, відстоюючи інтереси українців. Якщо ні. Нечувайся. Боже і мати Помста все бачить.
Ясна!
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03.12.2021 18:47 Ответить
Как в песне "Четыре татарина и один армян".
Но тут мы видим-четыре еврея и один армян.
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03.12.2021 23:13 Ответить
Ахметов це фактично напів бог.
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03.12.2021 18:17 Ответить
Скорее дьявол!
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03.12.2021 19:24 Ответить
Не гірше зєліного кубла... Точніше, випавші із зєліного кубла))
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03.12.2021 19:47 Ответить
Шустер налаживает контакты и собирает компромат на политиков.
Должен же он на что то жить.
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03.12.2021 21:19 Ответить
Сначала эти три гордона - Комаровский, Ткач и Гордон - делают все, чтобы Зеля пришел к власти. А теперь они еще и спорят кто из них оказался больший гордон на службе у Ахметки.
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03.12.2021 18:12 Ответить
Все-таки не ответил, кого выбрали - Гройсмана или Разумкова..
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03.12.2021 18:12 Ответить
Та я на хвотках ще Сабакова бачу.
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03.12.2021 19:55 Ответить
Рейтингового потенціалу в нього немає - через 2 роки буде Зеленський vs Гройсман/Разумков
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03.12.2021 20:57 Ответить
гы...путчисты ,мля не знают другого способа организовать переворот,как только под благовидным предлогом (мол днюха) собраться за круглым столом
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03.12.2021 18:17 Ответить
А саме так "блатняк" організовує "сходняки"! А вони від "злодіїв у законі" нічим не відрізняються Навіть живуть теж "по панятіям"!
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03.12.2021 18:41 Ответить
Недокормил.

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03.12.2021 18:19 Ответить
Дмитро Корчинський

21 год ·



У Гордона буде своє шоу на антиукраїнському каналі Наш. Вже готують декорації і дизайн.

У вас були ілюзії щодо патріотизму Гордона?

Якщо москва його любить, то можливо за те, що він любить москву?
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03.12.2021 18:23 Ответить
палестинская автономия
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03.12.2021 19:55 Ответить
Эти ребята на шару поели шашлык и кинули этого дурачка.
А не хрен идиоту делать в политике!
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03.12.2021 21:21 Ответить
На шару?
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03.12.2021 22:02 Ответить
Ахметов уважает Шустера, Шустер уважает Ахметова. Они оба-уважаемые люди. В день рождения олигарха 21 сентября журналисты зафиксировали, как из имения Ахметова выезжает Tesla и Lexus, оформленные на компанию, совладельцем которой является Савик Шустер.
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03.12.2021 18:23 Ответить
Из имения презека страны выезжают постоянно машины гонцов от каломойше, фирташей и пинчуков. Я напомню, что фирташу зелох простил 100млрд долгов, каломойше 5 млрд баксов.
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03.12.2021 18:32 Ответить
Земля обетованная не Израиль. Земля обетованная -Украина.
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03.12.2021 19:03 Ответить
З його слів можна подумати, що Ахметор патріот україни..Але це не так....Рижа **** обікрала і продовжує це робити шаленими темпами..
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03.12.2021 18:27 Ответить
України - пишеться з великої літери. І так, Ахметов до певної міри патріот України. Але не з якихось там почуттів чи ідеологічних міркувань, а суто з економічних, оскільки тут він заробляє більшу частину статків, як феодал обираючи певну територію і її населення.
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03.12.2021 18:49 Ответить
Він(Ахметов) веде смій бізнес тільки тому тут бо в нього є купа прикормлених чиновників і дипутатів...Патріотизму тут немає зовсім....
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03.12.2021 19:07 Ответить
Это не патриотизм. Это охрана кормушки
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03.12.2021 22:05 Ответить
Гудок - патріот?
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04.12.2021 08:06 Ответить
Прошу вибаченна за написання слова України...Спішив.....А от на рахунок "патріота Ахметова" то ви шановний лукавите...Чувак, який виставляє мало не на мільярди грошових претензій до держави, її патріотом не може бути апріорі..
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03.12.2021 19:01 Ответить
Дивлячись що ви маєте на увазі під цим словом. Ахметов, як середньовічний феодал, вимушений оберігати територію на якій він харчується. Він не зацікавлений пускати на неї будь кого іншого, або щоб хтось змінював існуючі правила. Лише в цих межах і знаходиться патріотизм Ахметова. Але в будь якому разі Ахметов більший патріот України ніж той же Зеленський.
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03.12.2021 19:42 Ответить
Але ж Путіна пустив і той забрав у нього багато власності на Донбасі. Ці характеристики більше підходять до Коломойського. Той дійсно багато робив для того, щоб Путін не добрався до його "вотчини". Олігархів, апріорі, не можна називати патріотами, оскільки вони грабують країну.
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04.12.2021 08:10 Ответить
А хто з патріотів не олігарх? Ви вважаєте Б. Хмельницький, або І. Мазепа це не патріоти, чи не олігархи свого часу? Нічого Коломойський не зробив, він був лише медійною персоною , а робила все єврейська громада Дніпра. Ні і якщо ви вважаєте його більш патріотичним за Ахметова, то як тоді оцінююте його заяви про необхідність дружби з РФ, якщо вони заплатять нам 100млрд.$?
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04.12.2021 08:42 Ответить
Це просто купка паршивої наволочі яка постійно помиляється....
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03.12.2021 18:28 Ответить
хохли це *******, коли їм таке кажуть
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03.12.2021 19:54 Ответить
Та щас. Эти "ошибки", хорошо монетизированы.
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03.12.2021 22:06 Ответить
Сегодня смотрел видос "схем", как ахметовская тэц засерает экологию на Ивано-франковщине. А потом вспомнил, как год назад, депутаты моносброда зеленского отказались голосовать за закон который бы обязывал фирташей-ахмевых-пинчуков-каломойских оборудовать свои говнопредприятия современным оборудованием очистки. Поэтому когда сегодня квартальные долпоепы гонят бочку на рыжую тварь, у меня один вопрос к ним: а чего вы не трогали рыжего год назад?!!! Или быбло от ахметова не воняло все эти годы?
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03.12.2021 18:29 Ответить
И сколько лет той ТЕЦ? и что она генерировала до прошлого года? чистый кислород?
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03.12.2021 18:38 Ответить
Четыре еврея, армянин и татарин собрались как-то вместе поговорить об Украине....
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03.12.2021 18:32 Ответить
За этой шоблой глаз да глаз нужен!
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03.12.2021 18:35 Ответить
В глаз им нужно, и повторять до полного взаимопонимания
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03.12.2021 22:08 Ответить
Утром деньги, вечером шоу?
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03.12.2021 18:40 Ответить
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03.12.2021 22:56 Ответить
Такі да прав президент а де ж ПЄтрушка
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03.12.2021 19:08 Ответить
Кстати ,там случайно и Илларионов мимо проходил да только его что то никто не заметил.
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03.12.2021 19:08 Ответить
Так, а хто такий Іларіонов в українській політиці, щоб його помічати?
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04.12.2021 08:12 Ответить
меня этот пидиатришка прохвесор всех медицинских наук и направлений немного раздражает....взял и сдал ахметова.... настучал на него.... жизнь у него удалась....раскрутили развертели его годами не вылазил с экранов всё маминькам детей лапшу вешал про болячки детские....не представляю его в раде.... будет и там с трибуны про насморк и болячки рассказывать...))
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03.12.2021 19:29 Ответить
Я от одного не розумію, у чому конкретно, провина кожного із присутніх на Дні народження у Шустера? Вони, що на державних гелікоптерах ДСНС туди прилетіли чи митний контроль не проходили чи державні кошти використовували?
Зелена маячня якась. Висмоктують конспірологічні здогадки із пальця
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03.12.2021 19:34 Ответить
Тепер картина нарешті прояснилась. Все було так: Ахметов образився на зе і єрмака за те, що ті не покликали його на "днюху" єрмака і не покатала на гвинтокрилі з бутербродами. Щоб поститись їм за це - ахметов вирішив влаштувати держпереворот за 1 млрд. дол. А потім Шустер святкував свою "днюху" у Вільнюсі і запросив ахметова. Ахметов приїхав, розслабився, сказав тост... І вирішив - що більше не хоче робити держпереворот. Ось так Шустер врятував Україну і зе від держперевороту. Все так і було.
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03.12.2021 19:47 Ответить
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03.12.2021 20:22 Ответить
Сцыкотно!
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03.12.2021 21:23 Ответить
Татарин,збірна Ізраїлю,а де українці
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03.12.2021 21:08 Ответить
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03.12.2021 21:47 Ответить
Что то не понятно,комарик уже гордится тем,что вступил в элитный клуб лизальщиков ахметковской жопы или пока только стесняется?
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03.12.2021 22:00 Ответить
ТАПАСРАТ і на того, і на іншого.
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04.12.2021 14:01 Ответить
 
 