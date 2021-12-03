Комаровский подтвердил, что Ахметов был на дне рождения Шустера в Вильнюсе

Олигарх Ринат Ахметов был на праздновании дня рождения телеведущего Савика Шустера.

Эту информацию, ранее сообщенную журналистами-расследователями, теперь подтвердил еще один участник празднования – врач и телеведущий Евгений Комаровский, сообщает Цензор.НЕТ. Интервью с Комаровским опубликовано в YouTube-канале пророссийского пропагандиста Анатолия Шария.

По словам Комаровского, Ахметов приехал на празднование и сразу же уехал.

"Конечно, был, ну был. Он пришел на день рождения и исчез после этого. И все. (Общались) о Савике Шустере. Он говорил очень потрясающий тост за здоровье человека, который обходится ему очень дорого. Потому что Шустер не согласовывает с ним ничего и делает, что хочет. А потом на него (Ахметова) наезжает власть и он теряет деньги", - рассказал педиатр.

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Слухи о разговоре с Ахметовым о новом политическом объединении Комаровский назвал чепухой.

"Это все высосано из пальца. Поехали в Вильнюс, чтобы выбрать президента. А нах.. ехать в Вильнюс? Что, нельзя встретиться в Конча-Заспе, чтобы что-то обсудить? Что за ерунда вообще?" – спросил он.

Слова Комаровского прокомментировал в фейсбуке автор расследования празднования дня рождения Шустера Михаил Ткач. Он положительно оценил то, что педиатр признал присутствие Ахметова на вечеринке.

"Дмитрий Гордон, который двое суток публикует разные фото без Ахметова из Вильнюса с формулировкой "То, что Ткач побоялся показать", выражаясь его же формулировками, побоялся это признать", - заметил он.

Ткач отвергает обвинения Комаровского в ангажированности и действиях в интересах "десяти семей из списка Форбс".

"Несмотря на то, что в своей профессиональной жизни я рисковал собственной безопасностью немного больше, чем доктор Комаровский, я оставлю эту обиду без ответа. Надеюсь, когда-нибудь и доктор Комаровский наберется "мужского" мужества говорить об олигархах правду, не боясь потерять эфиры на их телеканалах", – написал Ткач.