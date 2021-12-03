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Новини Політика України
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Ахметов (789) Гордон (110) Шустер (359) Комаровський Євген (26) Ткач Михайло (118)

Комаровський підтвердив, що Ахметов був на дні народження Шустера у Вільнюсі

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Комаровський підтвердив, що Ахметов був на дні народження Шустера у Вільнюсі

Олігарх Рінат Ахметов був на святкуванні дня народження телеведучого Савіка Шустера.

Цю інформацію, раніше повідомлену журналістами-розслідувачами, тепер підтвердив ще один учасник святування - лікар та телеведучий Євген Комаровський, повідомляє Цензор.НЕТ. Інтерв’ю з Комаровським опубліковане в YouTube-каналі проросійського пропагандиста Анатолія Шарія.

За словами Комаровського, Ахметов приїхав на святкування й одразу ж поїхав.

"Звичайно, був, ну був. Він прийшов на день народження і зник після цього. І все. (Спілкувались) про Савіка Шустера. Він говорив дуже приголомшливий тост за здоров'я людини, яка обходиться йому дуже дорого. Тому що Шустер не погоджує з ним нічого і робить, що хоче. А потім на нього (Ахметова) наїжджає влада і він втрачає гроші", - розповів педіатр.

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Чутки про розмову з Ахметовим щодо нового політичного об’єднання Комаровський назвав нісенітницею.

"Це все висмоктано з пальця. Поїхали до Вільнюса, щоб вибрати президента. А нах..на їхати до Вільнюса? Що, не можна зустрітися в Конча-Заспі, щоб щось обговорити? Що за дурниця взагалі?" - спитав він.

"Дмитро Гордон, який дві доби публікує різні фото без Ахметова з Вільнюса з формулюванням "Те що Ткач побоявся показати", висловуючись його ж формулюваннями, побоявся це визнати", - зауважив він.

Ткач відкидає звинувачення Комаровського в заангажованості та діях в інтересах "десяти родин зі списку Форбс".

"Не дивлячись на те що у своєму професійному житті я ризикував власною безпекою трошки більше ніж доктор Комаровський, я залишу цю образу без відповіді. Сподіваюсь, колись і доктор Комаровський набереться "чоловічої" мужності говорити про олігархів правду, не боячись втратити ефіри на їх телеканалах", - написав Ткач.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+30
Еще один использованный Гордон разговорился. Ошибка природы.
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03.12.2021 18:02
+22
с этим комаровским так носятся, как буд-то единственный врач в Украине
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03.12.2021 18:10
+20
Четыре еврея, армянин и татарин собрались как-то вместе поговорить об Украине....
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03.12.2021 18:32
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Еще один использованный Гордон разговорился. Ошибка природы.
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03.12.2021 18:02 Відповісти
Он всё правильно сказал:
Комаровский подтвердил, что Ахметов был на дне
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03.12.2021 20:41 Відповісти
А еще он сказал что Зеля будет отличным президентом, что коронавирус - почти обычное ОРЗ и лучшее лекарство от него - футбол и стадион. Это дебил из телевизора уже много чего наговорил. Лишь бы бабки исправно платили.
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03.12.2021 20:48 Відповісти
Я про конкретную фразу
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03.12.2021 21:28 Відповісти
Я тоже. При всей моей нелюбви к Ахметке и Шустеру - верить хоть на йоту этим двум гордонам - себя не уважать.
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03.12.2021 21:55 Відповісти
А так і є .... і можу з вами поспорити тому що 2 рази перехворів і я свому житті мав набагато важчий грип, який за день пневмонію зробив.... але тоді це нікому не було цікаво і карантин чи тим більше тотальну вакцинацію не вводили...
Плюс я знаю особисто багатьох старших людей які не погрузли в страху перед короною і самі нею перехворіли... Психосоматику ніхто не відміняв...
Такі віруси були і до цього... і будуть і після цього просто зараз тотальна істерія розігріта пресою
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03.12.2021 21:58 Відповісти
Ага. Только вот избыточная смертность по сравнению с 2018-2019 годами во всех странах говорит совсем об обратном.
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03.12.2021 22:02 Відповісти
Якщо вона і є, то це від телевізора. Реклама файзера та модерни дуже агресивна і деструктивна .
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04.12.2021 00:05 Відповісти
Вчора сусідка розказала, що помер її перший чоловік (58 років) в Німеччині від ковіду. Неділю хворів дома, потім в стаціонарі. Був на ШВЛ, його штучно вводили в кому. Відмовили нирки, серце. А, особисто, я перехворів відносно легко, хоч і була висока температура і всіляки нехороші моменти, на протязі двох тижнів. Дійсно, влітку була в мене якась інфекція, типу ГРВІ (може грип), яка давала таку ломоту в кістках, що короновірусу (в моєму випадку) було далеко. Але ж не можна робити висновки тільки на своєму досвіді. Моя жінка вже важче перехворіла. А теща, до цього часу, вже три неділі на кисневому концентраторі і сатурація вище 92 не піднімається.
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04.12.2021 08:02 Відповісти
Є статистика , яку визнають офіційно, що 75 % не потребують лікування. Додам, що є багато заражених взагалі без симптомів, але є важкі пацієнти. Так люди вмирають. І це прикро. Я цікаввлюсь темою в силу професійної специфіки. Є кричущі помилки лікарів, але їх не голошують, списують. Є таке, коли лікарі в лікарнях з ніг падають непритомні від втоми. Але кожна людина повинна вести здоровий спосіб життя. Тоді вірус буде меньш небезпечний. Група ризику: цукор, вага, кардіо. всі решта проактично безризикові.
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05.12.2021 01:51 Відповісти
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03.12.2021 22:50 Відповісти
клоунада, за которой мы должны наблюдать?
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03.12.2021 18:08 Відповісти
и не врач он нефига
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03.12.2021 22:53 Відповісти
с этим комаровским так носятся, как буд-то единственный врач в Украине
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03.12.2021 18:10 Відповісти
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03.12.2021 19:52 Відповісти
Он к врачу имеет такое же отношение,как морская свинка к морю.
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03.12.2021 20:01 Відповісти
не единственный, а самый пи()дливый
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03.12.2021 21:16 Відповісти
самий адекватний, якщо не в темі то не потрібно писати д..., його відео вже пару раз врятували мого сина від дибіль... лікарів і від лікарні...
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03.12.2021 22:00 Відповісти
сявик шустрый всегда знал и знает, когда и под кого нужно ложиться.
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03.12.2021 18:10 Відповісти
Конечно. Это его бизнес.
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03.12.2021 21:17 Відповісти
Ну і кубло зібралось у шустера, хай Бог милує...
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03.12.2021 18:10 Відповісти
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03.12.2021 18:14 Відповісти
А Ахметов стане просто найбільшим платником податків! І все!
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03.12.2021 18:44 Відповісти
За грабіж України оптом треба платити, відстоюючи інтереси українців. Якщо ні. Нечувайся. Боже і мати Помста все бачить.
Ясна!
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03.12.2021 18:47 Відповісти
Как в песне "Четыре татарина и один армян".
Но тут мы видим-четыре еврея и один армян.
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03.12.2021 23:13 Відповісти
Ахметов це фактично напів бог.
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03.12.2021 18:17 Відповісти
Скорее дьявол!
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03.12.2021 19:24 Відповісти
Не гірше зєліного кубла... Точніше, випавші із зєліного кубла))
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03.12.2021 19:47 Відповісти
Шустер налаживает контакты и собирает компромат на политиков.
Должен же он на что то жить.
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03.12.2021 21:19 Відповісти
Сначала эти три гордона - Комаровский, Ткач и Гордон - делают все, чтобы Зеля пришел к власти. А теперь они еще и спорят кто из них оказался больший гордон на службе у Ахметки.
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03.12.2021 18:12 Відповісти
Все-таки не ответил, кого выбрали - Гройсмана или Разумкова..
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03.12.2021 18:12 Відповісти
Та я на хвотках ще Сабакова бачу.
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03.12.2021 19:55 Відповісти
Рейтингового потенціалу в нього немає - через 2 роки буде Зеленський vs Гройсман/Разумков
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03.12.2021 20:57 Відповісти
гы...путчисты ,мля не знают другого способа организовать переворот,как только под благовидным предлогом (мол днюха) собраться за круглым столом
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03.12.2021 18:17 Відповісти
А саме так "блатняк" організовує "сходняки"! А вони від "злодіїв у законі" нічим не відрізняються Навіть живуть теж "по панятіям"!
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03.12.2021 18:41 Відповісти
Недокормил.

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03.12.2021 18:19 Відповісти
Дмитро Корчинський

21 год ·



У Гордона буде своє шоу на антиукраїнському каналі Наш. Вже готують декорації і дизайн.

У вас були ілюзії щодо патріотизму Гордона?

Якщо москва його любить, то можливо за те, що він любить москву?
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03.12.2021 18:23 Відповісти
палестинская автономия
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03.12.2021 19:55 Відповісти
Эти ребята на шару поели шашлык и кинули этого дурачка.
А не хрен идиоту делать в политике!
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03.12.2021 21:21 Відповісти
На шару?
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03.12.2021 22:02 Відповісти
Ахметов уважает Шустера, Шустер уважает Ахметова. Они оба-уважаемые люди. В день рождения олигарха 21 сентября журналисты зафиксировали, как из имения Ахметова выезжает Tesla и Lexus, оформленные на компанию, совладельцем которой является Савик Шустер.
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03.12.2021 18:23 Відповісти
Из имения презека страны выезжают постоянно машины гонцов от каломойше, фирташей и пинчуков. Я напомню, что фирташу зелох простил 100млрд долгов, каломойше 5 млрд баксов.
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03.12.2021 18:32 Відповісти
Земля обетованная не Израиль. Земля обетованная -Украина.
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03.12.2021 19:03 Відповісти
З його слів можна подумати, що Ахметор патріот україни..Але це не так....Рижа **** обікрала і продовжує це робити шаленими темпами..
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03.12.2021 18:27 Відповісти
України - пишеться з великої літери. І так, Ахметов до певної міри патріот України. Але не з якихось там почуттів чи ідеологічних міркувань, а суто з економічних, оскільки тут він заробляє більшу частину статків, як феодал обираючи певну територію і її населення.
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03.12.2021 18:49 Відповісти
Він(Ахметов) веде смій бізнес тільки тому тут бо в нього є купа прикормлених чиновників і дипутатів...Патріотизму тут немає зовсім....
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03.12.2021 19:07 Відповісти
Это не патриотизм. Это охрана кормушки
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03.12.2021 22:05 Відповісти
Гудок - патріот?
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04.12.2021 08:06 Відповісти
Прошу вибаченна за написання слова України...Спішив.....А от на рахунок "патріота Ахметова" то ви шановний лукавите...Чувак, який виставляє мало не на мільярди грошових претензій до держави, її патріотом не може бути апріорі..
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03.12.2021 19:01 Відповісти
Дивлячись що ви маєте на увазі під цим словом. Ахметов, як середньовічний феодал, вимушений оберігати територію на якій він харчується. Він не зацікавлений пускати на неї будь кого іншого, або щоб хтось змінював існуючі правила. Лише в цих межах і знаходиться патріотизм Ахметова. Але в будь якому разі Ахметов більший патріот України ніж той же Зеленський.
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03.12.2021 19:42 Відповісти
Але ж Путіна пустив і той забрав у нього багато власності на Донбасі. Ці характеристики більше підходять до Коломойського. Той дійсно багато робив для того, щоб Путін не добрався до його "вотчини". Олігархів, апріорі, не можна називати патріотами, оскільки вони грабують країну.
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04.12.2021 08:10 Відповісти
А хто з патріотів не олігарх? Ви вважаєте Б. Хмельницький, або І. Мазепа це не патріоти, чи не олігархи свого часу? Нічого Коломойський не зробив, він був лише медійною персоною , а робила все єврейська громада Дніпра. Ні і якщо ви вважаєте його більш патріотичним за Ахметова, то як тоді оцінююте його заяви про необхідність дружби з РФ, якщо вони заплатять нам 100млрд.$?
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04.12.2021 08:42 Відповісти
Це просто купка паршивої наволочі яка постійно помиляється....
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03.12.2021 18:28 Відповісти
хохли це *******, коли їм таке кажуть
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03.12.2021 19:54 Відповісти
Та щас. Эти "ошибки", хорошо монетизированы.
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03.12.2021 22:06 Відповісти
Сегодня смотрел видос "схем", как ахметовская тэц засерает экологию на Ивано-франковщине. А потом вспомнил, как год назад, депутаты моносброда зеленского отказались голосовать за закон который бы обязывал фирташей-ахмевых-пинчуков-каломойских оборудовать свои говнопредприятия современным оборудованием очистки. Поэтому когда сегодня квартальные долпоепы гонят бочку на рыжую тварь, у меня один вопрос к ним: а чего вы не трогали рыжего год назад?!!! Или быбло от ахметова не воняло все эти годы?
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03.12.2021 18:29 Відповісти
И сколько лет той ТЕЦ? и что она генерировала до прошлого года? чистый кислород?
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03.12.2021 18:38 Відповісти
Четыре еврея, армянин и татарин собрались как-то вместе поговорить об Украине....
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03.12.2021 18:32 Відповісти
За этой шоблой глаз да глаз нужен!
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03.12.2021 18:35 Відповісти
В глаз им нужно, и повторять до полного взаимопонимания
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03.12.2021 22:08 Відповісти
Утром деньги, вечером шоу?
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03.12.2021 18:40 Відповісти
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03.12.2021 22:56 Відповісти
Такі да прав президент а де ж ПЄтрушка
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03.12.2021 19:08 Відповісти
Кстати ,там случайно и Илларионов мимо проходил да только его что то никто не заметил.
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03.12.2021 19:08 Відповісти
Так, а хто такий Іларіонов в українській політиці, щоб його помічати?
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04.12.2021 08:12 Відповісти
меня этот пидиатришка прохвесор всех медицинских наук и направлений немного раздражает....взял и сдал ахметова.... настучал на него.... жизнь у него удалась....раскрутили развертели его годами не вылазил с экранов всё маминькам детей лапшу вешал про болячки детские....не представляю его в раде.... будет и там с трибуны про насморк и болячки рассказывать...))
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03.12.2021 19:29 Відповісти
Я от одного не розумію, у чому конкретно, провина кожного із присутніх на Дні народження у Шустера? Вони, що на державних гелікоптерах ДСНС туди прилетіли чи митний контроль не проходили чи державні кошти використовували?
Зелена маячня якась. Висмоктують конспірологічні здогадки із пальця
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03.12.2021 19:34 Відповісти
Тепер картина нарешті прояснилась. Все було так: Ахметов образився на зе і єрмака за те, що ті не покликали його на "днюху" єрмака і не покатала на гвинтокрилі з бутербродами. Щоб поститись їм за це - ахметов вирішив влаштувати держпереворот за 1 млрд. дол. А потім Шустер святкував свою "днюху" у Вільнюсі і запросив ахметова. Ахметов приїхав, розслабився, сказав тост... І вирішив - що більше не хоче робити держпереворот. Ось так Шустер врятував Україну і зе від держперевороту. Все так і було.
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03.12.2021 19:47 Відповісти
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03.12.2021 20:22 Відповісти
Сцыкотно!
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03.12.2021 21:23 Відповісти
Татарин,збірна Ізраїлю,а де українці
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03.12.2021 21:08 Відповісти
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03.12.2021 21:47 Відповісти
Что то не понятно,комарик уже гордится тем,что вступил в элитный клуб лизальщиков ахметковской жопы или пока только стесняется?
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03.12.2021 22:00 Відповісти
ТАПАСРАТ і на того, і на іншого.
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04.12.2021 14:01 Відповісти
 
 