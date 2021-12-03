Комаровський підтвердив, що Ахметов був на дні народження Шустера у Вільнюсі
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Олігарх Рінат Ахметов був на святкуванні дня народження телеведучого Савіка Шустера.
Цю інформацію, раніше повідомлену журналістами-розслідувачами, тепер підтвердив ще один учасник святування - лікар та телеведучий Євген Комаровський, повідомляє Цензор.НЕТ. Інтерв’ю з Комаровським опубліковане в YouTube-каналі проросійського пропагандиста Анатолія Шарія.
За словами Комаровського, Ахметов приїхав на святкування й одразу ж поїхав.
"Звичайно, був, ну був. Він прийшов на день народження і зник після цього. І все. (Спілкувались) про Савіка Шустера. Він говорив дуже приголомшливий тост за здоров'я людини, яка обходиться йому дуже дорого. Тому що Шустер не погоджує з ним нічого і робить, що хоче. А потім на нього (Ахметова) наїжджає влада і він втрачає гроші", - розповів педіатр.
Чутки про розмову з Ахметовим щодо нового політичного об’єднання Комаровський назвав нісенітницею.
"Це все висмоктано з пальця. Поїхали до Вільнюса, щоб вибрати президента. А нах..на їхати до Вільнюса? Що, не можна зустрітися в Конча-Заспі, щоб щось обговорити? Що за дурниця взагалі?" - спитав він.
"Дмитро Гордон, який дві доби публікує різні фото без Ахметова з Вільнюса з формулюванням "Те що Ткач побоявся показати", висловуючись його ж формулюваннями, побоявся це визнати", - зауважив він.
Ткач відкидає звинувачення Комаровського в заангажованості та діях в інтересах "десяти родин зі списку Форбс".
"Не дивлячись на те що у своєму професійному житті я ризикував власною безпекою трошки більше ніж доктор Комаровський, я залишу цю образу без відповіді. Сподіваюсь, колись і доктор Комаровський набереться "чоловічої" мужності говорити про олігархів правду, не боячись втратити ефіри на їх телеканалах", - написав Ткач.
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Комаровский подтвердил, что Ахметов был на дне
Плюс я знаю особисто багатьох старших людей які не погрузли в страху перед короною і самі нею перехворіли... Психосоматику ніхто не відміняв...
Такі віруси були і до цього... і будуть і після цього просто зараз тотальна істерія розігріта пресою
Ясна!
Но тут мы видим-четыре еврея и один армян.
Должен же он на что то жить.
21 год ·
У Гордона буде своє шоу на антиукраїнському каналі Наш. Вже готують декорації і дизайн.
У вас були ілюзії щодо патріотизму Гордона?
Якщо москва його любить, то можливо за те, що він любить москву?
А не хрен идиоту делать в политике!
Зелена маячня якась. Висмоктують конспірологічні здогадки із пальця