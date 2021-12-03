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Новости Общество
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Зеленский (16530) судья (2576) Жернаков (50)

21 из 28 назначенных Зеленским судей – недобродетельны, - Жернаков

Новости Цензор.НЕТ Общество

21 из 28 назначенных Зеленским судей – недобродетельны, - Жернаков

Эти судьи бросали за решетку активистов Майдана, не декларировали имущество, врали в декларациях и неоднократно посещали оккупированные территории.

Об этом пишет в фейсбуке координатор Общественного совета добродетели, председатель правления DEJURE, юрист Михаил Жернаков, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы уже писали ранее, что из 28 судей, которых с подачи коррумпированной ВРП назначил пожизненно Зеленский, двое являются судьями Майдана. Но всего недобродельных судей, имеющих негативное заключение ОСД, среди них - 21 (двадцать один), или ровно ТРИ ЧЕТВЕРТИ" , – написал он.

Жернаков утверждает, что эти судьи:

  • не декларировали имущество – машины, квартиры, нежилые помещения;
  • не могли объяснить происхождение или сознательно занижали стоимость своего имущества;
  • неоднократно посещали оккупированные территории;
  • лгали в декларациях добродетели.

"Все они теперь назначены пожизненно и будут судить всех нас еще десятки лет. Вот такое "обновление" у нас судебной системы", - подытожил он.
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Топ комментарии
+11
коррупция? не не слышал (с)
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03.12.2021 18:52
+9
Тобто з "душком" товар!
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03.12.2021 18:55
+8
А верховному потерпевшему пох что подписывать. Главное подпись покрасивее и титул рядом с ней.
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03.12.2021 18:55
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коррупция? не не слышал (с)
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03.12.2021 18:52 Ответить
Дійсно про яку таку корупцію в Україні говорили піндоси ???)))
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03.12.2021 18:56 Ответить
Який Клоун такі й судді. Все закономірно.
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03.12.2021 20:56 Ответить
А верховному потерпевшему пох что подписывать. Главное подпись покрасивее и титул рядом с ней.
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03.12.2021 18:55 Ответить
Він мабуть і не знає хто за його факсиміле ставить.
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03.12.2021 18:57 Ответить
Тобто з "душком" товар!
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03.12.2021 18:55 Ответить
"недоброчесні"...99,9% являются таковыми
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03.12.2021 18:57 Ответить
ЗЛН ПНХ!
поки це лайно буде призначатися а не обиратися, незалежного суду не буде.
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03.12.2021 18:58 Ответить
Цікаво ,а де візьмуться доброчесні в на 100% корумпованій судовій системі ???)))
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03.12.2021 18:59 Ответить
"Суддя Сидоров - проти системи портнова-зеленського. Ви здивуєтеся!"
https://www.youtube.com/watch?v=fp5bxIwhPTM&t=109s
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03.12.2021 19:09 Ответить
Нанять китайцев. Они в Украине за месяц всех коррупционеров выкосят.
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03.12.2021 19:17 Ответить
Вони своїх ще не викосили.
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03.12.2021 19:31 Ответить
Та є чесні, але їх мало - я свого часу справу про ДТП виграв проти пані на дорогому жипі в суді...
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03.12.2021 19:46 Ответить
зе дно
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03.12.2021 19:01 Ответить
Там нет дна.
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03.12.2021 20:17 Ответить
Може треба ТСК зробити з перевірки дієздатності "бубочки"?
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03.12.2021 19:05 Ответить
Хто з призначених ВАЗеленським доброчесний, окрім Залужного?
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03.12.2021 19:06 Ответить
это Татаров с Портновым назначают, а дурачок подписывает, и гнида Баканов ослеп..
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03.12.2021 19:16 Ответить
"Ми вже писали раніше, що з 28 суддів, яких з подачі корумпованої ВРП призначив довічно Зеленський, двоє є суддями Майдану. Але всього недоброчесних суддів, які мають негативний висновок ГРД, серед них - 21 (двадцять один), або рівно ТРИ ЧВЕРТІ", - написав він.

Джерело: https://censor.net/ua/n3303292

75 зеленських проценти.
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03.12.2021 19:30 Ответить
а для чого іще потрібен олігархам та москалям Зеленський?
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03.12.2021 19:40 Ответить
А кто их отбирал?Зеленский только закорюку поставил.Манипулятивная информация.
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03.12.2021 19:41 Ответить
он жиж хароший!
баярє плахіє
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03.12.2021 19:54 Ответить
Зе как СВОЕ достижение представил днями в Раде,что он начал судебную реформу, очистку судов. Его достижение -ворюг на пожизненный срок - но не в буцигарню, а в судейские кресла.
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03.12.2021 20:37 Ответить
Аааа.... Он даже не читает шо подписывает?
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03.12.2021 22:42 Ответить
Он вот борется и с КС и ВС ,а они своих в обиду не дают.Президент не имеет права не подписать принятое ВСП решение.Он итак волокитил,волокитил,волокитил,волокитил.Дальше некуда.Шабунины ,Жернаковы ,и другие работают крайне плохо в своей сфере,потому суды и не реформированы.
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03.12.2021 22:56 Ответить
Я, надеюсь, это стьоб?
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03.12.2021 23:01 Ответить
Просто я еще не пьяный ,и меня не надуришь.
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03.12.2021 23:05 Ответить
"Президент не имеет права не подписать принятое ВСП" - он не имеет права и отменять предыдущие назначения. И?
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03.12.2021 23:16 Ответить
Этих судей назначил Татаров!
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03.12.2021 19:43 Ответить
Своим всё, врагам закон .Саакашвили суд по Коломойскому -Зеленскому видел вблизи. Саакашвили призывает общество прийти домой к судье-коррупционеру Гарнику, которого назначил Зеленский 13.05.21
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03.12.2021 19:45 Ответить
- ОН НАС УРОЕТ. Полный не адекват, толи наркоман, толи не наркоман, дёрганный с комплексом Наполеона ( как у ущербных людей). Можно только сожалеть , что народ повелся на сказки клоуна. Трагедия!!!!!!Представляете , что будет после того как он посмотрит в глаза Путлеру и подставит свою задницу, коробу не жалко. Он подставит нас. Без Майдана не обойдется- его в итоге разорвут...
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03.12.2021 19:58 Ответить
Та это б сомневался. Такими проще управлять! Они ему теперьпо жизни обязаны. А то что они нечестные гешефтники это ему по барабану!
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03.12.2021 20:07 Ответить
Те судьи, 21 особа, очень честные! Они оплатили всё сполна! Спросите у брата дерьмака...
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03.12.2021 20:08 Ответить
Их назначение подписывал недееспособный наркоман зэльцман. Позже разберьомся. Недолго уже. Зеля, когда там переворот?!
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03.12.2021 20:19 Ответить
Это коррупция на высшем государственном уровне. Быдло у власти подбирает такое же быдло в судебной власти для возможности вынесения не справедливых, а им выгодных решений - за назначая им космические зарплаты и пенсии из наших карманов. Чтоб они все повыздыхали от жлобства.
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03.12.2021 20:33 Ответить
насправді ж цих паскуд в суддівських рясах призначає не вова-баран а єрмило з подачі портянки, сподіваюсь це люди розуміють. а щодо самого факту призначення корумпованих суддів говорить лише про одне - зеленський абсолютно випадковий чоловік у кріслі президента.
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03.12.2021 21:21 Ответить
Портнов реформує разом з Бєньою судову систему..." Потужно Реформує".... Бо для 73% бидла Україна "*****"...
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03.12.2021 22:35 Ответить
 
 