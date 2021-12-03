УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9284 відвідувача онлайн
Новини Суспільство
5 471 37
Зеленський (17428) суддя (1423) Жернаков (52)

21 з 28 призначених Зеленським суддів - недоброчесні, - Жернаков

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

21 з 28 призначених Зеленським суддів - недоброчесні, - Жернаков

Ці судді кидали за ґрати активістів Мадану, не декларували майно, брехали в деклараціях та неодноразово відвідували окуповані території.

Про це пише у фейсбуці координатор Громадської ради доброчесності, голова правління DEJURE, юрист Михайло Жернаков, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вже писали раніше, що з 28 суддів, яких з подачі корумпованої ВРП призначив довічно Зеленський, двоє є суддями Майдану. Але всього недоброчесних суддів, які мають негативний висновок ГРД, серед них - 21 (двадцять один), або рівно ТРИ ЧВЕРТІ", - написав він.

Також читайте: Зеленський призначив на посади 28 суддів, зокрема двох суддів Майдану Ключника і Зарубу (оновлено)

Жернаков твердить, що ці судді:

  • не декларували майно - машини, квартири, нежитлові приміщення;

  • не могли пояснити походження або свідомо занижували вартість свого майна;

  • неодноразово відвідували окуповані території;

  • брехали в деклараціях доброчесності.

"Всі вони тепер призначені довічно і субитимуть (так у автора. - Ред.) усіх нас іще десятки років. Ось таке "оновлення" в нас судової системи", - підсумував він.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+11
коррупция? не не слышал (с)
показати весь коментар
03.12.2021 18:52
+9
Тобто з "душком" товар!
показати весь коментар
03.12.2021 18:55
+8
А верховному потерпевшему пох что подписывать. Главное подпись покрасивее и титул рядом с ней.
показати весь коментар
03.12.2021 18:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
коррупция? не не слышал (с)
показати весь коментар
03.12.2021 18:52 Відповісти
Дійсно про яку таку корупцію в Україні говорили піндоси ???)))
показати весь коментар
03.12.2021 18:56 Відповісти
Який Клоун такі й судді. Все закономірно.
показати весь коментар
03.12.2021 20:56 Відповісти
А верховному потерпевшему пох что подписывать. Главное подпись покрасивее и титул рядом с ней.
показати весь коментар
03.12.2021 18:55 Відповісти
Він мабуть і не знає хто за його факсиміле ставить.
показати весь коментар
03.12.2021 18:57 Відповісти
Тобто з "душком" товар!
показати весь коментар
03.12.2021 18:55 Відповісти
"недоброчесні"...99,9% являются таковыми
показати весь коментар
03.12.2021 18:57 Відповісти
ЗЛН ПНХ!
поки це лайно буде призначатися а не обиратися, незалежного суду не буде.
показати весь коментар
03.12.2021 18:58 Відповісти
Цікаво ,а де візьмуться доброчесні в на 100% корумпованій судовій системі ???)))
показати весь коментар
03.12.2021 18:59 Відповісти
"Суддя Сидоров - проти системи портнова-зеленського. Ви здивуєтеся!"
https://www.youtube.com/watch?v=fp5bxIwhPTM&t=109s
показати весь коментар
03.12.2021 19:09 Відповісти
Нанять китайцев. Они в Украине за месяц всех коррупционеров выкосят.
показати весь коментар
03.12.2021 19:17 Відповісти
Вони своїх ще не викосили.
показати весь коментар
03.12.2021 19:31 Відповісти
Та є чесні, але їх мало - я свого часу справу про ДТП виграв проти пані на дорогому жипі в суді...
показати весь коментар
03.12.2021 19:46 Відповісти
зе дно
показати весь коментар
03.12.2021 19:01 Відповісти
Там нет дна.
показати весь коментар
03.12.2021 20:17 Відповісти
Може треба ТСК зробити з перевірки дієздатності "бубочки"?
показати весь коментар
03.12.2021 19:05 Відповісти
Хто з призначених ВАЗеленським доброчесний, окрім Залужного?
показати весь коментар
03.12.2021 19:06 Відповісти
это Татаров с Портновым назначают, а дурачок подписывает, и гнида Баканов ослеп..
показати весь коментар
03.12.2021 19:16 Відповісти
"Ми вже писали раніше, що з 28 суддів, яких з подачі корумпованої ВРП призначив довічно Зеленський, двоє є суддями Майдану. Але всього недоброчесних суддів, які мають негативний висновок ГРД, серед них - 21 (двадцять один), або рівно ТРИ ЧВЕРТІ", - написав він.

Джерело: https://censor.net/ua/n3303292

75 зеленських проценти.
показати весь коментар
03.12.2021 19:30 Відповісти
а для чого іще потрібен олігархам та москалям Зеленський?
показати весь коментар
03.12.2021 19:40 Відповісти
А кто их отбирал?Зеленский только закорюку поставил.Манипулятивная информация.
показати весь коментар
03.12.2021 19:41 Відповісти
он жиж хароший!
баярє плахіє
показати весь коментар
03.12.2021 19:54 Відповісти
Зе как СВОЕ достижение представил днями в Раде,что он начал судебную реформу, очистку судов. Его достижение -ворюг на пожизненный срок - но не в буцигарню, а в судейские кресла.
показати весь коментар
03.12.2021 20:37 Відповісти
Аааа.... Он даже не читает шо подписывает?
показати весь коментар
03.12.2021 22:42 Відповісти
Он вот борется и с КС и ВС ,а они своих в обиду не дают.Президент не имеет права не подписать принятое ВСП решение.Он итак волокитил,волокитил,волокитил,волокитил.Дальше некуда.Шабунины ,Жернаковы ,и другие работают крайне плохо в своей сфере,потому суды и не реформированы.
показати весь коментар
03.12.2021 22:56 Відповісти
Я, надеюсь, это стьоб?
показати весь коментар
03.12.2021 23:01 Відповісти
Просто я еще не пьяный ,и меня не надуришь.
показати весь коментар
03.12.2021 23:05 Відповісти
"Президент не имеет права не подписать принятое ВСП" - он не имеет права и отменять предыдущие назначения. И?
показати весь коментар
03.12.2021 23:16 Відповісти
Этих судей назначил Татаров!
показати весь коментар
03.12.2021 19:43 Відповісти
Своим всё, врагам закон .Саакашвили суд по Коломойскому -Зеленскому видел вблизи. Саакашвили призывает общество прийти домой к судье-коррупционеру Гарнику, которого назначил Зеленский 13.05.21
показати весь коментар
03.12.2021 19:45 Відповісти
- ОН НАС УРОЕТ. Полный не адекват, толи наркоман, толи не наркоман, дёрганный с комплексом Наполеона ( как у ущербных людей). Можно только сожалеть , что народ повелся на сказки клоуна. Трагедия!!!!!!Представляете , что будет после того как он посмотрит в глаза Путлеру и подставит свою задницу, коробу не жалко. Он подставит нас. Без Майдана не обойдется- его в итоге разорвут...
показати весь коментар
03.12.2021 19:58 Відповісти
Та это б сомневался. Такими проще управлять! Они ему теперьпо жизни обязаны. А то что они нечестные гешефтники это ему по барабану!
показати весь коментар
03.12.2021 20:07 Відповісти
Те судьи, 21 особа, очень честные! Они оплатили всё сполна! Спросите у брата дерьмака...
показати весь коментар
03.12.2021 20:08 Відповісти
Их назначение подписывал недееспособный наркоман зэльцман. Позже разберьомся. Недолго уже. Зеля, когда там переворот?!
показати весь коментар
03.12.2021 20:19 Відповісти
Это коррупция на высшем государственном уровне. Быдло у власти подбирает такое же быдло в судебной власти для возможности вынесения не справедливых, а им выгодных решений - за назначая им космические зарплаты и пенсии из наших карманов. Чтоб они все повыздыхали от жлобства.
показати весь коментар
03.12.2021 20:33 Відповісти
насправді ж цих паскуд в суддівських рясах призначає не вова-баран а єрмило з подачі портянки, сподіваюсь це люди розуміють. а щодо самого факту призначення корумпованих суддів говорить лише про одне - зеленський абсолютно випадковий чоловік у кріслі президента.
показати весь коментар
03.12.2021 21:21 Відповісти
Портнов реформує разом з Бєньою судову систему..." Потужно Реформує".... Бо для 73% бидла Україна "*****"...
показати весь коментар
03.12.2021 22:35 Відповісти
 
 