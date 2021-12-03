4 631 60
Чехия направляет военных в Польшу для охраны границы с Беларусью
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Польша согласилась на предложение Чехии принять чешских военнослужащих для помощи в охране границы с Беларусью на фоне миграционного кризиса.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Ceske Noviny.
По словам премьер-министра Андрея Бабиша, вероятнее всего, Чехия направит в Польшу инженеров, стороны еще будут согласовывать вопросы контингента.
Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил на брифинге в пятницу, что чешские солдаты, скорее всего, будут помогать полякам охранять пограничный забор и подъездные дороги.
Топ комментарии
+7 Яр Холодний
показать весь комментарий03.12.2021 21:33
+5 Вальд Ще
показать весь комментарий03.12.2021 22:09
+4 Dust
показать весь комментарий03.12.2021 21:38
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
а що робиться зараз на кордоні Польщі ?
саме для цього і створена бригада
Чехословаччина 1967 - Пражська весна
"213. При необходимости вступить в рукопашную схватку для защиты себя или охраняемого объекта часовой должен смело действовать штыком-ножом (штыком) и прикладом."
Устав строевой службы
але коли прожар, то гасят всім, що є під рукою,
а не їдуть у "Епіцентр" купувати саме той вогнегасник
як і всі інші солдати вермахта мали по декілька військових спеціальностей,
тому було "сдєлано с умом"
а ти цього не знаєш"!
отакий з тебе після цього начкар
Привіт "начкарам"!!!
пацанчик
я строкову лямку тягнув ще за сурових часів Кизил Орди в умовах, які ти не бачив у своїх кошмарних снах
але навчився "вправно діяти штиком та прикладом", пацанчик !
178. При необходимости вступить в рукопашную схватку для
защиты себя или охраняемого объекта, часовой должен смело
действовать штыком или прикладом.
Остолоп! Перед тим як щось писать я звіряюся з "першоджерелами" І зараз - перед тим як тебе висміять
я відкрив свій архів і дістав звідти дві книги "Общевоинские уставы ВС СССР" і "Військові статути ЗС
України" (та ще й перевірив себе через єлектронні версії!)
"одяг шинель ще в 1978-му І прослужив більше чверті століття "
дальше можешь не продолжать!
офіцер Кизил-Орди....
Вона була двох видів у Радянській Армії: перша - на найбільш важливі пости призначалися вартовими лише єфрейтори і сержанти і друга - коли начальником варти призначався не офіцер чи прапорщик а сержант-строковик Це були варти що охороняли малозначні об"єкти - наприклад свинарники при в/ч в районах "спецпоселень" зеків Ти свинарник охороняв будучи "начкаром"?
І не про "дальтонізм" мова ведеться а про те що кожна річ інструмент чи військовий підрозділ використовується за призначенням Будильником цвяхи не забивають!
А борщ без квасолі - все одно що "щи красные рассийские"
А квасолю любить треба! Мало того що вона корисна як їжа але і непогана лікарська рослина - і при діабеті і при гастритах і ще багато при чому!
є спільний східний кордон ЄС (не Польщі !!!!) і партнери мают його боронити !
якщо вони партнери, а не .... німці
Рекомендую - дуже цікава книжка Рецепти як кухонні так і лікарські
перси то святе !