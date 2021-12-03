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Чехия направляет военных в Польшу для охраны границы с Беларусью

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Чехия направляет военных в Польшу для охраны границы с Беларусью

Польша согласилась на предложение Чехии принять чешских военнослужащих для помощи в охране границы с Беларусью на фоне миграционного кризиса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Ceske Noviny.

По словам премьер-министра Андрея Бабиша, вероятнее всего, Чехия направит в Польшу инженеров, стороны еще будут согласовывать вопросы контингента.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил на брифинге в пятницу, что чешские солдаты, скорее всего, будут помогать полякам охранять пограничный забор и подъездные дороги.

Читайте также: Около 10 тысяч мигрантов готовы пересечь белорусско-польскую границу, - погранслужба Польши
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Топ комментарии
+7
Ця бригада підготовлена для миротворчих цілей Полякам це не потрібно - у них вистачає своїх сил У них необхідність у інженерно-саперних підрозділах - для термінового встановлення інженерних загорож і укріплень! (ти ж у борщ горох замість квасолі і редьку замість буряка не кладеш?)
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03.12.2021 21:33
+5
Все цивілізоване людство повинно огородити землі ********* Мордора (РФ, КНР і БР) стіною захисту цивілізації.
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03.12.2021 22:09
+4
чехи молодці, памятають 1967 рік
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03.12.2021 21:38
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А де УкрПолЛіт(р)бат ???)))
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03.12.2021 21:28 Ответить
Ця бригада підготовлена для миротворчих цілей Полякам це не потрібно - у них вистачає своїх сил У них необхідність у інженерно-саперних підрозділах - для термінового встановлення інженерних загорож і укріплень! (ти ж у борщ горох замість квасолі і редьку замість буряка не кладеш?)
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03.12.2021 21:33 Ответить
саме так : для миротворчих цілей

а що робиться зараз на кордоні Польщі ?
саме для цього і створена бригада
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03.12.2021 21:36 Ответить
чехи молодці, памятають 1967 рік
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03.12.2021 21:38 Ответить
68
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03.12.2021 21:40 Ответить
Перепрошую,1968 р. !!!)))
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03.12.2021 21:41 Ответить
сподіваюсь, що Ви праві, але для мене залишилось

Чехословаччина 1967 - Пражська весна
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03.12.2021 21:56 Ответить
З 5 січня по 21 серпня 1968 р. !!!)))
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03.12.2021 22:04 Ответить
Точніше 1968 рік, в 1967 там ще було усе ОК.
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03.12.2021 22:50 Ответить
Ти коли останній раз спілкувався з чехами що вважаєш що вони пам'ятають події 68 року?))) так ось у чехів давно вже амнезія на ці події як і у мадярів...
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04.12.2021 10:46 Ответить
"Будівництво інженерних споруд" і " використання інженерних споруд при виконанні миротворчих операцій" - трішки різні речі
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03.12.2021 21:52 Ответить
будемо по Строєвому уставу в сортир ходити, чи проявимо смєкалку ?
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03.12.2021 21:57 Ответить
Для "недоганяючих" - "будильником цвяхи не забивають!
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03.12.2021 22:10 Ответить
забивають, і саперними лопатками....

"213. При необходимости вступить в рукопашную схватку для защиты себя или охраняемого объекта часовой должен смело действовать штыком-ножом (штыком) и прикладом."
Устав строевой службы
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03.12.2021 22:35 Ответить
У 1941-му з льотчиків які залишилися без літаків формували піхотні підрозділи Це великої користі не принесло!
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03.12.2021 22:39 Ответить
так!

але коли прожар, то гасят всім, що є під рукою,
а не їдуть у "Епіцентр" купувати саме той вогнегасник
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03.12.2021 22:47 Ответить
Я не знаю як "прожари гасят" Я лише "пожари" гасив А встановить інженерні споруди краще уміє спеціаліст інженерного підрозділу(їх саме для цього готують) а не снайпери і гранатометчики!
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03.12.2021 23:15 Ответить
солдати кухарі та писарі нациського вермахта були вправними стрільцями та саперами,
як і всі інші солдати вермахта мали по декілька військових спеціальностей,
тому було "сдєлано с умом"
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03.12.2021 23:34 Ответить
Ти у ті часи служив у "вермахті"? Чи воював проти нього? Тому знаєш чітко хто і що умів?
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03.12.2021 23:38 Ответить
вот так !
а ти цього не знаєш"!
отакий з тебе після цього начкар
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03.12.2021 23:59 Ответить
Я думав - ти розумніший! А ти - звичайний тупорилий упертюх!
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04.12.2021 00:04 Ответить
іди вчи Устави та військову літературу по матчасті, пацанчик !
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04.12.2021 00:10 Ответить
Це усе на що ти здатен - "знавець стройової служби"? Тільки лайном плюваться? Я не знаю ДЕ КОЛИ і КИМ ти служив але у тебе поняття військової служби - яку ротного каптьорщика!
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04.12.2021 00:18 Ответить
Там же я служив, тобі може лише наснитися у кошмарах, пацанчик !
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04.12.2021 02:15 Ответить
Так ти у нас "Dust", чи "Алекс Мышкевич"? Бачиш як виходить: для того, щоб надать собі "значущості", ти змушений "строчить" під двома аккаунтами І тебе ні під одним з них ніхто читать не хоче А мені вистачає одного - і мене читають більше півсотні людей! А знаєш ЧОМУ? Тому що я (перед тим як писать) головою думаю і викладаю лише перевірену інформацію , яка цікава людям, а не "теліпаю язиком , як собака - хвостом"!
Привіт "начкарам"!!!
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04.12.2021 09:41 Ответить
Це ти мені чий Статут цитуєш? Чеський? Чи польський? А про "часового" в Статуті гарнізонної і вартової служби ЗС України говориться, а не в Стройовому! Все що стосується діяльності чатового викладено в пунктах 230-241 А п 213 визначає обсяг заборон , що стосуються виконання службових обов"язків начальником варти! ("додумався" - кого вчить статуту - колишнього юрисконсульта в/ч )
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03.12.2021 22:58 Ответить
не вчи колишнього начкара Уставу !

пацанчик
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03.12.2021 23:00 Ответить
Крім того, що я теж кілька років ходив начальком варти , але ще й перевіряв правильність несення вартової служби , будучи черговим в/ч, а пізніше займався формуванням "Табеля постів в/ч" і проводив перевірки в якості "відповідального по в/ч (а з тебе такий "начкар" - як з мене - балерина!) Бо "213. При необходимости вступить в рукопашную схватку для защиты себя или охраняемого объекта часовой должен смело действовать штыком-ножом (штыком) и прикладом." в Статуті Гарнізонної та вартової служби ЗС України НЕМАЄ!!!
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03.12.2021 23:11 Ответить
вот ти себе і викрив, пацанчик !

я строкову лямку тягнув ще за сурових часів Кизил Орди в умовах, які ти не бачив у своїх кошмарних снах

але навчився "вправно діяти штиком та прикладом", пацанчик !
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03.12.2021 23:41 Ответить
Чуєш , "діяч штиком і прикладом" (а точніше - язиком) - я одяг шинель ще в 1978-му І прослужив більше чверті століття - як строкової служби , так і кадрової І мені смішно , коли ти мене називаєш "пацанчиком", а сам "НІ ХРЄНА" не знаєш у військовій службі! В "Уставе гарнизонной и караульной службі ВС СССР" була стаття про твій "штик" і "приклад" Але не 213!!!
178. При необходимости вступить в рукопашную схватку для
защиты себя или охраняемого объекта, часовой должен смело
действовать штыком или прикладом.
Остолоп! Перед тим як щось писать я звіряюся з "першоджерелами" І зараз - перед тим як тебе висміять
я відкрив свій архів і дістав звідти дві книги "Общевоинские уставы ВС СССР" і "Військові статути ЗС
України" (та ще й перевірив себе через єлектронні версії!)
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04.12.2021 00:02 Ответить
ти пацанчик проти страшного польового сержанта !

"одяг шинель ще в 1978-му І прослужив більше чверті століття "
дальше можешь не продолжать!
офіцер Кизил-Орди....
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04.12.2021 00:14 Ответить
Чуєш - "страшний польовий сержант" - що таке "сержантська варта" я знаю Бо я "трішки вищий званням за тебе - підполковник
Вона була двох видів у Радянській Армії: перша - на найбільш важливі пости призначалися вартовими лише єфрейтори і сержанти і друга - коли начальником варти призначався не офіцер чи прапорщик а сержант-строковик Це були варти що охороняли малозначні об"єкти - наприклад свинарники при в/ч в районах "спецпоселень" зеків Ти свинарник охороняв будучи "начкаром"?
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04.12.2021 09:28 Ответить
Направлення військ, це не лише практична допомога, але й демонстрація намірів.
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03.12.2021 21:38 Ответить
Саме так ,швидше моральнополітична підтримка ,ніж військова !!!)))
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03.12.2021 21:43 Ответить
Хочеш - відкрию "секрет"? Це ще й "військові навчання в умовах підвищеної бойової готовності" Солдати на практиці у реальній обстановці будуть відточувать навички - хто його зна - може німці чи австрійці почнуть відловлювать і депортувать "біженців" і вони ломонуться у Чехію От практика і згодиться
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03.12.2021 21:44 Ответить
То чехи не інженери ,швидше функції жандармерії -охорона ,блок-пости !!! Я борщ готую без квасолі і не дальтонік ,щоб зплутати буряк з редькою !!!))))))
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03.12.2021 21:40 Ответить
"За словами прем'єр-міністра Андрія Бабіша, найімовірніше Чехія направить до Польщі інженерів" "На пальцях" ще пояснить?
І не про "дальтонізм" мова ведеться а про те що кожна річ інструмент чи військовий підрозділ використовується за призначенням Будильником цвяхи не забивають!
А борщ без квасолі - все одно що "щи красные рассийские"
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03.12.2021 21:50 Ответить
Прем"єр Чехії каже одне ,міністр оборони Польщі каже інше !!! Ну не люблю я квасолю !!!!)))
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03.12.2021 21:53 Ответить
І що саме каже міністр оборони Польщі? Про допомогу в охороні кордону? Так вони і будуть допомагать в охороні - виставлять "рогатки" і МЗП з "колючкою" щоб утруднить порушникам перехід кордону до прибуття тривожних підрозділів до місця прориву!
А квасолю любить треба! Мало того що вона корисна як їжа але і непогана лікарська рослина - і при діабеті і при гастритах і ще багато при чому!
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03.12.2021 22:02 Ответить
то все хер...ня !

є спільний східний кордон ЄС (не Польщі !!!!) і партнери мают його боронити !

якщо вони партнери, а не .... німці
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03.12.2021 22:05 Ответить
Наш сад-огород. Авторы: Г.Свиридонов, Л.Свиридонова. Из-во Молодая гвардия, М., 1992г.
Рекомендую - дуже цікава книжка Рецепти як кухонні так і лікарські
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03.12.2021 22:09 Ответить
там ще є про "подорожник до лоба" - допомагає при бєзумії
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03.12.2021 22:48 Ответить
Краще купи собі Статути ЗС УКраїни і собі до лоба прикладай - не будуть люди сміяться з "просвіщонного"
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03.12.2021 23:02 Ответить
що, прикладаєш все ж таки подорожник до лоба.... ?
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03.12.2021 23:43 Ответить
Приклади краще до свого! І не "подорожник" а лід Бо ти (я бачу) перегрівся! Мелеш такі дурниці що купи не держаться!
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04.12.2021 00:07 Ответить
Ти краще знаєш, що потрібно полякам? Думаєш вони з чехами без тебе не домовляться?
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03.12.2021 22:48 Ответить
Уявляєш -ЗНАЮ! Бо маю військову спеціальну освіту і розумію ЩО , КОЛИ , ЯК і ДЕ застосовувать
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03.12.2021 23:04 Ответить
а тем временем тисячи персов жрут и срут в совковой Беларуси
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03.12.2021 21:33 Ответить
бєларуссіцируюцца...
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03.12.2021 21:44 Ответить
І правильно роблять !!!)))
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03.12.2021 21:45 Ответить
сделайте им кишкачий приют !

перси то святе !
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03.12.2021 22:09 Ответить
Світ людей - об'єднується проти терористичного режиму Лукашенка .
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03.12.2021 21:42 Ответить
А в нас полиці завалені білоруською продукцією.
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03.12.2021 21:47 Ответить
а кацапською нe завалeнi?
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03.12.2021 21:59 Ответить
Ти ще не поставив між ними знак рівності?
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03.12.2021 22:15 Ответить
Важливо що у тебе. Ти ж комент писав.
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04.12.2021 09:39 Ответить
В нас теж . Але вона гамняна , тому її ніхто не купує . Хіба кацапи і вата , яка бідніша.
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03.12.2021 21:59 Ответить
В Германию прибыл Спецназ Британии...,значит их тоже туда отправят...
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03.12.2021 22:06 Ответить
Все цивілізоване людство повинно огородити землі ********* Мордора (РФ, КНР і БР) стіною захисту цивілізації.
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03.12.2021 22:09 Ответить
По неподтвержденным данным НАТО перебрасывает эскадрилью стратегических бомбардировщиков В-1-S из Португалии в Польшу или в Румынию...,чем интересны эти бомберы? а тем что на борту имеются ракеты системы "Стэлс" которых нет ни у одной армии Мира...другими словами их невозможно обнаружить...
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03.12.2021 22:28 Ответить
 
 