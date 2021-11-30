Около 10 тысяч мигрантов готовы пересечь белорусско-польскую границу, - погранслужба Польши

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На территории Беларуси находятся около 10 тыс. иностранцев, стремящихся пересечь границу и попасть в Польшу.

Об этом заявила на пресс-конференции пресс-секретарь Пограничной службы Польши Анна Михальская, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на польское интернет-издание PAP.

"По нашим данным, в Беларуси около 10 тысяч иностранцев, планирующих нелегально пересечь границу, - рассказала Михальская.

На вопрос о лагерях мигрантов у границы с Польшей спикер ответил: "Мы не наблюдаем никаких лагерей на границе с Польшей. Сейчас в окрестностях Кузницы тихо, попыток силового пересечения границы нет. Насколько нам известно, иностранцев собирали в этом логистическом центре, который находится недалеко от пограничного перехода "Брузги". Мы не наблюдаем лагерей у границы. Люди там сейчас не лагерят, а грузовиками их везут белорусской стороной. Возможно, из этого центра, возможно, из других мест, где они собираются. Поэтому они там не лагерят".

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С учетом того, что с белорусской стороны накопилось много грузовиков, нуждающихся в пересечении границы, она сказала, что в правилах растаможки ничего не изменилось, но скопление произошло из-за закрытия переезда в "Кузнице".

"На данный момент у меня нет информации о том, что переход будет открыт в ближайшие дни", - добавила Михальская.