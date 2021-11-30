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Новости За рубежом
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Беларусь (7521) граница (4730) мигранты (950) Польша (7461)

Около 10 тысяч мигрантов готовы пересечь белорусско-польскую границу, - погранслужба Польши

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Около 10 тысяч мигрантов готовы пересечь белорусско-польскую границу, - погранслужба Польши
Фото: мігранти

На территории Беларуси находятся около 10 тыс. иностранцев, стремящихся пересечь границу и попасть в Польшу.

Об этом заявила на пресс-конференции пресс-секретарь Пограничной службы Польши Анна Михальская, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на польское интернет-издание PAP.

"По нашим данным, в Беларуси около 10 тысяч иностранцев, планирующих нелегально пересечь границу, - рассказала Михальская.

На вопрос о лагерях мигрантов у границы с Польшей спикер ответил: "Мы не наблюдаем никаких лагерей на границе с Польшей. Сейчас в окрестностях Кузницы тихо, попыток силового пересечения границы нет. Насколько нам известно, иностранцев собирали в этом логистическом центре, который находится недалеко от пограничного перехода "Брузги". Мы не наблюдаем лагерей у границы. Люди там сейчас не лагерят, а грузовиками их везут белорусской стороной. Возможно, из этого центра, возможно, из других мест, где они собираются. Поэтому они там не лагерят".

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С учетом того, что с белорусской стороны накопилось много грузовиков, нуждающихся в пересечении границы, она сказала, что в правилах растаможки ничего не изменилось, но скопление произошло из-за закрытия переезда в "Кузнице".

"На данный момент у меня нет информации о том, что переход будет открыт в ближайшие дни", - добавила Михальская.
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Топ комментарии
+10
И не примут никогда. Польша уверенно идет к позиции локомотива анти-русской части ЕС, как противовес про-русским Германии и Франции.
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30.11.2021 21:42
+7
Полякам егерей подключить, пусть с леса хрюх подгонят, будут неверных гнать до самой москвы.
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30.11.2021 21:33
+6
Не готовы стрелять на поражение.
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30.11.2021 21:22
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А поляки не готові.
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30.11.2021 21:20 Ответить
Не готовы стрелять на поражение.
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30.11.2021 21:22 Ответить
Не готові їх прийняти )
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30.11.2021 21:37 Ответить
И не примут никогда. Польша уверенно идет к позиции локомотива анти-русской части ЕС, как противовес про-русским Германии и Франции.
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30.11.2021 21:42 Ответить
Та і німці не дуже бажають. Хоча цей подаруночок адресовано саме ним.
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30.11.2021 22:20 Ответить
Им бы сторожевых свиней завести....
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30.11.2021 23:27 Ответить
Полякам егерей подключить, пусть с леса хрюх подгонят, будут неверных гнать до самой москвы.
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30.11.2021 21:33 Ответить
Вони певно намагаються не провокувати конфлікт, бо ж тільки дай повод - почнеться стрілянина.
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30.11.2021 21:38 Ответить
Как бы там ни было, но поляки в мороз, довольно таки жестко противостоят, с брантспойтов водичкой только поливают, особо рьяных струей воды с ног сбивают. Здесь стрелять и не нужно.
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30.11.2021 21:44 Ответить
От бісові діти, кордон свій захищають.
А могли б перестати поливати...
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30.11.2021 22:01 Ответить
Надо не водой, а навозной жижей со свинарников поливать.
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30.11.2021 22:09 Ответить
Они действуют согласно их Законам.
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30.11.2021 21:50 Ответить
Неверных? Пан - сектант сатанистской секты рпц кгб?
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30.11.2021 21:49 Ответить
Дивний у вас висновок, але то таке.
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30.11.2021 22:03 Ответить
Поясните.
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30.11.2021 22:06 Ответить
Важко пояснити, бо на мій погляд (принаймні), ви не зрозуміли дописувача і репліка вийшла за межі його логіки.
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30.11.2021 22:22 Ответить
На самом деле все гораздо проще. Продавцы магических услуг не терпят конкуренции.
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30.11.2021 22:30 Ответить
ПЦУ і УГКЦ більш менш лвднають. Принаймні, не сваряться.
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30.11.2021 22:50 Ответить
Но но но!!! А Пастфарианство?
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30.11.2021 23:29 Ответить
Як тільки не називали одне одного представники різних релігій. Це історичне.
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30.11.2021 22:22 Ответить
Угу. Я, к примеру, с детства воспитан в традициях Ислама(родина по батькови) и Православия(родина по Маме). Именно поэтому я в достаточно молодом возрасте стал агностиком с сильным уклоном в Древнескандинавское язычество.
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30.11.2021 22:27 Ответить
Знайшли, значить, прихисток подалі від ворогуючих сторін )).
Якщо вам там комфортно, то чому ні.
Я вважаю, що людина може і має право обирати самостійно духовний шлях.
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30.11.2021 22:31 Ответить
Ну так, свобода совести. А чисто мое личное....я не понимаю, для чего нужны молельные дома и продавцы магических услуг, если весь Мир - храм, и Боги живут среди нас.
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30.11.2021 22:36 Ответить
Агностик.... О, так вы - философ океана необъятного...
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30.11.2021 23:14 Ответить
Не понимаю, о чем Вы. Мои Боги живут тут, с нами. И они не требуют денег.
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30.11.2021 23:16 Ответить
Я об агностицизме, где деньги, как таковы, - не решающее понятие...
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30.11.2021 23:18 Ответить
Посмотрите определение слова "агностик". Разные люди называют себя агностиками, из разных побуждений
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30.11.2021 23:24 Ответить
Агностицизм не означает отрицание существования высшей силы, он лишь утверждает невозможность познать, есть ли Бог на самом деле», - говорит Тойматаев.
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30.11.2021 23:26 Ответить
Не знаю, кто такой Тойматаев, но, в сущности, он где-то как бы прав. Скажи, ты часто один ночевал в лесу? Вопрос без двойного дна, имеет прямое отношение к теме.
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30.11.2021 23:30 Ответить
Спасибо за понимание правоты сути вашего агностицизма, как философии высшего пилотажа. Насчет ночевать часто в лесу. У меня такой необходимости не было. Ко всему , в общении с вами , я двойное дно не ищу.
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30.11.2021 23:40 Ответить
Я просто общаюсь, какое такое двойное дно? Я ж не русский. А насчет длительного пребывания в дикой природе в одиночку - рекомендую попробовать. И попробуйте научиться СЛЫШАТЬ. Для этого нужно быть там несколько дней и ночей в одиночку.
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30.11.2021 23:47 Ответить
...а чего вы комплексуете, мол, не русский... Кто такой русский? Генетически - это молоденький славянин с гаплогруппой моложе любого татарина и любого другого славянина. Славянская и татарская гаплогруппа -одинаковые. Разница только - в аллелях и носит азийский след. Т.е. татарина, скифа, киммерийца, славянина общий прапрадед жил около 5-6 тысяч лет до н.э. Из-за миграций и экстримных ситуаций наши прапрародители-братья мутировали аллельно, брат, который ушел в Ср.Азию, Индию, Иран мутировал и назвался, кто индус(кастаначальников), кто иранец, кто скиф, кто татарин, брат, который остался в Европе тоже мутировал и самоназвался славянином и эти мутации произошли за 1.5-2 тысяч лет до н.э. Кацапы -это продукт генетики первого тысячелетия новой эры.. В этногенезе россиян поучаствовали жители Киева, Карпат(словене) кассубы(Польша), татарины, Варяги, чудь, весь, мордва, монголоиды и угрофинны. Но главная гаплогруппа , шо у кацапов, шо у россиян, шо у татар - одинаковая, бо кровно мы братья 7 000 лет назад. Сравните. славянская гаплогруппа - R1a1 Z283, R1a1 Z94.В оличии от наших гаплогрупп, Кацапы имеют ее же , но в куче с гаплогруппами-спутницами, которых у нас нет -Это кацапские спутницы NO. т.е. кацапская гаплогруппа - R1a1 Z283 + N(угрофинны) + O(монголоиды), Как видим кацапская прапрамама много изменяла кацапу -папе... Так шо , брате, не буксуй, насчет я не русский. Это кацап - не нашей крови, бо испортился.
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01.12.2021 00:20 Ответить
русский - не национальность. Это oбозначение места во вселенской иерархии мрази - где-то между канaлизационной крысой и сифилисом.
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01.12.2021 00:23 Ответить
Юишу по-русски, шоб руснявые мартышки типа тебя, меня поняли. Ваше тупое стадо Словянских языков не понимает.
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01.12.2021 00:40 Ответить
русмартышка, от чебурека-чурки тебя твоя русская свиномамка опоросила , стоя на полу сортира. Любишь своего фюрерка, животное руснявое?
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01.12.2021 00:46 Ответить
Вы не реагируйте на блеянья лаптеунтов... Они достойны только спама.
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01.12.2021 01:00 Ответить
R1a1 Z94 - гаплогруппа татар, скифов. R1a1 Z280 - гаплогруппа киммерийцев, которые старше татар, скифов, славян, бо немного раньше их отец , брат наших праотцов, мутировал.
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01.12.2021 00:27 Ответить
А насчет денег... Я сам батюшек не переношу: отпеть(похоронить) без денег не возьмутся.
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30.11.2021 23:21 Ответить
Мне тоже скандинавки нравятся
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30.11.2021 23:30 Ответить
Моя жена - этническая Украинка с Зеленого Клина, выглядит так, шо к ней скандинавы часто обращаются как к своей.
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30.11.2021 23:34 Ответить
Верю. Главное найти свою половинку.
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30.11.2021 23:38 Ответить
Не, все правильно, просто сарказм...Так ведь иноверцев называют мусульмане - это калька.
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30.11.2021 23:16 Ответить
Никога этого не понимал....Какие же могут быть иноверцы, верящие в одного и того же авраамического "единого бога"?
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30.11.2021 23:26 Ответить
Я на это смотрю проще, шо любая религия - это бизнес и каждая имеет своего "бога". Как-то разговаривал с индусом , только не хинди-веры, а какой-то веры юго-западной Индии... Ну, там много богов... Так вот индус мне поведал, шо их бог разрешает воровство, если воровство будет на пользу вору.
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01.12.2021 01:09 Ответить
Так и авраамические религии одобряют геноцид. Мало кто в подобные дебри забредает, но известно же, шо христианский босс одобрил крестовые походы на восток. А там добрые христиане совершили аж несколько геноцидов, уничтожив несколько народов так, шо от них остались одни географические названия. Ну какой языческий бог может похвастаться подобными гекатомбами?
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01.12.2021 01:23 Ответить
Певно, доведеться пояснювати. Швидше за все, пан Мурза припустив, що ви від імені немусульманської релігійної спільноти мали на увазі мусульман. Це логічно, з огляду на традицію використання терміну, але жодним чином не дає підстав робити припущення, що допис був зроблений парафіянином РПЦ.
По перше, це, навіть, не секта, як вважає дядько, а відділ спецслужби. Тож, якщо спроектувати його припущення на неї, не можна визнати учасників невірними з точки зору Ісламу, оскільки до бога ця "церква" не має відношення. Тому це буде співставлення білого і теплого.
Щоби коректно порвівняти властивості двох відомств, психологячний імператив пастви РПЦ можна було б назвати субординацією порівняно із вірою. І тоді, відповідно, розмова була б про її порушення, або про неслух, замість невірності.
Проблема в тому, що ви (це по друге) не подавали прямих ознак причетності до ФСБ-РПЦ. А якщо таки мати на увазі віру, наприклад якусь із конфесій християнства, щодо якої автор саркастично висловлюється, тоді було б помилкою згадувати про РПЦ.
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01.12.2021 00:12 Ответить
лука без совета с фуйлом ничё не делает, а если делает то "мирняк впереди - военные сзади"
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30.11.2021 21:26 Ответить
Тю, поляки сзади, хрюхи спереди, або удобрить вдоль границы грунт хрюхолайном.
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30.11.2021 21:37 Ответить
ЗЫ... тобто, на этот хитро сделанный случай всегда найдется болт с левой резьбой... Мы подсобим(с завода Петровского)... Главное, ты его откручиваешь, а он закручивается.
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30.11.2021 21:40 Ответить
Гібридна війна московської орди проти євроцивілізації триває !!!!)))))
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30.11.2021 21:28 Ответить
Как ни странно, но эти два разного роста шперики задают урок толерантным ребяткам с ЕСа отлично. Почти 8 лет войны у нас было мало им для науки. Дело явно быстрее пойдёт теперь в смысле осмысления кто есть кто. Радоваться не станем---то сглазим. Та и к нам могут часть добра направить. Скорее бы морозы. Морозы всех остановят.
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30.11.2021 21:44 Ответить
Шо бы там ни было, но первая волна мигрантов разъехалась по домам... Вон интервью с Ирака было , возвращенцы умилялись своей страной, призывали никуда не ехать, бо белорусская Европа в ихних глазах - это блеф.
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30.11.2021 21:47 Ответить
Чи й ни проблема.А що,у вас, як у ваших німецьких колег вже нема кулемета MG-34? Ну,пам*ятаєте, Машінненнгевер-34? Якщо нема,то тоді я навіть не знаю,що з вами буде. А Буде повний ....ць. Та і нам також,на жаль...
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30.11.2021 21:49 Ответить
В них дійсно мало залишилося MG-34,це більше рарітет. Зате MG-42 ( в новій версії MG-53 ) вдосталь,на всіх непроханих гостей вистачить.
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30.11.2021 21:56 Ответить
"Милосердия там нет": что рассказывают о пережитом в Беларуси мигранты, которые вернулись в Ирак.

"Беларуский солдат ничем не отличается от ДАИШ (то же самое, что ИГИЛ, только по-арабски - The Village Беларусь). Нет таких избиений и насилия, которым бы мы не подвергались. Сейчас там идет снег, и некоторым мигрантам до сих пор не разрешают возвращаться. Пройдя 10 километров, я смог сбежать. Он сказал нам: "У вас нет ни воды, ни хлеба. Для вас только смерть"".



Еще один мигрант сказал телеканалу: «Я надеюсь, что никто больше не будет обманут ложью контрабандистов и не попадется в их ловушки».

https://belaruspartisan.by/life/553812/
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30.11.2021 21:53 Ответить
в нормальной стране уже объявили бы мобилизацию.
Многие ресурсы мусульман специализирующие на войнах, уверенные что Московия скоро нападет на нас..
- почитайте новости этого твитера к примеру..

WorldOnAlert


@worldonalert

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12 мин



More and more of the Russian tanks amassed in the border area to Ukraine are being equipped with field modifications to repel US-made Javelin missiles and Turkish-made Bayraktar TB2 drones.

Все больше и больше российских танков, накопленных в приграничных с Украиной районах, оснащаются полевыми модификациями для отражения ракет Javelin американского производства и беспилотников Bayraktar TB2 турецкого производства.
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30.11.2021 22:04 Ответить
Поляки молодці . Тримають оборону як леви .
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30.11.2021 22:19 Ответить
Судя белорусским визам, они достигли конечной цели туризма. Посмотрели на достопримечательности Минска - и геть обратно, по месту жительства.
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30.11.2021 22:27 Ответить
а если не перейдут, то начнут бродить по *************, цветочки у людей отбирать, дома и дачи грабить. доберутся до литвина, на даче его всю бульбу, нажитую непосильным летним трудом выжрут. и пропала хорошая прибавка к его хорошей пенсии )))
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30.11.2021 22:45 Ответить
Полякам самое время приготовить слезоточивый газ.
Пусть поползают на коленях.
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01.12.2021 03:57 Ответить
Ну а тепер зрозуміли? - Не потрібно бігти за безкоштовним сиром, бо куди прибіжете ви вже скуштували!!!.
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02.12.2021 01:49 Ответить
 
 