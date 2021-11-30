Около 10 тысяч мигрантов готовы пересечь белорусско-польскую границу, - погранслужба Польши
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На территории Беларуси находятся около 10 тыс. иностранцев, стремящихся пересечь границу и попасть в Польшу.
Об этом заявила на пресс-конференции пресс-секретарь Пограничной службы Польши Анна Михальская, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на польское интернет-издание PAP.
"По нашим данным, в Беларуси около 10 тысяч иностранцев, планирующих нелегально пересечь границу, - рассказала Михальская.
На вопрос о лагерях мигрантов у границы с Польшей спикер ответил: "Мы не наблюдаем никаких лагерей на границе с Польшей. Сейчас в окрестностях Кузницы тихо, попыток силового пересечения границы нет. Насколько нам известно, иностранцев собирали в этом логистическом центре, который находится недалеко от пограничного перехода "Брузги". Мы не наблюдаем лагерей у границы. Люди там сейчас не лагерят, а грузовиками их везут белорусской стороной. Возможно, из этого центра, возможно, из других мест, где они собираются. Поэтому они там не лагерят".
С учетом того, что с белорусской стороны накопилось много грузовиков, нуждающихся в пересечении границы, она сказала, что в правилах растаможки ничего не изменилось, но скопление произошло из-за закрытия переезда в "Кузнице".
"На данный момент у меня нет информации о том, что переход будет открыт в ближайшие дни", - добавила Михальская.
Пожалуйста, подождите...
А могли б перестати поливати...
Якщо вам там комфортно, то чому ні.
Я вважаю, що людина може і має право обирати самостійно духовний шлях.
По перше, це, навіть, не секта, як вважає дядько, а відділ спецслужби. Тож, якщо спроектувати його припущення на неї, не можна визнати учасників невірними з точки зору Ісламу, оскільки до бога ця "церква" не має відношення. Тому це буде співставлення білого і теплого.
Щоби коректно порвівняти властивості двох відомств, психологячний імператив пастви РПЦ можна було б назвати субординацією порівняно із вірою. І тоді, відповідно, розмова була б про її порушення, або про неслух, замість невірності.
Проблема в тому, що ви (це по друге) не подавали прямих ознак причетності до ФСБ-РПЦ. А якщо таки мати на увазі віру, наприклад якусь із конфесій християнства, щодо якої автор саркастично висловлюється, тоді було б помилкою згадувати про РПЦ.
"Беларуский солдат ничем не отличается от ДАИШ (то же самое, что ИГИЛ, только по-арабски - The Village Беларусь). Нет таких избиений и насилия, которым бы мы не подвергались. Сейчас там идет снег, и некоторым мигрантам до сих пор не разрешают возвращаться. Пройдя 10 километров, я смог сбежать. Он сказал нам: "У вас нет ни воды, ни хлеба. Для вас только смерть"".
Еще один мигрант сказал телеканалу: «Я надеюсь, что никто больше не будет обманут ложью контрабандистов и не попадется в их ловушки».
https://belaruspartisan.by/life/553812/
Многие ресурсы мусульман специализирующие на войнах, уверенные что Московия скоро нападет на нас..
- почитайте новости этого твитера к примеру..
WorldOnAlert
@worldonalert
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More and more of the Russian tanks amassed in the border area to Ukraine are being equipped with field modifications to repel US-made Javelin missiles and Turkish-made Bayraktar TB2 drones.
Все больше и больше российских танков, накопленных в приграничных с Украиной районах, оснащаются полевыми модификациями для отражения ракет Javelin американского производства и беспилотников Bayraktar TB2 турецкого производства.
Пусть поползают на коленях.