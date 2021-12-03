Посол Украины Мельник призвал будущего канцлера Германии "сделать сверхжесткое предупреждение" Путину
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Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал будущего канцлера Германии Олафа Шольца сразу после своего избрания "сделать сверхжесткое предупреждение" России и ее президенту Владимиру Путину и "очень четко продемонстрировать всю серьезность последствий в случае новой военной интервенции в Украине".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом, как сообщает украинское посольство, Мельник заявил в интервью газете Bild.
Как пишет издание, в украинском правительстве считают необходимым, чтобы Берлин обнародовал "мощный каталог серьезных карательных мер" и "светофорных санкций", который должен быть передан Путину не позднее 8 декабря, то есть сразу же после избрания Олафа Шольца канцлером.
По словам Мельника, эти новые санкционные меры должны прежде всего включать:
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выдворение России из всех интернациональных институтов и ее полный остракизм;
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тотальное эмбарго на весь стратегический импорт российского газа, нефти, угля, а также другого сырья;
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полный запрет на германские инвестиции в России;
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замораживание российских государственных активов за границей, включая банковские счета;
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отключение РФ от международной платежной системы (SWIFT)
По убеждению посла, "только такая очень наглядная угроза со стороны новой немецкой власти заставит Путина прийти в себя и вовремя предотвратить новую масштабную войну в самом центре Европы".
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