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Новости За рубежом
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Германия (6012) Мельник Андрей (221)

Посол Украины Мельник призвал будущего канцлера Германии "сделать сверхжесткое предупреждение" Путину

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Посол Украины Мельник призвал будущего канцлера Германии

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал будущего канцлера Германии Олафа Шольца сразу после своего избрания "сделать сверхжесткое предупреждение" России и ее президенту Владимиру Путину и "очень четко продемонстрировать всю серьезность последствий в случае новой военной интервенции в Украине".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом, как сообщает украинское посольство, Мельник заявил в интервью газете Bild.

Как пишет издание, в украинском правительстве считают необходимым, чтобы Берлин обнародовал "мощный каталог серьезных карательных мер" и "светофорных санкций", который должен быть передан Путину не позднее 8 декабря, то есть сразу же после избрания Олафа Шольца канцлером.

По словам Мельника, эти новые санкционные меры должны прежде всего включать:

  • выдворение России из всех интернациональных институтов и ее полный остракизм;
  • тотальное эмбарго на весь стратегический импорт российского газа, нефти, угля, а также другого сырья;
  • полный запрет на германские инвестиции в России;
  • замораживание российских государственных активов за границей, включая банковские счета;
  • отключение РФ от международной платежной системы (SWIFT)

По убеждению посла, "только такая очень наглядная угроза со стороны новой немецкой власти заставит Путина прийти в себя и вовремя предотвратить новую масштабную войну в самом центре Европы".

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Топ комментарии
+9
Мельник краасавчик! все время жестко Украину отстаивает. Наш человек! респект!
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03.12.2021 22:22
+5
Мельник - дуже крутий і правильний УКРАЇНСЬКИЙ дипломат. Удачі йому (і нам)...
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03.12.2021 22:37
+3
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03.12.2021 22:08
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03.12.2021 22:08 Ответить
"світлофорних санкцій"
==

Час прошёл, а всё горит зелёный...
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03.12.2021 22:18 Ответить
Мельник краасавчик! все время жестко Украину отстаивает. Наш человек! респект!
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03.12.2021 22:22 Ответить
Наджорстоке попередження ,це круче за всеосяжне занепокоєння ???)))
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03.12.2021 22:25 Ответить
правильно! в сев корею их!
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03.12.2021 22:26 Ответить
Мельник - дуже крутий і правильний УКРАЇНСЬКИЙ дипломат. Удачі йому (і нам)...
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03.12.2021 22:37 Ответить
І шоб ще й пальчиком отак строго "ну-ну-ну''.
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03.12.2021 22:41 Ответить
Германия, наши дни Сегрегация в 2021 году. Одна сторона для вакцинированных, а другая - для невакцинированных

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03.12.2021 22:53 Ответить
За словами Мельника, ці нові санкційні заходи мають, насамперед, включати:тотальне ембарго на весь стратегічний імпорт російського газу, нафти, вугілля, а також іншої сировини; / Рабинович, сколько будет дважды два? Таки, а вы продаёте или покупаете? /Ермак архитектор схемы, по которой Кремль дает доступ Коломойскому к российским энергоресурсам, взамен чего Киев соглашается на "формулу Штайнмайера".
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03.12.2021 22:59 Ответить
"зробити наджорстке попередження" это вхождение твердого предмета в виде трубы в газовое отверстие германии ???!!!
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03.12.2021 23:22 Ответить
Керівництву фріців,ФРАНЦОзів,мадярів, та мало не половині УЄ довіри нема.
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03.12.2021 23:31 Ответить
все это мелочь. зеленые фольксдойчи придут и порядок с русней наведут. загонят х удмуртов взад на мордовские болота.
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03.12.2021 23:47 Ответить
ну тут как посмотреть. Русские минимум 2 раза в Берлине были, а немцы в Москве ни разу.
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04.12.2021 07:39 Ответить
Войну Гитлеру мавзолейное быдло просрало в 1945 году...вояка блин...такой башой а веришь в Мавзолейные сказки...
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04.12.2021 07:55 Ответить
немцев полно в масквабаде. можно воевать автоматом, а можно воевать промышленными товарами. много в Берлине вазов? победуны фантазеры
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04.12.2021 10:21 Ответить
Немцы подумают-подумают, посчитают финансовые потери и отключат саму Украину. Зачем им этот головняк?
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04.12.2021 01:04 Ответить
немцы хотели сделать сверх жестокое предупреждение, но подумали хер Путлер может рождественский бонус зажать и решили не гневить маленького Хера!
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04.12.2021 07:27 Ответить
И транзит, транзит на 10-15 лет
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04.12.2021 07:37 Ответить
И вообще где логика. Требовать жестких санкций и одновременно требовать транзит газа и еще жаловаться на блокировку поставок угля. От агрессора ничего нельзя принимать
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04.12.2021 07:45 Ответить
...
° *****-на...!...
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04.12.2021 07:47 Ответить
Плакало ваше быбло Мавзолейные...после апирации Путлера по повышению цены на газ...вы стали НИКЕМ...а новый глава МИД Германии Анналена Бербок и ее партия вас сожрут не подавившись..
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04.12.2021 07:54 Ответить
 
 